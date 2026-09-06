In aller Kürze Die XGIMI TITAN Noir Series umfasst vier 4K-DLP-Projektoren für gehobene Heimkinos und professionelle AV-Installationen. Die Modelle unterscheiden sich vor allem bei Lichtleistung, nativem Kontrast und optischer Ausstattung, basieren jedoch auf einer gemeinsamen technischen Plattform mit RGB-Triple-Laser und Dual Intelligent Iris System. Das Spitzenmodell XGIMI TITAN Noir Ultra Max nimmt als ausschließlich über ausgewählte AV-Fachhändler angebotenes Modell eine Sonderstellung ein.

XGIMI erweitert sein Angebot für das anspruchsvolle Heimkino um eine komplette Projektorenfamilie, die nicht allein über maximale Lichtleistung definiert wird. Im Zentrum der XGIMI TITAN Noir Series, die das Untermehmen nunmehr in vollständiger Form auf der IFA 2026 präsentierte, stehen vielmehr ein hoher nativer Kontrast, eine präzise Farbwiedergabe und genügend optischer Spielraum für unterschiedlichste Projektionsräume. Dafür kombiniert das Unternehmen RGB-Triple-Laser-Lichtquellen mit 4K-DLP-Technologie, einem Dual Intelligent Iris System sowie optischem Zoom und umfangreichem Lens Shift. Die Serie besteht aus den regulären Modellen XGIMI TITAN Noir, XGIMI TITAN Noir Pro und XGIMI TITAN Noir Max. Darüber rangiert der XGIMI TITAN Noir Ultra Max als exklusiv über spezialisierte AV-Fachhändler vertriebenes Spitzenmodell für besonders ambitionierte Heimkino- und Integrationsprojekte.

Key Facts XGIMI TITAN Noir Series

Vier Modelle für unterschiedlich dimensionierte Heimkino- und AV-Installationen

4K-DLP-Projektion mit RGB-Triple-Laser-Lichtquelle

Dual Intelligent Iris System zur Steuerung von Lichtleistung und Kontrast

Unterstützung wichtiger HDR- und Heimkino-Bildformate

Optischer Zoom, umfangreicher Lens Shift und Lens Memory

Gaming-Funktionen mit hohen Bildwiederholraten, VRR und ALLM

Konzeption für externe Streaming-Clients, Disc-Player, Konsolen und AV-Systeme

XGIMI TITAN Noir Ultra Max ausschließlich über ausgewählte AV-Fachhändler

Eine Plattform, vier klar abgestufte Modelle

XGIMI verfolgt bei der TITAN Noir Series einen anderen Ansatz als bei einem einzelnen, universell positionierten Flaggschiff. Die gemeinsame technische Plattform wird in vier Leistungsstufen angeboten, sodass sich der Projektor gezielter an Raumgröße, Leinwand, vorhandenes Restlicht und den Anspruch der Installation anpassen lässt.

Der XGIMI TITAN Noir bildet den Einstieg in die neue Serie. Er übernimmt bereits die wesentlichen Technologien der größeren Modelle und richtet sich an Anwender, die eine leistungsfähige 4K-Projektion mit hoher optischer Flexibilität suchen, ohne dafür automatisch zur höchsten Leistungsklasse greifen zu müssen.

Darüber positioniert sich der XGIMI TITAN Noir Pro. Er stellt die mittlere Ausbaustufe dar und bietet gegenüber dem Basismodell zusätzliche Reserven bei Lichtleistung und Kontrast. Damit empfiehlt er sich für größere Leinwände oder Räume, die nicht vollständig abgedunkelt werden können.

Der XGIMI TITAN Noir Max ist das reguläre Spitzenmodell der Serie. Seine höhere Lichtleistung, der nochmals gesteigerte native Kontrast und die aufwendigere optische Auslegung zielen vor allem auf große Bilddiagonalen und dedizierte Heimkinoräume, bei denen eine präzise Planung von Projektor, Leinwand und Raumakustik vorausgesetzt werden kann.

Eine Sonderrolle übernimmt der XGIMI TITAN Noir Ultra Max. Er bildet die höchste Leistungsstufe der Produktfamilie und soll ausschließlich über ausgewählte AV-Fachhändler angeboten werden. Damit richtet sich dieses Modell weniger an den klassischen Online-Handel als an individuell geplante Heimkinos, bei denen Fachhändler und Integratoren die gesamte Videokette abstimmen.

