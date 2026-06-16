In aller Kürze Die Wiener Lautsprecher Manufaktur GmbH feiert 25 Jahre High End Audiosysteme aus Österreich. Zur HIGH END Vienna 2026 und bei einem exklusiven Special Event im ersten Wiener Bezirk zeigte WLM handgefertigte Lautsprecher, individuelle Lösungen und audiophile Systemkultur.

Die Wiener Lautsprecher Manufaktur GmbH feierte ihr 25-jähriges Jubiläum in jenem Umfeld, das kaum passender hätte sein können: zur HIGH END Vienna 2026, in Wien, vor internationalem Publikum und dennoch mit jener kultivierten Eigenständigkeit, die dieses Unternehmen seit jeher auszeichnet. WLM steht für High End Audiosysteme, die nicht aus industrieller Routine entstehen, sondern aus handwerklicher Präzision, technischer Erfahrung und einem sehr persönlichen Zugang zur Musik. Neben dem Messeauftritt lud die Manufaktur zu einem exklusiven Special Event im Herzen Wiens, bei dem eigene Lautsprecher-Systeme auf Musikserver und Streamer der Digitale Audio Systeme GmbH sowie auf Accuphase Lösungen trafen, die Rado Mezek von R.M.S. State of the Art Audiovisual Products bereitstellte. Ergänzt durch professionelle Raumakustik von Pro Performance entstand ein Jubiläumsrahmen, der weniger auf große Gesten setzte als auf das, worauf es im High End letztlich ankommt: auf konzentriertes Hören.

Key Facts

25 Jahre Wiener Lautsprecher Manufaktur GmbH

Österreichische High End Manufaktur mit Schwerpunkt auf individuellen Audiosystemen

Lautsprecher-Systeme, Verstärker und Speziallösungen nach dem Prinzip Custom Made in Austria

Entwicklung, Fertigung, Vorführung und Konfektionierung mit engem Bezug zu Wien und Innsbruck

Jubiläum zur HIGH END Vienna 2026 und mit exklusivem Special Event im ersten Wiener Bezirk

Vorführungen mit Musikservern und Streamern der Digitale Audio Systeme GmbH

Accuphase Lösungen von Rado Mezek und R.M.S. State of the Art Audiovisual Products

Raumakustische Begleitung durch Pro Performance

Wichtige WLM Konzepte: Franz Ferdinand, Franz S, WLM 18/2, 300 B, Maria, Elisabeth, Ella, Rudi MK2 sowie WLM und Rio Kobayashi Play 01 und Play 02

Bezeichnung als Manufaktur ist hier kein Etikett fürs Marketing

Bei der Wiener Lautsprecher Manufaktur GmbH ist der Begriff Manufaktur nicht schmückendes Beiwerk, sondern Ausdruck einer auf Individualität ausgelegten Arbeitsweise. Das Unternehmen versteht Lautsprecher und Verstärker nicht als bloße Komponenten einer HiFi-Anlage, sondern als Mittel, um Musik in ihrer ursprünglichen Kraft, Farbigkeit und räumlichen Präsenz erfahrbar zu machen. Diese Form des High End beginnt nicht bei der Modellbezeichnung und endet nicht beim Datenblatt. Sie beginnt beim Raum, beim Hörer und bei der Frage, wie Musik dort tatsächlich wirken soll.

Das erklärt auch, warum WLM nie als klassischer Serienhersteller im üblichen Sinn auftritt. Natürlich gibt es Modelle und Entwicklungslinien, doch der eigentliche Kern liegt in der individuellen Umsetzung. Materialien, Oberflächen, akustische Abstimmung, Integration in Wohnräume oder Architekturkonzepte – all das gehört hier zum Projekt. Ein Lautsprecher ist bei WLM nicht einfach ein Objekt, das man in einen Raum stellt. Er soll Teil dieses Raums werden, akustisch ebenso wie gestalterisch.

Musik als Kulturgut, Technik als Zugang

Die Wiener Lautsprecher Manufaktur beschreibt Musik als genuin menschliches Kulturgut. Das mag zunächst feierlich klingen, trifft aber den Kern des Unternehmens recht genau. WLM geht es nicht um Technik als Selbstzweck, sondern um Technik als qualitätsvollen Zugang zur Aufnahme. Die Systeme sollen das musikalische Ereignis möglichst nah an seiner Quelle vermitteln, ohne die Faszination des Hörens durch analytische Kälte zu ersetzen.

Dafür setzt das Unternehmen auf einen klaren technischen Baukasten, der über die Jahre zur eigenen Handschrift wurde. Schmale Schallfronten sollen Brechungseffekte reduzieren, achteckige Gehäuseformen dienen der Resonanzoptimierung, Bass-Chassis strahlen bei mehreren Konzepten nach oben und unten ab, um die Tieftonenergie kontrolliert an den Raum anzukoppeln. Bei aktiven Systemen kommen analoge Filter und eigens entwickelte Verstärkerkonzepte zum Einsatz, die eine Anpassung an Hörraum und persönliche Vorlieben erlauben. Das ist kein Showeffekt, sondern praktische Konsequenz aus der Erfahrung, dass selbst der beste Lautsprecher ohne passenden Raumbezug unter seinen Möglichkeiten bleibt.

