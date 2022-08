Yamaha ZG Series – Yamaha ZG01 Game Streaming Audio Mixer

In aller Kürze Als Lösung für immersiven Surround Sound bei Spielen soll sich der neue Yamaha ZG01 Game Streaming Audio Mixer erweisen.

Mit der neuen Yamaha ZG Series und speziell dem Yamaha ZG01 Game Streaming Audio Mixer widmet sich der japanische Unterhaltungselektronik-Konzern Yamaha Corporation, hierzulande durch Yamaha Music Europe GmbH vertreten, der Zielgruppe anspruchsvoller Gamer. Der Yamaha ZG01 Game Streaming Audio Mixer sei der erste Audio-Mixer der Japaner, der ganz speziell für Game-Voice-Chat sowie Game-Streaming entwickelt wurde und der es dem Anwender ermöglichen soll, durch eine optimale Abstimmung von Spielsound und Stimmen der Spielpartner noch tiefer ins Spielgeschehen eintauchen zu können.

eSports – Eine neue Zielgruppe

Der Gaming-Bereich war über Jahre hinweg einer, dem etablierte Unternehmen der Unterhaltungselektronik kaum Aufmerksamkeit schenkten, das kann man wohl klar festhalten. Lange Zeit waren es allen voran Unternehmen aus der IT selbst, hier natürlich speziell Peripherie-Anbieter, die entsprechende Lösungen auf den Markt brachten.

Tatsächlich aber handelt es sich beim Gaming um einen gigantischen Markt und hier speziell dem Bereich eSports um professionell geführte Ligen und damit ein Marktsegment, in dem Milliarden an Dollar umgesetzt werden. So mancher setzt den Bereich Games längst auf eine Stufe mit der globalen Filmindustrie. Speziell der asiatische Markt ist hier seit geraumer Zeit ein Vorreiter, gefolgt von den USA und mit großem Abstand Europa. Das Engagement eines Unterhaltungselektronik-Konzerns im Bereich Gaming kann also durchaus lukrativ sein.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha ZG01 Game Streaming Audio Mixer

Yamaha ZG Series – Für Gamer ausgelegt

Yamaha Music Europe GmbH widmet sich nun diesem speziellen Marktsegment, und zwar mit der neuen Yamaha ZG Series, die mit dem neuen Yamaha ZG01 Game Streaming Audio Mixer begründet wird und zu der auch – streng genommen – das Yamaha YH-G01 Headset gehört, das als optimaler Spielpartner für den Mixer konzipiert sein soll.

Yamaha ZG01 Game Streaming Audio Mixer

Wie der Name schon unschwer erkennen lässt, handelt es sich bei dieser Lösung um ein kleines Mischpult, einen so genannten Mixer, wobei er für die Verbindung mit einem PC oder Mac mittels USB C bzw. über 4-poligen TRRS auch für die Verbindung mit Smartphones und Tablets mit Apple iOS und Google Android vorgesehen ist, letztlich also als ein hochwertiges externes Audio-Interface fungiert.

Mit diesem neuen Mixer könne der Spielsound, die eigene Stimme des Spielers und die Stimmen der Chatpartner an die eigene Wiedergabeumgebung angepasst und gleichzeitig das ideale Audiosignal sowohl dem Chatpartner als auch dem Streaming-Publikum bereit gestellt werden.

Diese Lösung eignet sich somit nicht nur für das Spiel im privaten Rahmen, sie ist durchaus für Größeres ausgelegt, etwa die längst sehr beliebten Live-Streams von Spielpartien über entsprechende Plattformen.

