In aller Kürze Mit dem Yamaha WXA-70A Compact Streaming Amplifier will Yamaha auf kleinstem Raum ein nahezu vollständiges modernes Stereo-System bereitstellen: Verstärker, ESS SABRE ES9039Q2M DAC, Yamaha MusicCast, Roon Ready, Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect treffen auf HDMI eARC und YPAO inklusive R.S.C. sowie YPAO Volume. Mit 2 × 55 Watt an 8 Ohm beziehungsweise 2 × 105 Watt an 4 Ohm soll der lediglich 220 mm breite Verstärker auch hinsichtlich der Leistung deutlich über das hinausgehen, was seine kompakten Abmessungen zunächst vermuten lassen. Gleichzeitig mit ihm präsentiert Yamaha den Yamaha WXC-70A Compact Streamer, der auf einem sehr ähnlichen Funktionskonzept basiert, jedoch für die Erweiterung bereits vorhandener Verstärker ausgelegt ist.

Kompakte Streaming-Verstärker haben sich längst von einer pragmatischen Lösung für Zweitanlagen zu einer eigenständigen Produktkategorie entwickelt, in der erstaunlich ambitionierte HiFi-Konzepte zu finden sind. Genau hier setzt die Yamaha Corporation mit dem neuen Yamaha WXA-70A Compact Streaming Amplifier an. Auf gerade einmal 220 mm Breite vereint das Unternehmen eine Stereo-Verstärkersektion mit umfassendem Netzwerk-Streaming basierend auf Yamaha MusicCast, HDMI eARC für den Fernseher, und sogar die aus zahlreichen größeren Yamaha-Komponenten bekannte YPAO Raumoptimierung. Ein ESS SABRE ES9039Q2M DAC, ein besonders aufwendig konstruiertes Aluminiumgehäuse und vergoldete Lautsprecheranschlüsse sollen unterstreichen, dass Yamaha den Neuzugang trotz seiner geringen Abmessungen ausdrücklich als vollwertige HiFi-Komponente verstanden wissen will.

Damit geht das Unternehmen einen durchaus entscheidenden Schritt weiter als dem gleichzeitig präsentierten Yamaha WXC-70A Compact Streamer, dem wir uns bereits in einer eigenen News widmen. Während der WXC-70A vorhandene Verstärker oder Receiver um Streaming, HDMI eARC und YPAO erweitert, übernimmt der WXA-70A zusätzlich gleich selbst die Verstärkung und bildet damit zusammen mit einem Paar passiver Lautsprecher bereits das Herzstück eines vollständigen Stereo-Systems. Yamaha selbst führt beide Modelle entsprechend als eng verwandte Lösungen.

Key Facts Yamaha WXA-70A Compact Streaming Amplifier

Kompakter Stereo Streaming-Verstärker

2 × 55 Watt an 8 Ohm, 20 Hz bis 20 kHz, 0,06 % THD

2 × 105 Watt an 4 Ohm, 20 Hz bis 20 kHz, 0,06 % THD

ESS SABRE ES9039Q2M DAC

Yamaha MusicCast Multiroom Audio

Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect

Roon Ready

HDMI mit CEC, eARC und ARC

Yamaha YPAO mit parametrischem EQ, R.S.C. und YPAO Volume

WiFi und Bluetooth mit SBC und AAC

Analoger Cinch-Eingang, optischer S/PDIF und USB-A

Subwoofer-Ausgang

IR-Eingang und 12 V Trigger-Ausgang

OLED-Display und Fernbedienung

Abmessungen 220 × 73 × 267 mm

Gewicht 2,6 kg

Just add speakers – Vollwertiges Stereo-System auf 220 mm Breite

Beim Yamaha WXA-70A fällt zunächst auf, wie wenig Platz er beansprucht. Mit Abmessungen von 220 × 73 × 267 mm ist er deutlich kleiner als ein klassischer Stereo-Vollverstärker. Dennoch soll er keineswegs lediglich als reine Lifestyle-Lösung verstanden werden, wenngleich er natürlich geradezu als Paradebeispiel für die immer beliebter werdende Klasse Just add Speakers dienen kann. Yamaha spricht ausdrücklich von authentischem HiFi-Klang und verweist auf eine Konstruktion, die trotz des kompakten Formats entsprechend sorgfältig ausgelegt wurde.

