In aller Kürze Die aktuelle WiiM Home App rückt die zentrale Verwaltung gemischter Multiroom-Systeme stärker in den Mittelpunkt. Neben WiiM-Komponenten unterstützt sie ausgewählte Streaming-Lautsprecher und Elektroniklösungen von Audio Pro und Pro-Ject; neu hinzu kommen WiiM Radio sowie erweiterte Optionen für RoomFit. Nach Herstellerangaben arbeitet die Raumkorrektur nun auch mit Mehrkanal-Inhalten und ermöglicht Hi-res Audio mit bis zu 24 Bit und 192 kHz bei aktivierter Korrektur und eingebundenem Subwoofer. Eine konkrete Versionsnummer nennt die vorliegende Ankündigung nicht.

Die WiiM Home App entwickelt sich von der Steuerlösung für einzelne Streaming-Komponenten zunehmend zur gemeinsamen Schaltzentrale eines breiter angelegten Audio-Ökosystems. Mit der aktuellen Version stellt WiiM dabei nicht bloß weitere Funktionen für die eigenen Netzwerk-Player, Streaming-Verstärker und Wireless Speaker bereit. Ausgewählte Modelle von Audio Pro und Pro-Ject Audio Systems lassen sich ebenfalls einbinden, gruppieren und gemeinsam verwalten. Das ist vor allem für Anwender interessant, die verschiedene Räume nicht mit identischen Geräten ausstatten wollen, sondern je nach Einsatzbereich zwischen kompakten Lautsprechern, Stereo-Systemen, Soundbar, Streaming-Elektronik und mobilen Lösungen wählen.

Der eigentliche Fortschritt steckt allerdings ebenso in den Funktionen der App. WiiM Radio fasst den Zugriff auf Internetradio zusammen, während RoomFit mehr Spielraum für die individuelle Zielkurve erhält und nun auch in einer Mehrkanal-Konfiguration eingesetzt werden kann. Damit wird aus einem klassischen Multiroom-Controller ein Werkzeug, das zunehmend auch die klangliche Abstimmung komplexerer Systeme übernimmt.

Key Facts WiiM Home App

App zur Einrichtung, Steuerung und Gruppierung kompatibler Streaming-Komponenten

Verfügbar für Apple iOS und Google Android

Neu integrierter Internetradio-Dienst WiiM Radio mit Sortierung nach Genres

RoomFit mit automatischer Einmessung über das Smartphone-Mikrofon und anpassbarer Zielkurve

Raumkorrektur nun auch für Mehrkanal-Quellen, etwa innerhalb eines 5.1-Systems

Hi-res Audio mit bis zu 24 Bit und 192 kHz bei aktiver Raumkorrektur und eingebundenem Subwoofer

Unterstützung für mehr als 20 Streaming-Dienste und Protokolle

Kompatible Komponenten von WiiM, Audio Pro und Pro-Ject Audio Systems

WiiM Radio wird Bestandteil der App

Mit WiiM Radio erhält die WiiM Home App einen eigenen Zugang zu Internetradiostationen. Anwender können Sender direkt innerhalb der App aufrufen und nach Genres ordnen. Damit bleibt die Bedienung innerhalb einer Oberfläche, ohne dass für den Zugriff auf internationale Radioprogramme eine zusätzliche Anwendung benötigt wird.

Gerade in einem Multiroom-System ist diese Integration sinnvoll. Ein Radiosender lässt sich ebenso wie andere Quellen einer Zone zuweisen oder über mehrere Räume wiedergeben. Darüber hinaus können kompatible Geräte mit Preset-Tasten ausgewählte Radiostationen, Playlists oder andere Quellen direkt aufrufen, ohne dass dafür jedes Mal das Smartphone zur Hand genommen werden muss.

RoomFit erhält eine anpassbare Zielkurve

Auch die in WiiM Home integrierte Raumkorrektur RoomFit wird ausgebaut. Das System nutzt das Mikrofon eines Smartphones, um die Wiedergabe an den Raum und die Aufstellung der Lautsprecher anzupassen. Ergänzend zur automatischen Korrektur kann der Anwender nun eine zusätzliche Klangkurve festlegen und das Ergebnis damit gezielt an den persönlichen Hörgeschmack anpassen.

Nach Angaben von WiiM lässt sich RoomFit in der aktuellen Software-Version zudem bei Mehrkanal-Tonquellen einsetzen, beispielsweise in einem 5.1-System. Hi-res Audio mit bis zu 24 Bit und 192 kHz soll auch dann ohne Einschränkung möglich sein, wenn die Raumkorrektur aktiv und ein Subwoofer in das System eingebunden ist. Welche dieser Funktionen im Einzelfall bereitstehen, hängt naturgemäß von den Fähigkeiten der verwendeten Komponenten und der jeweiligen Systemkonfiguration ab.

