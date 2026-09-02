In aller Kürze Die WiiM Home App bringt Now Playing und grundlegende Musiksteuerung auf aktuelle LG webOS TVs und macht den Fernseher damit zum zusätzlichen Bedien- und Informationspunkt eines WiiM-Systems.

Mit der WiiM Home App für LG webOS TVs erweitert WiiM die Möglichkeiten zur Steuerung seiner Streaming-Lösungen um den Fernseher im Wohnzimmer. Anwender können damit direkt auf dem großen Bildschirm sehen, welcher Titel gerade wiedergegeben wird, und grundlegende Playback-Funktionen nutzen. Die umfassende Konfiguration und Verwaltung eines WiiM-Systems bleibt weiterhin der WiiM Home App für mobile Endgeräte vorbehalten.

Key Facts

WiiM Home App jetzt für LG webOS TVs verfügbar

Unterstützung für LG TVs der Modelljahre 2023 bis 2025

LG webOS 23, webOS 24 und webOS 25

Anzeige von Künstler, Titel und Wiedergabestatus

Grundlegende Wiedergabesteuerung über den Fernseher

Ergänzung, nicht Ersatz der WiiM Home App für Smartphone und Tablet

WiiM Home TV App außerdem für Android TV, Apple TV und Amazon Fire TV verfügbar

WiiM Home erweitert das Ökosystem auf LG webOS

Die neue Version der WiiM Home App steht über den LG Apps Store auf unterstützten LG webOS TVs bereit. Konkret nennt WiiM Modelle der Marke LG des Jahres 2025 mit webOS 25, Modelle aus 2024 mit webOS 24 sowie Geräte des Modelljahres 2023 mit webOS 23.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht die vollständige Verwaltung eines WiiM-Systems. Vielmehr soll der Fernseher als gut ablesbare Anzeige für die laufende Musikwiedergabe dienen und zugleich einfache Bedienmöglichkeiten bereitstellen. So lassen sich Informationen zur aktuellen Wiedergabe anzeigen und grundlegende Playback-Funktionen über die TV-Oberfläche aufrufen.

Smartphone und Tablet bleiben die zentrale Steuerung

Für Einrichtung, Geräteverwaltung, Raumgruppen, Ein- und Ausgangskonfiguration sowie weiterführende Audio-Einstellungen bleibt die WiiM Home App auf Smartphone oder Tablet zuständig. WiiM positioniert die TV-Version ausdrücklich als Companion App und nicht als Ersatz für die mobile Anwendung.

Damit verfolgt das Unternehmen einen durchaus schlüssigen Ansatz: Der Fernseher übernimmt jene Aufgaben, bei denen der große Bildschirm einen praktischen Vorteil bietet, während komplexere Einstellungen weiterhin über die für solche Aufgaben deutlich besser geeignete Touch-Bedienung erfolgen.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Großer Bildschirm: Aktuelle Wiedergabeinformationen sind bequem vom Hörplatz aus sichtbar.

Aktuelle Wiedergabeinformationen sind bequem vom Hörplatz aus sichtbar. Einfache Bedienung: Grundlegende Playback-Funktionen lassen sich direkt am Fernseher steuern.

Grundlegende Playback-Funktionen lassen sich direkt am Fernseher steuern. LG webOS Integration: Die App steht direkt über den LG Apps Store bereit.

Die App steht direkt über den LG Apps Store bereit. Breite Unterstützung: LG TV-Modelle der Jahre 2023 bis 2025 werden unterstützt.

LG TV-Modelle der Jahre 2023 bis 2025 werden unterstützt. Sinnvolle Ergänzung: Die TV-App erweitert die mobile WiiM Home App, ohne deren Funktionen unnötig zu duplizieren.

Die TV-App erweitert die mobile WiiM Home App, ohne deren Funktionen unnötig zu duplizieren. Mehr Plattformen: WiiM Home steht als TV-App auch für Android TV, Apple TV und Amazon Fire TV bereit.

Preis & Verfügbarkeit

Die WiiM Home App für LG webOS TVs ist ab sofort über den LG Apps Store für unterstützte Geräte erhältlich. Der Download der App ist natürlich kostenlos.

Wir meinen…

Die WiiM Home App für LG webOS TVs ist keine spektakuläre Neuerfindung der Bedienung des breit aufgestellten Streaming-Ökosystems der Marke WiiM, aber eine durchaus praktische Erweiterung des WiiM-Ökosystems. Gerade als großformatige Now-Playing-Anzeige mit schneller Wiedergabesteuerung kann der Fernseher im Wohnzimmer sinnvoll eingebunden werden, während komplexere Aufgaben dort bleiben, wo sie besser aufgehoben sind: auf Smartphone und Tablet.

Produkt WiiM Home App für LG webOS TVs Preis kostenloser Download

Technische Daten WiiM Home App für LG webOS TVs

Produkt WiiM Home App für LG webOS TVs Merkmal WiiM Home App für LG webOS TVs Plattform LG webOS LG TV Modelljahre 2023, 2024, 2025 Unterstützte Versionen webOS 23, webOS 24, webOS 25 Funktionen Wiedergabeinformationen, grundlegende Playback-Steuerung Installation LG Apps Store Vollständige Systemverwaltung weiterhin über WiiM Home App für mobile Endgeräte Weitere TV-Plattformen Android TV, Apple TV, Amazon Fire TV

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