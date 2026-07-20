In aller Kürze Der neue Shanling ET3 EVO CD Transport kombiniert das bewährte Top-Loader-Konzept des Shanling ET3 mit einem dunkelgrauen Gehäuse, Carbon-Optik und rotem Bedienregler. Optimierungen an Stromversorgung und Digitalschaltung sollen die Transparenz steigern, während USB, I²S, AES/EBU, S/PDIF, DLNA, AirPlay und Bluetooth erhalten bleiben. Der Preis beträgt € 699,-.

Der Shanling ET3 gehört zu jenen CD-Transportlösungen, die das klassische optische Medium keineswegs isoliert betrachten. Neben Audio CDs spielt das kompakte Gerät Musik von USB-Speichermedien ab, greift über WiFi auf Inhalte im Netzwerk zu und lässt sich zudem als Bluetooth-Empfänger einsetzen. Mit dem neuen Shanling ET3 EVO bleibt dieses ungewöhnlich breit aufgestellte Konzept vollständig erhalten. Die wesentlichen Änderungen, die das Unternehmen Shenzhen Shanling Digital Techno nunmehr beim neuen Shanling ET3 EVO CD-Transport vornahm, betreffen das Design sowie gezielte Optimierungen im Netzteil und in der digitalen Signalverarbeitung.

Key Facts Shanling ET3 EVO CD Transport

Produktart: Digitaler CD-Transport im Top-Loader-Design

Digitaler CD-Transport im Top-Loader-Design Laufwerk: Philips SAA7824 mit Sanyo HD850 Lasereinheit

Philips SAA7824 mit Sanyo HD850 Lasereinheit Datenträger: Audio CD, CD-R und CD-RW

Audio CD, CD-R und CD-RW Signalverarbeitung: CT7302CL Upsampling-Chip, All-to-PCM und All-to-DSD

CT7302CL Upsampling-Chip, All-to-PCM und All-to-DSD Digitale Ausgänge: USB, I²S über HDMI, koaxial S/PDIF, optisch S/PDIF und AES/EBU

USB, I²S über HDMI, koaxial S/PDIF, optisch S/PDIF und AES/EBU Maximale Auflösung: USB und I²S bis Linear PCM mit 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512

USB und I²S bis Linear PCM mit 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512 Weitere Quellen: USB-Speicher, DLNA, Apple AirPlay und Bluetooth 5.0

USB-Speicher, DLNA, Apple AirPlay und Bluetooth 5.0 Plattform: Ingenic X2000 mit proprietärem Shanling Betriebssystem

Ingenic X2000 mit proprietärem Shanling Betriebssystem Ausführung: Dunkelgraues Gehäuse, Front und CD-Abdeckung in Carbon-Optik, roter Bedienregler

Dunkelgraues Gehäuse, Front und CD-Abdeckung in Carbon-Optik, roter Bedienregler Abmessungen und Gewicht: 188 × 255 × 68 mm, rund 2,5 kg

188 × 255 × 68 mm, rund 2,5 kg Preis: € 699,-

Evolution statt Modellwechsel

Die Bezeichnung EVO könnte zunächst eine umfassend neue Gerätegeneration vermuten lassen. Tatsächlich setzt Shenzhen Shanling Digital Techno Development Co. Ltd. beim Shanling ET3 EVO jedoch ganz bewusst auf Kontinuität. Laufwerk, Systemplattform, Signalverarbeitung, Anschlüsse und Netzwerkfunktionen entsprechen weitgehend dem bisherigen Shanling ET3.

Das ist durchaus nachvollziehbar, schließlich nahm bereits das ursprüngliche Modell eine interessante Position zwischen klassischem CD-Laufwerk und modernem Digital-Transport ein. Der ET3 EVO richtet sich damit weiterhin an Anwender, die bereits über einen hochwertigen D/A-Wandler verfügen und diesem digitale Daten aus möglichst unterschiedlichen Quellen zuführen wollen.

Einen integrierten D/A-Wandler und damit analoge Audioausgänge gibt es nicht. Der Shanling ET3 EVO bleibt ein konsequent digital ausgelegtes Quellgerät.

Foto © Shanling | Shanling ET3 EVO CD Transport Foto © Shanling | Shanling ET3 EVO CD Transport Foto © Shanling | Shanling ET3 EVO CD Transport

Dunkelgrau, Carbon-Optik und ein roter Akzent

Am deutlichsten unterscheidet sich die EVO-Ausführung durch ihre Gestaltung vom bisherigen Shanling ET3. Das kompakte Metallgehäuse ist nun dunkelgrau ausgeführt. Für die Front sowie die Abdeckung des oben eingesetzten CD-Laufwerks verwendet Shanling eine Oberfläche in Carbon-Optik.