Foto © XGIMI Technology Co. | XGIMI TITAN Noir Series – XGIMI TITAN Noir, XGIMI TITAN Noir Pro, XGIMI TITAN Noir Max und XGIMI TITAN Noir Ultra Max Foto © XGIMI Technology Co. | XGIMI TITAN Noir Series – XGIMI TITAN Noir, XGIMI TITAN Noir Pro, XGIMI TITAN Noir Max und XGIMI TITAN Noir Ultra Max Foto © XGIMI Technology Co. | XGIMI TITAN Noir Series – XGIMI TITAN Noir, XGIMI TITAN Noir Pro, XGIMI TITAN Noir Max und XGIMI TITAN Noir Ultra Max

Zwei Blenden mit unterschiedlichen Aufgaben

Das zentrale technische Merkmal der Baureihe ist das Dual Intelligent Iris System. XGIMI setzt dabei zwei optische Blenden an unterschiedlichen Stellen des Lichtwegs ein. Eine Blende regelt den von der Lichtquelle bereitgestellten Lichtstrom, während die zweite unmittelbar beeinflusst, wie viel Licht in das Objektiv gelangt.

Durch diese Aufgabenteilung soll das System helle und dunkle Bildbereiche differenzierter behandeln können. Bei überwiegend dunklen Szenen können die Blenden geschlossen werden, um Schwarzwert und Schattendurchzeichnung zu verbessern. Helle Szenen sollen hingegen weiterhin von der verfügbaren Lichtleistung profitieren.

Neben einer dynamischen Regelung stehen manuelle Einstellungen zur Verfügung. Damit lässt sich der Projektor fest auf Raum, Leinwand und gewünschte Bildcharakteristik abstimmen – ein wichtiger Punkt für Heimkino-Enthusiasten und professionelle Kalibratoren, die eine automatische Bildanpassung nicht in jeder Situation bevorzugen.

Gemeinsame Basis, unterschiedliche Leistungsreserven

Alle vier Modelle nutzen eine RGB-Triple-Laser-Lichtquelle. Die Abstufung innerhalb der Serie erfolgt über die Zahl der eingesetzten Laser-Chips sowie die daraus resultierenden Reserven bei Helligkeit und Kontrast. Je weiter man innerhalb der Baureihe nach oben geht, desto stärker rücken große Leinwände, anspruchsvolle HDR-Inhalte und nicht vollständig kontrollierbare Lichtverhältnisse in den Vordergrund.

Gemeinsam ist den Modellen zudem die Unterstützung eines weit gefassten Farbraums. XGIMI verweist auf eine hohe Farbgenauigkeit und eine Farbraumabdeckung, die über die vollständige Fläche von BT.2020 hinausreichen soll. Diese Angaben sind als Herstellerwerte zu verstehen und müssen sich erst unter kontrollierten Testbedingungen bestätigen.

Eine Anti-RBE-Technologie soll außerdem den bei Ein-Chip-DLP-Systemen prinzipbedingt möglichen Regenbogeneffekt reduzieren. Besonders bei kontrastreichen Szenen, Untertiteln, grafischen Menüs und schnellen Augenbewegungen könnte dies für empfindliche Betrachter relevant sein.

Für Film mit HDR und 3D ausgelegt

Die XGIMI TITAN Noir Series unterstützt die wesentlichen aktuellen HDR-Verfahren einschließlich dynamischer Formate. Hinzu kommen IMAX Enhanced, Filmmaker Mode und Dynamic Tone Mapping, sodass sowohl eine möglichst originalgetreue Filmwiedergabe als auch eine dynamische Anpassung an die Möglichkeiten des Projektors vorgesehen ist.

Auch klassische Filmwiedergabe mit originaler Bildfrequenz und verschiedene 3D-Signalformate werden berücksichtigt. Dazu zählt insbesondere Frame Packing, wie es bei 3D Blu-ray zum Einsatz kommt. Für die Wiedergabe werden eine geeignete Quelle und kompatible aktive Shutter-Brillen benötigt.

