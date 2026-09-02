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WiiM Home App für LG webOS TVs – Wiedergabeinformationen und Musiksteuerung direkt am Fernseher

WiiM erweitert die Verfügbarkeit seiner WiiM Home App auf LG webOS TVs. Unterstützt werden aktuelle Fernseher der Modelljahre 2023, 2024 und 2025 mit webOS 23, webOS 24 beziehungsweise webOS 25. Die TV-App versteht sich dabei bewusst als Ergänzung zur WiiM Home App auf Smartphone und Tablet und konzentriert sich auf Wiedergabeinformationen und grundlegende Steuerfunktionen.

Bild von Michael Holzinger Michael Holzinger Follow on X Sende uns eine E-Mail 2. September 2026Letztes Update 2. September 2026
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Foto © Linkplay Technology Inc. | WiiM Home App jetzt für LG webOS TVs
Foto © Linkplay Technology Inc. | WiiM Home App jetzt für LG webOS TVs
In aller Kürze
  • Die WiiM Home App bringt Now Playing und grundlegende Musiksteuerung auf aktuelle LG webOS TVs und macht den Fernseher damit zum zusätzlichen Bedien- und Informationspunkt eines WiiM-Systems.

Mit der WiiM Home App für LG webOS TVs erweitert WiiM die Möglichkeiten zur Steuerung seiner Streaming-Lösungen um den Fernseher im Wohnzimmer. Anwender können damit direkt auf dem großen Bildschirm sehen, welcher Titel gerade wiedergegeben wird, und grundlegende Playback-Funktionen nutzen. Die umfassende Konfiguration und Verwaltung eines WiiM-Systems bleibt weiterhin der WiiM Home App für mobile Endgeräte vorbehalten.

Key Facts

  • WiiM Home App jetzt für LG webOS TVs verfügbar
  • Unterstützung für LG TVs der Modelljahre 2023 bis 2025
  • LG webOS 23, webOS 24 und webOS 25
  • Anzeige von Künstler, Titel und Wiedergabestatus
  • Grundlegende Wiedergabesteuerung über den Fernseher
  • Ergänzung, nicht Ersatz der WiiM Home App für Smartphone und Tablet
  • WiiM Home TV App außerdem für Android TV, Apple TV und Amazon Fire TV verfügbar

WiiM Home erweitert das Ökosystem auf LG webOS

Die neue Version der WiiM Home App steht über den LG Apps Store auf unterstützten LG webOS TVs bereit. Konkret nennt WiiM Modelle der Marke LG des Jahres 2025 mit webOS 25, Modelle aus 2024 mit webOS 24 sowie Geräte des Modelljahres 2023 mit webOS 23. 

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Im Mittelpunkt steht dabei nicht die vollständige Verwaltung eines WiiM-Systems. Vielmehr soll der Fernseher als gut ablesbare Anzeige für die laufende Musikwiedergabe dienen und zugleich einfache Bedienmöglichkeiten bereitstellen. So lassen sich Informationen zur aktuellen Wiedergabe anzeigen und grundlegende Playback-Funktionen über die TV-Oberfläche aufrufen.

Smartphone und Tablet bleiben die zentrale Steuerung

Für Einrichtung, Geräteverwaltung, Raumgruppen, Ein- und Ausgangskonfiguration sowie weiterführende Audio-Einstellungen bleibt die WiiM Home App auf Smartphone oder Tablet zuständig. WiiM positioniert die TV-Version ausdrücklich als Companion App und nicht als Ersatz für die mobile Anwendung. 

Damit verfolgt das Unternehmen einen durchaus schlüssigen Ansatz: Der Fernseher übernimmt jene Aufgaben, bei denen der große Bildschirm einen praktischen Vorteil bietet, während komplexere Einstellungen weiterhin über die für solche Aufgaben deutlich besser geeignete Touch-Bedienung erfolgen.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Großer Bildschirm: Aktuelle Wiedergabeinformationen sind bequem vom Hörplatz aus sichtbar.
  • Einfache Bedienung: Grundlegende Playback-Funktionen lassen sich direkt am Fernseher steuern.
  • LG webOS Integration: Die App steht direkt über den LG Apps Store bereit.
  • Breite Unterstützung: LG TV-Modelle der Jahre 2023 bis 2025 werden unterstützt.
  • Sinnvolle Ergänzung: Die TV-App erweitert die mobile WiiM Home App, ohne deren Funktionen unnötig zu duplizieren.
  • Mehr Plattformen: WiiM Home steht als TV-App auch für Android TV, Apple TV und Amazon Fire TV bereit.
KEF LS LUXE

Preis & Verfügbarkeit

Die WiiM Home App für LG webOS TVs ist ab sofort über den LG Apps Store für unterstützte Geräte erhältlich. Der Download der App ist natürlich kostenlos.

Wir meinen…

Die WiiM Home App für LG webOS TVs ist keine spektakuläre Neuerfindung der Bedienung des breit aufgestellten Streaming-Ökosystems der Marke WiiM, aber eine durchaus praktische Erweiterung des WiiM-Ökosystems. Gerade als großformatige Now-Playing-Anzeige mit schneller Wiedergabesteuerung kann der Fernseher im Wohnzimmer sinnvoll eingebunden werden, während komplexere Aufgaben dort bleiben, wo sie besser aufgehoben sind: auf Smartphone und Tablet.

ProduktWiiM Home App für LG webOS TVs
Preiskostenloser Download

Technische Daten WiiM Home App für LG webOS TVs

ProduktWiiM Home App für LG webOS TVs
MerkmalWiiM Home App für LG webOS TVs
PlattformLG webOS
LG TV Modelljahre2023, 2024, 2025
Unterstützte VersionenwebOS 23, webOS 24, webOS 25
FunktionenWiedergabeinformationen, grundlegende Playback-Steuerung
InstallationLG Apps Store
Vollständige Systemverwaltungweiterhin über WiiM Home App für mobile Endgeräte
Weitere TV-PlattformenAndroid TV, Apple TV, Amazon Fire TV
MarkeWiiM
HerstellerLinkplay Technology Inc.
Vertrieb ÖsterreichAudio Tuning Vertriebs GmbH
Vertrieb DeutschlandAudio Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH
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Über
Linkplay Technology Inc.
Quelle
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Michael Holzinger

Michael Holzinger, Gründer und Chefredakteur von sempre-audio.at | Der HiFi Blog - Das HiFi Magazin und HiFi BLOG, ist seit Jahrzehnten als Journalist in den Bereichen IT, Fotografie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik tätig. Mit den Magazinen HiFi.Luxury sowie the LUXURY HOME guide begründete er zudem zwei weitere Plattformen, die für modernen, exquisiten Lebensstil stehen.

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