In aller Kürze Die WiiM Bar ist die erste Streaming-Soundbar von WiiM. Sie kombiniert 3.0.2 Dolby Atmos, ein 2,1 Zoll Touch-Display, RoomFit Raumkorrektur, WiiM Multiroom und zahlreiche Streaming-Protokolle. Zur HIGH END Vienna 2026 erstmals präsentiert, soll sie ab August 2026 für € 499,- erhältlich sein.

WiiM nutzt die HIGH END Vienna 2026 für eine durchaus bemerkenswerte, wohl für viele auch unerwartete Erweiterung seines bisherigen Portfolios: Mit der WiiM Bar präsentiert die Marke von Linkplay Technology Inc. erstmals eine Soundbar, die nicht nur den TV-Ton verbessern, sondern zugleich als vollwertige Streaming-Zentrale im WiiM Ökosystem dienen soll. Die neue Lösung setzt auf 3.0.2 Surround Sound mit Unterstützung für verschiedenste Surround-Formate bis hin zu Dolby Atmos, verfügt dafür gar über eigens nach oben abstrahlenden Höhenkanäle. Die Soundbar trumpft zudem mit einem runden 2,1 Zoll Farb-Touch-Display und der bekannten WiiM Home App auf. Damit rückt WiiM näher an Anwender heran, die Musikstreaming, TV-Ton, Multiroom und Heimkino nicht länger über getrennte Geräte lösen wollen. Die WiiM Bar soll ab August 2026 in Schwarz und Weiß erhältlich sein.

Key Facts

Erste Streaming-Soundbar von WiiM für Musik, TV, Film und Gaming

3.0.2 Dolby Atmos mit nach oben abstrahlenden Höhenkanälen

Drahtlos erweiterbar zu einem 5.1.2 WiiM Home Theater System

Acht aktive Treiber, vier Passivradiatoren und 135 W Systemleistung

2,1 Zoll Farb-Touch-Display für Cover, Wiedergabe, Quellen und Presets

WiiM Home App, RoomFit Raumkorrektur und umfangreiche Streaming-Protokolle

HDMI eARC, S/PDIF optisch, analoger Eingang, USB Audio und Netzwerk

Verfügbar ab August 2026 zum Preis von € 499,-

WiiM Bar als Brücke zwischen TV und Streaming

WiiM hat sich in den letzten Jahren vor allem mit kompakten Streamern, Verstärkern und Multiroom-Lösungen etabliert. Die WiiM Bar führt diesen Ansatz nun direkt an den Fernseher und soll damit jene Lücke schließen, die in vielen Wohnzimmern zwischen klassischem TV-Ton, Musikstreaming und flexiblem Multiroom-Betrieb besteht. Statt eine reine Soundbar mit etwas Bluetooth und HDMI anzubieten, setzt WiiM auf ein vollständiges Streaming-Konzept mit App-Steuerung, Netzwerkfunktionen, Raumkorrektur und Erweiterbarkeit.

Im Zentrum steht eine 3.0.2 Konfiguration mit nach oben abstrahlenden Höhenkanälen. Für Dolby Atmos Inhalte soll die WiiM Bar dadurch eine räumlichere Wiedergabe erzeugen, ohne dass zusätzliche Lautsprecher zwingend erforderlich sind. Gleichzeitig bleibt die Lösung modular: Wer später mehr Surround-Effekt oder kräftigeren Tiefton wünscht, kann kompatible WiiM Komponenten als drahtlose Surround-Lautsprecher und Subwoofer einbinden und das System laut Hersteller bis zu einem 5.1.2 Heimkino-Setup erweitern.

Foto © Linkplay Technology Inc. | WiiM Bar Streaming Soundbar Foto © Linkplay Technology Inc. | WiiM Bar Streaming Soundbar Foto © Linkplay Technology Inc. | WiiM Bar Streaming Soundbar Foto © Linkplay Technology Inc. | WiiM Bar Streaming Soundbar Foto © Linkplay Technology Inc. | WiiM Bar Streaming Soundbar

Dolby Atmos, DTS:X und ein achtteiliges Treibersystem

Für die Audiowiedergabe setzt die WiiM Bar auf acht aktive Treiber und vier Passivradiatoren. An der Front arbeiten drei 110 x 52 mm Tiefmitteltöner und drei 52 x 52 mm Hochtöner, während zwei 52 x 52 mm Breitbandtreiber an der Oberseite für die Höhenkanäle zuständig sind. Ergänzt wird dieses Treibersystem durch vier 115 x 50 mm Passivradiatoren, je zwei an Front und Rückseite. Die Systemleistung wird mit 135 W angegeben.

