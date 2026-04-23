In aller Kürze Der Wharfedale Heritage Centre ist ein neuer Centre-Lautsprecher für die Wharfedale Heritage-Serie. Er wurde für Linton, Super Linton und Denton entwickelt und soll Mehrkanal-Systeme mit natürlicher Sprachwiedergabe, geschlossener Frontbühne und passender Heritage-Optik ergänzen.

Es gibt Lautsprecher-Serien, die man nicht beliebig erweitert. Gerade Modelle wie Wharfedale Linton, Wharfedale Super Linton oder Wharfedale Denton der Wharfedale Heritage Series leben von einem sehr eigenen Tonfall, von warmen Klangfarben, ruhiger Souveränität und einer Optik, die sich dem schnellen Wechsel der Moden entzieht. Wer ein solches System in Richtung Mehrkanal weiterdenken will, braucht deshalb keine bloße Zusatzbox, sondern ein Bindeglied mit Feingefühl. Mit dem Wharfedale Heritage Centre liefert Wharfedale nun genau jene Komponente, auf die viele Anhänger der Serie seit geraumer Zeit gewartet haben.

Key Facts

Centre-Lautsprecher speziell für die Wharfedale Heritage-Serie entwickelt

abgestimmt auf Modelle wie Wharfedale Linton, Super Linton und Denton

Drei-Wege-Konzept mit eigenständiger Mitteltonsektion

ausgelegt für klare Sprachwiedergabe und geschlossene Frontbühne

Gehäuse im Stil der Heritage-Serie mit klassischer Stoffbespannung

erhältlich in Walnut, Mahogany und Black Oak

Marktstart ab Mai 2026

unverbindliche Preisempfehlung: € 799,-

Der fehlende Baustein für ein stimmiges Heritage-Heimkino

Mit dem Wharfedale Heritage Centre schließt Wharfedale eine Lücke, die sich aus Sicht vieler Besitzer dieser Lautsprecherfamilie längst abgezeichnet hatte. Denn so überzeugend die Heritage-Serie im klassischen Stereo-Betrieb auftritt, so anspruchsvoll wird die Sache, sobald ein System für Filmton, Konzertmitschnitte oder hochwertige TV-Wiedergabe um einen Centre-Kanal ergänzt werden soll. Gerade dort entscheidet sich, ob Dialoge glaubwürdig im Raum stehen oder ob Stimmen wie nachträglich in das Klangbild gesetzt wirken.

Genau an dieser Stelle soll der Wharfedale Heritage Centre ansetzen. Er ist nicht als universeller Centre-Lautsprecher gedacht, sondern als gezielt abgestimmte Ergänzung innerhalb einer klar definierten Lautsprecherfamilie. Der praktische Nutzen liegt damit auf der Hand: Wer seine Wharfedale Linton, Wharfedale Super Linton oder Wharfedale Denton in ein 3.1- oder 5.1-Setup integrieren möchte, erhält eine Lösung, die nicht gegen den Charakter der Hauptlautsprecher arbeitet, sondern ihn in der Mitte fortführt. Das ist weit mehr als eine Frage der Optik. Im Alltag bedeutet es, dass Sprache, Musik und Effekte über die gesamte Front homogener, ruhiger und natürlicher wirken können.

Foto © Wharfedale | Wharfedale Heritage Centre Foto © Wharfedale | Wharfedale Heritage Centre Foto © Wharfedale | Wharfedale Heritage Centre Foto © Wharfedale | Wharfedale Heritage Centre

Drei Wege für mehr Ruhe im Stimmenbild

Technisch setzt Wharfedale beim Heritage Centre auf ein Drei-Wege-Konzept. Das ist gerade bei einem Centre-Lautsprecher ein wichtiger Punkt, denn die mittlere Position im Heimkino verlangt nach hoher Sprachverständlichkeit, sauberer Ortung und möglichst geschmeidigen Übergängen zwischen den Frontkanälen. Eine eigenständige Mitteltonsektion ist dabei ein klares Signal: Wharfedale will Stimmen nicht bloß irgendwie in den Raum stellen, sondern ihnen einen definierten, stabilen Platz geben.

