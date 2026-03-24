In aller Kürze Das Vertere SOLO Mono MC Cartridge ist ein hochwertiger Mono-MC-Tonabnehmer für anspruchsvolle Analog-Liebhaber, die Mono-Schallplatten mit maximaler Präzision auslesen wollen. Die Kombination aus resonanzoptimiertem Aluminium-Gehäuse, Teleskop Aluminium Nadelträger, Shibata III Nadelschliff und speziell abgestimmtem Mono-Generator macht das System zu einer spezialisierten Lösung für saubere, dynamische und detailreiche Mono-Wiedergabe auf hohem Niveau.

Wer sich ernsthaft mit der Wiedergabe von Mono-Schallplatten beschäftigt, weiß, dass ein dafür ausgelegter Tonabnehmer weit mehr ist als ein Nischenprodukt für Puristen. Gerade bei frühen Jazz-, Klassik- oder Rock’n’Roll-Aufnahmen entscheidet die Qualität der Abtastung darüber, ob eine Aufnahme nur historisch interessant wirkt oder musikalisch unmittelbar berührt. Vertere, die britische Analogschmiede rund um Chefentwickler Touraj Moghaddam, erweitert ihr Portfolio nun um ein System, das genau auf diesen Anwendungsfall zugeschnitten ist. Das Vertere SOLO Mono MC Cartridge richtet sich damit an all jene, die aus Mono-LPs nicht bloß ein Signal, sondern Ausdruck, Dynamik und klangliche Substanz herausholen möchten.

Key Facts

Mono-MC-Tonabnehmer speziell für die Wiedergabe von Mono-Schallplatten

Aluminium-Gehäuse mit resonanzoptimierter Konstruktion

Teleskop Aluminium Nadelträger mit Shibata III Nadelschliff

Ausgangsspannung von 0,4 mV

Frequenzgang von 10 Hz bis 45 kHz

Vier-Punkt-Generatorfixierung zur mechanischen Stabilisierung

Empfohlene Auflagekraft 2,15 g

Ab sofort verfügbar

Unverbindliche Preisempfehlung: € 3.748,-

Wenn Mono mehr sein soll als ein Spezialfall

Das Besondere am Vertere SOLO liegt zunächst in seiner klaren Aufgabenverteilung. Dieses System ist nicht als universeller Allrounder gedacht, sondern konsequent auf die Anforderungen von Mono-Schallplatten abgestimmt. Praktisch bedeutet das für den Hörer vor allem eines: Störungen, die aus unerwünschten vertikalen Bewegungen in der Rille resultieren, sollen weitgehend ausgeblendet werden, damit tatsächlich das relevante Monosignal mit möglichst hoher Reinheit erfasst wird. Gerade bei älteren Pressungen oder anspruchsvollen Archivaufnahmen kann dies den Unterschied zwischen bloß ordentlicher Wiedergabe und einer Darstellung mit echter Ruhe, Dichte und Glaubwürdigkeit ausmachen.

Vertere verfolgt dabei den Ansatz, jede konstruktive Entscheidung auf mechanische Kontrolle und präzise Signalgewinnung auszurichten. Das beginnt beim Gehäuse aus Aluminiumlegierung, das nicht nur robust ausgeführt ist, sondern auch Resonanzen kontrollieren soll. Für den praktischen Einsatz ist das keineswegs Nebensache, denn gerade im Analog-Bereich entscheidet die mechanische Stabilität maßgeblich darüber, wie sauber ein Tonabnehmer Informationen aus der Rille extrahieren kann.

Foto © Vertere Limited | Vertere SOLO Mono MC Cartridge Foto © Vertere Limited | Vertere SOLO Mono MC Cartridge Foto © Vertere Limited | Vertere SOLO Mono MC Cartridge Foto © Vertere Limited | Vertere SOLO Mono MC Cartridge

Konstruktion mit Blick auf Präzision

Ein zentrales Element des Vertere SOLO ist die Vier-Punkt-Generatorfixierung. Dahinter steckt der Anspruch, den Generator nicht nur sicher zu positionieren, sondern seine Arbeitsbedingungen möglichst konstant und präzise zu halten. Für den Anwender ist das insofern relevant, als sich konstruktive Ruhe und exakte Ausrichtung in einer stabileren, kontrollierteren Wiedergabe niederschlagen können. Vertere koppelt dies mit einer individuell kalibrierten Generator-Einheit, was die Ambition des Systems unterstreicht, nicht bloß gute Messwerte, sondern konsistente Qualität in der Praxis zu liefern.

Hinzu kommt eine auf geringe Masse und hohe Präzision ausgelegte Generator-Konstruktion, die mit der speziell abgestimmten Aufhängung zusammenarbeitet. Auch das ist kein Detail für das Datenblatt allein, sondern unmittelbar praxisrelevant: Ein gut abgestimmtes System aus Generator, Aufhängung und Gehäuse beeinflusst, wie fein ein Tonabnehmer Dynamikabstufungen, Stimmen oder instrumentale Klangfarben nachvollziehen kann. Gerade bei Mono-Aufnahmen, die oft stärker von tonaler Geschlossenheit und rhythmischer Direktheit leben als von räumlicher Inszenierung, fällt das besonders ins Gewicht.

