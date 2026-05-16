In aller Kürze Die Wharfedale Denton 1S erweitert die Wharfedale Heritage Series um einen kompakten passiven Zwei-Wege-Lautsprecher mit neu entwickeltem Koaxialtreiber. Inspiriert von der Wharfedale Denton 1 aus dem Jahr 1974 kombiniert sie ein modernes matt lackiertes Gehäuse mit flexibler Aufstellung, Brilliance-Schalter, Bassreflex-Abstimmung und einer Basswiedergabe bis 45 Hz bei -6 dB.

Wharfedale erweitert die Wharfedale Heritage Series um ein Modell, das sich bewusst von der klassischen Holzfurnier-Ästhetik vieler Retro-Lautsprecher löst. Die neue Wharfedale Denton 1S nimmt Bezug auf die Wharfedale Denton 1 aus dem Jahr 1974, also auf jenen kompakten Lautsprecher, mit dem Wharfedale seinerzeit eine deutlich modernere, flexiblere und funktionalere Formensprache verfolgte.

Die neue Denton 1S ist dennoch keine schlichte Neuauflage. Wharfedale spricht vielmehr von einer von Grund auf neu entwickelten Interpretation des Konzepts: kompakte Abmessungen, ein Gehäuse mit sanft gerundeten Kanten, flexible Aufstellungsmöglichkeiten und ein neu konstruierter Koaxialtreiber, der beide Wege aus einem gemeinsamen akustischen Zentrum abstrahlen lässt. Damit soll die Denton 1S sowohl an klassische Wharfedale-Tugenden anknüpfen als auch bewusst als Lautsprecher für heutige Wohnräume auftreten.

Key Facts

Kompakter passiver Zwei-Wege-Lautsprecher der Wharfedale Heritage Series

Inspiriert von der Wharfedale Denton 1 aus dem Jahr 1974

Neu entwickelter Koaxialtreiber mit gemeinsamem akustischem Zentrum

25 mm Seidenkalotten-Hochtöner und 165 mm Polypropylen-Mittel-/Tieftöner

Auf geschlossene Abbildung, stabile Räumlichkeit und breite Hörzone ausgelegt

Bassreflexgehäuse mit 11,5 Liter Innenvolumen und Basswiedergabe bis 45 Hz bei -6 dB

Rückseitiger Brilliance-Schalter zur Anpassung an unterschiedliche Aufstellungen

Geeignet für Ständer, Regal, Sideboard, Desktop oder Wandmontage

Erhältlich in Matt Black, Matt White und Matt Blue

Verfügbar ab Ende Mai 2026 zum Preis von £ 649,- pro Paar

Ein Klassiker als Ausgangspunkt, kein Retro-Abklatsch

Die ursprüngliche Wharfedale Denton wurde erstmals 1967 vorgestellt und stand für kompakten HiFi-Klang zu einem attraktiven Preis. 1974 folgte die Wharfedale Denton 1, die innerhalb der Denton-Historie eine besondere Rolle einnahm. Sie verabschiedete sich vom damals vertrauten Holzgehäuse-Look und setzte stattdessen auf ein geformtes Kunststoffgehäuse mit gerundeten Kanten. Auch akustisch war sie ungewöhnlich, denn ihr Treiberkonzept basierte auf einem koaxialen Aufbau.

Genau diese Idee greift Wharfedale nun wieder auf. Die Wharfedale Denton 1S übernimmt die konzeptionellen Eckpunkte – kompakte Bauform, abgerundetes Gehäuse, koaxiale Abstrahlung und flexible Positionierung –, setzt sie jedoch mit heutiger Lautsprechertechnik um. Das ist ein wichtiger Unterschied: Die Denton 1S soll nicht nur nostalgisch wirken, sondern als zeitgemäßer Kompaktlautsprecher funktionieren.

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Koaxialtreiber als zentrales technisches Merkmal

Im Mittelpunkt der Wharfedale Denton 1S steht ein neu entwickelter Zwei-Wege-Koaxialtreiber. Dabei sitzt ein 25 mm Seidenkalotten-Hochtöner konzentrisch im Zentrum eines 165 mm Polypropylen-Mittel-/Tieftöners. Beide Wege strahlen damit aus einem gemeinsamen akustischen Zentrum ab.