Der Yamaha ZG01 verfüge für diese Aufgabe über eine einfache Klangsteuerung mit sorgfältig ausgewählten physischen Bedienelementen, eine Vielzahl von DSP-Effekten wie einen Chatvoice-Changer, authentische Surround-Sound-Verarbeitung über Stereo-Kopfhörer, sowie auch über 2-In/1-Out-HDMI-Ports, die als HDMI-Switcher und Konvertierungsadapter funktionieren. Der Yamaha ZG01 biete laut Herstellerangaben einen hervorragenden immersiven Spielsound um ganz ins Geschehen eintauchen zu können.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha ZG01 Game Streaming Audio Mixer

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha ZG01 Game Streaming Audio Mixer

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha ZG01 Game Streaming Audio Mixer

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha ZG01 Game Streaming Audio Mixer

Leistungsstarker DSP für Yamaha ZG Sound Processing

Herzstück des Yamaha ZG01 ist natürlich ein leistungsstarker DSP, der verschiedenste Algorithmen bei einer Signalverarbeitung mit 24 Bit und 48 kHz erlaubt. Der Hersteller spricht hierbei von Yamaha ZG Sound Processing, wobei damit etwa ein Focus Mode/EQ, ein Voice Changer, 3D Chat Space Transceiver/ Radio Voice Effect und vieles mehr zur Verfügung steht.

Ganz wichtig aber ist die Option Yamaha ZG Surround, denn damit lässt sich ein virtueller Surround Sound realisieren, wobei man hierbei auf die proprietäre Yamaha ViReal Technology für Kopfhörer setzt. Damit soll selbst ein Stereo-Kopfhörer realistischen immersiven Surround-Sound abbilden um das Spielgeschehen räumlich erleben zu können.

Yamaha ZG Controller App

Um all die Funktionen des Yamaha ZG01 besonders einfach nutzen und in allen nur erdenklichen Parametern optimal anpassen zu können, steht die Yamaha ZG Controller Ap zur Verfügung, und zwar für Apple macOS sowie Microsoft Windows. Natürlich lassen sich hier verschiedene Konfigurationen als Presets abspeichern und dann mit Hilfe der intuitiven Bedienoberfläche des Yamaha ZG01 jederzeit auf Knopfdruck abrufen.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha ZG01 Game Streaming Audio Mixer

Zahlreiche Anschlüsse

Dass der neue Yamaha ZG01 neben einem USB-C Port für die Verbindung mit einem PC oder Mac auch einen Anschluss für die Einbindung von Smartphones und Tablets bietet, haben wir ja schon erwähnt. Hinzu kommen, auch das wurde schon angeführt, drei HDMI-Anschlüsse, zwei Ein- und ein Ausgang, wobei der Yamaha ZG01 als HDMI Switch fungieren kann.

Darüber hinaus verfügt diese Lösung über unabhängige Ein- und Ausgänge für ein Headsets bzw. einen Kopfhörer und ein Mikrofon, und er ist so ausgestattet, dass man auch ein Paar Desktop-Lautsprecher-Systeme direkt anschließen kann.

Besonders hervor heben muss man, dass hier auch ein für hochwertige Kondensator-Mikrofone geeigneter Eingang bereit steht, der über eine 48 V Phantom-Speisung und einen Stummschalter verfügt.

Preise und Verfügbarkeit

Seine Premiere feiert der neue Yamaha ZG01 Game Streaming Audio Mixer im Rahmen der IFA 2022 in Berlin, und soll bereits dieser Tage im Fachhandel zu finden sein. Der empfohlene Verkaufspreis wird vom Hersteller mit € 359,- ausgewiesen. Erwähnt sei zudem, dass Yamaha Music Europe GmbH den Yamaha ZG01 Game Streaming Audio Mixer auch zusammen mit dem schon erwähnten Yamaha YH-G01 Headset anbietet, und zwar in Form des Yamaha ZG01 Pack, das mit € 499,- ausgewiesen wird.

Wir meinen…

Mit der neuen Yamaha ZG Series und hier speziell dem neuen Yamaha ZG01 Game Streaming Audio Mixer widmet sich Yamaha Music Europe GmbH nun ganz gezielt dem florierenden Gaming-Markt. Hierbei hat man konkret sehr ambitionierte Gamer sowie Kommentatoren von Online-Games im Fokus, und setzt dabei natürlich auf die über viele Jahrzehnte hinweg im professionellen und semi-professionellen Bereich der Musik-Produktion erworbene Expertise.

PRODUKT Yamaha ZG01 Game Streaming Audio Mixer Preis Yamaha ZG01 Game Streaming Audio Mixer € 359,-

Yamaha ZG01 Pack € 499,-

