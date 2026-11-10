In aller Kürze Mit Drops erweitert Harman International Industries seine Aktivitäten um eine eigenständige Plattform zur Musikentdeckung. Die kostenlose App kombiniert 10 bis 30 Sekunden lange Song-Clips mit persönlichen Empfehlungen, Liedtexten und Informationen zu Künstlern. Interessante Titel lassen sich in Sammlungen speichern und anschließend über angebundene Streaming-Dienste vollständig wiedergeben. Der Start erfolgt zunächst in den USA mit einem einladungsbasierten Zugang.

Harman International Industries ist vor allem für seine zahlreichen Marken im Bereich HiFi, Personal Audio und professioneller Audiotechnik bekannt. Mit Drops geht das Unternehmen nun einen bemerkenswerten Schritt in Richtung Musiksoftware und Musikdistribution. Die am 9. November 2026 in Stamford, Connecticut, vorgestellte Anwendung soll eine Alternative zu den etablierten Mechanismen der Musikentdeckung schaffen und dabei persönliche Empfehlungen wieder stärker in den Vordergrund rücken.

Die Idee dahinter ist durchaus nachvollziehbar: Während Streaming-Dienste Millionen von Titeln unmittelbar verfügbar machen, entscheiden häufig Algorithmen, Playlists und automatisierte Vorschläge darüber, welche Musik ein Hörer überhaupt kennenlernt. Drops verfolgt einen anderen Ansatz und möchte die Begeisterung für einzelne Songs über kurze Hörproben und persönliche Empfehlungen weitergeben.

Key Facts – Drops

Neue Musik-Discovery-App von Harman International Industries

Vorstellung am 9. November 2026 in den USA

Musikentdeckung anhand von 10 bis 30 Sekunden langen Song-Clips

Persönliche Empfehlungen durch Freunde und andere Nutzer

Einbindung von Songtexten, Album-Covern und lizenzierten Künstlerbildern

Individuelle Sammlungen zum Speichern interessanter Musik

Anbindung an Apple Music, Qobuz und TIDAL vorgesehen

Kostenlose App für Apple iOS und Google Android

Zunächst ausschließlich in den USA mit Zugang über Einladungen

Drops – Musikempfehlungen von Menschen für Menschen

Im Mittelpunkt von Drops steht die Überzeugung, dass besonders interessante musikalische Entdeckungen häufig durch persönliche Empfehlungen entstehen. Ein Freund verweist auf einen außergewöhnlichen Song, ein Musikliebhaber macht auf einen bislang unbekannten Künstler aufmerksam oder jemand entdeckt eine Passage, die ihn besonders begeistert.

Genau solche Momente möchte Drops digital abbilden. Nutzer können Ausschnitte aus Musikstücken auswählen, die zwischen 10 und 30 Sekunden lang sind, und diese mit einem persönlichen Kommentar versehen. Ergänzend werden Album-Cover, lizenzierte Künstlerbilder und gegebenenfalls passende Songtexte eingebunden.

Die so entstehenden Beiträge, die ebenfalls als „Drops“ bezeichnet werden, sollen anderen Nutzern vermitteln, weshalb ein bestimmtes Musikstück hörenswert ist. Dabei kann es sich um eine außergewöhnliche Gesangspassage, einen markanten Rhythmus, eine besondere Melodie oder schlicht um einen Song handeln, den jemand unbedingt weiterempfehlen möchte.

„Die Art und Weise, wie wir Musik entdecken, verändert sich, doch die wertvollsten Empfehlungen kamen schon immer von Menschen, denen wir vertrauen. Drops rückt dieses menschliche Element in den Vordergrund und eröffnet eine neue Möglichkeit, Musik anhand jener Momente zu entdecken, die einen Song besonders machen, sowie durch die Perspektiven von Menschen, die unseren Musikgeschmack teilen. Wir sehen darin die Chance, Musikentdeckungen persönlicher, sozialer und stärker mit den heutigen Hörgewohnheiten zu verbinden, und freuen uns darauf, Drops Musikliebhabern in den gesamten USA vorzustellen.“ Clare Hunter, General Manager Drops, Harman

Ein soziales Netzwerk rund um Musik

Drops übernimmt damit wesentliche Prinzipien sozialer Netzwerke, konzentriert sich jedoch konsequent auf Musik. Nutzer können Freunden und anderen Personen folgen, deren Musikgeschmack sie schätzen, und deren Empfehlungen in einem fortlaufend aktualisierten Feed entdecken.

Besonders interessant ist dabei die Möglichkeit, gefundene Titel in persönlichen Sammlungen abzulegen. Diese Collections dienen als eine Art musikalisches Notizbuch, in dem sich interessante Entdeckungen festhalten und später erneut aufrufen lassen.