Der Vorteil dieses Prinzips liegt in einer besonders geschlossenen Abbildung. Laufzeit- und Phasenverhalten lassen sich bei einem solchen Aufbau sehr präzise kontrollieren, was sich in einer stabilen Stereoabbildung, guter räumlicher Fokussierung und gleichmäßiger tonaler Balance über einen breiteren Hörbereich niederschlagen soll. Gerade in Räumen, in denen Lautsprecher nicht exakt symmetrisch oder frei aufgestellt werden können, ist das ein praxisrelevanter Ansatz.

Wharfedale setzt beim Mittel-/Tieftöner auf einen weiterentwickelten Polypropylen-Konus. Dieser soll eine günstige Kombination aus Steifigkeit, geringer Masse und kontrollierter Eigendämpfung bieten. Ziel ist ein sauberer Mitteltonbereich mit reduzierten Verfärbungen und guter Impulstreue. Der Hochtöner verfügt über eine gedämpfte Rückkammer und ein leistungsfähiges Magnetsystem, um eine sanfte, aber detailreiche Hochtonwiedergabe zu ermöglichen.

Frequenzweiche mit Brilliance-Schalter

Die Frequenzweiche der Wharfedale Denton 1S wurde unter Leitung von Peter Comeau, Director of Acoustic Design bei Wharfedale, entwickelt. Sie arbeitet mit Linkwitz-Riley-Filtern 4. Ordnung bei 2,6 kHz. Wharfedale betont, dass die Abstimmung nicht allein rechnerisch, sondern auch durch umfangreiche Hörtests erfolgte.

Ein praxisnahes Detail ist der rückseitige Brilliance-Schalter. Er bietet zwei Positionen, „norm“ und „max“. In der Max-Position wird der Bereich zwischen 2 und 4 kHz um 1,5 dB angehoben. Damit soll sich die Denton 1S besser an verschiedene Aufstellungsbedingungen anpassen lassen, etwa bei wandnaher Positionierung, im Regal oder auf einem Sideboard.

Gerade bei einem kompakten Lautsprecher, der ausdrücklich nicht nur für klassische Ständeraufstellung gedacht ist, ist eine solche Anpassung sinnvoll. Sie macht die Denton 1S flexibler und nimmt Rücksicht auf realistische Wohnsituationen, in denen Lautsprecher häufig dort stehen müssen, wo Platz ist – und nicht zwingend dort, wo es akustisch ideal wäre.

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Kompaktes Gehäuse mit Bassreflex-Abstimmung

Die Wharfedale Denton 1S misst 330 x 236 x 229 mm und bleibt damit ein ausgesprochen kompakter Lautsprecher. Das Gehäuse besitzt ein Innenvolumen von 11,5 Litern und arbeitet mit einer rückseitigen Bassreflexöffnung. Diese ist doppelt verrundet; die innere Verrundung ist mit weichem Gummimaterial ausgeführt, um Strömungsgeräusche zu reduzieren.

Wharfedale gibt eine Basswiedergabe bis 45 Hz bei -6 dB an. Für einen Lautsprecher dieser Größe ist das ein beachtlicher Wert, zumal die Denton 1S nicht als reiner Nahfeldmonitor, sondern als vollwertiger kompakter HiFi-Lautsprecher positioniert wird.

Die Gehäusekonstruktion unterscheidet sich deutlich von der historischen Vorlage. Statt eines geformten Kunststoffgehäuses setzt Wharfedale auf einen mehrschichtigen Holzwerkstoff-Aufbau mit unterschiedlich starken Faserplatten, interner Versteifung und gezielter Bedämpfung. Das soll Gehäuseresonanzen kontrollieren und die mechanische Stabilität erhöhen. Dass die Schallwand nur eine einzige große Treiberöffnung benötigt, kommt der Steifigkeit zusätzlich entgegen.

Flexible Aufstellung: Ständer, Regal oder Wand

Die Wharfedale Denton 1S ist in erster Linie als kompakter HiFi-Lautsprecher für den Einsatz auf Ständern gedacht, kann aber auch auf Regalen, Lowboards, Schreibtischen oder nahe an der Wand betrieben werden. Rückseitig findet sich zudem ein 3/8 Zoll Befestigungspunkt für die Wandmontage.

