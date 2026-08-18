In aller Kürze Das Volumio Lineo 5 Duo ist ein lineares Netzteil für zwei HiFi-Komponenten, die jeweils eine Versorgungsspannung von 5 V benötigen. Seine beiden Ausgänge werden unabhängig voneinander geregelt und gefiltert und liefern jeweils bis zu 4 A. Damit lässt sich beispielsweise eine Kombination aus Volumio Rivo Plus und Volumio Preciso über ein einziges Netzteil betreiben. Das Volumio Lineo 5 Duo ist zum Preis von € 384,43 erhältlich.

Das Netzteil zählt zu jenen Komponenten, deren Aufgabe zunächst denkbar unspektakulär klingt: Es soll eine stabile Versorgungsspannung bereitstellen und sich ansonsten möglichst wenig bemerkbar machen. Gerade bei Streaming Devices, D/A-Wandlern und anderen empfindlichen digitalen Audiokomponenten kann die Qualität der Stromversorgung jedoch eine wichtige Rolle spielen. Mit dem neuen Volumio Lineo 5 Duo erweitert der italienische Spezialist Volumio srl. sein Angebot deshalb um eine Lösung, die nicht nur ein einzelnes Gerät, sondern zwei Komponenten gleichzeitig versorgen kann. Das reduziert den Platzbedarf und die Zahl der Netzanschlüsse, ohne beide Verbraucher an eine gemeinsame Regelstufe zu binden.

Key Facts Volumio Lineo 5 Duo

Lineares Netzteil mit zwei Ausgängen

Ausgangsspannung: 2 × 5 V DC

Ausgangsstrom: maximal 2 × 4 A

Zwei unabhängig geregelte und gefilterte Ausgänge

Ringkerntransformator

Siebkapazität: 40.000 µF

Angegebenes Restrauschen: 20 µV

GX12-Anschlüsse mit positiver Polarität am Hohlstecker

Maximale Leistungsaufnahme: 120 W

Aluminiumgehäuse mit integrierter passiver Kühlung

Zwei Geräte, ein Netzteil

Der wesentliche Unterschied zum bereits angebotenen Volumio Lineo 5 findet sich schon im Namen: Die Duo-Ausführung stellt zwei Ausgänge bereit. Damit kann das Netzteil zwei geeignete Komponenten gleichzeitig versorgen und ersetzt deren externe Schaltnetzteile.

Volumio Srl nennt als naheliegendes Beispiel die Kombination aus dem Netzwerk-Transporter Volumio Rivo Plus und dem D/A-Wandler Volumio Preciso. Grundsätzlich ist das Volumio Lineo 5 Duo aber nicht allein auf diese Geräte beschränkt. Entscheidend sind eine benötigte Versorgungsspannung von 5 V, eine Stromaufnahme von maximal 4 A je Ausgang, der passende Anschluss und die korrekte Polarität.

Die beiden Ausgänge sind vollständig voneinander unabhängig ausgeführt. Jeder verfügt laut Hersteller über eine eigene Regelung und Filterung. Damit beschränkt sich das Dual-Output-Konzept nicht darauf, einen einzelnen Ausgang lediglich auf zwei Anschlüsse aufzuteilen.

Foto © Volumio srl. | Volumio Lineo 5 Duo Linear Power Supply Foto © Volumio srl. | Volumio Lineo 5 Duo Linear Power Supply Foto © Volumio srl. | Volumio Lineo 5 Duo Linear Power Supply

Zwei Mal 5 V und bis zu 4 A

An jedem der beiden Ausgänge liefert das Volumio Lineo 5 Duo eine Gleichspannung von 5 V und einen Strom von bis zu 4 A. Die Verbindung erfolgt am Netzteil über zweipolige GX12-Anschlüsse. Die mitgelieferten Ausgangskabel führen auf Hohlstecker mit 5,5 × 2,1 mm, deren innerer Kontakt positiv belegt ist.

Diese Werte ermöglichen den Einsatz mit einer Reihe kompakter Digital- und Streaming-Komponenten. Vor dem Anschluss eines Geräts müssen dennoch Spannung, Strombedarf, Steckermaß und Polarität geprüft werden. Ein passender Stecker allein ist keine ausreichende Garantie für die elektrische Kompatibilität.

Ringkerntransformator und 40.000 µF Siebkapazität

Im Zentrum des Volumio Lineo 5 Duo arbeitet ein Ringkerntransformator. Nach Angaben des Herstellers wurde dieser mit ausreichenden Reserven ausgelegt, um beide Ausgänge auch bei höherem Leistungsbedarf stabil zu versorgen.

Zur Glättung und Pufferung der Versorgungsspannung setzt Volumio Srl auf Audio-grade-Kondensatoren mit niedrigem ESR und einer gesamten Siebkapazität von 40.000 µF. Das Restrauschen gibt das Unternehmen mit 20 µV an. Die Schaltung soll Ripple und elektrische Störungen gegenüber den üblicherweise mitgelieferten Schaltnetzteilen reduzieren.

Volumio Srl verbindet damit das Versprechen einer saubereren Stromversorgung, die insbesondere feine Details und Transienten besser zur Geltung bringen soll. Ob und in welchem Ausmaß sich ein solcher Wechsel klanglich bemerkbar macht, hängt allerdings stets von der angeschlossenen Komponente und deren interner Spannungsaufbereitung ab.

