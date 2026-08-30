In aller Kürze Mit dem Victrola Wave lässt sich Vinyl ganz klassisch über Cinch und einen internen oder externen Phono-Vorverstärker hören, ebenso aber drahtlos per Bluetooth oder Auracast Broadcast Audio. Herzstück der Funksektion ist Bluetooth 5.4 mit aptX, aptX HD und aptX Adaptive, wobei das Modul sowohl senden als auch empfangen kann. Neu kommt der bereits seit 2025 angebotene Wave nun in Walnut hinzu; diese Ausführung setzt ebenso wie die Victrola Wave Third Man Records Limited Edition auf ein Ortofon OM 5E anstelle des ansonsten verwendeten Audio-Technica AT-VM95E.

Victrola zählt zu jenen Herstellern, die beim Thema Schallplatte längst nicht mehr strikt zwischen analoger Wiedergabe und moderner Wireless-Technik unterscheiden. Genau dafür steht der Victrola Wave: Ein riemengetriebener Plattenspieler mit resonanzarmer MDF-Zarge, Aluminiumplattenteller, justierbarem Aluminiumtonarm und wechselbarer Headshell trifft auf einen integrierten Phono-Vorverstärker sowie eine Bluetooth-Lösung, die Audiosignale sowohl senden als auch empfangen kann. Mit Auracast Broadcast Audio kommt zudem eine Technologie hinzu, die Vinyl nicht nur kabellos zu einem einzelnen Wiedergabegerät bringt, sondern einen Audiostream für zahlreiche kompatible Empfänger bereitstellen kann. Der Wave debütierte bereits im Rahmen der CES 2025; aktuell erweitert Victrola das bislang in verschiedenen Farben angebotene Modell um eine Ausführung in Walnut.

Key Facts Victrola Wave

Riemengetriebener Plattenspieler für 33 1/3 und 45 U/min

Resonanzarme MDF-Zarge und druckgegossener Aluminiumplattenteller

Vibrationsdämpfende Silikonmatte

Aluminiumtonarm mit abnehmbarer Headshell

Einstellbares Gegengewicht und Anti-Skating

Audio-Technica AT-VM95E beziehungsweise Ortofon OM 5E je nach Ausführung

Bluetooth 5.4 Transceiver zum Senden und Empfangen

Qualcomm aptX, aptX HD und aptX Adaptive

SBC und LC3

Auracast Broadcast Audio

Integrierter, abschaltbarer Phono-Vorverstärker

Cinch-Ausgang mit Phono- und Line-Level

Abschaltbare Auto-Stop-Funktion

White, Black, Matte Green, Matte Blue und Walnut

Third Man Records Limited Edition in Gelb und Schwarz

Klassischer Plattenspieler als Basis

Bei aller Aufmerksamkeit, die Victrola der Wireless-Ausstattung widmet, beginnt der Wave zunächst einmal mit einem durchaus traditionellen Plattenspielerkonzept. Die Zarge besteht aus MDF und ist darauf ausgelegt, unerwünschte Resonanzen möglichst gering zu halten. Darauf arbeitet ein druckgegossener Aluminiumplattenteller, ergänzt durch eine Silikonmatte zur zusätzlichen Dämpfung von Vibrationen.

Der Teller wird über einen Riemen von einem DC-Servomotor angetrieben. Zur Verfügung stehen 33 1/3 und 45 U/min, womit der Wave die üblichen LPs und Singles abdeckt. Eine abschaltbare Auto-Stop-Funktion kann den Plattenteller am Ende einer Schallplatte automatisch anhalten. Das offizielle Benutzerhandbuch nennt zudem einen Signal-Rausch-Abstand von mehr als 45 dB.

Auch beim Tonarm verzichtet Victrola auf eine völlig vereinfachte Plug-and-play-Lösung. Der Aluminiumtonarm misst laut Benutzerhandbuch 225 mm, verfügt über ein einstellbares Gegengewicht sowie Anti-Skating und trägt eine abnehmbare Headshell. Damit lässt sich die werksseitige Tonabnehmerbestückung bei Bedarf vergleichsweise unkompliziert gegen ein anderes System austauschen.

Foto © Victrola | Victrola Wave Turntable

Audio-Technica oder Ortofon – je nach Ausführung

Bei den Tonabnehmern unterscheidet Victrola zwischen den einzelnen Varianten. Die ursprünglich angebotenen regulären Ausführungen des Wave setzen auf das Audio-Technica AT-VM95E von Audio-Technica Ltd., während die neue Walnut-Version mit einem Ortofon OM 5E von Ortofon A/S ausgestattet ist. Victrola selbst spricht bei der neuen Design-Variante in Walnut betreffend des Tonabnehmer-Systems von einem Upgrade.