Darüber hinaus berücksichtigt die Plattform laut Harman den individuellen Musikgeschmack und die Interaktionen der Nutzer, um Empfehlungen entsprechend anzupassen. Die menschliche Auswahl soll somit durch technische Personalisierung ergänzt werden.

Foto © Harman International Industries | Drops Foto © Harman International Industries | Drops

Apple Music, Qobuz und TIDAL als Partner für die Musikwiedergabe

Drops versteht sich ausdrücklich nicht als weiterer klassischer Musik-Streaming-Dienst. Vielmehr soll die Anwendung bestehende Streaming-Angebote ergänzen und als zusätzliche Ebene für die Entdeckung neuer Musik dienen.

Wer über einen kurzen Song-Clip auf einen interessanten Titel aufmerksam wird, soll diesen anschließend direkt über einen angebundenen Streaming-Dienst vollständig anhören können. Harman nennt dafür ausdrücklich Apple Music, Qobuz und TIDAL.

Damit verfolgt das Unternehmen einen Ansatz, der für Musikliebhaber durchaus interessant sein könnte. Die Entdeckung neuer Musik und deren eigentliche Wiedergabe werden voneinander getrennt, ohne den Nutzer auf einen bestimmten Streaming-Anbieter festzulegen.

Welche Funktionen die einzelnen Streaming-Integrationen zum Marktstart tatsächlich bereitstellen und wie umfassend die Verbindung zu den jeweiligen Diensten umgesetzt wird, beschreibt Harman bislang allerdings nicht im Detail.

Neue Chancen für unabhängige Künstler?

Ein weiterer Schwerpunkt von Drops liege auf der Förderung bislang weniger bekannter Künstler. Gerade unabhängig produzierende Musiker stehen häufig vor der Herausforderung, innerhalb der umfangreichen Musikkataloge etablierter Streaming-Plattformen überhaupt wahrgenommen zu werden.

Harman möchte mit seiner neuen Anwendung gezielt solche Entdeckungen fördern. Dabei sollen nicht allein bereits erfolgreiche Titel oder besonders populäre Künstler im Vordergrund stehen, sondern auch Musikstücke, die durch persönliche Empfehlungen Aufmerksamkeit erhalten.

Für den Aufbau der Plattform arbeitet Harman mit einer Reihe namhafter Unternehmen der Musikindustrie zusammen. Dazu zählen Universal Music Group, Beggars Group, Symphonic Distribution, EMPIRE und UnitedMasters. Ergänzt wird das Netzwerk durch weitere Partner sowie Datenanbieter wie LyricFind, Xperi und MusicBrainz.

Diese Kooperationen bilden eine wesentliche Grundlage für den Musikkatalog der Plattform sowie die Bereitstellung ergänzender Informationen wie Songtexte, Künstlerbilder und Metadaten.

Harman und Roon Labs – Musiksoftware längst Teil der Strategie

Dass Harman International Industries mit Drops eine eigene Plattform zur Musikentdeckung entwickelt, ist bei näherer Betrachtung keineswegs überraschend. Schließlich übernahm der zum Samsung-Konzern gehörende Audiokonzern bereits im November 2023 die auf hochwertige Musikverwaltung und -wiedergabe spezialisierte Roon Labs LLC. und verfügt damit längst über umfangreiche Kompetenz im Bereich anspruchsvoller Musiksoftware.

Während Roon insbesondere durch seine ausgefeilte Musikverwaltung, die Verknüpfung lokaler Musikbibliotheken mit Streaming-Angeboten und die umfangreiche Aufbereitung musikalischer Zusammenhänge bekannt ist, verfolgt Drops einen anderen Ansatz. Hier steht nicht die Verwaltung und Wiedergabe bestehender Musiksammlungen im Vordergrund, sondern die Entdeckung neuer Musik anhand persönlicher Empfehlungen und kurzer Hörproben.

Beide Konzepte beschäftigen sich damit aus unterschiedlichen Perspektiven mit derselben grundlegenden Frage: Wie können digitale Technologien den Zugang zu Musik bereichern und Musikliebhaber dabei unterstützen, sich intensiver mit Künstlern und deren Werken auseinanderzusetzen? Ob zwischen Roon Labs und der Entwicklung von Drops tatsächlich ein unmittelbarer Zusammenhang besteht oder möglicherweise gemeinsame Technologien genutzt werden, lässt Harman in seiner Ankündigung allerdings offen. Eine entsprechende Verbindung wurde bislang nicht offiziell bestätigt.

