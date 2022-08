In aller Kürze Besonders breit aufgestellt präsentiert sich Yamaha Music Europe GmbH auf der IFA 2022 in Berlin.

Die deutsche Niederlassung der Yamaha Corporation, das in Rellingen ansässige Unternehmen Yamaha Music Europe GmbH nutzt die IFA 2022 dazu, um sich mit einem breiten Produktspektrum einen großen Publikum zu präsentieren. Die Liste jener Lösungen, die man in der deutschen Metropole präsentieren wird, ist lange und umfasst im Wesentlichen die Bereiche Kopfhörer, Soundbar-Systeme und Gaming Equipment. Natürlich hat man in diesem Umfeld neben bekannten Lösungen auch so manche Premiere mit im Gepäck für Berlin.

Gemeinsamer Auftritt mit Expert

Yamaha Music Europe GmbH wird die Messe in Berlin gemeinsam mit Expert bestreiten, dies gab das Unternehmen im Vorfeld bekannt. Am Stand 101 in Halle 7.2a sollen die Systeme des japanischen Unterhaltungselektronik-Konzerns von Produktexperten in Form verschiedener Präsentationen vorgeführt werden. Die Spezialisten von Yamaha Music Europe GmbH stehen Besuchern natürlich auch für Fragen zur Verfügung, wie man ausdrücklich betont.

Schwerpunkt Soundbar-Systeme

Der erste Schwerpunkt, den Yamaha Music Europe GmbH auf der IFA 2022 setzen will, betrifft traditionell natürlich Soundbar-Systeme, schließlich stellt dieser Produktbereich einen ganz wesentlichen für das Unternehmen dar, gilt man doch als innovativer Vorreiter, der diesen Markt aus technologischer Sicht über die letzten Jahre hinweg maßgeblich mitbestimmt hat.

Für die IFA 2022 setzt man den Fokus allen voran auf Lösungen für das Einstiegssegment, will den Beweis antreten, dass die zahlreichen Technologien von Yamaha Corporation auch in der günstigen Preisklasse bereits für eine souveräne Darbietung und damit ansprechenden Klang für TV und Games im Wohnzimmer sorgen können.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha auf der IFA 2022 – Vom Kopfhörer über Soundbars bis hin zum Gaming

So feiert etwa die kompakte Yamaha SR-C30A mit schlankem, kabellosem Subwoofer auf der IFA 2022 ihre große Premiere. Bei dieser Soundbar habe man mit Hilfe vieler eigener Technologien großen Wert darauf gelegt, dass das breite und perfekt abgestimmte Klangfeld für die Hörer in der Mitte des Fernsehers liegt, um ein besonders immersives Erlebnis zu erreichen. Die Schallwandler entfalten dank der Yamaha Adaptive Low Volume Technologie ihr cineastisches Klangerlebnis auch bei geringerer Lautstärke, wovon auch Gamer profitieren, die den Lautsprecher einfach auf dem Schreibtisch platzieren. Bluetooth, HDMI ARC, ein optischer Digitaleingang und ein Analogeingang sorgen an der Yamaha SR-C30A für die nötige Verbindung zu Fernseher und Zuspieler. Mit mehreren Sound-Modi sowie Yamaha Clear Voice für eine optimale Verständlichkeit von Dialogen, lässt sich der Klang zudem noch individuell einstellen.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha auf der IFA 2022 – Vom Kopfhörer über Soundbars bis hin zum Gaming

Neben der Neuheit soll aber auch die erfolgreiche Yamaha YAS-209 ausgestellt werden, die sich durch natürlichen Sound mit kräftigen Bässen auszeichnet. Hinzu kommen Features wie die Integration ins Netzwerk über WiFi und damit die Möglichkeit, Musik über Spotify inklusive Spotify Connect, Amazon Music und TIDAL abzuspielen. Zudem, auch das sei erwähnt, verfügt diese Soundbar über zwei HDMI-Eingänge für die Einbindung weiterer Quellen wie etwa Blu-ray Player oder Spielkonsole.

Schwerpunkt Over-ear Kopfhörer

Ein zweiter Schwerpunkt für Yamaha Music Europe GmbH ist der Bereich Over-ear Kopfhörer, wobei hier in Berlin auf der IFA 2022 das Flaggschiff Yamaha YH-L700A im Mittelpunkt stehen wird. Dieses liefere, so zeigt sich der Hersteller überzeugt, in allen Dimensionen klaren immersiven Sound, wobei es sich um einen so genannten Bluetooth Kopfhörer ausgelegt als Over-ear Kopfhörer handelt.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha auf der IFA 2022 – Vom Kopfhörer über Soundbars bis hin zum Gaming

Mit Bluetooth 5.0 samt Unterstützung für den Codec aptX Adaptive und einer aktiven Geräusch-Unterdrückung – Yamaha spricht hierbei von Advanced Adaptive Noise Cancelling – macht der Kopfhörer sowohl Heimkino-Sound als auch die liebste Playlist mobil. Die 40 Millimeter-Treiber geben dabei die Frequenzen von 8 Hz bis hin zu 40 kHz wieder, womit die Hörer auch in den Genuss von hochauflösende Audioformaten kommen.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha auf der IFA 2022 – Vom Kopfhörer über Soundbars bis hin zum Gaming

Das einzigartige 3D Sound Field des Over-ears mit seinen sieben Modi funktioniert dabei mit verschiedensten Zuspielern und Streaming-Diensten und ist auch nicht vom Audio-Format abhängig. Zudem kann man die Funktion separat vom Headtracking nutzen oder auch komplett deaktivieren. Wer den Klang nicht zusätzlich modellieren möchte, kann mit dem Yamaha YH-E700A einen Kopfhörer ausprobieren, der mit den gleichen Treibern sowie Advanced ANC einen guten Einstieg in die Welt der Yamaha Over-ears bietet soll.

