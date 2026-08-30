In aller Kürze Das Vertere Ruby One MC Cartridge ist das neue Spitzenmodell des britischen Analog-Spezialisten und kombiniert einen leichten Moving-Coil-Generator mit einem nur 0,3 mm starken Rubin-Nadelträger, Aluminium-Verstärkung und Micro-Ridge-Diamanten. Fünf Jahre Entwicklungsarbeit, aufwendige Resonanzkontrolle und eine Ausgangsspannung von 0,45 mV unterstreichen den Referenzanspruch.

Vertere zählt zu jenen Herstellern, die analoge Musikwiedergabe nicht als nostalgische Disziplin verstehen, sondern als Feld für konsequente Entwicklung im Bereich Feinmechanik und Materialforschung. Genau diesen Ansatz treibt das Unternehmen mit dem neuen Vertere Ruby One MC Cartridge auf die Spitze. Rund fünf Jahre soll die Entwicklung des neuen Moving-Coil-Tonabnehmers in Anspruch genommen haben, wobei Vertere unterschiedliche Materialien für den Nadelträger ebenso untersuchte wie verschiedene Nadelschliffe. Getestet wurden unter anderem Diamant, Rubin und Bor sowie Geometrien von Fine Line bis hin zu mikroelliptischen Varianten. Das Ergebnis ist ein MC-System, das sich deutlich oberhalb des bislang als Referenz geführten Vertere XtraX positioniert und mit einem Preis von knapp € 12.000,- keinen Zweifel daran lässt, welche Rolle ihm innerhalb des Portfolios zugedacht ist.

Key Facts Vertere Ruby One MC Cartridge

Moving-Coil-Tonabnehmer als neues Referenzmodell von Vertere

Fünf Jahre Entwicklungszeit

Besonders leichter Moving-Coil-Generator

Zweiteiliger Teleskop-Nadelträger aus Rubin und Aluminium

Rubin-Nadelträger mit lediglich 0,3 mm Durchmesser

Micro-Ridge-Diamant mit 2,4 × 73 µm

Vertere Vier-Punkt-Generatorfixierung

Ausgangsspannung 0,45 mV bei 5 cm/s

Frequenzgang 10 Hz bis 50 kHz

Empfohlene Auflagekraft 2,05 g

Gewicht 11,8 g

Vom Materialversuch zum Referenz-Tonabnehmer

Bei einem Tonabnehmer werden mechanische Bewegungen im Bereich weniger Mikrometer in ein elektrisches Signal verwandelt. Masse, Steifigkeit, Resonanzverhalten und die Präzision der einzelnen Bauteile beeinflussen das Ergebnis daher unmittelbar. Vertere setzte bei der Entwicklung des Ruby One entsprechend früh beim Nadelträger und dessen Verbindung mit dem Generator an.

Nach Angaben des Herstellers wurden während der fünfjährigen Entwicklungsphase verschiedene Materialkombinationen und Nadelschliffe untersucht. Für die Serienausführung entschied man sich schließlich für eine Konstruktion, bei der Rubin und Aluminium ihre jeweiligen Eigenschaften miteinander verbinden sollen.

Dabei übernimmt ein präzisionsgefertigter Rubin-Nadelträger mit lediglich 0,3 mm Durchmesser den entscheidenden Teil der mechanischen Führung. Rubin bietet eine hohe Festigkeit und Steifigkeit, während Aluminium mit geringer Masse zur gewünschten dynamischen Beweglichkeit beitragen soll.

Foto © Vertere Limited | Vertere Ruby One MC Cartridge Foto © Vertere Limited | Vertere Ruby One MC Cartridge Foto © Vertere Limited | Vertere Ruby One MC Cartridge Foto © Vertere Limited | Vertere Ruby One MC Cartridge

Rubin und Aluminium als Teleskopkonstruktion

Das eigentlich Ungewöhnliche am Vertere Ruby One MC Cartridge ist deshalb weniger eines der verwendeten Materialien für sich genommen als vielmehr deren konstruktive Verbindung. Vertere spricht von einem zweiteiligen Teleskop-Nadelträger aus Rubin und einer Aluminium-Legierung.

