In aller Kürze Die XGIMI AURA 3 Series richtet sich an Anwender, die eine Großbildprojektion ähnlich unkompliziert wie ein TV-System in den Wohnraum integrieren möchten. XGIMI AURA 3 Max und XGIMI AURA 3 Pro kombinieren 4K 120 Hz, RGB-Triple-Laser, Dynamic Dual Iris, Google TV und ein 80-Watt-Audiosystem von Harman Kardon. Unterschiede bestehen vor allem bei Helligkeit und Kontrast. Der Marktstart erfolgt am 20. Oktober 2026 zunächst über Kickstarter.

Die XGIMI AURA 3 Series soll die Rolle des Ultra-Kurzdistanz-Projektors als Alternative zum großformatigen TV-Gerät weiter stärken. Dazu setzt XGIMI Technology Co. nicht allein auf hohe Lichtleistung und Bilddiagonalen von 80 bis 200 Zoll, sondern erstmals in dieser Produktkategorie auch auf 4K-Wiedergabe mit 120 Hz in Verbindung mit einem optischen System aus zwei dynamisch gesteuerten Blenden. Filme und Streaming-Inhalte bilden weiterhin den Kern des Konzepts, schnelle Sportübertragungen, aktuelle Spielkonsolen und entsprechend leistungsfähige Gaming-PCs rücken jedoch deutlich stärker in den Mittelpunkt. Mit Google TV, einem integrierten 80-Watt-Audiosystem von Harman Kardon sowie einer für die Platzierung auf einem Lowboard ausgelegten Bauform sollen XGIMI AURA 3 Max und XGIMI AURA 3 Pro ohne aufwendige Installation als weitgehend eigenständige Entertainment-Systeme dienen. Beide Modelle wurden im Rahmen der IFA 2026 erstmals öffentlich präsentiert.

Key Facts XGIMI AURA 3 Series

Zwei Modelle: XGIMI AURA 3 Max und XGIMI AURA 3 Pro

DLP-Projektion mit 0,47-Zoll-DMD und RGB-Triple-Laser

4K-UHD-Wiedergabe mit bis zu 120 Hz

Dynamic Dual Iris und Dynamic Black Enhancement

XGIMI AURA 3 Max: bis 5.700 ISO-Lumen, nativer Kontrast bis 8.000:1

XGIMI AURA 3 Pro: bis 4.100 ISO-Lumen, nativer Kontrast bis 7.000:1

Dolby Vision, HDR10+, HLG, IMAX Enhanced und Filmmaker Mode

VRR, ALLM und AMD FreeSync Premium für Gaming

Projektionsverhältnis 0,163:1, Bilddiagonalen von 80 bis 200 Zoll

Google TV, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Google Cast und DLNA

80-Watt-Audiosystem von Harman Kardon mit Dolby Atmos und DTS Virtual:X

Drei HDMI-Eingänge, davon zwei mit Unterstützung für 4K 120 Hz

3D-Wiedergabe, zwei 3D-Brillen im Lieferumfang

Zwei Modelle auf gemeinsamer technischer Plattform

XGIMI AURA 3 Max und XGIMI AURA 3 Pro beruhen weitgehend auf derselben technischen Plattform. Beide verwenden DLP-Technologie mit einem 0,47 Zoll großen DMD von Texas Instruments und eine RGB-Triple-Laser-Lichtquelle. Deren Lebensdauer gibt der Hersteller mit bis zu 20.000 Stunden an.

Die wesentlichen Unterschiede betreffen die Lichtleistung und den nativen Kontrast. Das Spitzenmodell XGIMI AURA 3 Max soll bis zu 5.700 ISO-Lumen sowie einen nativen Kontrast von 8.000:1 erreichen. Für den XGIMI AURA 3 Pro nennt der Hersteller 4.100 ISO-Lumen und 7.000:1. Damit bleibt auch der Pro auf dem Papier ausgesprochen lichtstark, während sich der Max insbesondere für größere Bilddiagonalen und Wohnräume mit höherem Umgebungslicht empfiehlt.

Für die Bildverarbeitung dient der von XGIMI entwickelte X-VISION AI Image Processor. Er soll einzelne Bilder in Echtzeit analysieren und unter anderem Detailzeichnung, Kantendarstellung, Texturen, Kontrast und HDR-Wiedergabe optimieren. Ergänzend steht MEMC zur Zwischenbildberechnung bereit. Außerdem nennt XGIMI eine native Wiedergabe von Inhalten mit 24, 25 und 50 Bildern pro Sekunde.