Flankiert wird diese Mitteltonsektion von zwei Tieftönern sowie einer Hochtonkalotte. Im praktischen Einsatz verspricht eine solche Architektur vor allem eines: Dialoge sollen klar im Zentrum verankert bleiben, ohne scharf, dünn oder künstlich betont zu erscheinen. Gerade bei Filmen, Serien und Live-Aufnahmen ist das entscheidend, denn der Centre-Kanal trägt einen erheblichen Teil der inhaltlichen Substanz. Wenn Stimmen nicht sauber aufgelöst werden oder tonal aus dem Rahmen fallen, wirkt selbst ein aufwendiges System schnell unausgewogen. Der Wharfedale Heritage Centre soll genau das vermeiden und stattdessen für eine Frontbühne sorgen, die aus einem Guss spielt.

Abstimmung mit Augenmaß statt Effektkulisse

Entscheidend ist bei einem Centre-Lautsprecher nicht allein die technische Konstruktion, sondern die Abstimmung. Wharfedale beschreibt den Heritage Centre als Lautsprecher, der Sprache klar, verständlich und natürlich wiedergeben soll, ohne ins Harte oder Vordergründige zu kippen. Das ist ein wichtiger Ansatz, denn viele Centre-Lösungen beeindrucken zunächst mit viel Präsenz im Stimmbereich, ermüden aber auf Dauer oder lösen sich tonal zu weit von den Hauptlautsprechern.

Gerade Besitzer der Heritage-Serie dürften hier eine sehr klare Erwartung haben. Die bekannten Modelle der Reihe stehen nicht für spektakuläre Effekte, sondern für Langzeittauglichkeit, für entspannte Souveränität und für eine Musikalität, die lieber Substanz als Show sucht. Ein Centre-Lautsprecher, der diesen Charakter aufnimmt, ist deshalb für die Praxis deutlich wertvoller als eine Lösung, die bloß maximale Sprachschärfe liefert. Denn Heimkino auf hohem Niveau lebt nicht nur von verständlichen Dialogen, sondern von klanglicher Geschlossenheit. Genau dort dürfte der Wharfedale Heritage Centre seine eigentliche Rolle finden.

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Klassische Anmutung, moderne Aufgabe

Auch beim Gehäuse bleibt Wharfedale der Linie der Serie treu. Der Heritage Centre kombiniert unterschiedliche Holzwerkstoffe, innere Versteifungen und abgestimmte Dämpfungsmaterialien, um Resonanzen gezielt zu kontrollieren. Hinzu kommt ein rückwärtiges Bassreflexsystem. Aus technischer Sicht dient das nicht nur der Stabilität des Gehäuses, sondern vor allem einer kontrollierten, körperhaften Wiedergabe, die Stimmen und zentrale Effekte nicht ausdünnt, zugleich aber nicht unnötig aufbläht.

Im Wohnraum ist das ein wesentlicher Punkt. Ein Centre-Lautsprecher darf Präsenz zeigen, er darf aber die Bühne nicht dominieren. Seine Aufgabe besteht darin, das Zentrum glaubwürdig zu tragen. Wenn das gelingt, profitieren nicht nur Filmszenen mit hohem Dialoganteil, sondern auch Konzertaufzeichnungen, TV-Produktionen und Mehrkanal-Musik. Der Lautsprecher wird dann nicht als Einzelakteur wahrgenommen, sondern als stilles Fundament jener akustischen Mitte, auf die sich das ganze Frontbild stützt.

Optisch bleibt der Wharfedale Heritage Centre eng an der Designsprache der Serie. Er wird in Walnut, Mahogany und Black Oak angeboten, jeweils mit klassischer schwarzer Schallwand und passender Stoffbespannung. Damit versteht sich das Modell nicht als technischer Fremdkörper unter einem Bildschirm, sondern als integraler Bestandteil eines Systems, das man bewusst nach klanglichen und gestalterischen Kriterien auswählt.