Aluminiumgehäuse als Kühlkörper

Das Gehäuse des Volumio Lineo 5 Duo besteht vollständig aus Aluminium. Das nicht magnetische Metall sorgt nicht nur für eine robuste Konstruktion, sondern übernimmt zugleich eine funktionale Aufgabe bei der Wärmeabfuhr.

In die Gehäusekonstruktion sind Kühlkörper integriert, sodass die elektronischen Bauteile passiv und damit ohne Lüfter gekühlt werden. Das ist bei einer Audiokomponente besonders wichtig, da keine mechanischen Betriebsgeräusche entstehen.

Auf der Rückseite befindet sich neben den beiden GX12-Ausgängen und dem Netzanschluss auch ein Spannungswahlschalter. Das Netzteil eignet sich für Stromnetze mit 110 bis 120 V bei 60 Hz ebenso wie für 220 bis 240 V bei 50 Hz.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Versorgung von zwei Komponenten: Zwei geeignete 5-V-Geräte lassen sich gleichzeitig über ein einziges Netzteil betreiben.

Zwei geeignete 5-V-Geräte lassen sich gleichzeitig über ein einziges Netzteil betreiben. Getrennte Regelung: Beide Ausgänge besitzen eine eigene Regel- und Filterstufe.

Beide Ausgänge besitzen eine eigene Regel- und Filterstufe. Hohe Stromreserve: Pro Ausgang stehen bis zu 4 A zur Verfügung.

Pro Ausgang stehen bis zu 4 A zur Verfügung. Weniger Netzteile im System: Zwei externe Schaltnetzteile können durch eine gemeinsame Lösung ersetzt werden.

Zwei externe Schaltnetzteile können durch eine gemeinsame Lösung ersetzt werden. Saubere Systemintegration: Weniger Netzanschlüsse und Netzteilgehäuse erleichtern den Aufbau kompakter HiFi-Systeme.

Weniger Netzanschlüsse und Netzteilgehäuse erleichtern den Aufbau kompakter HiFi-Systeme. Passive Kühlung: Das Aluminiumgehäuse führt Wärme ohne Lüfter und damit geräuschlos ab.

Das Aluminiumgehäuse führt Wärme ohne Lüfter und damit geräuschlos ab. International einsetzbar: Das Netzteil unterstützt sowohl Stromnetze mit 110 bis 120 V als auch 220 bis 240 V.

Das Netzteil unterstützt sowohl Stromnetze mit 110 bis 120 V als auch 220 bis 240 V. Anschlusskabel im Lieferumfang: Zwei Ausgangskabel von GX12 auf 5,5 × 2,1 mm Hohlstecker werden mitgeliefert.

Preis und Verfügbarkeit

Das Volumio Lineo 5 Duo wird von Volumio Srl zum Preis von € 384,43 angeboten. Im Lieferumfang befinden sich neben dem Netzteil zwei Ausgangskabel mit GX12-Stecker und 5,5 × 2,1 mm Hohlstecker sowie ein zur jeweiligen Region passendes Netzkabel. Das Volumio Lineo 5 Duo kann direkt über Volumio Srl sowie über den Fachhandel bezogen werden.

Wir meinen…

Mit zwei vollständig getrennt geregelten 5 V Ausgängen löst das Volumio Lineo 5 Duo eine konkrete Aufgabe: Zwei kompakte Audiokomponenten erhalten eine gemeinsame, sauber aufgebaute Stromversorgung, ohne sich eine Regelstufe teilen zu müssen. Besonders schlüssig ist das für Kombinationen natürlich für Lösungen von Volumio srl selbst, wie etwa Volumio Rivo Plus und Volumio Preciso, bei denen damit gleich zwei externe Schaltnetzteile entfallen. Wer das Volumio Lineo 5 Duo mit Geräten anderer Hersteller einsetzen möchte, muss allerdings Spannung, Stromaufnahme, Stecker und Polarität exakt prüfen.

Produkt Volumio Lineo5 Linear Power Supply Preis € 384,43

Technische Daten Volumio Lineo 5 Duo

Produkt Volumio Lineo 5 Duo Produkttyp Lineares Netzteil mit zwei Ausgängen Eingangsspannung 110 bis 120 V AC, 60 Hz / 220 bis 240 V AC, 50 Hz Ausgangsspannung 2 × 5 V DC Ausgangsstrom 2 × 4 A maximal Maximale Leistungsaufnahme 120 W Transformator Ringkerntransformator Schaltungsprinzip Zweifache lineare Regelung Filterung Reduzierung von Ripple und Interferenzen Kondensatoren Audio-grade-Kondensatoren mit niedrigem ESR Siebkapazität 40.000 µF Restrauschen 20 µV Ausgangsanschlüsse 2 × GX12, zweipolig Ausgangskabel GX12, zweipolig, auf 5,5 × 2,1 mm Hohlstecker Polarität Innenkontakt positiv Gehäuse Aluminium mit integrierten Kühlkörpern Kühlung Passiv Schutz Leicht zugängliche Sicherung

Marke Volumio S.r.l. Hersteller Volumio S.r.l. Vertrieb audioNEXT GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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