Foto © XGIMI Technology Co. | XGIMI AURA 3 Series – XGIMI AURA 3 Max und XGIMI AURA 3 Pro Foto © XGIMI Technology Co. | XGIMI AURA 3 Series – XGIMI AURA 3 Max und XGIMI AURA 3 Pro Foto © XGIMI Technology Co. | XGIMI AURA 3 Series – XGIMI AURA 3 Max und XGIMI AURA 3 Pro

Dynamic Dual Iris steuert das Licht auf optischem Weg

Dynamic Dual Iris zählt zu den zentralen Neuerungen der XGIMI AURA 3 Series. Zwei im optischen Weg angeordnete Blenden arbeiten nacheinander und regulieren die Lichtmenge abhängig vom jeweiligen Bildinhalt. Dunkle Szenen sollen dadurch tiefer erscheinen, ohne helle Bildbereiche oder feine Abstufungen unnötig zu beschneiden.

Die Anpassung erfolgt laut Hersteller kontinuierlich von Bild zu Bild. Da der Lichtstrom tatsächlich innerhalb des optischen Systems geregelt wird, bleiben Auflösung und Farbdarstellung von der Blendensteuerung grundsätzlich unberührt.

Ergänzend kommt Dynamic Black Enhancement zum Einsatz. Diese elektronische Verarbeitung soll den dynamischen Kontrast um den Faktor zehn erhöhen und dabei Details in dunklen Bildbereichen bewahren. Die genannten Werte und die praktische Wirkung beider Verfahren sind allerdings als Herstellerangaben zu verstehen und müssen sich erst unter kontrollierten Testbedingungen bestätigen.

4K 120 Hz mit zwei Bildcontrollern

XGIMI bezeichnet die AURA 3 Series als weltweit erste Reihe von Ultra-Kurzdistanz-Projektoren mit nativer 4K-Wiedergabe bei 120 Hz. Die Signalverarbeitung basiert auf zwei parallel arbeitenden Texas Instruments DLPC8545 Controllern. Diese Architektur soll die für 4K 120 Hz erforderlichen Bildinformationen verarbeiten und zugleich Bewegungsdarstellung sowie die Unterdrückung des Regenbogeneffekts verbessern.

4K 120 Hz steht über zwei der drei HDMI-Eingänge und kompatible HDMI-2.1-Zuspieler zur Verfügung. Die Wiedergabe entsprechender Inhalte über USB wird mit dieser Auflösung und Bildrate hingegen nicht unterstützt.

Die hohe Bildwiederholrate ist nicht allein für Spiele interessant. Auch Sportübertragungen und andere Inhalte mit schnellen Bewegungen können von einer flüssigeren Darstellung und geringerer Bewegungsunschärfe profitieren.

Gaming mit VRR, ALLM und AMD FreeSync Premium

Für Spielkonsolen und Gaming-PCs unterstützt die XGIMI AURA 3 Series VRR, ALLM und AMD FreeSync Premium. VRR gleicht die Bildwiederholrate an die Ausgabe des Zuspielers an, während ALLM automatisch einen für geringe Latenz optimierten Wiedergabemodus aktivieren kann. Darüber hinaus führt der Hersteller Dolby Vision Gaming an.

Bei der beworbenen Reaktionszeit von 1 ms ist eine genaue Einordnung wichtig: Dieser Wert gilt laut technischem Datenblatt für eine Wiedergabe mit 1.080p und 240 Hz. Für 1.080p mit 120 Hz werden 2,2 ms, für 4K mit 60 Hz 3 ms genannt. Eine konkrete Latenzangabe für 4K 120 Hz liegt derzeit nicht vor.

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Dolby Vision, HDR10+ und IMAX Enhanced

Für Filme und Serien unterstützen beide Projektoren Dolby Vision, HDR10+ und HLG. Hinzu kommen IMAX Enhanced, der Filmmaker Mode sowie Bildmodi für eine professionelle ISF-Kalibrierung.

