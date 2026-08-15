In aller Kürze Die WORLD OF HEADPHONES wird in Deutschland künftig nicht mehr als separate Kopfhörer-Messe veranstaltet. Die Ausgabe in Heidelberg wird in die FINEST AUDIO SHOW Darmstadt integriert, jene in Essen in die FINEST AUDIO SHOW Cologne. An beiden Standorten soll WORLD OF HEADPHONES als klar erkennbarer Themen- und Erlebnisbereich erhalten bleiben. Der erste gemeinsame Auftritt findet am 17. und 18. Oktober 2026 im darmstadtium statt, Köln folgt am 27. und 28. Februar 2027 im Confex der Koelnmesse.

Die WORLD OF HEADPHONES bleibt im deutschen Messekalender, allerdings unter veränderten Vorzeichen. Die HIGH END SOCIETY Service GmbH wird die bislang eigenständig veranstalteten Kopfhörer-Messen in Heidelberg und Essen nicht fortführen, sondern in die beiden regionalen Ausgaben der FINEST AUDIO SHOW in Darmstadt und Köln integrieren. Damit verschwindet weder die Bezeichnung WORLD OF HEADPHONES noch der inhaltliche Schwerpunkt auf Kopfhörern und mobilem Audioequipment. Was endet, ist das bisherige Modell einer separaten Veranstaltung mit eigenem Termin und ausschließlich auf Personal Audio konzentriertem Messeumfeld. Künftig soll die WORLD OF HEADPHONES innerhalb einer größeren HiFi-Messe als eigener Bereich auftreten – räumlich erkennbar, thematisch klar abgegrenzt, aber eingebunden in ein Programm, das von klassischem HiFi und High-end über Streaming bis zu Smart Audio reicht. Die Neuausrichtung ist damit keine bloße Verlegung zweier Termine, sondern eine grundlegende Änderung des Veranstaltungskonzepts.

Key Facts WORLD OF HEADPHONES und FINEST AUDIO SHOW

Veranstalter: HIGH END SOCIETY Service GmbH

HIGH END SOCIETY Service GmbH Bisherige eigenständige Events: WORLD OF HEADPHONES Heidelberg und WORLD OF HEADPHONES Essen

WORLD OF HEADPHONES Heidelberg und WORLD OF HEADPHONES Essen Neue Zuordnung: Heidelberg wird Teil der FINEST AUDIO SHOW Darmstadt, Essen wird Teil der FINEST AUDIO SHOW Cologne

Heidelberg wird Teil der FINEST AUDIO SHOW Darmstadt, Essen wird Teil der FINEST AUDIO SHOW Cologne Konzept: WORLD OF HEADPHONES bleibt als eigener Themen- und Erlebnisbereich erhalten

WORLD OF HEADPHONES bleibt als eigener Themen- und Erlebnisbereich erhalten Darmstadt: 17. und 18. Oktober 2026, darmstadtium

17. und 18. Oktober 2026, darmstadtium Köln: 27. und 28. Februar 2027, Confex der Koelnmesse

Zwei Spezialmessen verlieren ihre Eigenständigkeit

Die WORLD OF HEADPHONES hatte sich in den vergangenen Jahren mit Veranstaltungen am Neckar und im Ruhrgebiet gezielt an Kopfhörer-Enthusiasten sowie an Interessenten für mobile Audio-Lösungen gerichtet. Dieses Konzept einer eigenständigen Spezialmesse wird in Deutschland nun beendet. An die Stelle der WORLD OF HEADPHONES Heidelberg tritt kein neuer separater Termin: Ihr Themenangebot zieht zur FINEST AUDIO SHOW Darmstadt. Gleiches gilt für Essen, dessen bisherige Kopfhörer-Messe künftig Bestandteil der FINEST AUDIO SHOW Cologne sein wird.

