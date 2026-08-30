In aller Kürze Der Victrola Soundstage ist als kompakte Soundbase konzipiert, die direkt unter einem Plattenspieler platziert werden kann. Ein nach unten abstrahlender Symmetric Drive Woofer mit zwei Membranen soll unerwünschte Vibrationen reduzieren, während frontseitige Balanced Mode Radiators für Mitten und Höhen sowie eine möglichst breite Stereo-Abbildung sorgen. Neben analogen Quellen lassen sich Geräte über USB-C und Bluetooth einbinden, zudem unterstützt das System Auracast sowohl zum Senden als auch Empfangen. Der Europa-Start ist für den 1. Oktober 2026 zum Preis von € 329,- vorgesehen.

Victrola greift mit dem neuen Victrola Soundstage ein Problem auf, das so alt ist wie die Kombination aus Schallplatte und Lautsprecher selbst: Ein Plattenspieler reagiert ausgesprochen empfindlich auf mechanische Schwingungen, während ein Lautsprecher genau diese zwangsläufig erzeugt. Konventionelle Lösungen setzen deshalb auf eine möglichst deutliche räumliche Trennung. Victrola wählt den entgegengesetzten Weg und entwickelt eine kompakte Soundbase, auf der der Plattenspieler unmittelbar stehen kann. Möglich machen soll dies ein Aufbau, bei dem Gehäuse, Treiberanordnung und Vibrationskontrolle von Beginn an als gemeinsames System konzipiert wurden.

Key Facts Victrola Soundstage

Kompakte Soundbase zur Aufstellung direkt unter einem Plattenspieler

Nach unten abstrahlender Symmetric Drive Woofer mit Dual-Membran-Konstruktion

Frontseitige Balanced Mode Radiators für Mittel- und Hochton

Rückseitige Ports zur Abstrahlung tiefer Frequenzen vom Plattenspieler weg

Bluetooth sowie Auracast Send and Receive

3,5 mm AUX, Cinch und USB-C

Abmessungen von 429,5 × 383,7 × 89,5 mm

Ausführungen Walnut und Black

Ein Lautsprecher dort, wo er eigentlich nicht stehen sollte

Einen Lautsprecher unmittelbar unter einem Plattenspieler zu platzieren, widerspricht zunächst einer der grundlegenden Regeln bei der Aufstellung eines Audio-Systems rund um die Wiedergabe von Vinyl. Tieffrequente Energie kann sich über Möbel und Gehäuse auf den Plattenspieler übertragen, über Tonabnehmer und Nadel erneut in die Wiedergabekette gelangen und damit Rückkopplungen oder Verzerrungen verursachen.

Genau diesen Zielkonflikt macht Victrola zum Ausgangspunkt des Soundstage. Das lediglich 89,5 mm hohe Gehäuse ist so dimensioniert, dass ein Plattenspieler direkt darauf stehen kann. Anstatt Resonanzen allein durch räumlichen Abstand zu vermeiden, soll die Konstruktion mechanische Schwingungen bereits innerhalb des Lautsprechers so weit wie möglich kontrollieren.

Victrola spricht ausdrücklich von einer vibrationsisolierten Konstruktion und betont, dass Gehäuse, Positionierung der Treiber und Vibrationskontrolle gemeinsam entwickelt wurden. Damit soll sich kräftiger Tiefton mit einer stabilen Vinyl-Wiedergabe verbinden lassen.

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Symmetric Drive Woofer gegen unerwünschte Vibrationen

Die zentrale technische Besonderheit bildet der von Victrola als Symmetric Drive Woofer beziehungsweise SDW bezeichnete Tieftöner. Dieser arbeitet nach unten abstrahlend und setzt auf eine Konstruktion mit zwei Membranen.

Das Prinzip verfolgt dabei nicht allein das Ziel, Tiefton zu erzeugen. Die durch die Bewegung einer Membran entstehenden mechanischen Kräfte sollen durch die zweite Membran möglichst weitgehend kompensiert werden. Auf diese Weise will Victrola verhindern, dass ein wesentlicher Teil der vom Tieftonsystem erzeugten mechanischen Energie auf das Gehäuse und damit auf einen darauf stehenden Plattenspieler übertragen wird.