Eine dynamische HDR-Verarbeitung analysiert nach Angaben von XGIMI Helligkeit und Kontrast jeder Szene. Helle Bildbereiche sollen dadurch differenzierter, Schatten detaillierter und Farbabstufungen natürlicher erscheinen. Für eine Wiedergabe mit der ursprünglichen Kinobildrate von 24 Bildern pro Sekunde nutzt XGIMI ein 5:5-Pulldown-Verfahren auf Basis der 120-Hz-Ausgabe.

Auch 3D-Wiedergabe bleibt Teil des Konzepts. Zwei passende 3D-Brillen gehören zum Lieferumfang. Eine Anti-RBE-Technologie soll den bei Ein-Chip-DLP-Projektoren prinzipbedingt möglichen Regenbogeneffekt sowohl bei 2D- als auch bei 3D-Inhalten reduzieren.

Großbild aus rund 20 cm Abstand

Das Projektionsverhältnis von 0,163:1 erlaubt die Aufstellung unmittelbar vor der Projektionsfläche. Nach Angaben von XGIMI lässt sich ein 100 Zoll großes Bild aus rund 12,8 cm und ein 120-Zoll-Bild aus etwa 20,3 cm Abstand zur Wand erzeugen. Insgesamt decken beide Modelle Bilddiagonalen von 80 bis 200 Zoll ab.

Damit eignet sich die XGIMI AURA 3 Series für Installationen, bei denen keine Deckenhalterung und keine Verkabelung quer durch den Raum gewünscht sind. Für eine überzeugende Wiedergabe bei Tageslicht bleibt allerdings eine auf Ultra-Kurzdistanz-Projektion abgestimmte Leinwand empfehlenswert.

Auf der IFA 2026 präsentierte XGIMI den AURA 3 Max gemeinsam mit der separat angebotenen, ausfahrbaren Leinwand XGIMI Ascend. Diese Kombination kann bei Nichtgebrauch weitgehend aus dem Sichtfeld verschwinden und unterstreicht den Anspruch, großformatige Projektion wohnraumgerecht umzusetzen.

Google TV mit WiFi 6 und Gigabit Ethernet

Google TV ist direkt in beide Projektoren integriert und ermöglicht den Zugriff auf kompatible Streaming-Angebote und Apps ohne separaten Streaming-Player. XGIMI nennt unter anderem Netflix, YouTube und Amazon Prime Video. Die Sprachsteuerung und Einbindung in kompatible Smart-Home-Installationen erfolgen über Google Home.

Als Systemplattform dient ein MediaTek MT9679 in Verbindung mit 3 GByte RAM und 64 GByte internem Speicher. Die Netzwerkanbindung erfolgt über WiFi 6 oder Gigabit Ethernet, für Zubehör und mobile Geräte steht Bluetooth 5.2 bereit. Inhalte können außerdem über Google Cast und DLNA übertragen werden.

Die beleuchtete Bluetooth-Fernbedienung gehört ebenso zum Lieferumfang wie die benötigten Batterien. Eine automatische Objektivabdeckung schützt die Optik bei Nichtgebrauch. Den Systemstart einschließlich des Öffnens dieser Abdeckung gibt XGIMI mit höchstens 16 Sekunden an.

Automatische Einrichtung und XGIMI WALL

Autofokus und eine unterbrechungsfrei arbeitende automatische Trapezkorrektur sollen die Einrichtung erleichtern. Ergänzend nennt XGIMI Funktionen zur Ausrichtung des Bildes auf die Projektionsfläche sowie zur Anpassung an Wandfarbe und kleinere Unebenheiten. Eine Augenschutzfunktion soll verhindern, dass Personen beim Herantreten unmittelbar in das Projektionslicht blicken.

Mit XGIMI WALL lässt sich die Projektionsfläche außerhalb der klassischen Film- oder Fernsehnutzung für digitale Kunstwerke und Hintergrundmotive verwenden. Dadurch soll eine ansonsten ungenutzte Wandfläche stärker in den Wohnraum einbezogen werden.

Drei HDMI-Eingänge für Bild und Ton

Auf der Rückseite stehen drei HDMI-Eingänge bereit. HDMI 2 und HDMI 3 unterstützen laut Hersteller 4K-Signale mit 120 Hz, wobei HDMI 2 zusätzlich als eARC-Schnittstelle zur Anbindung einer Soundbar, eines AV-Receivers oder einer anderen externen Audiolösung dient.

