In aller Kürze Der Wilson Benesch Greenwich Turntable ist der neue Zugang zur GMT Collection des britischen Herstellers und wird auf der HIGH END Vienna 2026 zu sehen sein. Das High-end Laufwerk basiert auf der ALPHA-OMEGA Antriebsplattform und setzt auf den OMEGA Direct Drive, einen schlitzlosen 15 Zoll Synchronmotor mit 21 Spulen und 14 NdFeB-Magneten. Der Preis in Europa beträgt € 98.000,-.

Wilson Benesch bringt mit dem Wilson Benesch Greenwich Turntable eine neue Einstiegslösung in die hauseigene GMT Collection nach Wien: Im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 soll der Plattenspieler auch jenem Publikum gezeigt werden, das die britische Analogplattform bislang vor allem von den großen Modellen GMT One und Prime Meridian kannte. Einstieg ist hier freilich relativ, denn der Greenwich bleibt ein kompromissloses High-end Laufwerk mit einem Preis von € 98.000,- und übernimmt zentrale Antriebstechnologie der größeren Systeme. Im Mittelpunkt steht der OMEGA Direct Drive, ein patentangemeldeter, schlitzloser Direktantrieb mit 15 Zoll Durchmesser, der laut Hersteller Laufruhe, geringe Reibung und präzise Drehzahlstabilität verbinden soll. Damit positioniert Wilson Benesch das Modell weniger als abgespeckten Plattenspieler, sondern als modularen Zugang zu einer Plattform, die sich mit Tonarm, Tonabnehmer, Rack und VTA-Steuerung weiter ausbauen lässt.

Key Facts

Neuer Zugang zur Wilson Benesch GMT Collection

ALPHA-OMEGA Antriebsplattform aus GMT One und Prime Meridian

OMEGA Direct Drive mit 15 Zoll Synchronmotor

Schlitzlose Motortopologie mit 21 Spulen und 14 NdFeB-Magneten

Alpha Drive Steuerung mit quarzreferenzierter dreiphasiger Class A Technologie

Modular ausbaubar mit Tonarm, Tonabnehmer, Rack und VTA-Steuerung

Auf der HIGH END Vienna 2026 zu sehen

Europäischer Preis: € 98.000,-

GMT Collection – Der Einstieg in Wilson Beneschs große Analogplattform

Der Greenwich Turntable bildet innerhalb der GMT Collection den neuen Einstieg in die analoge Referenzarchitektur von Wilson Benesch. Das Wort Einstieg sollte man dabei nicht mit klassischer Mittelklasse verwechseln: Wilson Benesch positioniert den Greenwich als Laufwerk für jene Anwender, die die zentrale Antriebstechnologie der großen Systeme nutzen wollen, aber nicht zwingend von Beginn an ein vollständig ausgebautes Komplettpaket mit allen Erweiterungen benötigen.

Technisch basiert der Greenwich auf derselben ALPHA-OMEGA Antriebsplattform, die auch beim Prime Meridian und beim GMT One eingesetzt wird. Damit übernimmt er jenen Kern, der die aktuelle Analogstrategie des Herstellers prägt: ein auf Direktantrieb, mechanische Kontrolle, Dämpfung und Isolation ausgelegtes Plattformkonzept, das nicht als einzelnes Laufwerk, sondern als ausbaufähiges System gedacht ist.

Für Wilson Benesch ist dieser modulare Ansatz wesentlich. Der Greenwich kann zunächst als Laufwerk konfiguriert werden, lässt sich aber mit Komponenten wie dem GRAVITON Ti Tonarm, dem TESSELLATE Ti Tonabnehmer, dem R1 Carbon Rack sowie einem optionalen VTA Control System weiter ausbauen. Auch Upgrades auf einen transparenten Plattenteller und Rotor sind vorgesehen.