Eine grundsätzliche Qualitätsabstufung sollte man daraus allerdings nicht konstruieren. Sowohl das Audio-Technica AT-VM95E als auch das Ortofon OM 5E sind bewährte MM-Tonabnehmersysteme mit elliptischem Nadelschliff, die sich in einer vergleichbaren Produktklasse bewegen. Welche Variante man bevorzugt, dürfte daher vor allem von der individuellen klanglichen Präferenz und den jeweiligen Möglichkeiten innerhalb der beiden Systemfamilien abhängen.

Dass Victrola eine abnehmbare Headshell sowie ein justierbares Gegengewicht vorsieht, ist in diesem Zusammenhang ohnehin wichtiger als die Frage, welches der beiden Systeme ab Werk montiert ist. Der Wave bleibt damit offen für spätere Anpassungen.

Bluetooth 5.4 kann senden und empfangen

Interessant wird der Victrola Wave vor allem bei seiner Funksektion. Während Bluetooth bei vielen Plattenspielern lediglich dazu dient, die Musik an einen drahtlosen Lautsprecher oder Kopfhörer auszugeben, arbeitet die Lösung im Wave bidirektional und lässt sich damit funktional als Bluetooth 5.4 Transceiver beschreiben.

Beim Abspielen einer Schallplatte kann der Wave das Audiosignal drahtlos an kompatible Bluetooth-Lautsprecher oder Bluetooth-Kopfhörer senden. Umgekehrt kann das Gerät beispielsweise Musik von einem Smartphone empfangen und diese über die per Cinch angeschlossene HiFi-Anlage wiedergeben. Victrola beschreibt beide Betriebsarten ausdrücklich in seinen Unterlagen; das Benutzerhandbuch unterscheidet entsprechend zwischen dem Bluetooth-Betrieb und der kabelgebundenen RCA-Wiedergabe.

Unterstützt werden Qualcomm aptX Adaptive, aptX HD und aptX sowie SBC und LC3. Victrola hebt speziell aptX Adaptive und aptX HD hervor und spricht bei kompatiblen Wiedergabegeräten von Hi-res Audio über Bluetooth. Das Benutzerhandbuch bestätigt darüber hinaus aptX, SBC und LC3 und nennt A2DP sowie AVRCP als Bluetooth-Profile.

Damit kann der Wave nicht nur Teil einer klassischen HiFi-Kette sein, sondern ebenso als Bindeglied zwischen analogen und drahtlosen Quellen beziehungsweise Wiedergabegeräten dienen.

Auracast Broadcast Audio macht den Unterschied

Das herausragende Merkmal ist allerdings Auracast Broadcast Audio. Hier geht es nicht um die klassische Bluetooth-Verbindung zwischen genau einem Sender und einem Empfänger, sondern um die Bereitstellung eines Audiostreams, auf den mehrere kompatible Auracast-Geräte zugreifen können.

Victrola gibt für den Wave sogar eine unbegrenzte Zahl kompatibler Auracast-Lautsprecher oder -Kopfhörer als mögliche Empfänger an. Eine Schallplatte kann damit beispielsweise gleichzeitig über mehrere Lautsprecher wiedergegeben werden oder mehrere Personen können denselben Vinyl-Stream über jeweils eigene kompatible Kopfhörer hören.

Gerade damit unterscheidet sich der Victrola Wave deutlich von einem herkömmlichen Bluetooth-Plattenspieler. Der Plattenspieler wird nicht lediglich drahtlos an einen Lautsprecher gekoppelt, sondern kann selbst zur Broadcast-Quelle werden.

Victrola führt als passendes Beispiel die eigenen Tempo Bluetooth Bookshelf Speaker an. Diese unterstützen ebenfalls Auracast und können einen vom Wave bereitgestellten Broadcast empfangen. Das ermöglicht ein drahtlos erweiterbares System, ohne dass Victrola dafür eine proprietäre Streaming-Plattform oder WiFi voraussetzt.

Kabel bleibt selbstverständlich eine Option

So konsequent Victrola auf Wireless Audio setzt, der Wave bleibt dennoch ein klassischer Plattenspieler mit analogem Ausgang. Über Cinch lässt er sich direkt in eine HiFi-Anlage integrieren.

Dabei steht ein integrierter, abschaltbarer Phono-Vorverstärker zur Verfügung. Im Line-Modus liefert der Wave ein bereits RIAA-entzerrtes Signal und kann damit beispielsweise direkt an Aktivlautsprecher oder einen normalen Hochpegeleingang eines Verstärkers angeschlossen werden. Im Phono-Modus wird dagegen ein externer Phono-Vorverstärker beziehungsweise ein entsprechender Phono-Eingang genutzt.