Shibata III und Teleskop-Nadelträger als funktionales Duo

Bei der Abtasteinheit setzt Vertere auf einen Teleskop Nadelträger aus Aluminium sowie auf einen Shibata III Nadelschliff. Das deutet darauf hin, dass das SOLO nicht auf einen nostalgisch vereinfachten Ansatz setzt, sondern moderne Präzision gezielt für ein klassisches Medium nutzt. Für den praktischen Höralltag verspricht diese Kombination eine hohe Abtastfähigkeit, gute Signaltreue und ein fein aufgelöstes Klangbild. Gerade bei gut erhaltenen Originalpressungen oder hochwertigen Reissues kann dies helfen, selbst feine Texturen, das Ausschwingen von Instrumenten oder die Präsenz einer Stimme sauber herauszuarbeiten.

Interessant ist dabei, dass Vertere die Konstruktion ausdrücklich auf laterale Modulationen der Rille fokussiert. Genau darin liegt die eigentliche Stärke eines spezialisierten Mono-Systems. Es geht nicht darum, Mono einfach nur abzuspielen, sondern es auf jene Weise auszulesen, die dem Medium gerecht wird. Für Sammler mit entsprechendem Repertoire bedeutet das einen klaren Mehrwert: alte Mono-Aufnahmen können sauberer, kohärenter und mit weniger störendem Beiwerk wiedergegeben werden, als es mit einem konventionellen Stereo-System häufig möglich ist.

Auch die Montage scheint mit Bedacht ausgeführt. Die Kontaktpunkte werden präzise in das einteilige Gehäuse integriert, um eine stabile Ankopplung an die Headshell und eine exakte Ausrichtung zu ermöglichen. Das ist insofern wichtig, als bei hochwertigen Tonabnehmern nicht nur der Generator selbst, sondern auch die mechanische Anbindung an den Tonarm ein entscheidender Faktor für die Performance ist.

Für wen das Vertere SOLO gedacht ist

Das Vertere SOLO Mono MC Cartridge richtet sich klar an ambitionierte Analog-Hörer, die Mono-Schallplatten nicht als Randthema behandeln. Wer regelmäßig historische Pressungen, frühe Jazz- und Klassik-Aufnahmen oder sorgfältig produzierte Mono-Reissues hört, bekommt hier ein Werkzeug, das genau für diesen Einsatz konzipiert wurde. Der praktische Nutzen liegt damit weniger in spektakulären Marketing-Schlagworten als in einer sehr konkreten Spezialisierung: Das System soll genau jene Informationen sauber und ruhig aus der Rille lesen, auf die es bei Mono tatsächlich ankommt.

Zugleich positioniert sich das SOLO preislich und technisch im hochwertigen Segment. Es ist also kein Einstiegssystem, sondern eine Lösung für Hörer, die ihre analoge Kette bewusst verfeinern wollen und dabei Wert auf eine dedizierte, kompromissarme Mono-Wiedergabe legen.

Preis und Verfügbarkeit

Das Vertere SOLO Mono MC Cartridge ist ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt € 3.748,-.

Fazit – Spezialisiert, konsequent und für Mono mit echtem Mehrwert

Das Vertere SOLO Mono MC Cartridge ist kein Produkt für beiläufiges Vinyl-Hören, sondern ein präzise positioniertes Werkzeug für eine sehr bewusste Form der analogen Musikwiedergabe. Genau darin liegt seine Stärke. Vertere setzt hier nicht auf breite Gefälligkeit, sondern auf eine konsequent umgesetzte Spezialisierung für Mono-Schallplatten. Für Hörer mit entsprechendem Repertoire kann das SOLO damit weit mehr sein als eine technische Besonderheit: Es ist ein Baustein, der historischen Aufnahmen mehr Ruhe, mehr Präzision und mehr musikalische Glaubwürdigkeit verleihen soll.

Produkt Vertere SOLO Mono MC Cartridge Preis € 3.748,-

Technische Daten

Produkt Vertere SOLO Mono MC Cartridge Charakterisierung Mono-MC-Tonabnehmer für anspruchsvolle Wiedergabe von Mono-Schallplatten Generatortyp MC, mono Ausgangsspannung 0,4 mV bei 1 kHz und 5 cm/s Abschlussimpedanz 850 Ohm bis 1 kOhm empfohlen Abschlusskapazität 0 bis 470 pF maximal empfohlen Auflagekraft 2,0 bis 2,4 g, 2,15 g empfohlen Frequenzgang 10 Hz bis 45 kHz Spulenwiderstand 24 Ohm Nadelnachgiebigkeit 8,0 x 10-6 cm/dyne bei 100 Hz Nadelschliff Shibata III r x R, 7 x 40 μm Nadelträger Teleskop, Aluminium Befestigung M2.5-Gewinde Gewicht 11,4 g

Marke Vertere Limited Hersteller Vertere Limited Vertrieb Beat Audio GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Vertere Limited