Foto © Wilson Benesch Ltd. | Wilson Benesch Greenwich Turntable Foto © Wilson Benesch Ltd. | Wilson Benesch Greenwich Turntable Foto © Wilson Benesch Ltd. | Wilson Benesch Greenwich Turntable Foto © Wilson Benesch Ltd. | Wilson Benesch Greenwich Turntable

OMEGA Direct Drive – Direktantrieb als technisches Zentrum

Das Herzstück des Wilson Benesch Greenwich Turntable ist der OMEGA Direct Drive. Dabei handelt es sich um einen patentangemeldeten, schlitzlosen Synchronmotor mit 15 Zoll Durchmesser, der auf eine umlaufende Radialkraftarchitektur setzt. Der Motor arbeitet mit 21 präzisionsgewickelten Spulen und 14 NdFeB-Magneten, also Neodym-Eisen-Bor Magneten, die für einen besonders starken und gleichmäßigen magnetischen Fluss genutzt werden.

Wilson Benesch verfolgt damit einen anderen Ansatz als klassische Riemenantriebe, Reibradantriebe oder herkömmliche Direktantriebe. Der Plattenteller ist in das Motorkonzept integriert, sodass der Antrieb unmittelbar und ohne zusätzliche seitliche Zugkräfte arbeiten kann. Laut Hersteller soll dies zu einem besonders gleichmäßigen Rundlauf beitragen und zugleich jene mechanischen Einflüsse reduzieren, die bei analogen Laufwerken unmittelbar in die Abtastung hineinwirken können.

Besonders hervorgehoben wird die sehr niedrige Betriebsfrequenz des Motors von 4 Hz. Wilson Benesch sieht darin einen entscheidenden Faktor, um Cogging, Drehmomentschwankungen und motorbedingte Störeinflüsse zu minimieren. Entscheidend ist hier nicht allein die Art des Antriebs, sondern die Kombination aus großem Motordurchmesser, schlitzloser Topologie, gleichmäßiger elektromagnetischer Kraftverteilung und sehr präziser Ansteuerung.

Foto © Wilson Benesch Ltd. | Wilson Benesch Greenwich Turntable

Alpha Drive – Steuerung, Strom und Drehzahlkontrolle

Gesteuert wird der OMEGA Direct Drive über den so genannten Alpha Drive. Wilson Benesch beschreibt diesen als quarzreferenziertes dreiphasiges Class A Antriebssystem, das eine besonders exakte Stromregelung und Drehzahlkontrolle ermöglichen soll. Die Aufgabe des Alpha Drive besteht darin, den Motor nicht nur anzutreiben, sondern ihn mit möglichst sauber definierten, mehrphasigen Signalen zu versorgen.

Der Greenwich unterstützt die klassischen Geschwindigkeiten 33 1/3, 45 und 78 U/min. Die Steuerung erfolgt über den Alpha Drive Controller, ergänzend ist eine App vorgesehen, über die Start und Stopp sowie die Drehzahljustage in feinen 0,1 U/min Schritten vorgenommen werden können.

Ebenso wichtig ist die mechanische Seite des Konzepts. Da der OMEGA Direct Drive laut Wilson Benesch ohne seitliche Belastung des Lagers arbeitet, sollen Reibung, Lagergeräusche und potenzielle Mikrovibrationen reduziert werden. Das Lager kann damit unter axial definierten Bedingungen arbeiten, was bei einem hochauflösenden Analoglaufwerk mehr ist als eine konstruktive Fußnote: Jede mechanische Unruhe im Laufwerk wirkt sich letztlich auf die Stabilität der Abtastung aus.

Modularer Ausbau statt starres Komplettpaket

Der Greenwich Turntable ist bewusst nicht als vollständig festgelegtes Komplettsystem konzipiert. Wilson Benesch bietet ihn als Plattform an, die je nach Anspruch und Budget erweitert werden kann. Wer den Greenwich als Basis wählt, kann das System mit dem GRAVITON Ti Tonarm und dem TESSELLATE Ti Tonabnehmer aus dem eigenen Portfolio des Herstellers kombinieren.