Das Benutzerhandbuch gibt die Verstärkung der integrierten Phono-Stufe mit nominell 35 dB an. Der Line-Ausgang wird mit 200 bis 280 mV, das Phono-Signal mit 2,5 mV ± 3 dB spezifiziert.

Der Anwender muss sich damit nicht grundsätzlich zwischen analoger und drahtloser Wiedergabe entscheiden. Genau darin liegt ein wesentlicher Teil des Konzepts: Der Wave lässt sich zunächst konventionell in eine bestehende Anlage integrieren und bei Bedarf um Bluetooth oder Auracast erweitern.

Foto © Victrola | Victrola Wave Turntable Foto © Victrola | Victrola Wave Turntable Foto © Victrola | Victrola Wave Turntable Foto © Victrola | Victrola Wave Turntable Foto © Victrola | Victrola Wave Turntable Foto © Victrola | Victrola Wave Turntable

Nun auch im Walnuss-Finish

Aktueller Anlass für den erneuten Fokus auf den Victrola Wave ist das neue Walnut Finish. Victrola hatte die zusätzliche Ausführung Anfang 2026 angekündigt, nachdem die Wave-Familie bereits zur CES 2025 eingeführt worden war, wenngleich allein auf dem US-amerikanischen Markt. Victrolas aktuelle Produktinformationen führen für den Wave White, Black, Matte Green und Matte Blue. Nun soll das Laufwerk auch hierzulande erhältlich sein, und zwar in allen bislang verfügbaren Version und natürlich auch im neuen Walnut-Finish. Laut Hersteller soll Walnut den bisherigen, deutlich moderner gehaltenen Designoptionen eine klassischere Alternative zur Seite stellen.

Passend dazu bietet Victrola übrigens auch die Victrola Tempo Bluetooth Bookshelf Speaker in Walnut an. So lässt sich ein optisch abgestimmtes System aus Plattenspieler und Lautsprechern zusammenstellen. Um es nochmals zu betonen: die neue Wave-Ausführung unterscheidet sich technisch in einem Detail von den ursprünglich angebotenen Varianten: Sie wird ab Werk mit dem bereits erwähnten Ortofon OM 5E ausgeliefert.

Foto © Victrola | Victrola Wave Third Man Records Limited Edition

Victrola Wave Third Man Records Limited Edition – alles andere als zurückhaltend

Wer es deutlich auffälliger bevorzugt, findet innerhalb der Wave-Familie noch eine besondere Variante. Gemeinsam mit Third Man Records entwickelte Victrola eine Limited Edition, die in den USA zum Record Store Day am 18. April 2026 auf den Markt kam. Third Man Records ist das von Jack White gegründete Independent-Label, dessen charakteristische Gestaltung in Gelb und Schwarz hier konsequent aufgegriffen wird.

Der Victrola Wave Third Man Records Limited Edition trägt entsprechende Logos und eine eigens gestaltete Slipmat. Technisch basiert das Sondermodell auf dem regulären Wave, setzt allerdings ebenso wie die Walnut-Ausführung auf das Ortofon OM 5E. Passend dazu bietet Victrola auch die Victrola Tempo Bluetooth Bookshelf Speaker im Third-Man-Design an.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Auracast Broadcast Audio: Eine Schallplatte lässt sich laut Victrola gleichzeitig an eine unbegrenzte Zahl kompatibler Auracast-Lautsprecher oder -Kopfhörer übertragen.

Eine Schallplatte lässt sich laut Victrola gleichzeitig an eine unbegrenzte Zahl kompatibler Auracast-Lautsprecher oder -Kopfhörer übertragen. Bluetooth 5.4 Transceiver: Der Wave kann Bluetooth-Audio sowohl senden als auch empfangen.

Der Wave kann Bluetooth-Audio sowohl senden als auch empfangen. aptX-Unterstützung: aptX, aptX HD und aptX Adaptive ermöglichen hochwertige Bluetooth-Verbindungen zu entsprechend kompatiblen Geräten.

aptX, aptX HD und aptX Adaptive ermöglichen hochwertige Bluetooth-Verbindungen zu entsprechend kompatiblen Geräten. Flexible Tonabnehmerbestückung: Je nach Ausführung kommen Audio-Technica AT-VM95E oder Ortofon OM 5E zum Einsatz.

Je nach Ausführung kommen Audio-Technica AT-VM95E oder Ortofon OM 5E zum Einsatz. Abnehmbare Headshell: Ein späterer Wechsel des Tonabnehmers ist ohne Eingriff in den Tonarm möglich.

Ein späterer Wechsel des Tonabnehmers ist ohne Eingriff in den Tonarm möglich. Integrierter Phono-Vorverstärker: Der Cinch-Ausgang kann wahlweise mit Phono- oder Line-Level genutzt werden.

