In aller Kürze Mit dem Yamaha WXC-70A Compact Streamer präsentiert Yamaha eine bemerkenswert umfassend ausgestattete Lösung, um bestehende hochwertige HiFi-Systeme auf den aktuellen Stand zu bringen. Streaming über MusicCast, Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect trifft hier auf Roon Ready, HDMI eARC, einen ESS SABRE ES9039Q2M DAC sowie Yamaha YPAO inklusive R.S.C. und YPAO Volume. Dabei lässt sich der kompakte Streamer wahlweise als Player oder als Vorstufe einsetzen und empfiehlt sich dank Web Setup, IR-Eingang und 12 V Trigger ebenso für anspruchsvolle Installationen.

Ein hochwertiger Verstärker muss keineswegs ersetzt werden, nur weil Streaming, moderne Multiroom-Funktionen oder HDMI eARC fehlen. Genau an diesem Punkt setzt die Yamaha Corporation mit dem neuen Yamaha WXC-70A Compact Streamer an. Das kompakte System soll vorhandene Stereo-Verstärker und Receiver um zeitgemäße Streaming-Funktionen, TV-Ton über HDMI eARC bzw. ARC sowie eine flexible Quellenverwaltung erweitern und dabei ausdrücklich den klanglichen Anspruch klassischer HiFi-Komponenten wahren. Yamaha nennt dafür unter anderem einen ESS SABRE ES9039Q2M DAC, eine aufwendig ausgeführte „DAC on Pure Ground“-Schaltung sowie die aus dem Yamaha-Umfeld bekannte YPAO Raumoptimierung.

Interessant ist dabei, dass der Yamaha WXC-70A nicht nur als reiner Netzwerk-Player ausgelegt wurde. Im Pre Amp Mode übernimmt er auch die Vorverstärkerfunktion und stellt dabei die Yamaha Audiotechnologien einschließlich YPAO bereit, während der Player Mode die Vorverstärkersektion umgeht und damit für die Einbindung in entsprechend ausgestattete HiFi-Systeme gedacht ist. Gleichzeitig mit dem WXC-70A präsentiert Yamaha übrigens den Yamaha WXA-70A Compact Streaming Amplifier. Diesem integrierten Streaming-Verstärker der Klasse Just add Speakers werden wir uns allerdings in einer separaten News ausführlich widmen.

Key Facts Yamaha WXC-70A Compact Streamer

Kompakter Netzwerk-Streamer mit Player Mode und Pre Amp Mode

ESS SABRE ES9039Q2M DAC mit 32 Bit 384 kHz Signalverarbeitung

Yamaha MusicCast Multiroom Audio

Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect

Roon Ready

HDMI mit CEC, eARC und ARC

YPAO mit parametrischem EQ, R.S.C. und YPAO Volume

WiFi und Bluetooth mit SBC und AAC

Analoger Cinch-Eingang, optischer Digitaleingang und USB-A

Analoger Pre Out, optischer und koaxialer Digitalausgang sowie Subwoofer-Ausgang

OLED-Display und Fernbedienung

IR-Eingang und 12 V Trigger-Ausgang

Abmessungen 220 × 73 × 267 mm

Gewicht 1,9 kg

Bestehende HiFi-Anlagen erhalten ein digitales Zentrum

Yamaha beschreibt den WXC-70A ganz bewusst nicht als Ersatz für eine klassische HiFi-Elektronik, sondern als deren Erweiterung. Ein vorhandener integrierter Verstärker oder Receiver kann damit um moderne Netzwerkfunktionen ergänzt werden, ohne dass die eigentliche Verstärkersektion ausgetauscht werden müsste. Musik-Streaming, TV-Ton und angeschlossene Quellen sollen so unter einer gemeinsamen Bedienoberfläche zusammengeführt werden.

Dabei spielt natürlich Yamaha MusicCast eine zentrale Rolle. Über die MusicCast App lassen sich Quellen wählen, Wiedergabe und Einstellungen steuern sowie mehrere kompatible Systeme im Haus miteinander verbinden. Auch angeschlossene Quellen können im MusicCast-Verbund verteilt werden, sodass Yamaha den WXC-70A nicht allein als Streaming-Empfänger, sondern tatsächlich als zentrale Schnittstelle zwischen klassischer HiFi-Welt und vernetztem Audio positioniert.

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Von Roon bis Qobuz – Streaming ohne Scheuklappen

Bei den unterstützten Plattformen zeigt sich der Yamaha WXC-70A erfreulich offen. Neben Yamaha MusicCast stehen Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect und Qobuz Connect zur Verfügung, zudem wird der neue Streamer ausdrücklich als Roon Ready ausgewiesen. Damit kann die Wiedergabe vielfach direkt über die jeweiligen Apps erfolgen, ohne dass der Anwender ausschließlich an Yamahas eigene MusicCast App gebunden wäre.

Für die Wiedergabe aus dem Netzwerk nennt Yamaha MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, ALAC, AIFF und DSD. Bluetooth steht ebenfalls bereit, wobei Yamaha hier SBC und AAC als unterstützte Codecs ausweist.