Hinzu kommen ein USB-3.0-Anschluss, zwei USB-2.0-Schnittstellen, Gigabit Ethernet, ein optischer S/PDIF-Ausgang und ein analoger Audioanschluss. Damit lassen sich neben Spielkonsolen und Streaming-Komponenten auch externe Speicher und klassische Audiosysteme einbinden.

Vier Lautsprecher mit insgesamt 80 Watt

Für die integrierte Tonwiedergabe setzt XGIMI auf ein von Harman Kardon abgestimmtes System aus vier Lautsprechern mit jeweils 20 Watt. Unterstützt werden Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS-HD und DTS Virtual:X.

Damit können die Projektoren grundsätzlich ohne separate Soundbar oder AV-Anlage betrieben werden. Für ein ausgewachsenes Home Cinema bleibt die Einbindung eines externen Audiosystems über HDMI eARC oder den optischen Digitalausgang dennoch eine naheliegende Option. Das integrierte System ist vor allem für eine unkomplizierte Inbetriebnahme und den alltäglichen TV-, Streaming- und Gaming-Betrieb gedacht.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

4K-Wiedergabe mit 120 Hz: Schnelle Bewegungen bei Sport und Gaming können mit hoher Bildrate dargestellt werden.

Schnelle Bewegungen bei Sport und Gaming können mit hoher Bildrate dargestellt werden. Hohe Lichtleistung: Bis zu 5.700 ISO-Lumen beim Max und 4.100 ISO-Lumen beim Pro erweitern den Einsatz im Wohnraum.

Bis zu 5.700 ISO-Lumen beim Max und 4.100 ISO-Lumen beim Pro erweitern den Einsatz im Wohnraum. Optische Kontraststeuerung: Zwei dynamische Blenden regulieren den Lichtstrom abhängig vom Bildinhalt.

Zwei dynamische Blenden regulieren den Lichtstrom abhängig vom Bildinhalt. Flexible Aufstellung: Ein 120-Zoll-Bild soll bereits aus rund 20 cm Abstand zur Wand möglich sein.

Ein 120-Zoll-Bild soll bereits aus rund 20 cm Abstand zur Wand möglich sein. Umfassende HDR-Unterstützung: Dolby Vision, HDR10+ und HLG decken die wesentlichen HDR-Formate ab.

Dolby Vision, HDR10+ und HLG decken die wesentlichen HDR-Formate ab. Eigenständiges Entertainment-System: Google TV und das integrierte Harman-Kardon-Audiosystem reduzieren den Bedarf an Zusatzgeräten.

Google TV und das integrierte Harman-Kardon-Audiosystem reduzieren den Bedarf an Zusatzgeräten. Gaming-Ausstattung: VRR, ALLM und AMD FreeSync Premium ergänzen die 4K-Wiedergabe mit 120 Hz.

VRR, ALLM und AMD FreeSync Premium ergänzen die 4K-Wiedergabe mit 120 Hz. Vielseitige Einbindung: Drei HDMI-Eingänge, HDMI eARC, WiFi 6, Gigabit Ethernet und Google Cast schaffen zahlreiche Anschlussmöglichkeiten.

Preis und Verfügbarkeit

Reservierungen für die XGIMI AURA 3 Series sind auf der europäischen Webseite des Herstellers gegen eine rückerstattbare Anzahlung von € 50,- möglich. Damit soll ein zusätzlicher Nachlass von US$ 200,- für die Kickstarter-Kampagne verbunden sein.

Die Kampagne startet am 20. Oktober 2026. Als exklusive Kickstarter-Preise nennt XGIMI US$ 2.399,- für den XGIMI AURA 3 Max und US$ 2.199,- für den XGIMI AURA 3 Pro. Der Versand soll nach derzeitiger Planung im Dezember 2026 beginnen. Reguläre Listenpreise für Europa und ein genauer Termin für die allgemeine Markteinführung liegen noch nicht vor.

Wir meinen…

Die XGIMI AURA 3 Series beschränkt sich nicht darauf, Helligkeit und Bilddiagonale weiter auszubauen. Entscheidender ist, dass XGIMI 4K 120 Hz, eine aufwendige optische Kontraststeuerung und eine umfassende Gaming-Ausstattung erstmals in einem kompletten Ultra-Kurzdistanz-Line-up zusammenführt. Damit werden diese Projektoren als Alternative zum sehr großen TV-Gerät erheblich interessanter.