Über HDMI eARC unterstützt die WiiM Bar unter anderem Linear PCM, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, AC3, DTS und DTS:X. Damit ist die Soundbar nicht allein für klassische TV-Wiedergabe ausgelegt, sondern auch für aktuelle Streaming- und Disc-Formate interessant, sofern diese über den Fernseher oder eine entsprechende Quelle zugespielt werden. Für eine bessere Sprachverständlichkeit stehen ein Clear Voice Modus mit KI-gestützter Dialogverbesserung sowie ein Nachtmodus bereit, der dynamische Spitzen reduzieren soll, ohne Dialoge zu stark zu beeinträchtigen.

Streaming ohne Umweg

WiiM-typisch ist die neue Bar nicht nur als TV-Lösung, sondern auch als eigenständige Musikzentrale ausgelegt. Die WiiM Home App dient zur Einrichtung, Quellenwahl, Multiroom-Gruppierung, Klangregelung und Verwaltung von Streaming-Diensten. Laut Hersteller werden mehr als 20 Musikdienste unterstützt, ergänzt durch Protokolle und Plattformen wie Google Cast Audio, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Amazon Music Cast, UPnP/DLNA, Qplay 3.0, Logitech Media Server und Roon.

Für die Netzwerkanbindung stehen WiFi 6E mit 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz sowie Ethernet zur Verfügung. Bluetooth mit Bluetooth LE Audio ist ebenfalls vorgesehen, teils abhängig von der Software-Unterstützung. Zusätzlich kann die WiiM Bar über USB als Audio-Schnittstelle genutzt werden, wobei USB Audio In oder USB Audio Out laut Factsheet softwareseitig konfigurierbar sind. Über USB Host soll sich zudem eine persönliche Musikbibliothek einbinden lassen, die im Netzwerk auch für andere WiiM und DLNA Geräte verfügbar gemacht werden kann.

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2,1 Zoll Touch-Display statt Statusleiste

Eine Besonderheit der WiiM Bar ist das runde, glasabgedeckte 2,1 Zoll Farb-Touch-Display an der Front. Es zeigt je nach Nutzung Albumcover, Titelinformationen, Uhrzeit, EQ-Einstellungen, Smart Presets, zuletzt gespielte Inhalte, dynamische Hintergründe oder Quellen- und Wiedergabesteuerung an. Damit übernimmt das Display nicht nur eine dekorative Funktion, sondern soll die Soundbar auch ohne Smartphone direkt bedienbarer machen.

Zusätzlich befinden sich auf der Oberseite näherungssensitive Tasten für Lautstärke, Wiedergabe und Quellenwahl. Die Steuerung erfolgt je nach Situation über Touch-Display, WiiM Home App, Sprachsteuerung, die mitgelieferte Voice Remote 2 Lite oder bei HDMI eARC Nutzung über die Fernbedienung des Fernsehers. Für den Alltag ist das ein wichtiger Punkt: Die WiiM Bar soll nicht als weiteres Gerät mit eigener Bedienlogik auffallen, sondern sich möglichst nahtlos in bestehende TV- und Streaming-Routinen einfügen.

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RoomFit für die Anpassung an den Raum

Da Soundbars stark von Aufstellung, Möbeln, Wandabständen und Raumgröße abhängig sind, integriert WiiM die RoomFit Auto-Correction. Diese soll die Wiedergabe an den jeweiligen Raum und die konkrete Platzierung anpassen. Gerade bei kompakten All-in-One-Lösungen ist eine solche Korrektur sinnvoll, weil sich Bassbalance, Sprachverständlichkeit und Räumlichkeit im Wohnzimmer oft deutlicher verändern als bei frei aufgestellten HiFi-Komponenten.

Die Kombination aus RoomFit, EQ-Funktionen, Smart Presets und App-Steuerung zeigt, dass WiiM die Bar nicht allein als Plug-and-play-Lösung versteht. Sie kann einfach genutzt werden, bietet aber dennoch Spielraum für Anpassungen. Das passt zur bisherigen Positionierung der Marke, die einfache Bedienung mit vergleichsweise weitreichenden Netzwerk- und Streaming-Funktionen verbindet.