Das Gehäuse ist aus Aluminium gefertigt und soll durch seine hohe mechanische Stabilität unerwünschte Vibrationen reduzieren. Hinzu kommen vergoldete Lautsprecheranschlüsse und eine auf eine hochwertige Haptik ausgelegte Bedienung. Damit orientiert sich Yamaha beim konstruktiven Anspruch offenkundig an klassischen HiFi-Komponenten, auch wenn Formfaktor und Funktionsumfang deutlich moderner ausfallen.

2 × 105 Watt an 4 Ohm – kompakt heißt nicht kraftlos

Yamaha weist eine Ausgangsleistung von 2 × 55 Watt an 8 Ohm bei 20 Hz bis 20 kHz und 0,06 % Gesamtklirrfaktor aus. An 4 Ohm steigt die Leistung unter denselben Bedingungen auf 2 × 105 Watt. Damit erscheint der WXA-70A keineswegs nur für besonders kleine Lautsprecher prädestiniert, sondern sollte zumindest auf dem Papier auch mit einer Vielzahl ausgewachsener Kompakt- und Standlautsprecher harmonieren können.

Gerade angesichts des ungewöhnlich flachen Gehäuses ist diese Leistungsangabe bemerkenswert. Yamaha selbst hebt hervor, dass der WXA-70A hinsichtlich Dynamik und klanglicher Größe bewusst mehr leisten soll, als seine Abmessungen zunächst erwarten lassen.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha WXA-70A Compact Streaming Amplifier Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha WXA-70A Compact Streaming Amplifier Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha WXA-70A Compact Streaming Amplifier Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha WXA-70A Compact Streaming Amplifier Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha WXA-70A Compact Streaming Amplifier Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha WXA-70A Compact Streaming Amplifier

ESS SABRE ES9039Q2M und Yamahas Pure-Ground-Konzept

Wie beim gleichzeitig vorgestellten Yamaha WXC-70A setzt Yamaha auch beim WXA-70A auf einen ESS SABRE ES9039Q2M DAC. Entscheidender als allein die Wahl des Wandlers soll nach Darstellung des Unternehmens dessen Einbindung in die Schaltung sein.

Yamaha spricht von einer proprietären DAC on Pure Ground Configuration, deren Grundgedanke aus den über Jahrzehnte entwickelten Schaltungsphilosophien des Unternehmens stammen soll. Für die besonders empfindlichen analogen Audiosignale soll dadurch ein möglichst störungsarmes Umfeld geschaffen werden, um feine Details und Dynamik möglichst unverfälscht zu bewahren.

Yamaha MusicCast trifft auf eine offene Streaming-Welt

Als Netzwerk-Komponente bleibt der Yamaha WXA-70A selbstverständlich tief in das Yamaha MusicCast Ökosystem eingebunden. Über die MusicCast App lassen sich Quellen auswählen, Wiedergabe und Einstellungen steuern und mehrere kompatible Komponenten zu einer Multiroom-Lösung verbinden. Dabei können nicht nur Streaming-Dienste, sondern auch angeschlossene Quellen innerhalb eines MusicCast-Systems genutzt werden.

Gleichzeitig setzt Yamaha auf eine erfreulich breite Unterstützung externer Plattformen. Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect werden ebenso unterstützt wie Roon Ready. Damit kann der Anwender in vielen Fällen direkt aus den Apps der jeweiligen Dienste heraus auf den Verstärker zugreifen und ist keineswegs ausschließlich auf MusicCast angewiesen.

Bei Dateien aus dem Netzwerk nennt Yamaha MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, ALAC, AIFF und DSD. Bluetooth ist ebenfalls integriert, wobei SBC und AAC unterstützt werden.

YPAO – Raumoptimierung auch für das kompakte Stereo-System

Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal gegenüber vielen anderen kompakten Streaming-Verstärkern dürfte Yamaha YPAO darstellen. Das entsprechende Messmikrofon befindet sich bereits im Lieferumfang. Das System analysiert damit die akustischen Bedingungen am Hörplatz und nimmt anschließend eine automatische Anpassung vor.

Yamaha integriert zudem YPAO R.S.C. – Reflected Sound Control, um insbesondere frühe Raumreflexionen zu berücksichtigen, die sich auf räumliche Abbildung und Klarheit auswirken können. Hinzu kommen ein parametrischer Equalizer und YPAO Volume.

Gerade bei einem Gerät, das aufgrund seines kompakten Designs wohl nicht selten in Wohnräumen und damit unter keineswegs immer idealen akustischen Bedingungen eingesetzt werden dürfte, kann eine derartige Raumoptimierung einen erheblichen praktischen Mehrwert darstellen.