Damit positioniert Wharfedale die Denton 1S bewusst als Lautsprecher für unterschiedliche Wohnsituationen. Sie soll nicht nur in einem klassischen Stereo-Setup funktionieren, sondern auch dort, wo größere Lautsprecher nicht praktikabel sind. Mit 88 dB Empfindlichkeit und einer nominellen Impedanz von 8 Ohm, bei einem Minimum von 4,5 Ohm, soll sie sich zudem unkompliziert mit einer breiten Palette an Verstärkern kombinieren lassen.

Modernes Design statt klassischer Holzoptik

Während viele Modelle der Wharfedale Heritage Series stark mit klassischer Holzoptik, Mid-Century-Anmutung und traditionellen Proportionen arbeiten, geht die Wharfedale Denton 1S einen anderen Weg. Ihre Inspiration liegt in der progressiveren Formensprache der 1970er-Jahre.

Das Gehäuse zeigt sanfte Rundungen, eine matte Lackierung und ein klassisches Stoffgitter. Erhältlich ist die Denton 1S in Matt Black, Matt White und Matt Blue. Gerade das Blau setzt einen bewusst modernen Akzent und hebt die Denton 1S stärker von den traditioneller auftretenden Heritage-Modellen ab. Das Heritage-Logo am abnehmbaren, magnetisch gehaltenen Schutzgitter bleibt dennoch als klarer Bezug zur Wharfedale-Historie erhalten.

Preis und Verfügbarkeit

Die Wharfedale Denton 1S soll ab Ende Mai 2026 erhältlich sein. Angeboten wird sie in den Ausführungen Matt Black, Matt White und Matt Blue. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei £ 649,- pro Paar.

Fazit

Mit der Wharfedale Denton 1S erweitert Wharfedale die Heritage Series um einen Lautsprecher, der nicht einfach auf vertraute Retro-Signale setzt. Die Denton 1S nimmt ein ungewöhnliches Kapitel der eigenen Markengeschichte auf und übersetzt es in ein modernes, kompaktes Lautsprecherkonzept.

Der neue Koaxialtreiber, die flexible Aufstellung, der Brilliance-Schalter und die bewusst zeitgemäße Formensprache machen die Denton 1S zu einem interessanten Gegenentwurf zu vielen klassisch gezeichneten Kompaktlautsprechern. Sie wirkt weniger wie ein nostalgisches Erinnerungsstück, sondern vielmehr wie ein kompakter HiFi-Lautsprecher, der Wharfedales Historie nutzt, um ein sehr heutiges Produkt zu formulieren.

Produkt Wharfedale Denton 1S Preis £ 649,-

Technische Daten

Produkt Wharfedale Denton 1S Charakterisierung Kompakter passiver Zwei-Wege-Lautsprecher Series Wharfedale Heritage Series Konstruktionsprinzip Zwei-Wege-Koaxialsystem Hochtöner 25 mm Seidenkalotte Mittel-/Tieftöner 165 mm Polypropylen-Konus Gehäuseprinzip Bassreflex Bassreflexöffnung Rückseitig, doppelt verrundet Innenvolumen 11,5 Liter Basswiedergabe bis 45 Hz bei -6 dB Frequenzweiche Linkwitz-Riley 4. Ordnung Übergangsfrequenz 2,6 kHz Klangabstimmung Brilliance-Schalter mit „norm“ und „max“ Brilliance-Schalter Anhebung um 1,5 dB zwischen 2 und 4 kHz in Position „max“ Empfindlichkeit 88 dB Impedanz 8 Ohm, Minimum 4,5 Ohm Belastbarkeit bis 100 Watt Aufstellung Ständer, Regal, Sideboard, Desktop, Wandmontage Wandmontage 3/8 Zoll Befestigungspunkt Abmessungen 330 x 236 x 229 mm Ausführungen Matt Black, Matt White, Matt Blue

Marke Wharfedale Hersteller IAG Group Ltd. Vertrieb IAD GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Über Wharfedale

Quelle Wharfedale