Optische Flexibilität statt digitaler Notlösung

Für eine hochwertige Heimkino-Installation ist entscheidend, ob sich das Bild ohne unnötige digitale Korrekturen an Leinwand und Raum anpassen lässt. XGIMI stattet die TITAN Noir Series deshalb mit optischem Zoom und weitreichendem Lens Shift aus.

Der Projektor kann dadurch außerhalb der direkten Bildmitte positioniert werden, ohne die Bildgeometrie allein über eine digitale Trapezkorrektur herstellen zu müssen. Das erweitert den Spielraum bei der Installation an der Decke, auf einem Standfuß oder in einem Technikbereich hinter dem Zuschauerplatz.

Lens Memory erlaubt es zudem, mehrere Objektivpositionen zu speichern. Damit kann etwa zwischen Filmen im CinemaScope-Format und klassischen 16:9-Inhalten gewechselt werden, wobei Zoom, Fokus und Lens Shift gemeinsam abgerufen werden.

Automatischer Fokus, intelligente Leinwandausrichtung und Hinderniserkennung ergänzen diese optischen Möglichkeiten. Sie sollen die grundlegende Einrichtung vereinfachen, ersetzen bei einem professionell geplanten Heimkino jedoch nicht die sorgfältige mechanische Ausrichtung und Kalibrierung.

Bewusst ohne integrierte Streaming-Plattform

Anders als viele kompakte Projektoren von XGIMI besitzt die TITAN Noir Series kein integriertes Streaming-Betriebssystem. Die Wiedergabe erfolgt über externe Quellen wie Streaming-Clients, Blu-ray- und Ultra HD Blu-ray-Player, Spielekonsolen, PCs oder AV-Receiver.

Für ein klassisches Wohnzimmer bedeutet dies, dass ein zusätzlicher Zuspieler erforderlich ist. In einem dedizierten Heimkino oder einer professionellen AV-Installation ist dieser Ansatz hingegen konsequent, da dort üblicherweise ohnehin ein AV-Receiver, AV-Prozessor oder separates Steuerungssystem die Signalverwaltung übernimmt.

Die bereitgestellten Anschlüsse decken entsprechend mehrere externe Quellen sowie die Weitergabe des Tons an ein separates Audiosystem ab. Netzwerk- und drahtlose Schnittstellen stehen ebenfalls zur Verfügung, auch wenn sie nicht als Grundlage einer integrierten Streaming-Plattform dienen.

Gaming als zweites großes Einsatzgebiet

Neben Film und Sportübertragungen berücksichtigt XGIMI mit der TITAN Noir Series auch aktuelle Spielekonsolen und Gaming-PCs. Dafür stehen hohe Bildwiederholraten, ein spezieller Spielmodus sowie Verfahren zur variablen Synchronisation zwischen Quelle und Projektion zur Verfügung.

Die höchsten Bildraten werden bei reduzierter Auflösung erreicht, während die 4K-Wiedergabe mit einer festen Bildfrequenz arbeitet. ALLM soll den latenzarmen Modus automatisch aktivieren, sobald eine entsprechend kompatible Quelle erkannt wird. Beim XGIMI TITAN Noir Max weist der Hersteller zusätzlich eine Zertifizierung für AMD FreeSync aus.

Integriertes Audiosystem für Einrichtung und flexiblen Betrieb

Die regulär dokumentierten Modelle der Serie verfügen über ein integriertes Audiosystem von Harman Kardon. Es unterstützt neben den gängigen Dolby-Formaten auch DTS-HD und DTS Virtual:X.

In einem dedizierten Heimkino wird die Tonwiedergabe üblicherweise über einen AV-Receiver oder AV-Prozessor und ein separates Lautsprechersystem erfolgen. Die integrierten Lautsprecher bleiben dennoch praktisch, wenn der Projektor vorübergehend eigenständig betrieben oder während Einrichtung und Installation getestet wird.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Vier klar abgestufte Leistungsklassen: Das passende Modell kann anhand von Raum, Leinwandgröße und Installationsaufwand gewählt werden.

Das passende Modell kann anhand von Raum, Leinwandgröße und Installationsaufwand gewählt werden. Gezielte Kontraststeuerung: Zwei optische Blenden sollen Lichtleistung, Schwarzwert und Durchzeichnung differenziert aufeinander abstimmen.