Diese Unterscheidung ist wichtig. Die WORLD OF HEADPHONES wird nicht eingestellt, sondern organisatorisch neu eingeordnet. Sie bleibt als Marke und Themenwelt präsent, ist künftig jedoch kein eigenständiges Event mehr. Besucher erwerben damit nicht länger Zugang zu einer reinen Kopfhörer-Messe, sondern zu einer FINEST AUDIO SHOW, innerhalb derer Personal Audio einen eigenen Schwerpunkt bildet.

Foto © High End Society Service GmbH | WORLD OF HEADPHONES wird Teil der FINEST AUDIO SHOW Foto © High End Society Service GmbH | WORLD OF HEADPHONES wird Teil der FINEST AUDIO SHOW

Neue Standorte machten die Trennung zunehmend unlogisch

Auslöser für die Zusammenführung ist die Erweiterung des Messeportfolios der HIGH END SOCIETY Service GmbH. Mit Darmstadt und Köln erhält die FINEST AUDIO SHOW zwei neue Standorte, die sowohl räumlich als auch zeitlich nahe an den bisherigen WORLD OF HEADPHONES-Veranstaltungen liegen. Zwei weitgehend parallele Messeformate in denselben Regionen weiterzuführen, hätte zwangsläufig Überschneidungen bei Terminen, Ausstellern und Publikum mit sich gebracht.

Die Integration ist deshalb auch eine organisatorische Konsequenz aus dieser neuen Landkarte. Statt mehrere regionale Veranstaltungen nebeneinander aufzubauen, konzentriert der Veranstalter seine Aktivitäten auf jeweils einen Termin. Für die WORLD OF HEADPHONES bedeutet dies ein größeres Umfeld und den Kontakt zu Besuchern, die zunächst wegen Lautsprechern, Verstärkern, Streaming-Lösungen oder anderer HiFi-Komponenten zur Messe kommen. Umgekehrt erhält das klassische HiFi-Publikum einen unmittelbaren Zugang zu aktuellen Entwicklungen rund um Kopfhörer und mobiles Audio.

„Die WORLD OF HEADPHONES hat sich in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe innerhalb der Audiobranche entwickelt und eine engagierte Community aufgebaut. Mit der Integration in die FINEST AUDIO SHOW verbinden wir die Stärken beider Formate. So schaffen wir attraktive Rahmenbedingungen für unsere Aussteller, erschließen zusätzliche Besucherpotenziale und bieten den Gästen ein noch vielfältigeres Audio-Erlebnis.“ Manuel Pinke, Geschäftsführer der HIGH END SOCIETY Service GmbH

WORLD OF HEADPHONES soll als eigener Bereich sichtbar bleiben

Entscheidend wird sein, wie deutlich die Identität der Kopfhörer-Messe innerhalb der größeren Veranstaltung tatsächlich erhalten bleibt. Nach Angaben des Veranstalters ist sowohl im darmstadtium als auch im Confex ein klar erkennbarer, eigenständiger WORLD OF HEADPHONES-Bereich vorgesehen. Das Spezialformat soll also nicht auf einzelne Stände über die gesamte Messefläche verteilt werden, sondern weiterhin einen zusammenhängenden Anlaufpunkt bilden.

In diesem Bereich sollen Besucher wie bisher neue Kopfhörer, portable Audioplayer, DACs, Streaming-Lösungen und Zubehör entdecken, unmittelbar miteinander vergleichen und vor Ort ausprobieren können. Gerade bei Kopfhörern ist diese Möglichkeit von zentraler Bedeutung: Tragekomfort, Gewicht, Abschirmung und Bedienung lassen sich aus technischen Daten nicht ableiten, und auch klangliche Unterschiede erschließen sich erst im direkten Vergleich. Der spezielle Charakter der WORLD OF HEADPHONES hängt daher weniger an einem eigenen Eintrittsticket als an geeigneten Hörbedingungen und einer konzentrierten Präsentation. Genau diese Voraussetzungen muss der abgegrenzte Bereich innerhalb der FINEST AUDIO SHOW bieten.