Ergänzend kommen rückseitig angeordnete Ports zum Einsatz. Sie sollen tiefe Frequenzen gezielt vom Plattenspieler weg in den Raum abstrahlen. Victrola kombiniert damit mechanische Vibrationskontrolle und eine bewusst gewählte akustische Ausrichtung des Tieftonbereichs.

Balanced Mode Radiators für ein breites Klangbild

Für Mittel- und Hochton setzt der Victrola Soundstage auf frontseitig angeordnete Balanced Mode Radiators, kurz BMR. Anders als eine klassische Lautsprecherlösung mit deutlich voneinander getrennten linken und rechten Gehäusen soll diese Konstruktion eine möglichst breite Schallverteilung aus dem kompakten gemeinsamen Gehäuse ermöglichen.

Victrola verspricht damit eine breite Stereo-Abbildung über einen größeren Hörbereich im Raum. Gerade bei einer Lösung, die unmittelbar beim Plattenspieler und damit nicht zwangsläufig an einer aus klassischer HiFi-Sicht optimalen Lautsprecherposition aufgestellt wird, ist dieser Ansatz nachvollziehbar.

Der Soundstage versteht sich somit weniger als Ersatz für eine konventionell aufgebaute ambitionierte Stereo-Anlage, sondern als möglichst unkomplizierte Lösung für Anwender, die Vinyl-Wiedergabe und Lautsprechersystem ohne zusätzliche Komponenten und mit möglichst geringem Platzbedarf kombinieren wollen. Die vom Hersteller genannten Balanced Mode Radiators übernehmen dabei Mittel- und Hochton und sind ausdrücklich auf eine breite Abstrahlung ausgelegt.

Für Victrola Wave und Victrola Automatic entwickelt, aber nicht darauf beschränkt

Victrola positioniert den Soundstage als besonders passenden Partner für die eigenen Plattenspieler Victrola Wave und Victrola Automatic. Eine technische Beschränkung auf diese Modelle besteht allerdings nicht.

Die Soundbase kann laut Hersteller ebenso mit einer Vielzahl anderer Plattenspieler und Audioquellen eingesetzt werden. Damit ist der Victrola Soundstage nicht als proprietäre Erweiterung eines einzelnen Plattenspielers zu verstehen, sondern als eigenständiges Lautsprechersystem.

Auch der Betrieb ohne Plattenspieler ist vorgesehen. Victrola bezeichnet ausdrücklich den Einsatz als eigenständigen Wireless Speaker als mögliche Betriebsart.

Bluetooth, Auracast und klassische Anschlüsse

Auf der Anschlussseite hält Victrola das Konzept bewusst flexibel. Für kabelgebundene Quellen stehen Cinch, 3,5 mm AUX und USB-C zur Verfügung, drahtlos erfolgt die Verbindung über Bluetooth.

Interessant ist darüber hinaus die Integration von Auracast. Laut technischen Angaben unterstützt der Victrola Soundstage Auracast sowohl als Sender als auch als Empfänger. Damit lässt sich die Soundbase prinzipiell in kompatible Auracast-Konfigurationen mit weiteren Lautsprechern einbinden. Konkrete Angaben zur eingesetzten Bluetooth-Version oder zu unterstützten Bluetooth-Codecs macht Victrola in den vorliegenden Unterlagen allerdings nicht.

Flach genug für den Platz unter dem Plattenspieler

Mit 429,5 mm Breite und 383,7 mm Tiefe orientiert sich der Victrola Soundstage hinsichtlich seiner Stellfläche an typischen Plattenspielern. Entscheidend für das Konzept ist jedoch vor allem die geringe Höhe von lediglich 89,5 mm.

Das System soll damit eher als akustischer Unterbau denn als zusätzlicher Lautsprecher neben dem Plattenspieler wahrgenommen werden. Angeboten wird der Victrola Soundstage in den beiden Ausführungen Walnut und Black, sodass sowohl eine wohnlichere als auch eine zurückhaltend technische Gestaltung zur Wahl steht.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Plattenspielerfreundliches Konzept: Der Victrola Soundstage ist ausdrücklich für die direkte Platzierung unter einem Plattenspieler entwickelt.