Wien, Innsbruck und das Prinzip kurzer Wege

Zur besonderen Struktur von WLM gehört die Verbindung aus Entwicklungs- und Produktionsarbeit in Wien sowie einem Studio mit Hörraum, Vorführung und angeschlossenem Produktions- und Konfektionierungsbereich in Innsbruck. Diese Aufstellung passt zu einem Unternehmen, das nicht auf anonyme Skalierung setzt, sondern auf direkte Verantwortung und enge Abstimmung.

Im Zentrum stehen Inhaber Dr. Andreas Steiner und Martin Schützenauer, der Entwicklung und Produktion wesentlich prägt. Gemeinsam mit Samuel Steiner und Anton Gomig bildet er jenes Kernteam, das die handwerkliche Umsetzung trägt. Diese überschaubare Struktur ist kein romantisches Detail, sondern für die Art von Projekten entscheidend, die WLM realisiert. Wer Sonderlösungen, individuell abgestimmte Lautsprecher, Verstärkerkonzepte, Kabelkonfektionen oder komplette audiophile Räume umsetzt, braucht keine langen Hierarchien. Er braucht Erfahrung, Präzision und die Fähigkeit, aus einem Wunsch ein belastbares technisches Konzept zu machen.

Von Ella bis Franz Ferdinand

Die Produktwelt der Wiener Lautsprecher Manufaktur zeigt, wie breit dieser Ansatz gefasst ist. Die Ella Linie steht für einen zugänglichen Einstieg in die WLM-Welt, ohne die Idee audiophiler Musikalität zu verlassen. Rudi MK2 überträgt Spielfreude und Direktheit in das Format eines Standlautsprechers und greift dabei auf Prinzipien zurück, die in den größeren aktiven Systemen der Manufaktur eine wichtige Rolle spielen. Maria und Elisabeth wiederum zeigen die schlanke, vollaktive Seite des Hauses, bei der Raumankopplung, analoge Filterung und individuelle Anpassbarkeit besonders stark ins Gewicht fallen.

Darüber hinaus stehen Systeme wie Franz S, WLM 18/2, 300 B oder Franz Ferdinand für jene Projekte, bei denen WLM seine Möglichkeiten besonders weit ausreizt. Franz Ferdinand entstand als kundenspezifisches Referenzprojekt mit hohem Anspruch an Räumlichkeit, Souveränität, Verarbeitung und Pegelfestigkeit. WLM 18/2 verbindet professionelle Treibertechnik mit aktiver Elektronik und einer Gestaltung, die Materialität und akustische Funktion eng zusammenführt. Die 300 B richtet sich an Musikliebhaber, die die besondere Qualität wattarmer Röhrenverstärker schätzen und dafür einen entsprechend wirkungsgradstarken Lautsprecher suchen.

Wichtig ist dabei: Diese Modelle sind keine bloße Parade von Produktnamen. Sie zeigen vielmehr, wie flexibel WLM den Begriff High End auslegt. Mal geht es um einen klassischen Musikraum, mal um ein aktives System, mal um eine skulpturale Sonderanfertigung, mal um eine Lösung für Röhrenliebhaber. Der gemeinsame Nenner bleibt die individuelle Annäherung an Musik.

Design, wenn es aus dem Klang entsteht

WLM Lautsprecher haben einen hohen Wiedererkennungswert, ohne sich modisch aufzudrängen. Die achteckige Grundform, die schmalen Fronten, massive Gehäuse, Vollholzflächen, besondere Furniere und fein gesetzte Details folgen in erster Linie akustischen und handwerklichen Überlegungen. Gerade deshalb wirken viele dieser Systeme so eigenständig. Sie wollen nicht aussehen wie beliebige Wohnraumlautsprecher, sondern wie Produkte, deren Form aus ihrem Zweck entstanden ist.

Dass daraus auch gestalterisch besondere Objekte werden können, zeigt die Zusammenarbeit mit Rio Kobayashi. Die WLM und Rio Kobayashi Play 01 und Play 02 verbinden einen klar aufgebauten Zwei-Wege-Lautsprecher mit einer sehr eigenständigen Formsprache. Sorgfältig ausgewählte Furnierbilder und von Hand gesetzte Farbakzente machen diese Lautsprecher zu Designobjekten, ohne den audiophilen Anspruch der Marke aufzugeben. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie WLM Individualisierung versteht: nicht als kosmetische Variante, sondern als ernsthafte Verbindung von Klang, Handwerk und Gestaltung.

Individuelle Lösungen statt Standardprogramm

Eine der interessantesten Seiten der Wiener Lautsprecher Manufaktur liegt in ihren Speziallösungen. WLM realisiert individuelle Konzepte für private Hörräume, Hotels, Heimkinos, anspruchsvolle Wohnumgebungen und besondere Architekturprojekte. Dabei kann ein Lautsprecher sichtbar als Statement auftreten oder nahezu unsichtbar in Möbel, Wände oder Raumkonzepte integriert werden.

