In aller Kürze Winamp und Deezer schließen eine strategische Partnerschaft. Der neue Winamp Player soll 2027 Streaming, lokale Musik, Radio, Podcasts und Cloud-Sammlungen verbinden.

Winamp steht vor einer Aufgabe, die weit über ein zeitgemäßes Redesign seines bekannten Players hinausgeht. Gemeinsam mit Deezer will Winamp im ersten Halbjahr 2027 einen neuen Winamp Player auf den Markt bringen, der die heute meist voneinander getrennten Wege zum Musikhören wieder in einer Oberfläche zusammenführt. Deezer stellt dafür die technische Streaming-Infrastruktur und seinen globalen Musikkatalog bereit, während Winamp daraus einen eigenen Premium-Dienst unter der Marke Winamp formen will. Die eigentliche Ambition dieser Partnerschaft liegt damit nicht im Aufbau eines weiteren Streaming-Angebots, sondern in der Rückkehr des Musik-Players als übergeordnete Plattform.

Key Facts zur Partnerschaft zwischen Winamp und Deezer

Strategische Partnerschaft zwischen Winamp und Deezer

Neuer Winamp Player für das erste Halbjahr 2027 angekündigt

Deezer liefert White-Label-Streaming-Technologie und globalen Musikkatalog

Eigener Premium-Streaming-Dienst unter der Marke Winamp

Integration von Streaming, lokalen Musikbibliotheken, Internetradio, Podcasts, Cloud-Sammlungen und weiteren Audioquellen

Stark anpassbare Benutzeroberfläche, neue soziale Funktionen und neue Möglichkeiten zur Musikentdeckung vorgesehen

Premium-Dienst soll später auch in den klassischen Winamp Desktop Player integriert werden

Mehr als 40 Millionen aktive Nutzer des bisherigen Winamp Desktop Players laut Unternehmen

Nicht Deezer im Winamp-Design

Die Rollenverteilung ist deutlich: Deezer stellt Winamp seine White-Label-Technologie sowie den Zugriff auf einen globalen Musikkatalog zur Verfügung. Der daraus entstehende Premium-Dienst soll jedoch vollständig in den neuen Winamp Player integriert werden und den Nutzern als eigenständiges Angebot der Marke Winamp begegnen. Es geht somit nicht um eine bloße Verknüpfung mit der Deezer App und auch nicht um einen umbenannten Deezer Tarif.

Winamp behält die Kontrolle über Produkt, Oberfläche und Nutzungserlebnis. Genau darin liegt der strategische Wert der Zusammenarbeit: Die Winamp Group muss weder eine komplette Streaming-Plattform noch die dafür erforderlichen Katalogstrukturen von Grund auf aufbauen und kann sich auf die Entwicklung des Players konzentrieren. Deezer wiederum bringt seine Technologie über das klassische Endkundengeschäft hinaus in ein Produkt mit einer großen, über Jahrzehnte gewachsenen Nutzerbasis ein.

„Bei Winamp ging es immer darum, den Nutzern die Freiheit zu geben, Musik auf ihre eigene Art zu erleben. Vor fünfundzwanzig Jahren haben wir die Art und Weise verändert, wie Menschen digitale Musik hörten, und wir glauben, dass die Zeit gekommen ist, das Hörerlebnis erneut infrage zu stellen. Diese Partnerschaft mit Deezer verschafft uns Zugang zu erstklassiger Streaming-Technologie und einem der umfangreichsten Musikkataloge der Welt. Dadurch können wir uns auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist: ein einzigartiges Winamp Produkt zu entwickeln, das alles, was die Nutzer hören möchten, an einem Ort zusammenführt.“ Alexandre Saboundjian, Chief Executive Officer, Winamp Group

Ein Player für Streaming und die eigene Musiksammlung

Der neue Winamp Player soll Premium-Streaming nicht isoliert behandeln. Vorgesehen ist eine gemeinsame Oberfläche für den Winamp Streaming-Dienst, lokale Musikbibliotheken, Internetradio, Podcasts, persönliche Cloud-Sammlungen und weitere Audioquellen. Damit greift Winamp eine Stärke klassischer Software-Player auf, die im Zeitalter weitgehend geschlossener Streaming-Apps verloren gegangen ist: Der Player entscheidet nicht, woher Musik stammen darf.

Hinzu kommen soll eine stark anpassbare Benutzeroberfläche. Auch neue soziale Funktionen sowie neue Möglichkeiten, Musik zu entdecken, zu organisieren und wiederzugeben, werden angekündigt. Konkrete Angaben zu Bedienkonzept, Plattformen und Funktionsumfang liegen allerdings noch nicht vor. Winamp will weitere Einblicke und Produktvorschauen erst in den kommenden Monaten veröffentlichen.