Schwerpunkt In-ear Kopfhörer für Sport und mobilen Sound

Wenn es um Kopfhörer für unterwegs geht, den alltäglichen Einsatz, da bevorzugen viele Anwender ganz klar In-ear Kopfhörer, und auch hier baut Yamaha Corporation das entsprechende Angebot sukzessive aus. Das will man auf der IFA 2022 auch besonders in den Fokus rücken, ist der Bereich Kopfhörer im Consumer Segment doch vergleichsweise neu bei Yamaha Corporation.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha auf der IFA 2022 – Vom Kopfhörer über Soundbars bis hin zum Gaming

Allen voran wird man daher in Berlin des Yamaha TW-E7B bestaunen können, das Flaggschiff von Yamaha im Bereich In-ear Kopfhörer. Der Yamaha TW-E7B ist mit außergewöhnlich großen, dynamischen 10 mm Treibern, optimierten Mikrofonen für beste Sprachqualität ausgestattet und soll sich durch eine intuitive Steuerung als der perfekte Begleiter für den Alltag erweisen.

Natürlich darf auch hier eine fortschrittliche Geräuschunterdrückung nicht fehlen, die für einen stets ungestörten Musik-Genuss sorgt. Dank Zertifizierung nach IPX5 kommt er auch mit weniger gutem Wetter zurecht und schmiegt sich mit seiner Form ergonomisch an das Ohr an – optimaler Sitz und gleichbleibender, guter Klang sollen so garantiert sein.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha auf der IFA 2022 – Vom Kopfhörer über Soundbars bis hin zum Gaming

Der Sportkopfhörer Yamaha TW-ES5A steht ebenfalls in Berlin für Interessenten zum in Augenschein nehmen bereit, der mit dynamischen 6 mm Treibern und Finnen für sehr guten Halt aufwartet und als kompakte Earbuds ausgelegt ist. Verfügbar in fünf verschiedenen Farbtönen soll er ein gelungenes Hörerlebnis bei jedwedem Wetter bieten, wofür er mit der IPX7 Zertifizierung aufwartet.

Schwerpunkt Game Equipment

Ganz neu ist für Yamaha Corporation der Bereich Gaming, ein speziell in Asien, aber auch in den USA florierendes Marktsegment, das man mit Lösungen bedient, bei denen man speziell auf die Erfahrungen im Pro Audio Segment, hier allen voran im Studio-Umfeld zurück greifen konnte.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha auf der IFA 2022 – Vom Kopfhörer über Soundbars bis hin zum Gaming

Faszinierende Video-Spielwelten erwachen erst mit dem richtigen Sound zum Leben, zeigen sich die Japaner überzeugt, und wollen dies etwa mit dem Yamaha YH-G01 Headset unter Beweis stellen. Dieses soll sich durch herausragenden Klang, eine sehr gute Sprachverständlichkeit sowie hohen Tragekomfort auszeichnen und damit nicht allein für Games, sondern durchaus auch für den Bereich Home Office eignen.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha auf der IFA 2022 – Vom Kopfhörer über Soundbars bis hin zum Gaming

Doch zurück zu Games, in diesem Umfeld soll das eben beschrieben Headset mit dem neuen Yamaha ZG01 den richtigen Spielpartner zur Seite haben, einen speziell auf immersive Spielatmosphäre ausgelegten Audiomixer. Mit dem Yamaha ZG01 haben die Nutzer die Möglichkeit, den Soundtrack des Spiels, die Stimme der Spieler sowie die eines Chatpartners zu regeln und Mischungen per Stream an Zuschauer und Chatpartner auszuspielen. Beide Geräte sind auch gemeinsam als Bundle in Form des Yamaha ZG01 Pack erhältlich, mit dem auch anspruchsvolle Gamer sofort mit bestem Klang durchstarten können.

Wann und wo – Die Fakten…

Die IFA 2022 öffnet am 2. September 2022 ihre Pforten, Besucher haben dann bis 6. September 2022 ausreichend Zeit, sich über alle Neuerungen ausführlich zu informieren. Yamaha Music Europe GmbH ist, wie einleitend bereits erwähnt, am Stand von Expert in Halle 7.2a Stand 101 zu finden.

Wir meinen…

Für Yamaha Music Europe GmbH stellt die IFA 2022 natürlich eine sehr gute Gelegenheit dar, sich mit einer Reihe an Schwerpunktthemen einem breiten Publikum zu präsentieren. Dass man hierbei neben Soundbar-Systemen den Schwerpunkt auf den bei Yamaha Corporation vergleichsweise jungen Bereich Kopfhörer, und zudem auf den ganz neuen Bereich Game Equipment setzt, liegt auf der Hand.

THEMA Yamaha Music Europe GmbH auf der IFA 2022 Yamaha Music Europe GmbH

Ähnliche Beiträge

Über Yamaha Music Europe GmbH