Der Cinch-Ausgang kann wahlweise mit Phono- oder Line-Level genutzt werden. Solide mechanische Basis: MDF-Zarge, Aluminiumplattenteller und Silikonmatte bilden die Grundlage für die Schallplattenwiedergabe.

MDF-Zarge, Aluminiumplattenteller und Silikonmatte bilden die Grundlage für die Schallplattenwiedergabe. Breite Auswahl: White, Black, Matte Green, Matte Blue und nun Walnut werden durch die Third Man Records Limited Edition ergänzt.

Preis & Verfügbarkeit

Der Victrola Wave wird nun nicht nur im neuen Walnut-Finish, sondern ebenso in den schon bislang in den USA angebotenen verschiedenen Ausführungen auch hierzulande verfügbar. Das Unternehmen Victrola gibt einen Preis von € 399,- an und bezeichnet das Laufwerk als ab sofort verfügbar. Ausdrücklich sei erwähnt: Victrola bietet Plattenspieler und Lautsprecher mitunter auch in Form von Bundles zu Aktionspreisen an.

Wir meinen…

Der Victrola Wave ist interessanter, als es die aktuelle Meldung über ein zusätzliches Walnut Finish und die Markteinführung in Europa zunächst vermuten lässt. Denn hinter dem vergleichsweise unkompliziert auftretenden Plattenspieler steckt ein Konzept, das klassische Vinyl-Wiedergabe erstaunlich konsequent mit moderner Funktechnik verbindet.

Riemenantrieb, Aluminiumplattenteller, justierbarer Aluminiumtonarm, wechselbare Headshell und ein abschaltbarer Phono-Vorverstärker schaffen zunächst eine solide Grundlage. Wirklich bemerkenswert wird der Wave aber durch seinen Bluetooth 5.4 Transceiver und vor allem durch Auracast Broadcast Audio. Eine Schallplatte drahtlos an einen einzelnen Lautsprecher zu übertragen, ist längst keine Besonderheit mehr; sie als Broadcast für zahlreiche kompatible Wiedergabegeräte bereitzustellen, eröffnet dagegen tatsächlich neue Möglichkeiten.

Ob dabei ein Audio-Technica AT-VM95E oder ein Ortofon OM 5E am Tonarm sitzt, würden wir nicht überbewerten. Beide Systeme sind bewährte Lösungen vergleichbarer Klasse, und die offene Konstruktion mit abnehmbarer Headshell lässt ohnehin Raum für persönliche Vorlieben. Genau diese Mischung aus klassischer HiFi-Flexibilität und moderner Wireless-Technik macht den Wave von Victrola letztlich spannend.

Produkt Victrola Wave Turntable Preis € 399,-

Technische Daten Victrola Wave Turntable

Produkt Victrola Wave Turntable Charakterisierung Riemengetriebener Plattenspieler mit integriertem Phono-Vorverstärker, Bluetooth 5.4 Transceiver und Auracast Broadcast Audio Antrieb Riemenantrieb Motor DC-Servomotor Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min Zarge Resonanzarmes MDF Plattenteller Druckgegossenes Aluminium Plattentellermatte Silikon, vibrationsdämpfend Tonarm Aluminium Tonarmlänge 225 mm Überhang 18,5 mm Spurfehlwinkel < 2° Headshell Abnehmbar Gegengewicht Einstellbar Anti-Skating Einstellbar Tonabnehmer Audio-Technica AT-VM95E; Walnut und Third Man Records Limited Edition: Ortofon OM 5E Signal-Rausch-Abstand > 45 dB Phono-Vorverstärker Integriert, abschaltbar, RIAA-entzerrt Verstärkung Phono-Vorverstärker 35 dB nominal Analogausgang Cinch, umschaltbar Phono/Line Ausgangspegel Line 200 bis 280 mV Ausgangspegel Phono 2,5 mV ± 3 dB Bluetooth Qualcomm Bluetooth 5.4 Transceiver Bluetooth-Profile A2DP, AVRCP Bluetooth-Frequenzbereich 2,402 bis 2,480 GHz Bluetooth-Codecs SBC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, LC3 Auracast Auracast Broadcast Audio Auto-Stop Ja, abschaltbar Staubschutzhaube Abnehmbar Ausführungen White, Black, Matte Green, Matte Blue, Walnut; zusätzlich Third Man Records Limited Edition in Gelb und Schwarz Stromversorgung AC 100 bis 240 V, 50/60 Hz Abmessungen 430 × 377 × 120 mm Gewicht 5,9 kg inklusive Staubschutzhaube Lieferumfang Staubschutzhaube, 45-U/min-Adapter, Cinch-Kabel; weitere für die Inbetriebnahme erforderliche Komponenten

Marke Victrola Hersteller Victrola Vertrieb Victrola Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Das könnte Sie auch interessieren

Über Victrola

Quelle Victrola