Die Kombination verschiedener Quellen ist dennoch der zentrale Punkt der bisherigen Ankündigung. Lokale Dateien und Streaming stehen nicht länger als zwei getrennte Welten nebeneinander, sondern sollen innerhalb desselben Produkts gleichberechtigt zugänglich sein. Für Nutzer mit über Jahre aufgebauten Musiksammlungen könnte genau das ein stärkeres Argument sein als ein weiterer Katalog mit Millionen Titeln.

Der Name allein reicht nicht

Winamp gehörte vor mehr als 25 Jahren zu jenen Programmen, die digitale Musiksammlungen für Millionen Menschen leicht beherrschbar machten. Seitdem haben Streaming-Dienste den Zugang zu Musik grundlegend verändert, das Prinzip des einzelnen, in sich geschlossenen Dienstes blieb jedoch weitgehend unangetastet. Winamp setzt nun ausgerechnet bei dieser Trennung an.

Die nostalgische Strahlkraft des Namens kann dabei Aufmerksamkeit schaffen, aber kein zeitgemäßes Produkt ersetzen. Der neue Player muss nicht nur unterschiedliche Quellen technisch zusammenführen, sondern daraus eine Bedienung entwickeln, die einfacher und schlüssiger ist als der Wechsel zwischen mehreren spezialisierten Apps. Erst dann wird aus dem bekannten Markennamen wieder eine relevante Plattform.

„Diese Partnerschaft ist weit mehr als eine Technologievereinbarung. Sie steht für das Zusammenkommen zweier Unternehmen, die eine Leidenschaft für Innovation im Musikbereich teilen. Deezer stellt die Streaming-Infrastruktur bereit; Winamp entwickelt ein völlig neues Produkterlebnis. Die Nutzer werden nicht einfach einen weiteren Streaming-Dienst entdecken – sie werden eine neue Generation des Winamp Players entdecken.“ Thierry Ascarez, Chief Business Officer, Winamp Group

Deezer liefert die Basis, Winamp das Produkt

Für Deezer ist die Kooperation Teil des B2B-Geschäfts, in dem der Streaming-Anbieter seine Technologie, seinen Musikkatalog und seine Erfahrung als Infrastruktur für Angebote anderer Marken bereitstellt. Im neuen Winamp Player soll Deezer deshalb bewusst im Hintergrund bleiben. Sichtbar wird der Winamp Dienst, technisch getragen wird er von Deezer.

Diese Aufgabenteilung reduziert die Entwicklungszeit und schafft für Winamp eine realistische Grundlage, bereits 2027 mit einem umfassenden Streaming-Angebot zu starten. Sie macht den Erfolg des Projekts aber ebenso von der Qualität der Integration abhängig. Ein eigenständiges Produkt entsteht nicht durch ein anderes Logo, sondern durch Funktionen, Bedienung und ein Abomodell, die sich tatsächlich von etablierten Streaming-Apps unterscheiden.

„Ähnlich wie Deezer war Winamp daran beteiligt, die Grundlagen für die Zukunft zu schaffen, als das Musik-Ökosystem durch die digitale Transformation in eine neue Ära eintrat, und wir freuen uns darauf, zur nächsten Phase dieser ikonischen Marke beizutragen. Unsere Rolle wird darin bestehen, die Vision von Winamp zu unterstützen und durch führende Technologie, einen globalen Musikkatalog und zwei Jahrzehnte Erfahrung darin, Fans ihren Lieblingskünstlern näherzubringen, ein Musikerlebnis der nächsten Generation zu liefern.“ Julien Delbourg, Chief Commercial Officer, Deezer

Ein eigenes Abonnement mit noch offenen Fragen

Winamp kündigt ausdrücklich einen eigenen Premium-Streaming-Dienst an. Zum Preis, zu möglichen Tarifvarianten, zur Audioqualität, zur regionalen Verfügbarkeit und zur konkreten Ausgestaltung des Abomodells machen die Unternehmen derzeit keine Angaben. Winamp verspricht zwar ein grundlegend anderes Angebot als bei heutigen Streaming-Plattformen, muss diesen Anspruch bislang aber noch nicht mit Details belegen.

Gerade das Abomodell könnte für die Positionierung entscheidend werden. Soll der neue Winamp Player als universelle Zentrale überzeugen, darf der Nutzen nicht ausschließlich an einem weiteren kostenpflichtigen Musikdienst hängen. Wie frei lokale Bibliotheken, Internetradio, Podcasts und Cloud-Inhalte ohne Winamp Abonnement verwendet werden können, zählt deshalb zu den wichtigsten noch offenen Punkten.

