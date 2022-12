Yamaha YH-5000SE Headphones – High-end Kopfhörer mit Orthodynamic Driver

In aller Kürze Es sei ein Kopfhörer der absoluten Spitzenklasse, den Yamaha Music Europe GmbH nunmehr mit dem neuen Yamaha YH-5000S Headphones präsentieren könne.

Seit jeher fühlt sich Yamaha Music Europe GmbH einem Ziel verpflichtet, und zwar der Mission True Sound zu folgen. Musik soll stets so dargeboten werden, dass sie ein perfektes Abbild dessen darstellt, was im Studio aufgezeichnet wurde. Der neue Yamaha YH-5000SE Headphone soll als Flaggschiff im Bereich Kopfhörer ganz und gar dieser Philosophie entsprechen und hierbei neue Maßstäbe setzen. Dabei setzt man auf Technologien, die einen harmonischen, präzisen Klang liefern, auf Materialien, die Luxus vermitteln und eine Konstruktion, die Komfort beim Tragen garantiert, wobei der Hersteller hierbei in allen Belangen nicht weniger als absolute Perfektion anstrebt.

Yamaha YH-5000SE Headphones mit Orthodynamic Driver

Der neue Yamaha YH-5000SE Headphones sei das Ergebnis einer langen Entwicklung, deren Wurzeln bis in die 1970er Jahre zurück reichen. Da nämlich präsentierte der japanische Unterhaltungselektronik-Konzern den längst legendären Kopfhörer Yamaha HP-1 basierend auf planar-magnetischen Treibern. Genau dieses Konzept habe man nunmehr auch für den neuen Yamaha YH-5000SE Headphones genutzt, allerdings in einer weiterentwickelten, viel ausgeklügelteren Version, die man nunmehr Orthodynamic Driver nennt.

Das Prinzip ist natürlich recht ähnlich zu herkömmlichen planar-magnetischen Treibern, denn auch hier kommt eine hauchdünne Membran zum Einsatz, auf der dünne Leiterbahnen direkt aufgetragen werden. Diese übernehmen die Aufgabe einer bei herkömmlichen Kopfhörern eingesetzten Schwingspule, und eben wie diese befindet sich die Membran mit den Leiterbahnen in einer Anordnung aus Permanent-Magneten, die ein sehr gleichmässiges, so genanntes isodynamisches Magnetfeld erzeugen. Musiksignale fliesen über die Leiterbahnen auf der Membran, womit eine Wechselwirkung mit dem isodynamischen Magnetfeld entsteht und die Membran in ihrer gesamten Fläche gleichmässig angetrieben wird. Dies geschieht mit höchster Präzision, enorm schnell und frei von Trägheitseffekten, somit auch mit geringster Verfärbung und nahezu keiner Verzerrung.

Yamaha True Sound – Jede Nuance der Musik

Um es auf den Punkt zu bringen bietet der so genannte Orthodynamic Driver von Yamaha speziell zwei entscheidende Vorteile: eine massive Gewichtsreduktion des Treibers bei gleichzeitig vielfach größerer Membran-Fläche, wodurch nicht nur eine enorm schnelle Reaktion erzielt wird, sondern zudem auch ein sehr großer Dynamikbereich und großer Frequenzbereich abgebildet werden kann.

Allerdings erfordert eine derartige Treiber-Konstruktion einen ungleich höheren Aufwand und eine enorme Präzision bei der Fertigung, denn es gilt allen voran die Leiterbahnen absolut perfekt und gleichmässig auf die Membran zu ätzen. Für den Yamaha YH-5000SE Headphones bedurfte es daher äußerst aufwendiger Entwicklungsarbeit mit Prototypenbau und sorgfältigen Messungen samt strenger Analysen, wie der Hersteller zu Protokoll gibt.

Dementsprechend lange habe die Realisierung des neuen Yamaha YH-5000SE Headphones in Anspruch genommen, denn man wollte, wie schon zuvor erwähnt, bei dieser Lösung absolute Perfektion für die Realisierung eines würdigen Referenz-Modells bzw. Flaggschiffs des Produktportfolios erzielen.

Yamaha True Sound in Zahlen

Auf die nackten Zahlen herunter gebrochen bedeutet dies beim neuen Yamaha YH-5000SE Headphones, dass dieser Over-ear Kopfhörer einen Frequenzbereich von 5 Hz bis hin zu 70 kHz abbilden kann. Dass man hier allen voran Anwender ansprechen will, die feinsten Analog-Sound zu schätzen wissen, ebenso Anwender, die Hi-res Audio in allen Details genießen wollen, liegt wohl auf der Hand, denn genau hier ist es entscheidend, dass ein Kopfhörer wirklich jedwede Nuance abbilden kann. Die Empfindlichkeit des Yamaha YH-5000SE Headphones wird mit 98 dB und die Impedanz mit 34 Ohm ausgewiesen.

Höchster Tragekomfort für ermüdungsfreies Hören über viele Stunden hinweg

Als ausgewiesenes Flaggschiff des gesamten Produktportfolios im Bereich Kopfhörer stellten die Entwickler von Yamaha natürlich auch beim Tragekomfort des neuen Yamaha YH-5000SE Headphones höchste Ansprüche.