Der Victrola Soundstage ist ausdrücklich für die direkte Platzierung unter einem Plattenspieler entwickelt. Vibrationskontrollierter Tiefton: Der Symmetric Drive Woofer nutzt zwei Membranen, um unerwünschte mechanische Schwingungen zu reduzieren.

Der Symmetric Drive Woofer nutzt zwei Membranen, um unerwünschte mechanische Schwingungen zu reduzieren. Breite Abstrahlung: Frontseitige Balanced Mode Radiators sollen eine weiträumige Stereo-Wiedergabe ermöglichen.

Frontseitige Balanced Mode Radiators sollen eine weiträumige Stereo-Wiedergabe ermöglichen. Flexible Anschlüsse: Cinch, 3,5 mm Stereo Mini-Klinke und USB-C stehen für kabelgebundene Quellen bereit.

Cinch, 3,5 mm Stereo Mini-Klinke und USB-C stehen für kabelgebundene Quellen bereit. Bluetooth und Auracast: Drahtlose Wiedergabe wird um Auracast Send and Receive erweitert.

Drahtlose Wiedergabe wird um Auracast Send and Receive erweitert. Standalone-Betrieb: Der Soundstage kann auch unabhängig von einem Plattenspieler als Wireless Speaker eingesetzt werden.

Der Soundstage kann auch unabhängig von einem Plattenspieler als Wireless Speaker eingesetzt werden. Kompakte Bauweise: Mit einer Höhe von nur 89,5 mm fügt sich das System unmittelbar unter einem Plattenspieler ein.

Preis & Verfügbarkeit

Der Victrola Soundstage soll ab 1. Oktober 2026 in Europa verfügbar sein. Der Hersteller nennt einen empfohlenen Verkaufspreis von € 329,-. Angeboten wird das System in den beiden Ausführungen Walnut und Black.

Wir meinen…

Der Victrola Soundstage ist vor allem deshalb interessant, weil Victrola nicht einfach einen weiteren kompakten Bluetooth Speaker neben den Plattenspieler stellt, sondern das eigentliche Problem einer solchen Kombination zum Ausgangspunkt der Entwicklung macht. Eine Soundbase, auf der der Plattenspieler direkt stehen kann, verlangt schließlich mehr als ein flaches Gehäuse – insbesondere der Tiefton muss mechanisch kontrolliert werden.

Ob der Symmetric Drive Woofer dieses Versprechen in der Praxis tatsächlich in allen Aufstellungssituationen einlösen kann, müsste ein Test zeigen. Das Konzept selbst ist jedoch schlüssig: Plattenspieler, Lautsprecher und moderne drahtlose Wiedergabe werden auf kleinstem Raum zusammengeführt, ohne dass Victrola die besonderen Anforderungen der Vinyl-Wiedergabe einfach ignoriert. Für Anwender, die eine möglichst kompakte und wohnraumfreundliche Lösung suchen, könnte genau das den Reiz des Victrola Soundstage ausmachen.

Produkt Victrola Soundstage Preis € 329,-

Technische Daten Victrola Soundstage

Produkt Victrola Soundstage Charakterisierung Kompakte vibrationsisolierte Soundbase bzw. All-in-one-Lautsprechersystem für Plattenspieler und weitere Audioquellen Tiefton Nach unten abstrahlender Symmetric Drive Woofer (SDW) mit Dual-Membran-Konstruktion Mittel-/Hochton Frontseitige Balanced Mode Radiators (BMR) Bassabstrahlung Rückseitige Ports Eingänge Cinch, 3,5 mm Stereo Mini-Klinke, USB-C Wireless Bluetooth Auracast Send and Receive Abmessungen 429,5 × 383,7 × 89,5 mm Ausführungen Walnut, Black

Marke Victrola Hersteller Victrola Vertrieb Victrola Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Victrola