HDMI eARC macht Stereo auch zur TV-Lösung

Dass ein zeitgemäßer Stereo-Verstärker nicht mehr ausschließlich für Musik gedacht sein muss, berücksichtigt Yamaha mit HDMI inklusive CEC, ARC und eARC. Der Fernsehton kann damit über eine einzelne HDMI-Verbindung wiedergegeben werden, wobei sich auch Lautstärke und grundlegende Bedienfunktionen über die Fernbedienung des Fernsehers steuern lassen.

Für Filme, Serien oder Fernsehsendungen bietet Yamaha zudem eine regelbare Dialogue Level Funktion. Stimmen sollen damit besser verständlich gemacht werden können, ohne einfach die Gesamtlautstärke anzuheben.

Damit kann der WXA-70A nicht nur eine klassische Musikanlage antreiben, sondern zugleich eine kompakte Alternative zu einer Soundbar darstellen – insbesondere dann, wenn ohnehin hochwertige passive Lautsprecher genutzt werden sollen.

Von analogen Quellen bis zum Subwoofer

Auch bei den Anschlüssen konzentriert sich Yamaha auf das Wesentliche. Eingangsseitig stehen ein analoger Cinch-Anschluss, ein optischer S/PDIF-Eingang, HDMI sowie USB-A für Musikwiedergabe und Firmware-Updates bereit. Ausgangsseitig finden sich die Lautsprecheranschlüsse sowie ein separater Subwoofer-Ausgang.

Damit lassen sich neben den verschiedenen Netzwerkquellen auch klassische Audio-Komponenten einbinden und bei Bedarf ein aktiver Subwoofer ergänzen. Gerade für kleine bis mittelgroße Wohnräume ermöglicht dies ein ausgesprochen kompaktes Stereo-Setup, das dennoch nahezu alle heute relevanten Quellen abdecken kann.

Bereit für anspruchsvolle Integration

Wie beim Yamaha WXC-70A berücksichtigt Yamaha auch beim WXA-70A Anwendungen jenseits einer konventionellen Wohnzimmeranlage. Über Web Setup kann die Konfiguration mit einem normalen Browser vorgenommen werden. Ein IR-Eingang erlaubt die direkte Einbindung in entsprechende Steuerungssysteme, während ein 12 V Trigger-Ausgangweitere Komponenten gemeinsam mit dem Verstärker ein- und ausschalten kann.

Yamaha nennt zudem ausdrücklich die Kompatibilität mit Control4. WiFi und Bluetooth lassen sich unabhängig voneinander abschalten, was insbesondere für fest installierte Lösungen interessant sein kann. Damit dürfte der kompakte Verstärker durchaus auch für Custom-Installation-Projekte eine interessante Option darstellen.

Zwei neue Lösungen mit gemeinsamer Basis

Dass Yamaha den WXA-70A Compact Streaming Amplifier gemeinsam mit dem Yamaha WXC-70A Compact Streamer auf den Markt bringt, erscheint konzeptionell nur konsequent. Beide Geräte greifen wesentliche Elemente derselben Plattform auf – darunter MusicCast, Roon Ready, HDMI eARC, YPAO und den ESS SABRE ES9039Q2M DAC –, richten sich aber an unterschiedliche Anlagenkonzepte.

Der Yamaha WXC-70A ist die passende Lösung für Anwender, die bereits einen hochwertigen Verstärker besitzen und diesen um moderne Streaming- und Netzwerkfunktionen erweitern wollen. Der Yamaha WXA-70A geht einen Schritt weiter und integriert die Leistungsverstärkung gleich mit. Für den Anwender reduziert sich ein vollständiges System damit im einfachsten Fall auf WXA-70A plus Lautsprecher.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Komplettes Stereo-System auf kleinem Raum: Streaming, D/A-Wandlung und Stereo-Verstärkung stecken in einem nur 220 mm breiten Gehäuse.

Streaming, D/A-Wandlung und Stereo-Verstärkung stecken in einem nur 220 mm breiten Gehäuse. Kräftige Verstärkersektion: Bis zu 2 × 105 Watt an 4 Ohm stehen für die Ansteuerung unterschiedlichster Lautsprecher bereit.

Bis zu 2 × 105 Watt an 4 Ohm stehen für die Ansteuerung unterschiedlichster Lautsprecher bereit. Umfassendes Streaming: MusicCast, Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect und Roon Ready sorgen für große Flexibilität.

MusicCast, Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect und Roon Ready sorgen für große Flexibilität. YPAO Raumoptimierung: YPAO einschließlich R.S.C. und YPAO Volume ermöglicht die Anpassung an den jeweiligen Hörraum.