Allen voran galt es, das Gewicht auf ein Minimum zu reduzieren, weshalb man sich für einen Rahmen aus Magnesium entschied und damit lediglich 320 g erzielte. Der Bügel des Yamaha YH-5000SE Headphones ist aus Edelstahl gefertigt und soll eine optimale Verteilung des seitlichen Drucks sowie eine stufenlose und damit für jeden Anwender stets perfekte Einstellung garantieren.

Bei den Ohrpolstern haben die Nutzer des Yamaha YH-5000SE Headphones die Wahl zwischen zwei Optionen: es liegt eine glatte Schafsleder-Ausführung bei, die einfach abgewischt werden kann und weniger Feuchtigkeit aufnimmt. Zusätzlich sind Aufsätze aus dem luxuriösen Mikrofasergewebe Ultrasuede im Lieferumfang. Dieses funktionale Material in Wildleder-Struktur wird auch gerne für hochwertige Mode und im Automobilbereich eingesetzt. Es zeichnet sich vor allem durch eine weiche Haptik aus und fühlt sich besonders warum und bequem an.

Ausdrücklich sei erwähnt, dass die Ohrpolster für den Yamaha YH-5000SE Headphones auch separat als Zubehör angeboten werden, sodass man diese nach langer Benutzung problemlos austauschen kann.

Flexibilität beim Anschluss durch verschiedene Kabel

Der Anwender kann beim neuen Yamaha YH-5000SE Headphones zwischen verschiedenen Kabeln wählen, um diesen flexibel einsetzen zu können. So liegt dem Kopfhörer zunächst ein Kabel mit 3,5 mm Stereo Mini-Klinke, aber auch ein symmetrisches Kabel mit fünfpoligem Stecker, einem so genannten 4,4 mm Pentaconn bei. Ein Adapter mit 6,3 mm darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. Die Kabel sind alle aus reinem Kupfer, mit Silber beschichtet, und präzise verflochten, so das Versprechen von Yamaha Music Europe GmbH.

Erwähnt sei zudem, dass es optional für den Kopfhörer noch das zweimetrige Kabel Yamaha HXC-SC020 mit einem hochwertigen XLR-Stecker von Neutrik im Fachhandel gibt.

Handgefertigt in Japan

Da es sich um eine High-end HiFi Lösung handle, auf die man durchaus auch den Begriff HiFi Luxury anwenden darf, ist es natürlich klar, dass sich Yamaha dazu entschloss, diesen Kopfhörer in Japan zu fertigen, und zwar in Handarbeit im Werk Kakegawa. Hier fertigt der japanische Konzern alle exklusiven Audio-Komponenten des Unternehmens, aber auch exklusive Flügel und Klaviere und kann hier höchste Qualität bei der Produktion durch erfahrene Mitarbeiter mit jahrelanger Expertise garantieren.

In Kakegawa findet übrigens nicht nur die Fertigung der Orthodynamic Driver statt, sondern auch die Montage aller Einzelteile des Yamaha YH-5000SE Headphones mit anschließender ausführlicher Qualitätskontrolle.

Ein erster Höreindruck

sempre-audio.at hatte bereits auf der High End 2022 Mitte Mai 2022 das Vergnügen, diesen herausragenden neuen High-end Kopfhörer bei Yamaha Music Europe GmbH zu testen. Allerdings verpflichtete uns eine NDA bislang dazu, keinerlei Informationen hierzu preis zu geben.

Nun aber können wir natürlich berichten, dass uns der Yamaha YH-5000SE Headphones bereits im Mai 2022 und damit noch im Stadion eines Prototypen wirklich begeisterte. Die Leichtigkeit und Souveränität mit der dieser Kopfhörer wirklich jedwede Nuance der Musik darbot, war geradezu atemberaubend.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Yamaha YH-5000SE Headphones soll Anfang 2023 auf den Markt kommen, wobei der Kopfhörer mit einem eleganten Stativ ausgeliefert wird. Der unverbindlich empfohlene Verkaufspreis wird bei € 5.499,- liegen.

Wir meinen…

Dass Yamaha Music Europe GmbH mit dem neuen Yamaha YH-5000SE Headphones einen wirklich herausragenden Over-ear Kopfhörer auf den Markt bringt, der mit Fug und Recht die Position einer Referenz-Lösung und damit als neues Flaggschiff bei Yamaha einnimmt, davon konnte sich sempre-audio.at Chefredakteur Michael Holzinger bereits im Rahmen der High End 2022 in München Mitte Mai exklusiv überzeugen, musste aber bis heute über seine Erfahrungen gebunden an eine unterzeichnete NDA schweigen. Nun aber kann man offen verkünden, dass mit dem neuen Yamaha YH-5000SE Headphones Anfang nächsten Jahres ein wirklich herausragender Kopfhörer auf den Markt kommt.

PRODUKT Yamaha YH-5000SE Headphones Preis € 5.499,-