Ebenso sinnvoll erscheint die Abstufung zwischen Max und Pro von XGIMI Technology Co.. Die gemeinsame Plattform bleibt erhalten, während Helligkeit, Kontrast und Preis die Auswahl bestimmen. Ob die hohen Erwartungen erfüllt werden, hängt allerdings nicht allein von den eindrucksvollen Daten ab. Schwarzwert, Farbtreue, Geräuschentwicklung, Bewegungsschärfe und die Arbeitsweise der dynamischen Doppelblende werden in einem Test mindestens ebenso entscheidend sein.

Produkt XGIMI AURA 3 Series Preis XGIMI AURA 3 Pro US$ 2.199,-

XGIMI AURA 3 Max US$ 2.399,-

Technische Daten XGIMI AURA 3 Series

Produkt XGIMI AURA 3 Max XGIMI AURA 3 Pro Gerätetyp Ultra-Kurzdistanz-Laserprojektor Ultra-Kurzdistanz-Laserprojektor Projektionstechnologie DLP, 0,47-Zoll-DMD (SST) DLP, 0,47-Zoll-DMD (SST) Wiedergabeauflösung 3.840 × 2.160 Bildpunkte 3.840 × 2.160 Bildpunkte Maximale Bildrate 4K mit 120 Hz 4K mit 120 Hz Lichtquelle RGB-Triple-Laser RGB-Triple-Laser Lebensdauer der Lichtquelle Bis 20.000 Stunden Bis 20.000 Stunden Helligkeit Bis 5.700 ISO-Lumen Bis 4.100 ISO-Lumen Nativer Kontrast Bis 8.000:1 Bis 7.000:1 Kontraststeuerung Dynamic Dual Iris, Dynamic Black Enhancement Dynamic Dual Iris, Dynamic Black Enhancement Bildverarbeitung X-VISION AI Image Processor, MEMC X-VISION AI Image Processor, MEMC HDR und Bildformate Dolby Vision, HDR10+, HLG, IMAX Enhanced, Filmmaker Mode, ISF Dolby Vision, HDR10+, HLG, IMAX Enhanced, Filmmaker Mode, ISF Gaming VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Gaming VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Gaming Latenz laut Hersteller 1 ms bei 1.080p 240 Hz; 2,2 ms bei 1.080p 120 Hz; 3 ms bei 4K 60 Hz 1 ms bei 1.080p 240 Hz; 2,2 ms bei 1.080p 120 Hz; 3 ms bei 4K 60 Hz Betriebssystem Google TV Google TV Systemplattform MediaTek MT9679, 3 GByte RAM, 64 GByte Speicher MediaTek MT9679, 3 GByte RAM, 64 GByte Speicher Drahtlose Verbindungen WiFi 6, Bluetooth 5.2, Google Cast, DLNA WiFi 6, Bluetooth 5.2, Google Cast, DLNA Projektionsverhältnis 0,163:1 0,163:1 Bilddiagonale 80 bis 200 Zoll 80 bis 200 Zoll Projektionsabstand Rund 12,8 cm bei 100 Zoll; rund 20,3 cm bei 120 Zoll Rund 12,8 cm bei 100 Zoll; rund 20,3 cm bei 120 Zoll Einrichtung Autofokus, automatische Trapezkorrektur Autofokus, automatische Trapezkorrektur 3D Ja, zwei 3D-Brillen im Lieferumfang Ja, zwei 3D-Brillen im Lieferumfang Audiosystem Harman Kardon, 4 × 20 Watt Harman Kardon, 4 × 20 Watt Audioformate Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD, DTS Virtual:X Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS-HD, DTS Virtual:X HDMI 3 × HDMI; HDMI 2 und 3 mit 4K 120 Hz, HDMI 2 mit eARC 3 × HDMI; HDMI 2 und 3 mit 4K 120 Hz, HDMI 2 mit eARC Weitere Schnittstellen 1 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, Gigabit Ethernet, optischer S/PDIF-Ausgang, analoger Audioanschluss 1 × USB 3.0, 2 × USB 2.0, Gigabit Ethernet, optischer S/PDIF-Ausgang, analoger Audioanschluss Abmessungen 588 × 138 × 295 mm 588 × 138 × 295 mm Kickstarter-Preis US$ 2.399,- US$ 2.199,-

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