ESS SABRE DAC und Pure-Ground-Konzept

Auch beim eigentlichen Audio-Aufbau will Yamaha klarstellen, dass es sich beim WXC-70A nicht einfach um eine funktionale Streaming-Bridge handelt. Im Zentrum arbeitet ein ESS SABRE ES9039Q2M DAC, für den Yamaha eine Signalverarbeitung mit bis zu 32 Bit und 384 kHz angibt. Dieser wird mit einer von Yamaha als „DAC on Pure Ground“bezeichneten Schaltung kombiniert.

Das dahinterstehende Konzept soll besonders empfindliche analoge Audiosignale möglichst konsequent von unerwünschten Einflüssen der übrigen Elektronik isolieren. Yamaha führt diesen Aufbau ausdrücklich auf Schaltungsprinzipien zurück, die über Jahrzehnte hinweg bei der Entwicklung der eigenen HiFi-Komponenten entstanden seien.

YPAO zieht in den kompakten Streamer ein

Eine der interessantesten Eigenschaften des Yamaha WXC-70A ist zweifellos die Integration der Yamaha YPAO Raumoptimierung. Ein entsprechendes Messmikrofon gehört bereits zum Lieferumfang. YPAO analysiert damit die akustischen Gegebenheiten des Hörraums und passt die Wiedergabe entsprechend an.

Hinzu kommt YPAO R.S.C. – Reflected Sound Control, womit Yamaha insbesondere frühe Reflexionen adressiert, die Abbildung und Klarheit beeinträchtigen können. In den technischen Daten werden darüber hinaus ein parametrischer EQ und YPAO Volume genannt.

HDMI eARC macht auch den Fernseher zur Quelle

Ein moderner Streamer für das Wohnzimmer kommt heute kaum mehr um die Einbindung des Fernsehers herum. Yamaha stattet den WXC-70A daher mit HDMI inklusive CEC, ARC bzw. gar eARC aus. TV-Ton kann damit über eine einzelne HDMI-Verbindung in das HiFi-System eingebunden werden, wobei auch Lautstärke und grundlegende Steuerfunktionen über die Fernbedienung des Fernsehers genutzt werden können.

Ergänzend stellt Yamaha eine regelbare Dialogue-Level-Funktion bereit. Damit sollen Stimmen bei Filmen, Serien oder Sportübertragungen gezielt deutlicher hervorgehoben werden können, ohne dafür die Gesamtlautstärke unnötig anheben zu müssen.

Player oder Vorstufe – der WXC-70A lässt die Wahl

Besonders flexibel präsentiert sich der neue Yamaha bei seiner Integration in unterschiedliche Anlagenkonzepte. Im Player Mode kann der WXC-70A als klassische Quelle an einem bestehenden Verstärker oder Vorverstärker betrieben werden. Im Pre Amp Mode übernimmt er hingegen selbst die Pegelregelung und kann damit beispielsweise direkt mit einer Endstufe oder entsprechenden Aktivlautsprechern kombiniert werden.

Auf der Ausgangsseite stehen dafür ein analoger Cinch Pre Out, ein optischer sowie ein koaxialer S/PDIF-Ausgang und ein separater Subwoofer-Ausgang bereit. Eingangsseitig nennt Yamaha einen analogen Cinch-Eingang, einen optischen Digitaleingang, HDMI sowie USB-A für Musikwiedergabe und Firmware-Updates.

Für das Wohnzimmer ebenso wie für Custom Installation

Mit lediglich 220 mm Breite, 73 mm Höhe und 267 mm Tiefe fällt der Yamaha WXC-70A erfreulich kompakt aus. Dennoch setzt Yamaha nach eigenen Angaben auf ein verwindungssteifes Aluminiumgehäuse und einen vibrationsoptimierten mechanischen Aufbau. Ein OLED-Display an der Front, eine klassische Fernbedienung und die MusicCast App stehen für die tägliche Bedienung bereit.

Darüber hinaus hat Yamaha auch die professionelle Systemintegration berücksichtigt. Web Setup erlaubt die Konfiguration über einen Browser, ein IR-Eingang und ein 12 V Trigger-Ausgang stehen bereit, und Yamaha nennt ausdrücklich die Kompatibilität mit Control4. WiFi und Bluetooth lassen sich bei Bedarf unabhängig voneinander deaktivieren, was insbesondere bei fest installierten Systemen von Interesse sein kann.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Bestehende HiFi-Systeme weiter nutzen: Moderne Streaming-Funktionen lassen sich ergänzen, ohne einen hochwertigen Verstärker austauschen zu müssen.

Moderne Streaming-Funktionen lassen sich ergänzen, ohne einen hochwertigen Verstärker austauschen zu müssen. Breite Streaming-Unterstützung: MusicCast, Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect und Roon Ready decken zahlreiche Plattformen ab.

MusicCast, Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect und Roon Ready decken zahlreiche Plattformen ab. Flexible Betriebsarten: Player Mode und Pre Amp Mode erlauben die Anpassung an unterschiedlichste Anlagenkonzepte.