Zum Portfolio zählen maßgeschneiderte High End Heimkino-Lösungen ebenso wie Wandpaneele, integrierte Lautsprecher, individuell gefertigte Soundbar- und TV-Möbel-Konzepte oder raumakustisch optimierte Komplettlösungen. Bei solchen Projekten geht es nicht allein um die Wahl eines Lautsprecherpaars. Es geht um die gesamte Kette aus Planung, Raumakustik, Technik, handwerklicher Umsetzung und finaler Abstimmung.

Gerade in hochwertigen Wohn- und Architekturkonzepten ist das ein entscheidender Punkt. Nicht jeder Kunde möchte Technik ausstellen. Andere wünschen genau das: ein sichtbares Bekenntnis zur Musikkultur. WLM kann beide Wege gehen, solange die musikalische Qualität im Zentrum bleibt. Damit besetzt die Manufaktur eine Nische, die im besten Sinn anspruchsvoll ist: High End für Individualisten, die mehr erwarten als eine Standardlösung.

Foto © Wiener Lautsprecher Manufaktur GmbH | 25 Jahre Wiener Lautsprecher Manufaktur

Das Jubiläum zur HIGH END Vienna 2026

Dass die Wiener Lautsprecher Manufaktur GmbH ihr 25-jähriges Jubiläum im Rahmen der HIGH END Vienna 2026 feiern konnte, hatte eine besondere Symbolik. Die internationale High End Szene traf sich erstmals in Wien, also in jener Stadt, deren Name die Manufaktur trägt und deren kulturelles Umfeld gut zu ihrem Selbstverständnis passt. Für WLM war das mehr als eine Messebeteiligung. Es war eine Gelegenheit, österreichische High End Kompetenz in einem internationalen Rahmen zu zeigen, ohne die eigene Eigenständigkeit aufzugeben.

Gerade im Messebetrieb, wo viele Neuheiten um Aufmerksamkeit konkurrieren, wirkt eine Manufaktur wie WLM wohltuend anders. Hier geht es nicht um schnelle Produktzyklen, sondern um gewachsene Konzepte. Nicht um maximale Lautstärke im Auftritt, sondern um ernsthafte Beschäftigung mit Klang, Raum und handwerklicher Umsetzung. Diese ruhigere, substanziellere Form der Präsentation passte hervorragend zu einem Jubiläum, das nicht nur zurückblickte, sondern zeigte, warum WLM nach 25 Jahren eine besondere Position einnimmt.

Special Event im ersten Bezirk

Neben der Präsenz auf der HIGH END Vienna 2026 setzte die Wiener Lautsprecher Manufaktur GmbH bewusst auf einen zweiten Rahmen: ein exklusives Special Event im Herzen Wiens. An sechs besonderen Abenden präsentierte WLM audiophile Vorführungen in stilvoller Umgebung an einer prestigeträchtigen Adresse im ersten Bezirk. Der kleinere, konzentriertere Rahmen war dabei kein Nebenschauplatz, sondern fast die ideale Bühne für dieses Unternehmen.

Denn High End lässt sich auf einer Messe nur bedingt beurteilen. Wirklich überzeugend wird es dort, wo Zeit, Raum, Akustik und Systemabstimmung zusammenkommen. Genau darauf war dieses Special Event ausgelegt. Die Lautsprecher-Systeme der Wiener Lautsprecher Manufaktur trafen auf Musikserver und Streamer der Digitale Audio Systeme GmbH, auf Accuphase Elektronik von Rado Mezek und R.M.S. State of the Art Audiovisual Products sowie auf die raumakustische Expertise von Pro Performance.

Damit wurde das Jubiläum nicht als bloße Feier inszeniert, sondern als Hörerlebnis. Die Partnerwahl war dabei schlüssig: hochwertige digitale Quellen, kultivierte Verstärkung, professionelle Akustik und Lautsprecher-Systeme, die für individuelle Anpassung entwickelt wurden. So entstand ein Setup, das den Kern von WLM präzise abbildete. Nicht das einzelne Gerät stand isoliert im Mittelpunkt, sondern das abgestimmte Ganze.

Wir meinen…

25 Jahre Wiener Lautsprecher Manufaktur GmbH stehen für eine Form von High End, die in der heutigen Branche seltener geworden ist. WLM baut keine Lautsprecher für den schnellen Produktzyklus, sondern Audiosysteme für Menschen, Räume und konkrete musikalische Ansprüche. Das ist aufwendiger, weniger leicht skalierbar und verlangt ein hohes Maß an handwerklicher und akustischer Verantwortung. Genau darin liegt die Stärke dieser Marke. Die Feier zur HIGH END Vienna 2026 und das Special Event im Herzen Wiens machten deutlich, dass WLM nicht über Lautstärke im Markt definiert wird, sondern über Konsequenz im Detail. Für eine Stadt wie Wien, die Musik nicht als Beiwerk, sondern als Teil ihrer kulturellen Identität versteht, ist eine solche Manufaktur ein bemerkenswerter Glücksfall.

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Quelle Wiener Lautsprecher Manufaktur GmbH