Brücke zum klassischen Winamp Desktop Player

Die neue Plattform soll die bestehende Winamp Community nicht ablösen. Nach ihrem Start ist vorgesehen, den von Deezer technisch getragenen Premium-Dienst auch in den klassischen Winamp Desktop Player zu integrieren. Diesen nutzen nach Angaben des Unternehmens weltweit weiterhin mehr als 40 Millionen Menschen aktiv.

Winamp kann damit auf eine Reichweite zurückgreifen, die ein vollständig neues Produkt erst mühsam aufbauen müsste. Gleichzeitig treffen dort unterschiedliche Erwartungen aufeinander: Langjährige Nutzer verbinden Winamp mit lokaler Kontrolle, Anpassbarkeit und Offenheit, während ein moderner Streaming-Dienst Komfort, geräteübergreifende Synchronisation und unmittelbaren Katalogzugriff liefern muss. Die Partnerschaft mit Deezer schafft die technische Voraussetzung, beide Seiten zusammenzuführen. Ob der Charakter von Winamp dabei erhalten bleibt, wird erst das fertige Produkt zeigen.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Verschiedene Audioquellen in einem Player: Premium-Streaming, lokale Musikbibliotheken, Internetradio, Podcasts und persönliche Cloud-Sammlungen sollen über eine gemeinsame Oberfläche zugänglich sein.

Premium-Streaming, lokale Musikbibliotheken, Internetradio, Podcasts und persönliche Cloud-Sammlungen sollen über eine gemeinsame Oberfläche zugänglich sein. Eigene Musiksammlungen bleiben relevant: Der neue Winamp Player soll lokale Dateien nicht durch Streaming ersetzen, sondern gleichberechtigt einbinden.

Der neue Winamp Player soll lokale Dateien nicht durch Streaming ersetzen, sondern gleichberechtigt einbinden. Globaler Musikkatalog von Deezer: Winamp kann für seinen eigenen Premium-Dienst auf die Streaming-Technologie und den Musikkatalog von Deezer zurückgreifen.

Winamp kann für seinen eigenen Premium-Dienst auf die Streaming-Technologie und den Musikkatalog von Deezer zurückgreifen. Eigenständiges Winamp Erlebnis: Der Dienst soll vollständig in den Player integriert werden und nicht lediglich als umbenannte Deezer Lösung auftreten.

Der Dienst soll vollständig in den Player integriert werden und nicht lediglich als umbenannte Deezer Lösung auftreten. Anpassbare Benutzeroberfläche: Winamp kündigt umfangreiche Möglichkeiten an, den Player an persönliche Anforderungen anzupassen.

Winamp kündigt umfangreiche Möglichkeiten an, den Player an persönliche Anforderungen anzupassen. Neue Wege zur Musikentdeckung: Soziale Funktionen sowie neue Werkzeuge zum Entdecken, Organisieren und Wiedergeben von Musik sind vorgesehen.

Soziale Funktionen sowie neue Werkzeuge zum Entdecken, Organisieren und Wiedergeben von Musik sind vorgesehen. Einbindung der bestehenden Winamp Community: Der Premium-Dienst soll nach dem Start auch im klassischen Winamp Desktop Player verfügbar werden.

Start im ersten Halbjahr 2027

Der neue Winamp Player soll im ersten Halbjahr 2027 erscheinen. Bis dahin wollen Winamp und Deezer weitere Produktankündigungen und Vorschauen veröffentlichen. Ein genauer Termin, Preise, unterstützte Betriebssysteme und die Länder, in denen das Premium-Abonnement zum Start angeboten wird, wurden noch nicht genannt.

Wir meinen…

Winamp und Deezer wählen für diese Partnerschaft eine überzeugende Rollenverteilung: Deezer liefert die aufwendige Streaming-Infrastruktur, Winamp kann sich auf jenen Teil konzentrieren, der über die Relevanz des Projekts entscheidet – den Player selbst. Die angekündigte Verbindung von Streaming, lokalen Musikbibliotheken, Internetradio, Podcasts und Cloud-Sammlungen trifft einen Schwachpunkt heutiger, weitgehend geschlossener Musikdienste. Noch ist allerdings vieles Versprechen. Erst wenn Winamp Group und Deezer zeigen, wie offen der Player tatsächlich ist und wodurch sich das Premium-Abonnement konkret unterscheidet, lässt sich beurteilen, ob hier mehr entsteht als ein starker Name auf bewährter Streaming-Technik.

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Quelle Deezer