Auch das R1 Carbon Rack und das optionale VTA Control System gehören zu den vorgesehenen Ausbaumöglichkeiten. Damit bleibt der Greenwich innerhalb der GMT Collection anschlussfähig an die höher positionierten Modelle Prime Meridian und GMT One. Die Grundidee lautet also: Einstieg in die Plattform, aber nicht in eine Sackgasse.

Alle Vorteile auf einen Blick

Zugang zur großen GMT Collection von Wilson Benesch

Zentrale ALPHA-OMEGA Antriebstechnologie der größeren Modelle

Direktantrieb ohne klassische Riemen- oder Reibradmechanik

Sehr großer 15 Zoll Motor für gleichmäßige Kraftverteilung

Schlitzlose Motortopologie zur Reduktion von Cogging

Betrieb ohne seitliche Lagerbelastung

Präzise Alpha Drive Steuerung für stabile Drehzahlkontrolle

Unterstützung von 33 1/3, 45 und 78 U/min

Modularer Ausbau mit Tonarm, Tonabnehmer, Rack und VTA Control System

Aufwertung innerhalb der GMT Plattform von Wilson Benesch möglich

Preis und Verfügbarkeit

Der Wilson Benesch Greenwich Turntable wird in Europa zum Preis von € 98.000,- angeboten. Die Produktion startete laut Hersteller bereits im April 2026, sodass das Laufwerk nunmehr im Fachhandel bereit steht. Die reguläre Lieferzeit wird mit 12 bis 14 Wochen angegeben. Bestellt werden kann der Greenwich über autorisierte Wilson Benesch Fachhändler. Im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 ist der Plattenspieler in Wien zu sehen.

Wir meinen…

Der Wilson Benesch Greenwich Turntable ist kein günstiger Plattenspieler, ohne Zweifel wird das Preisschild so manchem den Atem rauben. Aber er ist innerhalb der Wilson Benesch GMT Collection dann letztlich doch der günstigste Zugang zu einer ausgesprochen ambitionierten Analogplattform. Spannend ist vor allem, dass der Hersteller beim Antrieb nicht spart: Der OMEGA Direct Drive und die Alpha Drive Steuerung bilden den technischen Kern, den Wilson Benesch auch bei den großen Modellen als Basis seiner aktuellen Analogarchitektur versteht. Wer den Greenwich betrachtet, sieht daher weniger ein reduziertes Modell als vielmehr ein modular gedachtes Laufwerk, das die Tür zu einem sehr exklusiven Analogsystem öffnet.

Produkt Wilson Benesch Greenwich Turntable Preis € 98.000,-

Technische Daten

Produkt Wilson Benesch Greenwich Turntable Charakterisierung High-end Plattenspieler der Wilson Benesch GMT Collection Plattform ALPHA-OMEGA Antriebsplattform Antrieb OMEGA Direct Drive Motortyp Schlitzloser Synchronmotor mit umlaufender Radialkraftarchitektur Motordurchmesser 15 Zoll Motoraufbau 21 präzisionsgewickelte Spulen, 14 NdFeB-Magnete Betriebsfrequenz 4 Hz Motorsteuerung Alpha Drive, quarzreferenzierte dreiphasige Class A Steuerung Geschwindigkeiten 33 1/3, 45 und 78 U/min Steuerung Alpha Drive Controller, App-Steuerung mit Start/Stop und Drehzahljustage in 0,1 U/min Schritten Lagerkonzept Betrieb ohne seitliche Lagerbelastung Optionale Erweiterungen GRAVITON Ti Tonarm, TESSELLATE Ti Tonabnehmer, R1 Carbon Rack, VTA Control System Weitere Upgrade-Optionen Transparenter Plattenteller und transparenter Rotor

Marke Wilson Benesch Ltd. Hersteller Wilson Benesch Ltd. Vertrieb IAD GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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