Foto © Audio Pro AB | WiiM Home App – Multiroom-System aus verschiedenen Markenwelten Foto © Audio Pro AB | WiiM Home App – Multiroom-System aus verschiedenen Markenwelten Foto © Pro-Ject Audio Systems| WiiM Home App – Multiroom-System aus verschiedenen Markenwelten Foto © Audio Pro AB | WiiM Home App – Multiroom-System aus verschiedenen Markenwelten Foto © Audio Pro AB | WiiM Home App – Multiroom-System aus verschiedenen Markenwelten Foto © Linkplay Technology Inc. | WiiM Home App – Multiroom-System aus verschiedenen Markenwelten Foto © Linkplay Technology Inc. | WiiM Home App – Multiroom-System aus verschiedenen Markenwelten Foto © Linkplay Technology Inc. | WiiM Home App – Multiroom-System aus verschiedenen Markenwelten

Eine App für Geräte verschiedener Hersteller

Die Öffnung für Audio Pro und Pro-Ject Audio Systems erweitert das Spektrum möglicher Installationen deutlich. Audio Pro steuert unter anderem kompakte Wireless Speaker, aktive Stereo-Lautsprecher, Standlautsprecher und ein akkubetriebenes Modell für Garten oder Terrasse bei. Pro-Ject Audio Systems deckt mit Netzwerk-Playern und Streaming-Verstärkern hingegen klassische HiFi-Anwendungen mit passiven Lautsprechern ab.

Eine besondere Rolle spielt die Pro-Ject Wireless Box E. Das Steckmodul ist dafür konzipiert, einen passiven Lautsprecher in eine drahtlos ansteuerbare Zone zu verwandeln. Dadurch kann die WiiM Home App nicht nur komplette Streaming-Produkte verwalten, sondern auch Lösungen einbeziehen, bei denen bestehende passive Lautsprecher weiterverwendet werden.

Innerhalb der App lassen sich kompatible Geräte unterschiedlichen Räumen zuordnen, zu Stereo-Paaren oder Multiroom-Gruppen verbinden und mit individuellen Klangeinstellungen versehen. Ebenso ist es möglich, verschiedene Streaming-Dienste gleichzeitig in unterschiedlichen Zonen wiederzugeben. Die konkrete Ausstattung bleibt dabei vom jeweiligen Produkt abhängig; dies gilt insbesondere für Touch-Bedienung, Display, Presets und Apple AirPlay 2.

Breite Auswahl an Streaming-Diensten und Protokollen

Das WiiM-Ökosystem unterstützt nach Herstellerangaben mehr als 20 Dienste und Protokolle. Genannt werden unter anderem Spotify Connect mit Lossless-Wiedergabe, TIDAL Connect, Amazon Music Cast, Qobuz Connect, Google Cast, Roon und UPnP. Ausgewählte Modelle von WiiM, Audio Pro und Pro-Ject unterstützen darüber hinaus Apple AirPlay 2.

Qobuz lässt sich mit der neuen App-Version umfassender nutzen: Qobuz Radio Streams können direkt aus WiiM Home gestartet werden, während Qobuz Connect die Übergabe aus der App des Streaming-Dienstes ermöglicht. Spotify Connect mit Lossless-Wiedergabe und Qobuz Connect waren bereits zuvor per Firmware-Update auf kompatiblen Geräten mit WiiM OS verfügbar. Bei Playlists und Radio Streams soll auch die lückenlose Wiedergabe unterstützt werden.

Kompatible Komponenten im Überblick

Die folgende Übersicht entspricht dem vom Hersteller genannten Stand Anfang September 2026:

Kategorie Kompatible Modelle Netzwerk-Player Pro-Ject Stream Box E, Pro-Ject Stream Box S2, WiiM Mini, WiiM Pro, WiiM Pro Plus, WiiM Ultra Streaming-Verstärker Pro-Ject Uni Box S3, Pro-Ject Wireless Box E, WiiM Amp, WiiM Amp Pro, WiiM Amp Ultra Kompakte Streaming-Lautsprecher Audio Pro A10 MKII W, Audio Pro C5 MKII W, Audio Pro C10 MKII W, Audio Pro C20 W, Audio Pro D-2 W, Audio Pro Drumfire II W, WiiM Sound, WiiM Sound Lite Mobiler Streaming-Lautsprecher Audio Pro A15 W Kompaktes Streaming-Stereo-System Audio Pro A28 W Streaming-Standlautsprecher Audio Pro A38 W, Audio Pro A48 W Streaming-Soundbar WiiM Bar Wireless Subwoofer WiiM Sub Pro

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Herstellerübergreifendes Multiroom: Ausgewählte Komponenten von WiiM, Audio Pro und Pro-Ject lassen sich in einer gemeinsamen Umgebung verwalten.