Zwei optische Blenden sollen Lichtleistung, Schwarzwert und Durchzeichnung differenziert aufeinander abstimmen. Großer Farbraum: Die RGB-Triple-Laser-Technologie schafft die Grundlage für eine intensive und präzise Farbdarstellung.

Die RGB-Triple-Laser-Technologie schafft die Grundlage für eine intensive und präzise Farbdarstellung. Flexible Installation: Optischer Zoom und weitreichender Lens Shift erleichtern die Integration in unterschiedlichste Projektionsräume.

Optischer Zoom und weitreichender Lens Shift erleichtern die Integration in unterschiedlichste Projektionsräume. Komfortabler Formatwechsel: Lens Memory speichert mehrere Objektivpositionen für unterschiedliche Leinwand- und Filmformate.

Lens Memory speichert mehrere Objektivpositionen für unterschiedliche Leinwand- und Filmformate. Umfangreiche Filmwiedergabe: Dynamische HDR-Formate, Filmmaker Mode, IMAX Enhanced und 3D decken ein breites Inhaltsspektrum ab.

Dynamische HDR-Formate, Filmmaker Mode, IMAX Enhanced und 3D decken ein breites Inhaltsspektrum ab. Gaming mit geringer Verzögerung: Hohe Bildwiederholraten, VRR und ALLM berücksichtigen aktuelle Konsolen und Gaming-PCs.

Hohe Bildwiederholraten, VRR und ALLM berücksichtigen aktuelle Konsolen und Gaming-PCs. Klare Fachhandelsausrichtung: Der XGIMI TITAN Noir Ultra Max ist für individuell geplante und professionell installierte Heimkinos vorgesehen.

Preis und Verfügbarkeit

Der XGIMI TITAN Noir und der XGIMI TITAN Noir Pro sind bereits erhältlich und werden zu regulären Preisen von € 3.499,- beziehungsweise € 4.499,- angeboten.

Eine eigenständige Euro-Preisempfehlung für den XGIMI TITAN Noir Max liegt für Deutschland und Österreich bislang nicht vor, denn dieses Modell wurde international über Kickstarter mit einer UVP von US$ 5.999,- eingeführt und wird seit Juni 2026 ausgeliefert.

Im europäischen AV-Fachhandel übernimmt der XGIMI TITAN Noir Ultra Max die Position des Spitzenmodells und ist zum Preis von € 5.499,- inklusive Standfuß ausschließlich über ausgewählte Fachhandelspartner erhältlich.

Wir meinen…

Die XGIMI TITAN Noir Series markiert einen bemerkenswerten Schritt von XGIMI Technology Co. vom komfortorientierten Smart Projector hin zu einer konsequent für anspruchsvolle Heimkinos und professionelle Installationen entwickelten Plattform. Dabei ist weniger ein einzelner Spitzenwert entscheidend als die Kombination aus abgestuften Leistungsvarianten, Dual Intelligent Iris System und ungewöhnlich großer optischer Flexibilität. Der Verzicht auf ein integriertes Betriebssystem verlangt im Wohnzimmer nach einem zusätzlichen Zuspieler, passt aber gut zu hochwertigen AV-Installationen mit ohnehin vorhandener Signalverwaltung. Entscheidend wird sein, wie überzeugend die Projektoren ihre ambitionierten Kontrast- und Farbwerte unter realen Bedingungen umsetzen.