Alle Vorteile auf einen Blick

Eine einzige Lösung für TV-Ton, Musikstreaming, Gaming und Multiroom

Dolby Atmos Wiedergabe ohne zusätzliche Pflichtlautsprecher

Erweiterbar zu einem drahtlosen 5.1.2 Heimkino-System

Direkt sichtbare Wiedergabeinformationen über das 2,1 Zoll Touch-Display

Breite Unterstützung moderner Streaming-Dienste und Protokolle

RoomFit Raumkorrektur für praxisgerechte Anpassung an Wohnzimmer und Aufstellung

HDMI eARC für komfortable Einbindung in bestehende TV-Setups

USB, Netzwerk, Bluetooth und analoge Zuspielung für flexible Nutzung

Bedienung per App, Touch, Sprache, Fernbedienung oder TV-Remote

Attraktive Positionierung im stark wachsenden Markt wohnraumfreundlicher Soundbars

Preis und Verfügbarkeit

Die WiiM Bar kann laut Anbieter ab sofort vorbestellt werden. Sie soll ab August 2026 in den Ausführungen Schwarz und Weiß über den offiziellen WiiM Shop sowie den Fachhandel erhältlich sein. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 499,- angegeben.

Wir meinen…

Mit der WiiM Bar geht Linkplay Technology Inc. einen naheliegenden, und zudem strategisch wichtigen Schritt. Die Marke WiiM überträgt ihr Erfolgsrezept aus kompaktem Streaming, breiter Protokoll-Unterstützung und einfacher App-Bedienung auf den TV-Bereich. Interessant ist dabei weniger die bloße Tatsache, dass WiiM nun eine Soundbar anbietet, sondern die konsequente Einbindung in ein erweiterbares Multiroom- und Heimkino-Konzept. Wenn Klangabstimmung, App-Integration und Surround-Erweiterung in der Praxis halten, was die technischen Eckdaten versprechen, könnte die WiiM Bar eine sehr spannende Lösung für all jene werden, die TV, Musik und Multiroom ohne klassisches Geräte-Rack zusammenführen wollen.

Produkt WiiM Bar Preis € 499,-

Technische Daten

Produkt WiiM Bar Charakterisierung Streaming-Soundbar mit Dolby Atmos, Touch-Display und WiiM Multiroom-Integration Kanalkonfiguration 3.0.2, erweiterbar auf 5.1.2 mit kompatiblen WiiM Komponenten Systemleistung 135 W Fronttreiber 3 x 110 x 52 mm Tiefmitteltöner, 3 x 52 x 52 mm Hochtöner Höhenkanäle 2 x 52 x 52 mm Breitbandtreiber, nach oben abstrahlend Passivradiatoren 4 x 115 x 50 mm, je zwei an Front und Rückseite Audioformate über HDMI Linear PCM, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, AC3, DTS, DTS:X HDMI HDMI eARC Digitale Eingänge S/PDIF optisch, USB Audio In Analoge Eingänge Line In USB USB Audio In oder USB Audio Out, softwareseitig konfigurierbar; USB Host für Speichermedien Netzwerk Wi-Fi 6E mit 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz; Ethernet 10/100 MBit/s Bluetooth Bluetooth mit BLE, A2DP Rx/Tx, AVRCP, HID und LE Audio per Software-Update Streaming und Protokolle Google Cast Audio, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Amazon Music Cast, UPnP/DLNA, Qplay 3.0, Logitech Media Server, Roon Ready Raumkorrektur RoomFit Auto-Correction Klangfunktionen Clear Voice, KI-gestützte Dialogverbesserung, Night Mode, EQ, Smart Presets Display 2,1 Zoll Farb-LCD-Touch-Display, rund, glasabgedeckt Bedienelemente Touch-Display, kapazitive Tasten, WiiM Home App, Voice Remote 2 Lite, Sprachsteuerung, TV-Fernbedienung über HDMI eARC Abmessungen 1.060 x 105 x 74 mm, 70 mm Höhe ohne Standfuß Gewicht 5 kg Ausführungen Schwarz, Weiß

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