Damit zeichnet sich zumindest eine interessante strategische Entwicklung ab. Harman beschränkt sich längst nicht mehr darauf, hochwertige Hardware für die Musikwiedergabe anzubieten, sondern engagiert sich zunehmend auch bei jenen Softwarelösungen, die bestimmen, wie Musik entdeckt, organisiert und letztlich gehört wird.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Persönliche Musikempfehlungen: Freunde und andere Musikliebhaber helfen dabei, bislang unbekannte Titel und Künstler zu entdecken.

Freunde und andere Musikliebhaber helfen dabei, bislang unbekannte Titel und Künstler zu entdecken. Schneller musikalischer Eindruck: Kurze Hörproben ermöglichen es, interessante Musik ohne langes Suchen kennenzulernen.

Kurze Hörproben ermöglichen es, interessante Musik ohne langes Suchen kennenzulernen. Soziale Komponente: Nutzer können Personen mit ähnlichem Musikgeschmack folgen und deren Empfehlungen entdecken.

Nutzer können Personen mit ähnlichem Musikgeschmack folgen und deren Empfehlungen entdecken. Individuelle Musiksammlungen: Interessante Titel lassen sich für eine spätere Beschäftigung mit der Musik speichern.

Interessante Titel lassen sich für eine spätere Beschäftigung mit der Musik speichern. Verbindung zum Streaming: Die Integration etablierter Streaming-Dienste soll den Wechsel vom kurzen Ausschnitt zum vollständigen Musikstück erleichtern.

Die Integration etablierter Streaming-Dienste soll den Wechsel vom kurzen Ausschnitt zum vollständigen Musikstück erleichtern. Förderung unabhängiger Künstler: Auch bislang weniger bekannte Musiker erhalten eine zusätzliche Möglichkeit, neue Hörer zu erreichen.

Auch bislang weniger bekannte Musiker erhalten eine zusätzliche Möglichkeit, neue Hörer zu erreichen. Kostenloser Zugang: Harman bietet die Plattform ohne zusätzliche Nutzungsgebühren an.

Preis und Verfügbarkeit

Drops wurde am 9. November 2026 offiziell vorgestellt und steht zunächst ausschließlich Nutzern in den USA zur Verfügung. Die Anwendung wird kostenlos für Apple iOS und Google Android angeboten, befindet sich allerdings noch in einer Vorschauphase mit beschränktem Zugang.

Interessierte Nutzer können sich über die offizielle Website gotdrops.com auf eine Warteliste setzen lassen, um eine Einladung zu erhalten.

Ob beziehungsweise wann Drops auch in Europa und damit in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar sein wird, hat Harman bislang nicht bekannt gegeben.

Wir meinen…

Drops ist eine interessante Initiative, gerade weil sie ein Problem aufgreift, das durch die enorme Vielfalt der Streaming-Angebote keineswegs kleiner geworden ist: Musik ist praktisch unbegrenzt verfügbar, aber das macht es nicht unbedingt einfacher, tatsächlich Neues zu entdecken.

Die Idee, persönliche Empfehlungen mit kurzen Hörproben zu verbinden und anschließend direkt zu Apple Music, Qobuz oder TIDAL zu wechseln, besitzt durchaus Charme. Entscheidend wird allerdings sein, ob es Harman gelingt, eine aktive Gemeinschaft aufzubauen, deren Empfehlungen tatsächlich über das hinausgehen, was etablierte Streaming-Dienste ohnehin bereits anbieten.

Aus strategischer Sicht fügt sich Drops durchaus schlüssig in die Entwicklung des Konzerns ein. Mit der Übernahme von Roon Labs hat Harman bereits vor Jahren deutlich gemacht, dass Musiksoftware ein wichtiges Geschäftsfeld darstellt. Auch wenn eine unmittelbare Verbindung zwischen Roon und Drops bislang nicht bestätigt ist, zeigt die neue Anwendung, dass Harman den digitalen Zugang zur Musik zunehmend selbst mitgestalten möchte.

Produkt Drops Preis kostenlos

Technische Daten Drops

Produkt Drops Kategorie Musik-Discovery-App Plattformen Apple iOS, Google Android Funktionsprinzip Soziale Musikempfehlungen anhand kurzer Song-Clips Länge der Hörproben 10 bis 30 Sekunden Inhalte Musik-Clips, Songtexte, Album-Cover, Künstlerbilder, Kommentare Personalisierung Basierend auf Musikgeschmack und Nutzerinteraktionen Soziale Funktionen Folgen anderer Nutzer, Teilen von Empfehlungen Sammlungen Persönliche Collections Streaming-Integration Apple Music, Qobuz, TIDAL vorgesehen Musikangebot Katalog großer und unabhängiger Labels

Marke Harman International Hersteller Harman International Vertrieb Harman International Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Drops