Passend proportioniert für die Serie

Mit Abmessungen von 550 x 250 x 300 mm positioniert Wharfedale den Heritage Centre so, dass er sich sowohl optisch als auch funktional in bestehende Setups der Heritage-Serie einfügen soll. Das ist in der Praxis keineswegs nebensächlich. Ein Centre-Lautsprecher muss häufig in Möbel integrierbar bleiben, darf aber zugleich nicht so kompakt ausfallen, dass Volumen, Autorität und tonale Anbindung leiden. Die genannten Proportionen deuten darauf hin, dass Wharfedale hier bewusst einen Mittelweg gewählt hat: ausreichend Substanz für eine erwachsene Frontmitte, ohne den Lautsprecher über Gebühr dominant werden zu lassen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Wharfedale Heritage Centre soll ab Mai 2026 im autorisierten Fachhandel verfügbar sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei € 799,-. Damit positioniert Wharfedale den Lautsprecher in einem Bereich, der ihn als ernsthafte, aber noch gut kalkulierbare Ergänzung für bestehende Heritage-Systeme erscheinen lässt. Für Besitzer von Linton, Super Linton oder Denton dürfte genau das den Reiz ausmachen: nicht irgendeine centre-taugliche Kompromisslösung, sondern ein passender Serienbaustein zu einem vergleichsweise nachvollziehbaren Einstieg.

Fazit – Die Mitte bekommt endlich Format

Mit dem Wharfedale Heritage Centre liefert Wharfedale keinen beliebigen Centre-Lautsprecher, sondern eine sehr gezielte Antwort auf einen lange naheliegenden Bedarf innerhalb der eigenen Heritage-Serie. Der Lautsprecher soll jene klangliche Mitte schaffen, die für Filmton, Konzertaufnahmen und anspruchsvolle TV-Wiedergabe unverzichtbar ist, ohne den gewachsenen Charakter von Wharfedale Linton, Super Linton oder Denton zu verwässern. Gerade diese Zurückhaltung ist seine eigentliche Stärke. Der Wharfedale Heritage Centre will sich offenbar nicht in den Vordergrund drängen, sondern die Frontbühne schließen, stabilisieren und klanglich ordnen. Für Heritage-Fans, die ihr System in Richtung Mehrkanal öffnen wollen, ist das die entscheidende Nachricht.

Produkt Wharfedale Super Linton Preis € 799,-

Technische Daten

Produkt Wharfedale Heritage Centre Charakterisierung Centre-Lautsprecher für die Wharfedale Heritage-Serie; ausgelegt für tonal stimmige Mehrkanal-Erweiterungen mit Fokus auf natürliche Stimmen, geschlossene Frontabbildung und optische Serienkohärenz Produkttyp Centre-Lautsprecher Serie Wharfedale Heritage Series Einsatzbereich 3.1- und 5.1-Systeme, Heimkino, TV-Ton, Konzertmitschnitte, Mehrkanal-Musik Aufbau Drei-Wege-Konstruktion; dient einer saubereren Aufteilung des Frequenzbereichs und soll Stimmen klarer, stabiler und natürlicher im Zentrum abbilden Treiberbestückung eigenständige Mitteltonsektion, zwei Tieftöner, Hochtonkalotte; diese Konfiguration soll Sprachverständlichkeit, tonale Balance und stimmige Übergänge zu den Frontlautsprechern fördern Gehäusekonzept Gehäuse aus unterschiedlichen Holzwerkstoffen mit inneren Versteifungen und Dämpfungsmaterialien; soll Resonanzen reduzieren und eine ruhigere, kontrolliertere Wiedergabe unterstützen Bassreflexsystem rückwärtiges Bassreflexsystem; soll mehr Körper und Fundament ermöglichen, ohne die Wiedergabe unnötig aufzudicken Abstimmung abgestimmt auf Wharfedale Linton, Super Linton und Denton; wichtig für eine homogene Frontbühne ohne hörbaren Bruch im Klangbild Oberflächen Walnut, Mahogany, Black Oak Frontgestaltung schwarze Schallwand mit passender Stoffbespannung Abmessungen 550 x 250 x 300 mm

Marke Wharfedale Hersteller IAG Group Ltd. Vertrieb IAD GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Über Wharfedale

Quelle IAD GmbH