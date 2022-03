Yamaha TW-E5B True Wireless Earbuds – Feel true Sound

Die neuen Yamaha TW-E5B True Wireless Earbuds erweitern nunmehr das ohnehin schon sehr gut aufgestellte Angebot an Kopfhörern des japanischen Unterhaltungselektronik-Konzerns Yamaha Music Europe GmbH. Das Unternehmen war bekanntlich im Jahr 2019 erneut in das Marktsegment eingestiegen, nachdem man sich einige Jahre hinweg allein auf Kopfhörer im professionellen Umfeld konzentrierte.

Seit dem Wiedereinstieg aber engagiert man sich sehr stark im Bereich Kopfhörer und kann hier allen voran mit einzigartigen Ausstattungsmerkmalen und herausragenden Technologien auftrumpfen.

Feel true sound – Aufbauend auf jahrzehntelanger Expertise

Yamaha Music Europe GmbH führt bei Kopfhörern allen voran einen Punkt als besonders essentiell an, und zwar die jahrzehntelange Erfahrung, die man im professionellen Audio-Segment vorweisen kann. Der japanische Konzern ist bekanntlich einer der führenden Instrumentenbauer und kann auf ein immens breites Produktsortiment im Pro Audio-Bereich verweisen, von der Beschallung bis hin zu Studio-Equipment.

Man ist also bei der Aufnahme und Produktion von Musik tatsächlich sehr dicht dran, kann also mit Fug und Recht behaupten, ganz genau zu wissen, wie Musik klingen muss. Und genau diese Expertise, die Yamaha Music Europe GmbH gerne als Grundlage für „Yamaha True Sound“ bezeichnet, soll dem Unternehmen auch bei der Consumer Electronic und im Bereich Personal Audio Devices zugute kommen. So etwa auch bei den neuen Yamaha TW-E5B True Wireless Earbuds.

Yamaha TW-E5B True Wireless Earbuds – Sound und Style

Mit den neuesten In-ear Kopfhörern im Produktsortiment will der japanische Konzern einmal mehr besten Klang durch einzigartige Technologien, gleichzeitig aber auch eine überaus elegante, dem modernen Lebensstil entsprechende Lösung anbieten.

Die Yamaha TW-E5B True Wireless Earbuds bieten, davon ist der Hersteller überzeugt, nicht weniger als Yamaha True Sound und liefern damit Musik mit allen Details, gleich so, als wäre man live bei der Aufnahme mit dabei. Dabei präsentieren sie sich als flexible, elegante Lösungen eines aktiven Livestyle.

Yamaha True Sound

Ermöglichen soll dies allen voran ein Treiber mit 7 mm Durchmesser, wobei man von der Membran über den Antrieb des Treibers bis hin zum Luftstrom im im Gehäuse ein auf alle Belangen hin optimiertes System geschaffen habe, um eine dynamische, ausgewogene und raumfüllende Darbietung zu ermöglichen.

Die Rahmenbedingungen für den Frequenzgang legt aber einmal mehr die Signalübertragung mittels Bluetooth fest, diese beträgt 20 Hz bis 20 kHz.

Der neue Yamaha TW-E5B True Wireless Earbuds setzt auf Bluetooth 5.2 des Spezialisten Qualcomm, wobei dieser die Profile A2DP, AVRCP, HFP und HSP und neben den Codeces SBC und AAC auch aptX Adaptive unterstützt wird.

Ein wesentliches Merkmal in diesem Zusammenhang ist Qualcomm TrueWireless Mirroring, das eine besonders stabile Verbindung zum Quellgerät garantieren soll. Damit lasse sich auch, so der Hersteller, eine längere Akku-Laufzeit erzielen, da durch eine stabile Verbindung auch ein Ressourcen-schonender Betrieb ermöglicht wird.

Ein spezieller Gaming Modus richtet sich an die jugendliche Zielgruppe, die die Yamaha TW-E5B True Wireless Earbuds als Erweiterung für ihre portable Spiele-Konsole oder auch Games am Smartphone nutzen. Dabei soll eine möglichst geringe Verzögerung zwischen Audio und Video garantiert sein.

Das Chipset von Qualcomm wird beim neuen Yamaha TW-E5B True Wireless Earbuds gleich für einige weitere Aufgaben genutzt, denn es stellt unter anderem einen DSP zur Verfügung, der eine Reihe an wesentlichen Aufgaben übernimmt.

Yamaha Listening Care

Eine dieser Aufgaben ist das so genannte Yamaha Listening Care, ein DSP-Algorithmus, der einen ausgewogenen, natürlichen Klang bereits bei geringer Lautstärke garantieren soll, um damit selbst bei langem Gebrauch das Gehör des Anwenders zu schonen. Erzielt wird dies letztlich durch einen Equalizer, der die oberen und unteren Frequenzbereiche automatisch entsprechend anpasst und somit ein in sich stimmiges, volles Klangbild garantiert.

Kein aktives Noise Cancelling, aber Ambient Sound

Auch wenn die neuen Yamaha TW-E5B True Wireless Earbuds über keine aktive Geräusch-Unterdrückung verfügen, so sollen diese sich dennoch durch eine ergonomische Passform mit einer hohen Dämpfung von Umgebungslärm auszeichnen. Dazu tragen auch Eartips in den verschiedenen Größen bei – XS, S, M und L – die man in Lieferumfang findet.