YPAO einschließlich R.S.C. und YPAO Volume ermöglicht die Anpassung an den jeweiligen Hörraum. HDMI eARC: Der Fernseher lässt sich ohne zusätzliche AV-Komponenten komfortabel in das Stereo-System einbinden.

Der Fernseher lässt sich ohne zusätzliche AV-Komponenten komfortabel in das Stereo-System einbinden. ESS SABRE DAC: Ein ESS SABRE ES9039Q2M bildet die Basis der digitalen Signalwandlung.

Ein ESS SABRE ES9039Q2M bildet die Basis der digitalen Signalwandlung. Subwoofer erweiterbar: Über den separaten Subwoofer-Ausgang lässt sich das Stereo-System unkompliziert im Tiefton ergänzen.

Über den separaten Subwoofer-Ausgang lässt sich das Stereo-System unkompliziert im Tiefton ergänzen. Für Custom Installation vorbereitet: Web Setup, IR-Eingang, 12 V Trigger und Control4-Kompatibilität unterstützen die Einbindung in umfassendere Installationen.

Preis & Verfügbarkeit

Der neue Yamaha WXA-70A Compact Streaming Amplifier soll nach Angaben von Yamaha ab November 2026 im Fachhandel erhältlich sein. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt € 1.399,-.

Wir meinen…

Kompakte Streaming-Verstärker gibt es inzwischen reichlich. Yamaha versucht beim WXA-70A daher erfreulicherweise nicht allein über geringe Abmessungen oder eine möglichst lange Liste unterstützter Streaming-Dienste zu punkten. Interessanter ist vielmehr die Kombination aus 2 × 105 Watt an 4 Ohm, ESS SABRE DAC, HDMI eARC und insbesondere YPAO samt R.S.C., denn genau diese Ausstattung macht aus dem kleinen Verstärker tatsächlich eine ungewöhnlich komplette Stereo-Zentrale.

Mit € 1.399,- bewegt sich der Yamaha WXA-70A allerdings bereits in einem durchaus anspruchsvollen Marktsegment, in dem zahlreiche etablierte Lösungen um die Gunst der Kunden buhlen. Gerade deshalb könnte Yamahas umfassender Ansatz entscheidend sein: Wer MusicCast schätzt, Roon nutzen will, den Fernseher nahtlos einbinden möchte und zudem Wert auf eine integrierte Raumoptimierung legt, erhält hier auf erstaunlich kleinem Raum ein sehr schlüssiges Gesamtpaket.

Produkt Yamaha WXA-70A Compact Streaming Amplifier Preis € 1.399,-

Technische Daten Yamaha WXA-70A Compact Streaming Amplifier

Produkt Yamaha WXA-70A Compact Streaming Amplifier Charakterisierung Kompakter Stereo Streaming-Verstärker mit Yamaha MusicCast, Roon Ready, HDMI eARC und YPAO Raumoptimierung Ausgangsleistung an 8 Ohm 2 × 55 Watt, 20 Hz bis 20 kHz, 0,06 % THD, beide Kanäle betrieben, 230 V Modell Ausgangsleistung an 4 Ohm 2 × 105 Watt, 20 Hz bis 20 kHz, 0,06 % THD, beide Kanäle betrieben, 230 V Modell D/A-Wandler ESS SABRE ES9039Q2M Streaming-Plattform Yamaha MusicCast Streaming-Dienste / Protokolle Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Roon Ready, Internet Radio Audioformate MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, DSD Bluetooth Ja, SBC, AAC Raumoptimierung Yamaha YPAO mit parametrischem EQ, R.S.C. und YPAO Volume Analoger Eingang Cinch Digitaler Eingang optisch S/PDIF HDMI HDMI mit CEC, eARC und ARC USB USB-A für Musikwiedergabe und Firmware Update Lautsprecheranschlüsse Vergoldete Schraubklemmen Subwoofer Subwoofer Out Steueranschlüsse IR In, 12 V Trigger Out Bedienung Yamaha MusicCast App, Fernbedienung, OLED-Display, Web Setup Custom Installation Control4-kompatibel Leistungsaufnahme Standby 2,0 W Abmessungen 220 × 73 × 267 mm Gewicht 2,6 kg Lieferumfang Fernbedienung, AAA-Batterien, 2 m Netzkabel, 6 m YPAO Messmikrofon, Quick Guide, Sicherheitshinweise

Marke Yamaha Corporation Hersteller Yamaha Corporation Vertrieb Yamaha Music Europe GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Yamaha Corporation