Personal Audio trifft auf das vollständige HiFi-Programm

Für Aussteller ändert sich mit dem neuen Konzept vor allem das erreichbare Publikum. Eine reine Kopfhörer-Messe spricht eine klar definierte Community an, begrenzt damit aber zugleich den Kreis potenzieller Besucher. Die FINEST AUDIO SHOW deckt ein breiteres Spektrum hochwertiger Audiotechnik ab. Kopfhörer und mobile Player stehen dort neben Lautsprechern, Elektronik, Streaming, Smart Audio und weiteren HiFi-Lösungen.

Diese Verbindung entspricht auch der Entwicklung des Marktes. Personal Audio und klassisches HiFi sind längst keine vollständig getrennten Bereiche mehr. Stationäre Kopfhörer-Verstärker und hochwertige DACs gehören ebenso dazu wie portable Player, Streaming-Komponenten oder Kopfhörer, die zuhause Teil einer anspruchsvollen Anlage sind. Eine gemeinsame Messe kann diese Übergänge besser sichtbar machen als zwei strikt voneinander getrennte Formate. Sie darf dabei allerdings nicht den Vorteil einer Spezialveranstaltung preisgeben: kurze Wege, direkte Vergleiche und die Konzentration auf Produkte, die sich tatsächlich persönlich ausprobieren lassen.

Darmstadt macht im Oktober 2026 den Anfang

Erstmals umgesetzt wird das neue Konzept bei der FINEST AUDIO SHOW Darmstadt am 17. und 18. Oktober 2026. Veranstaltungsort ist das darmstadtium. Hier findet die WORLD OF HEADPHONES Heidelberg ihren neuen Platz und wechselt damit nicht nur in ein anderes Messeformat, sondern auch an einen neuen Standort.

Die zweite Zusammenführung folgt am 27. und 28. Februar 2027 bei der FINEST AUDIO SHOW Cologne. Sie wird im Confex auf dem Gelände der Koelnmesse ausgetragen und übernimmt künftig die Rolle des bisherigen WORLD OF HEADPHONES-Termins in Essen. Damit konzentriert die HIGH END SOCIETY Service GmbH ihre regionalen Publikumsmessen in Deutschland künftig auf Darmstadt und Köln.

Wann und Wo – Alle Fakten

Die FINEST AUDIO SHOW Darmstadt einschließlich des neuen WORLD OF HEADPHONES-Themenbereichs findet am Samstag, dem 17. Oktober 2026, und Sonntag, dem 18. Oktober 2026, im darmstadtium in Darmstadt statt. Die FINEST AUDIO SHOW Cologne folgt am Samstag, dem 27. Februar 2027, und Sonntag, dem 28. Februar 2027, im Confex der Koelnmesse in Köln. Veranstalter beider Messen ist die HIGH END SOCIETY Service GmbH.

Wir meinen…

Die von der HIGH END SOCIETY Service GmbH nunmehr verkündete Zusammenführung ist angesichts der neuen FINEST AUDIO SHOW-Standorte in Darmstadt und Köln schlüssig: Zwei zeitlich und regional eng benachbarte Formate hätten um Aussteller, Besucher und Aufmerksamkeit konkurriert. Für die WORLD OF HEADPHONES liegt darin dennoch eine heikle Aufgabe. Ihre Stärke war gerade die klare Konzentration auf Kopfhörer und Personal Audio. Bleibt dieser Schwerpunkt in Darmstadt und Köln als räumlich geschlossener Bereich mit guten Bedingungen zum Probehören erhalten, kann die Marke vom größeren Publikum profitieren, ohne ihr Profil zu verlieren.

Thema WORLD OF HEADPHONES wird Teil der FINEST AUDIO SHOW High End Society Service GmbH

Marke High End Society Service GmbH Hersteller High End Society Service GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Das könnte Sie auch interessieren

Über HIGH END SOCIETY Service GmbH

Quelle HIGH END SOCIETY Service GmbH