Ausgewählte Komponenten von WiiM, Audio Pro und Pro-Ject lassen sich in einer gemeinsamen Umgebung verwalten. Mehr Auswahl pro Raum: Vom mobilen Lautsprecher über das Stereo-System bis zur Soundbar kann die Hardware passend zum jeweiligen Einsatz gewählt werden.

Vom mobilen Lautsprecher über das Stereo-System bis zur Soundbar kann die Hardware passend zum jeweiligen Einsatz gewählt werden. WiiM Radio direkt integriert: Internetradiostationen stehen ohne Wechsel in eine weitere App bereit und lassen sich nach Genres sortieren.

Internetradiostationen stehen ohne Wechsel in eine weitere App bereit und lassen sich nach Genres sortieren. Flexiblere Raumkorrektur: RoomFit kombiniert die automatische Einmessung mit einer individuell anpassbaren Zielkurve.

RoomFit kombiniert die automatische Einmessung mit einer individuell anpassbaren Zielkurve. Mehrkanal-Unterstützung: Die Raumkorrektur kann laut WiiM nun auch bei Mehrkanal-Quellen innerhalb eines 5.1-Systems genutzt werden.

Die Raumkorrektur kann laut WiiM nun auch bei Mehrkanal-Quellen innerhalb eines 5.1-Systems genutzt werden. Hi-res Audio trotz Korrektur: Bis zu 24 Bit und 192 kHz sollen auch bei aktivem RoomFit und eingebundenem Subwoofer möglich sein.

Bis zu 24 Bit und 192 kHz sollen auch bei aktivem RoomFit und eingebundenem Subwoofer möglich sein. Zentrale Zonenverwaltung: Quellen, Gruppen, Stereo-Paare und individuelle Klangeinstellungen werden über eine Anwendung organisiert.

Quellen, Gruppen, Stereo-Paare und individuelle Klangeinstellungen werden über eine Anwendung organisiert. Einbindung passiver Lautsprecher: Die Pro-Ject Wireless Box E eröffnet eine Möglichkeit, vorhandene Passivlautsprecher als drahtlos ansteuerbare Zone zu nutzen.

Preis und Verfügbarkeit

Die erweiterte WiiM Home App steht nach Angaben des Vertriebs ab sofort für Geräte mit Apple iOS und Google Android bereit. Diese wird natürlich kostenlos angeboten. Die verfügbaren Funktionen können je nach eingebundener Komponente, Firmware-Stand und Systemkonfiguration variieren.

Wir meinen…

Der Ausbau der WiiM Home App ist vor allem deshalb relevant, weil WiiM nicht bei einer längeren Funktionsliste stehen bleibt. WiiM verbindet eine flexiblere Raumkorrektur und den direkten Radiozugriff mit einer größeren Hardware-Auswahl über die eigene Marke hinaus. Das macht gemischte Multiroom-Systeme schlüssiger – vorausgesetzt, die jeweils gewünschte Funktion wird vom konkreten Gerät unterstützt.

Produkt WiiM Home App Preis kostenloser Download

Technische Daten WiiM Home App

Produkt WiiM Home App Anwendung Einrichtung, Steuerung und Gruppierung kompatibler Streaming-Komponenten Mobile Plattformen Apple iOS, Google Android Multiroom Mehrere Zonen, Gerätegruppen und Stereo-Paare Internetradio WiiM Radio, Sortierung nach Genres Raumkorrektur RoomFit über Smartphone-Mikrofon, individuelle Zielkurve Mehrkanal Raumkorrektur für Mehrkanal-Quellen, etwa 5.1 Maximale genannte Auflösung 24 Bit und 192 kHz bei aktiver Raumkorrektur und eingebundenem Subwoofer Genannte Dienste und Protokolle Spotify Connect mit Lossless-Wiedergabe, TIDAL Connect, Amazon Music Cast, Qobuz Connect, Google Cast, Roon Ready, UPnP Weitere Kompatibilität Apple AirPlay 2 bei ausgewählten Komponenten Unterstützte Marken WiiM, Audio Pro, Pro-Ject

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