Player Mode und Pre Amp Mode erlauben die Anpassung an unterschiedlichste Anlagenkonzepte. YPAO Raumoptimierung: Automatische Einmessung inklusive YPAO R.S.C. und YPAO Volume ist in dieser Geräteklasse ein bemerkenswertes Ausstattungsmerkmal.

Automatische Einmessung inklusive YPAO R.S.C. und YPAO Volume ist in dieser Geräteklasse ein bemerkenswertes Ausstattungsmerkmal. TV-Integration über HDMI eARC: Auch der Fernseher lässt sich komfortabel in eine klassische Stereo-Anlage einbinden.

Auch der Fernseher lässt sich komfortabel in eine klassische Stereo-Anlage einbinden. Hochwertige D/A-Wandlung: Yamaha setzt auf einen ESS SABRE ES9039Q2M mit bis zu 32 Bit 384 kHz Signalverarbeitung.

Yamaha setzt auf einen ESS SABRE ES9039Q2M mit bis zu 32 Bit 384 kHz Signalverarbeitung. Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: Analoge und digitale Ein- und Ausgänge sowie ein separater Subwoofer-Ausgang sorgen für Flexibilität.

Analoge und digitale Ein- und Ausgänge sowie ein separater Subwoofer-Ausgang sorgen für Flexibilität. Für Installationen vorbereitet: Web Setup, IR-Eingang, 12 V Trigger und Control4-Kompatibilität erleichtern die Einbindung in anspruchsvolle Steuerungslösungen.

Preis & Verfügbarkeit

Der neue Yamaha WXC-70A Compact Streamer soll nach derzeitigem Stand ab November 2026 im Fachhandel angeboten werden. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 999,- angegeben.

Zeitgleich präsentiert Yamaha auch den Yamaha WXA-70A Compact Streaming Amplifier, der das grundlegende Streaming-Konzept um eine integrierte Verstärkersektion erweitert. Da es sich damit um ein durchaus eigenständiges Produktkonzept handelt, widmen wir diesem Modell eine separate News.

Wir meinen…

Der Yamaha WXC-70A ist genau jene Art Produkt, die im aktuellen HiFi-Markt besonders sinnvoll erscheint: Er verlangt nicht, eine hochwertige bestehende Anlage gegen ein komplett neues System auszutauschen, sondern ergänzt sie gezielt um jene Funktionen, die sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt haben. Yamaha MusicCast, Roon Ready, die zahlreichen Connect-Lösungen und insbesondere HDMI eARC decken dabei praktisch alle wesentlichen modernen Anforderungen ab.

Dass Yamaha darüber hinaus einen ESS SABRE ES9039Q2M, zwei unterschiedliche Betriebsarten und sogar YPAO inklusive R.S.C. integriert, hebt den WXC-70A deutlich über eine simple Streaming-Bridge hinaus. € 999,- sind für einen kompakten Streamer zwar alles andere als eine Kleinigkeit, angesichts der Kombination aus Netzwerk-Player, DAC, Vorstufe, Raumoptimierung, TV-Anbindung und Integrationsmöglichkeiten präsentiert sich das Konzept aber ausgesprochen schlüssig.

Produkt Yamaha WXC-70A Compact Streamer Preis € 999,-

Technische Daten Yamaha WXC-70A Compact Streamer

Produkt Yamaha WXC-70A Compact Streamer Charakterisierung Kompakter Netzwerk-Streamer, DAC und Vorstufe mit Yamaha MusicCast, HDMI eARC und YPAO Raumoptimierung Betriebsarten Player Mode, Pre Amp Mode D/A-Wandler ESS SABRE ES9039Q2M Signalverarbeitung bis 32 Bit 384 kHz Streaming-Plattform Yamaha MusicCast Streaming-Dienste / Protokolle Apple AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Roon Ready, Internet Radio Audioformate MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, DSD Bluetooth Ja, SBC, AAC Raumoptimierung Yamaha YPAO mit parametrischem EQ, R.S.C. und YPAO Volume Analoge Eingänge 1 × Cinch Digitale Eingänge 1 × optisch S/PDIF HDMI HDMI mit CEC, eARC und ARC USB USB-A für Musikwiedergabe und Firmware Update Analoge Ausgänge Cinch Pre Out Digitale Ausgänge 1 × optisch S/PDIF, 1 × koaxial S/PDIF Subwoofer Subwoofer Out Steueranschlüsse IR In, 12 V Trigger Out Bedienung Yamaha MusicCast App, Fernbedienung, OLED-Display, Web Setup Custom Installation Control4-kompatibel Leistungsaufnahme Standby 2,0 W Abmessungen 220 × 73 × 267 mm Gewicht 1,9 kg Lieferumfang Fernbedienung, AAA-Batterien, 2 m Netzkabel, 6 m YPAO Messmikrofon, Quick Guide, Sicherheitshinweise

Marke Yamaha Corporation Hersteller Yamaha Corporation Vertrieb Yamaha Music Europe GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Yamaha Corporation