Yamaha YH-G01 Headset – Home Office, Home Schooling oder Games

In aller Kürze Spielgenuss auf höchstem Niveau sowie perfekten Klang für Voice-Chats und Video Calls verspricht Yamaha Music Europe GmbH für das neue Yamaha YH-G01 Headset.

Als besonders vielseitige Lösung soll sich das neue Yamaha YH-G01 Headset erweisen, das Yamaha Music Europe GmbH bereits ankündigte, nunmehr im Rahmen der IFA 2022 in Berlin offiziell präsentieren wird. Das neue Headset soll sich durch eine Reihe besonderer Ausstattungsmerkmale ideal für Games eignen, aber auch für die Bereiche Home Office und Home Schooling, also für Voice Calls und Video-Chats.

Yamaha YH-G01 Headset – Unverzichtbares Kommunikationswerkzeug

Ein Headset sei im Remote Zeitalter eine unverzichtbare Kommunikationsausrüstung, davon zeigt sich Yamaha Music Europe GmbH überzeugt. So wie sich das Lebensumfeld, die Arbeitswelt und auch mitunter der Schulalltag für viele Menschen in den letzten Monaten drastisch gewandelt hat, wird wohl auch künftig das Thema Home Schooling und Home Office für viele auch weiterhin zumindest eine Option darstellen.

Um also speziell über einen PC oder Mac mit anderen Menschen bestmöglich kommunizieren zu können, sei es nun über Video-Chat oder auch nur Voice Calls, bedarf es einer optimal darauf abgestimmten Lösung, und genau das biete Yamaha Music Europe GmbH mit dem neuen Yamaha YH-G01 Headset an.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-G01 Headset

Komfort und Klangqualität oberste Priorität

Bei der Entwicklung des neuen Yamaha YH-G01 Headset habe man zwei Merkmale ganz besonders im Blick gehabt, und zwar den Komfort als auch die Klangqualität.

So setzt man beim Yamaha YH-G01 Headset auf eine sehr leichte Konstruktion, die nur 260 g wiegt und so aufgebaut ist, dass sie nur einen moderaten Druck auf den Kopf des Anwenders ausübt, damit einerseits einen stets sicheren Halt gewährleistet, zudem aber auch nicht drückt und damit stundenlang problemlos eingesetzt werden kann.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-G01 Headset

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-G01 Headset

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-G01 Headset

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist, dass man hier auf Ohrpolster setzt, die als so genannte Mesh-Ohrpolster ausgeführt sind und damit einen kontinuierlichen Luftaustausch erlauben und somit Schwitzen vermeiden.

Das Yamaha YH-G01 Headset sei so abgestimmt, dass es eine natürliche und ausgewogene Darbietung garantiert.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-G01 Headset

Zum Thema bestmögliche Klangqualität muss man im konkreten Fall auch das integrierte Mikrofon anführen, denn hierbei handelt es sich beim Yamaha YH-G01 Headset um kein dynamisches, sondern vielmehr ein Kondensator-Mikrofon. Auch hier habe man alles daran gesetzt, eine tunlichst natürliche, detailreiche Abbildung und gleichzeitig eine hohe Empfindlichkeit zu erzielen, sodass der Anwender ganz normal selbst im ruhigen Ton wie gewohnt sprechen kann. Umgebungsgeräusche sollen weitestgehend ausgeblendet werden, selbst wenn das Yamaha YH-G01 Headset keine aktive Geräusch-Unterdrückung aufweist.

Optimal für Games

Abseits vom Einsatz im beruflichen Alltag soll man mit dem Yamaha YH-G01 Headset aber auch ganz einfach Spass haben können, und zwar nicht nur dann, wenn man darüber Musik genießt. Laut Yamaha Music Europe GmbH eigne sich das neue Yamaha YH-G01 Headset auch famos für ambitionierte Gamer, speziell dann, wenn man dieses Headset im Verbund mit dem neuen Yamaha ZG01 Game Streaming Audio Mixer der Yamaha ZG Series einsetzt. Das Unternehmen bietet diese beiden Lösungen gar als Gesamtpaket in Form des so genannten Yamaha ZG01 Pack an.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha ZG01 Pack: Yamaha ZG01 Game Streaming Audio Mixer und Yamaha YH-G01 Headset

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Yamaha YH-G01 Headset wird in Berlin im Rahmen der IFA 2022 präsentiert, soll aber bereits dieser Tage im Fachhandel zu finden sein. Der empfohlene Verkaufspreis rd vom Hersteller mit € 199,- angegeben. Für Gaming-Liebhaber sei noch erwähnt, dass der eben angeführte Yamaha ZG01 Pack zum Preis von € 499,- zu haben ist.

Wir meinen…

Der Markt der Headsets wurde lange Jahre allein ein paar ausgewiesenen Spezialisten überlassen, das Gros der Hersteller im Bereich Kopfhörer kümmerte sich nicht wirklich um diese spezielle Produktgruppe. Die Veränderungen in den letzten Monaten haben dies grundlegend geändert, das Segment der Headsets rückte bei Konsumenten immer mehr in den Fokus, denn für Voice Calls und Video-Chats sind hochwertige Lösungen geradezu unerlässlich. So erstaunt es nicht, dass nunmehr auch Yamaha Music Europe GmbH mit dem neuen Yamaha YH-G01 Headset eine passende Lösung parat hat, die zudem auch für Gamer von besonderem Interesse sein könnte.