Daher hat man sich bei Yamaha Music Europe GmbH entschlossen, die neuen Yamaha TW-E5B True Wireless Earbuds mit einem Ambient Sound Modus auszustatten, der es dem Anwender erlaubt, die Umwelt wahrzunehmen, etwa im Strassenverkehr, in Verkehrsmittel, oder aber auch im Familienkreis.

Beste Sprachqualität

Wie jeder True Wireless In-ear Kopfhörer ist natürlich auch der neue Yamaha TW-E5B True Wireless Earbuds mit integrierten Mikrofonen ausgestattet, um direkt mit dem Smartphone Telefonate oder Video-Calls zu führen. Hierbei verspricht der Hersteller eine besonders gute Sprachqualität.

Möglich machen soll dies ein speziell entwickelter Mikrofonkanal in Kombination mit Qualcomm cVc Technology, wobei diese Abkürzung für Clear Voice Capter steht. Eine Kombination aus Geräusch- und Echo-Unterdrückung soll in jedweder Umgebung eine kristallklare Sprachqualität garantieren.

Dazu gehört auch die Möglichkeit, Sprach-Assistenten einzusetzen, also direkt auf Knopfdruck Informationen abzurufen oder Kommandos zu geben. Die neuen Yamaha TW-E5B True Wireless Earbuds unterstützen hierbei sowohl Google Assistant als auch Apple Siri, je nachdem, welches Smartphone man einsetzt.

Ergonomische Passform, resistent gegenüber Wasser und Staub sowie eine simple Steuerung

Dass die neuen Yamaha TW-E5B True Wireless Earbuds nach ergonomischen Kriterien konzipiert wurden, haben wir ja schon erwähnt. Angeführt werden sollte in diesem Zusammenhang noch der Umstand, dass die mit 6,5 g sehr leichten In-ear Kopfhörer auch sehr einfach ins Ohr gesteckt werden können. Durch Einsetzen und leichtes Drehen bringt man die Yamaha TW-E5B True Wireless Earbuds problemlos in die richtige Position, die einerseits für optimalen Tragekomfort, aber auch für optimalen Klang relevant ist und zudem einen sicheren Halt garantiert.

Erwähnt werden muss, dass die neuen Yamaha TW-E5B True Wireless Earbuds nach IPX5 resistent gegenüber Wasser, Schweiss und Staub sind, somit problemlos in allen Lebenslagen und bei jedwedem Wetter eingesetzt werden können.

Interessant ist, dass man sich bei der Bedienung nicht für ein Touchfeld, sondern vielmehr echte Taster entschied, die sich an der Oberseite der Ohrstöpsel finden. Das hat den großen Vorteil, dass man die Bedienelemente auch wirklich ertasten und kontrolliert benutzen kann.

Natürlich darf eine passende App nicht fehlen, die alle relevanten Einstellmöglichkeiten aufweist und etwaige Updates erlaubt. Diese steht in Form der Yamaha Headphone Control App für Google Android als auch Apple iOS bereit.

Lange Akku-Laufzeit, schnelles Laden

Der Hersteller gibt für die neuen Yamaha TW-E5B True Wireless Earbuds eine Akku-Laufzeit von bis zu 8,5 Stunden an, wobei natürlich ein passendes Transport-Case im Lieferumfang enthalten ist, das als Ladestation fungiert. Auch hier ist ein Akku integriert, der für weitere 21,5 Stunden Spieldauer sorgt. In Summe kommt man damit also auf 30 Stunden fernab der Steckdose, wobei das Laden über USB-C erfolgt. Das passende Kabel mit 30 cm Länge und USB Typ A auf USB Typ C ist im Lieferumfang enthalten.

Übrigens, 10 Minuten im Ladecase reichen für eine weitere Stunde Musik-Genuss und nach lediglich zweieinhalb Stunden ist das Case samt Kopfhörer wieder vollständig geladen.

Preise und Verfügbarkeit

Bislang liegt uns leider noch kein empfohlener Verkaufspreis für die neuen Yamaha TW-E5B True Wireless Earbuds vor. Fest steht, dass diese neuen True Wireless In-ear Kopfhörer aus dem Hause Yamaha Music Europe GmbH in verschiedensten attraktiven Farben angeboten werden. So hat der Kunde die Wahl zwischen Blue, Brown, Black und Grey. Diese Farbpalette zeigt, dass man sich mit den neuen Yamaha TW-E5B True Wireless Earbuds an eine stilbewusste Klientel richtet, die es dezent elegant zurückhaltend wünscht.

Wir meinen…

Mit den neuen Yamaha TW-E5B True Wireless Earbuds erweitert Yamaha Music Europe GmbH einmal mehr das Angebot an Kopfhörern, und zwar, wie der Name schon erkennen lässt, so genannte True Wireless In-ear Kopfhörer. Diese sollen sich gleich durch eine Vielzahl an Technologien auszeichnen, die einerseits einen besonders guten Klang, zudem ein ungestörtes Hörvergnügen und eine flexible Anwendung in den unterschiedlichsten Lebenslagen ermöglichen sollen.

