Yamaha TW-ES5A nunmehr in Yamaha Racing Blue

In aller Kürze Ab sofort stehen die In-ear Kopfhörer Yamaha TW-ES5A in einer neuen Farbvariante zur Verfügung, und zwar Yamaha Racing Blue.

Mit dem Yamaha TW-ES5A bietet Yamaha Music Europe GmbH bekanntlich In-ear Kopfhörer an, die sich als perfekte Partner für den Einsatz beim Sport erweisen. Diese sind kompakt und leicht ausgelegt, besonders robust und resistent gegenüber widrigen äußeren Einflüssen, entsprechen zudem aber ganz und gar der von Yamaha Corporation entwickelten Yamaha True Sound Philosophie. Damit sollen die Yamaha TW-ES5A durch kraftvolle Performance bei der Musikdarbietung sowie bester Sprachverständlichkeit bei Video-Calls und Telefonaten auftrumpfen können.

Neue Design-Variante – Yamaha TW-ES5A in Yamaha Racing Blue

Der japanische Konzern Yamaha Corporation ist ja bekanntlich in vielerlei Bereichen tätig, unter anderem gilt das Unternemen als einer der weltweit führenden Produzenten im Bereich Motorräder und ist seit Jahr und Tag in diesem Umfeld auch im Rennsport auf allerhöchstem Niveau engagiert. So kann Yamaha für sich in Anspruch nehmen, in den letzten Jahrzehnten in nahezu jeder Strassenrenn- und Motcross-Klasse Weltmeisterschaften gewonnen zu haben.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha TW-ES5A in Yamaha Racing Blue

Rennsport sei ganz klar ein wichtiger Teil der Yamaha DNA, führt das Unternehmen aus, und man weiß dies auch durchaus in anderen Bereichen für sich zu nutzen.

So bietet man etwa mit der Yamaha Paddock Blue Collection eine breit aufgestellte Mode-Kollektion an, ebenso Lifestyle-Artikel mit Schwerpunkt Outdoor.

Neu ist nunmehr, dass man das längst charakteristische Yamaha Racing Blue nunmehr auch im Bereich Consumer Electronics zum Einsatz bringt, und zwar in jenem Bereich, wo Design und das richtige Image durchaus entscheidende Faktoren darstellen, und zwar Kopfhörer.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha TW-ES5A in Yamaha Racing Blue Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha TW-ES5A in Yamaha Racing Blue

Kopfhörer sind, das kann man nicht oft genug hervor streichen, Produkte, die nicht nur aus technischer Sicht überzeugen müssen, sondern zudem dem persönlichen Lifestyle des Kunden entsprechen.

Bislang bot Yamaha Music Europe GmbH den True Wireless In-ear Kopfhörer Yamaha TW-ES5A in den Ausführungen Rot, Schwarz, Pink und Grün an, dem Kunden stand also durchaus eine breite Palette zur Auswahl. Nun kommt eine weitere hinzu, und zwar Yamaha Racing Blue.

Beste Performance, individuell anpassbar

Der Yamaha TW-ES5A setzt auf einen dynamischer Treiber mit 6 mm Durchmesser, der zusammen mit hauseigenen Technologien von Yamaha für ausgewogenen Klang im Alltag sorgen soll. Dazu tragen aber auch die neu entwickelte Passform und fünf verschiedenen Ear-Tips samt vier austauschbarer Finnen bei, denn diese garantieren einen sicheren Halt und eine gute Abschirmung gegenüber der Umgebung,

Die Signalübertragung erfolgt mittels Bluetooth 5.2 und mit dem Codec aptX Adaptive Audio des Spezialisten Qualcomm Inc., wobei auch SBC und AAC unterstützt werden. Damit die Musik nicht lauter gedreht werden muss, um den gesamten Frequenzbereich immer bestens zu hören, setzt man auf die Yamaha Listening Care Technology. Selbst bei geringem Pegel garantiert hierbei ein intelligenter Equalizer eine genaue Abstimmung des Klangs und damit einen ausgewogenen Klang, bei dem alle hohen und niedrigen Frequenzen zu hören sind – so wird auch das Gehör der Nutzer geschont.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha TW-ES5A in Yamaha Racing Blue

Der In-ear Kopfhörer ist mit hochwertigen Mikrofonen sowie Qualcomm cVc Technology (Clear Voice Capture) ausgestattet. Dabei werden Nebengeräusche ebenso unterdrückt wie Echos und somit eine klare Sprachübertragung garantiert. Dies erleichtert auch die Nutzung von Sprach-Steuerungslösungen, sei es nun Apple Siri unter Apple iOS sowie Google Assistant unter Google Android.

Mit einer Laufzeit von bis zu neun Stunden und den weiteren 25 Stunden mit dem Ladecase halten die Earbuds sehr lange durch und bieten genug Reserven selbst für eine längere Urlaubsreise.

Dabei darf natürlich auch nicht der Schutz vor Verschmutzung, Schweiß und Wasser fehlen. Nach IPX7 zertifiziert ist der True Wirelesss In-ear Kopfhörer bestens gewappnet und kann nach intensiven Trainings einfach gereinigt werden.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha TW-ES5A in Yamaha Racing Blue

Um den Yamaha TW-ES5A optimal an die eigenen Bedürfnisse anzupassen, steht die Yamaha Headphone Control App für Apple iOS und Google Android bereit. Allen voran sei hier natürlich die Klangeinstellung über einen Equalizer angeführt, aber auch der so genannte Ambient Mode, den der Yamaha TW-ES5A bietet, um nicht gänzlich von der Umwelt abgeschnitten zu sein. Damit lässt sich festlegen, wieviel man von seiner Umgebung akustisch mitbekommt.

Preise und Verfügbarkeit

Der Yamaha TW-ES5A in Yamaha Racing Blue steht ab sofort im Fachhandel zur Verfügung. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt auch für diese Design-Variante wie für die bereits verfügbaren Ausführungen – Schwarz, Weiss, Pink, Blau und Grün – € 179,-

Wir meinen…

Für sportliche Zeitgenossen ausgelegt ist es geradezu logisch, dass Yamaha Music Europe GmbH den True Wireless In-ear Kopfhörer Yamaha TW-ES5A nunmehr auch in Yamaha Racing Blue offeriert. Doch selbst wenn man nicht viel mit Motorsport anzufangen weiß, steht damit eine weitere durchaus sehr ansprechende Design-Variante dieses Kopfhörers zur Verfügung.

PRODUKT YAMAHA TW-ES5A Preis € 179,-