Diese Konstruktion soll eine besonders hohe Steifigkeit bei gleichzeitig geringer bewegter Masse erzielen und unerwünschte Resonanzen möglichst wirkungsvoll kontrollieren. Der Nadelträger wird dazu mit hoher Präzision direkt am Spulenkreuz des Generators montiert. Vertere will damit sowohl die mechanische Stabilität als auch das unmittelbare Ansprechverhalten verbessern.

An der Spitze sitzt ein Diamant mit Micro-Ridge-Schliff und einer angegebenen Geometrie von 2,4 × 73 µm. Eine solche Konstruktion ist darauf ausgelegt, der Modulation der Plattenrille möglichst exakt zu folgen und auch feinste Informationen mit möglichst geringer Verzerrung auf den Generator zu übertragen.

Ein möglichst leichter Moving-Coil-Generator

Auch der Generator wurde eigens für das Vertere Ruby One MC Cartridge entwickelt. Vertere beschreibt ihn als besonders leichtes Moving-Coil-System, dessen Masse und mechanischer Aufbau exakt auf die Nadelträger- und Spulenaufhängung abgestimmt wurden.

Das Gehäuse ist dabei keineswegs nur äußere Hülle, sondern integraler Bestandteil des Tonabnehmer-Systems. Vertere setzt hier auf seine Vier-Punkt-Generatorfixierung, die die mechanische Stabilität erhöhen und Resonanzen unterdrücken soll, bevor diese das vom Generator erzeugte Signal beeinflussen können. Die Befestigung des kompletten Tonabnehmers am Tonarm erfolgt wiederum über M2,5-Gewinde und drei definierte Kontaktpunkte – zwei konstruktiv voneinander getrennte Maßnahmen, die gemeinsam für reproduzierbare mechanische Bedingungen sorgen sollen.

Foto © Vertere Limited | Vertere Ruby One MC Cartridge Foto © Vertere Limited | Vertere Ruby One MC Cartridge

0,45 mV Ausgangsspannung und 40 Ohm Spulenimpedanz

Die elektrischen Daten zeigen, dass das Vertere Ruby One MC Cartridge trotz seines kompromisslosen Anspruchs keine exotischen Anforderungen an eine entsprechend hochwertige MC-Phonostufe stellt. Die Ausgangsspannung gibt Vertere mit 0,45 mV bei 5 cm/s an, die Spulenimpedanz beträgt 40 Ohm pro Kanal.

Als Abschluss empfiehlt der Hersteller einen Bereich zwischen 1 kOhm und 1,5 kOhm. Der angegebene Frequenzgang reicht von 10 Hz bis 50 kHz, die Kanaltrennung liegt bei mehr als 30 dB.

Für die Auflagekraft nennt Vertere einen Sollwert von 2,05 g, wobei ein Bereich zwischen 1,90 und 2,10 g zulässig ist. Die Compliance wird mit 12 × 10⁻⁶ cm/dyne bei 100 Hz angegeben. Mit einem Gesamtgewicht von 11,8 g sollte das Ruby One insbesondere mit mittelschweren bis entsprechend abgestimmten Tonarmen eine interessante Kombination ermöglichen.

Nicht Analyse um jeden Preis

Bemerkenswert ist, wie Vertere selbst den Entwicklungsanspruch formuliert. Beim Ruby One soll es ausdrücklich nicht allein darum gehen, möglichst viele Details aus der Rille freizulegen. Vielmehr verspricht der Hersteller eine Verbindung aus geringer Verzerrung, hoher Dynamik, präziser räumlicher Darstellung und feiner Auflösung, ohne dass die Wiedergabe ins rein Analytische kippt.

Damit folgt das Ruby One jener Philosophie, die bei Spitzen-Tonabnehmern letztlich entscheidend ist: Technische Präzision soll nicht Selbstzweck bleiben, sondern möglichst wenig zwischen der mechanisch gespeicherten Information der Schallplatte und dem musikalischen Erlebnis stehen.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Referenzposition: Das Vertere Ruby One MC Cartridge übernimmt die Spitzenposition oberhalb des bisherigen Vertere XtraX.

Das Vertere Ruby One MC Cartridge übernimmt die Spitzenposition oberhalb des bisherigen Vertere XtraX. Teleskop-Nadelträger: Rubin und Aluminium verbinden hohe Steifigkeit mit möglichst geringer bewegter Masse.