Produkt XGIMI TITAN Noir Series Preis XGIMI TITAN Noir € 3.499,-

XGIMI TITAN Noir Pro € 4.499,-

XGIMI TITAN Noir Max US$ 5.999,-

XGIMI TITAN Noir Ultra Max € 5.499,- inklusive Standfuß

Technische Daten XGIMI TITAN Noir Series

Produkt XGIMI TITAN Noir Series Produktart 4K-DLP-Heimkino-Projektoren Modelle XGIMI TITAN Noir; XGIMI TITAN Noir Pro; XGIMI TITAN Noir Max; XGIMI TITAN Noir Ultra Max Lichtquelle RGB-Triple-Laser Laser-Chips XGIMI TITAN Noir: 30; XGIMI TITAN Noir Pro: 40; XGIMI TITAN Noir Max: 50; XGIMI TITAN Noir Ultra Max: nicht angegeben Projektionstechnik DLP Display-Chip 0,47 Zoll DMD in SST-Bauweise Auflösung 3.840 × 2.160 Pixel Helligkeit XGIMI TITAN Noir: 4.800 ISO Lumen; XGIMI TITAN Noir Pro: 6.000 ISO Lumen; XGIMI TITAN Noir Max: 7.000 ISO Lumen; XGIMI TITAN Noir Ultra Max: 8.000 ISO Lumen Nativer Kontrast XGIMI TITAN Noir: bis 7.000:1; XGIMI TITAN Noir Pro: bis 8.000:1; XGIMI TITAN Noir Max: bis 10.000:1; XGIMI TITAN Noir Ultra Max: bis 12.000:1 Dynamischer Kontrast Bis 100.000:1 mit aktivierter Dynamic Black Level Enhancement bei XGIMI TITAN Noir, XGIMI TITAN Noir Pro und XGIMI TITAN Noir Max Iris-System Dual Intelligent Iris System; dynamische Regelung und fünf manuelle Iris-Stufen Farbraum Bis zu 110 Prozent der Fläche des BT.2020-Farbraums Farbgenauigkeit ΔE < 0,8 laut Hersteller HDR-Formate HDR10+, Dolby Vision Weitere Bildformate und Modi IMAX Enhanced, Filmmaker Mode, Dynamic Tone Mapping, MEMC, 24p 3D Frame Packing, Side-by-Side und Top-and-Bottom; aktive Shutter-Brillen erforderlich Anti-RBE Technologie zur Reduktion des DLP-Regenbogeneffekts Objektiv Hochtransmissives, beschichtetes Objektiv; optischer und digitaler Zoom Projektionsverhältnis 0,98 bis 2,0:1 Bildgröße 40 bis 300 Zoll Seitenverhältnis 16:9 Lens Shift Vertikal ±130 Prozent; horizontal ±50 Prozent Lens Memory Bis zu fünf speicherbare Objektivpositionen für Zoom, Fokus und Lens Shift Fokus Autofokus Bildausrichtung Kontinuierliche automatische Trapezkorrektur, intelligente Leinwandausrichtung und Hinderniserkennung Projektionsarten Frontprojektion, Rückprojektion, Deckenmontage vorne und Deckenmontage hinten Gaming-Auflösungen und Latenz 1.920 × 1.080 Pixel mit 240 Hz: 1 ms; 1.920 × 1.080 Pixel mit 120 Hz: 2,2 ms; 3.840 × 2.160 Pixel mit 60 Hz: 3 ms Variable Refresh Rate VRR bei 1.920 × 1.080 Pixel im Bereich von 48 bis 240 Hz Weitere Gaming-Funktionen ALLM; AMD FreeSync beim XGIMI TITAN Noir Max Prozessor MediaTek MT9681 Grafikprozessor Mali-G57 Arbeitsspeicher 4 GB Interner Speicher 64 GB Betriebssystem Kein integriertes Betriebssystem Schnellstart STR-Schnellstart Integriertes Audiosystem 2 × 12 W Harman Kardon Audioformate Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS-HD, DTS Virtual:X HDMI 3 × HDMI In; 1 x HDMI Out mit eARC USB 1 × USB 3.0; 1 × USB 2.0 Netzwerk Gigabit Ethernet; WiFi 6 Dual Band mit 2,4 und 5 GHz Bluetooth Bluetooth 5.2 Audioausgänge 1 × optischer S/PDIF-Ausgang; 1 × analoger Audioausgang Betriebsgeräusch ≤ 28 dB in 1 m Entfernung Leistungsaufnahme XGIMI TITAN Noir: ≤ 300 W; XGIMI TITAN Noir Pro: ≤ 300 W; XGIMI TITAN Noir Max: ≤ 360 W Stromversorgung 100 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz; externes Netzteil Abmessungen ohne Tischständer 334 × 178 × 248 mm Abmessungen mit Tischständer 379 × 231 × 288 mm Gewicht XGIMI TITAN Noir: 7,5 kg; XGIMI TITAN Noir Pro: 7,6 kg; XGIMI TITAN Noir Max: 8,1 kg Lieferumfang Netzkabel, externes Netzteil, Bluetooth-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung, zwei AAA-Batterien, Anleitung und Garantiekarte

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