Rubin und Aluminium verbinden hohe Steifigkeit mit möglichst geringer bewegter Masse. Micro-Ridge-Diamant: Der Schliff mit 2,4 × 73 µm ist auf eine besonders präzise Abtastung der Plattenrille ausgelegt.

Der Schliff mit 2,4 × 73 µm ist auf eine besonders präzise Abtastung der Plattenrille ausgelegt. Leichter MC-Generator: Der eigens entwickelte Generator wurde exakt auf Nadelträger und Spulenaufhängung abgestimmt.

Der eigens entwickelte Generator wurde exakt auf Nadelträger und Spulenaufhängung abgestimmt. Resonanzkontrolle: Die Vertere Vier-Punkt-Generatorfixierung soll unerwünschte mechanische Einflüsse minimieren.

Die Vertere Vier-Punkt-Generatorfixierung soll unerwünschte mechanische Einflüsse minimieren. Breiter Frequenzgang: Vertere gibt einen Übertragungsbereich von 10 Hz bis 50 kHz an.

Vertere gibt einen Übertragungsbereich von 10 Hz bis 50 kHz an. Praxisgerechte elektrische Werte: 0,45 mV Ausgangsspannung und ein empfohlener Abschluss zwischen 1 kOhm und 1,5 kOhm erleichtern die Abstimmung mit hochwertigen MC-Phonostufen.

0,45 mV Ausgangsspannung und ein empfohlener Abschluss zwischen 1 kOhm und 1,5 kOhm erleichtern die Abstimmung mit hochwertigen MC-Phonostufen. Lange Garantie: Bei Registrierung über die Webseite des Unternehmens gewährt der Hersteller zehn Jahre Garantie.

Preis & Verfügbarkeit

Das neue Vertere Ruby One MC Cartridge ist laut den vorliegenden Angaben ab sofort erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt € 11.998,-. Bei entsprechender Registrierung über die Webseite des Herstellers wird eine Garantie von zehn Jahren gewährt.

Wir meinen…

Knapp € 12.000,- für einen Tonabnehmer sind selbst innerhalb der High-end-Welt eine klare Ansage. Vertere begegnet diesem Anspruch beim Ruby One allerdings nicht mit exotischen Materialien um ihrer selbst willen, sondern mit einer bemerkenswert konsequenten mechanischen Konstruktion. Besonders spannend erscheint der zweiteilige Teleskop-Nadelträger aus Rubin und Aluminium, denn genau dort entscheidet sich, wie unmittelbar der Generator den Bewegungen des Diamanten folgen kann. Das Ruby One ist damit weniger ein spektakuläres Luxusobjekt als vielmehr die konsequente Zuspitzung dessen, was Vertere unter kompromissloser analoger Präzision versteht.

Produkt Vertere Ruby One MC Cartridge Preis € 11.998,-

Technische Daten Vertere Ruby One MC Cartridge

Produkt Vertere Ruby One MC Cartridge Charakterisierung Moving-Coil-Tonabnehmer der Referenzklasse Generatorprinzip Moving Coil Montage M2,5-Gewinde, drei Kontaktpunkte Generatorfixierung Vertere Vier-Punkt-Generatorfixierung Ausgangsspannung 0,45 mV bei 5 cm/s Frequenzgang 10 Hz bis 50 kHz Spulenimpedanz 40 Ohm pro Kanal Empfohlener Abschluss 1 kOhm bis 1,5 kOhm Kanaltrennung > 30 dB Empfohlene Auflagekraft 2,05 g Zulässiger Bereich Auflagekraft 1,90 bis 2,10 g Compliance 12 × 10⁻⁶ cm/dyne bei 100 Hz Nadelträger Zweiteilige Teleskopkonstruktion aus Rubin und Aluminium-Legierung Durchmesser Rubin-Nadelträger 0,3 mm Nadelschliff Micro Ridge Abmessungen Diamant 2,4 × 73 µm Gewicht 11,8 g

Marke Vertere Limited Hersteller Vertere Limited Vertrieb Beat Audio GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Über Vertere Limited

Quelle Vertere Limited