Den bewussten Kontrapunkt setzt der glänzend rote Multifunktionsregler an der Front. Damit wirkt der Shanling ET3 EVO technischer und deutlich extrovertierter als die bisherige Ausführung. Shanling sieht das neue Erscheinungsbild insbesondere für moderne Desktop-Audiosysteme vor, wobei die mit 188 mm Breite und 255 mm Tiefe sehr kompakte Bauform ebenso den Einsatz in einer konventionellen HiFi-Kette erleichtert.

Bewährtes Top-Loader-Laufwerk

Der Shanling ET3 EVO setzt weiterhin auf ein Top-Loader-Konzept. Die CD wird somit direkt von oben auf die Laufwerkseinheit gelegt und anschließend mit der mitgelieferten Abdeckung geschützt. Als Basis dient ein Philips SAA7824 Laufwerk in Verbindung mit einer Sanyo HD850 Lasereinheit.

Unterstützt werden herkömmliche Audio CDs ebenso wie CD-R und CD-RW. Darüber hinaus beherrscht das Gerät MQA-CD einschließlich der vollständigen MQA-Decodierung. Diese Funktion spielt angesichts der inzwischen stark gesunkenen Bedeutung des Formats zwar kaum noch eine zentrale Rolle, bleibt gegenüber dem bisherigen Modell aber unverändert erhalten.

Änderungen an Netzteil und digitaler Signalführung

Auch wenn Shanling beim grundsätzlichen Aufbau keine weitreichenden Eingriffe vorgenommen hat, blieb es nicht allein bei einer neuen Farbgebung. Nach Angaben des Herstellers wurden sowohl die Stromversorgung als auch die digitale Laufwerksschaltung in einzelnen Punkten optimiert.

Shanling spricht in diesem Zusammenhang bewusst lediglich von einem leichten Zugewinn an Transparenz. Genauere Angaben zu den veränderten Bauteilen oder zur konkreten Schaltungstopologie nennt das Unternehmen bislang nicht. Der Shanling ET3 EVO sollte daher weniger als klanglich grundlegend überarbeiteter Nachfolger, sondern vielmehr als verfeinerte Version der bestehenden Plattform verstanden werden.

Umfangreiche digitale Anschlussmöglichkeiten

Eine der Besonderheiten des Shanling ET3 EVO bleibt die Vielfalt seiner digitalen Ausgänge. Neben den üblichen koaxialen und optischen S/PDIF-Schnittstellen steht eine professionelle symmetrische AES/EBU-Verbindung zur Verfügung. Hinzu kommen I²S über HDMI sowie ein USB-Datenausgang zur direkten Verbindung mit einem kompatiblen D/A-Wandler.

Über USB und I²S lassen sich Audiodaten mit bis zu 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512 übertragen. Die koaxialen und optischen S/PDIF-Ausgänge sowie AES/EBU unterstützen laut Hersteller Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 192 kHz sowie DSD64.

Gerade der USB-Ausgang erweitert die Auswahl geeigneter D/A-Wandler erheblich. Viele moderne DACs erzielen über ihre USB-Schnittstelle ihre größte Formatvielfalt, während dedizierte CD-Transports diese Verbindung nach wie vor nur selten anbieten.

Upsampling bis hin zu DSD

Die digitale Signalverarbeitung übernimmt unter anderem ein CT7302CL. Dieser ermöglicht wahlweise eine Konvertierung eingehender Audiodaten in höher aufgelöstes Linear PCM oder in DSD. Shanling bezeichnet diese Betriebsarten als All-to-PCM und All-to-DSD.

Damit kann der Anwender selbst entscheiden, ob die Daten möglichst unverändert an den D/A-Wandler gelangen oder bereits im Transport einer gezielten Konvertierung unterzogen werden. Welcher Weg die besseren Ergebnisse liefert, hängt nicht zuletzt vom angeschlossenen DAC und dessen eigener Signalverarbeitung ab.

Nicht allein für CDs konzipiert

Der Shanling ET3 EVO beschränkt sich trotz seiner klaren Positionierung als CD-Transport nicht auf optische Datenträger. Über einen angeschlossenen USB-Speicher können zahlreiche Audioformate bis hin zu Hi-res PCM und DSD wiedergegeben werden.

Dual-Band WiFi mit 2,4 und 5 GHz erschließt darüber hinaus Inhalte im lokalen Netzwerk über DLNA sowie Apple AirPlay. Bluetooth 5.0 steht ebenfalls zur Verfügung und unterstützt LDAC, AAC und SBC. Ein am Gerät angeschlossener USB-Speicher kann über das Netzwerk zudem als einfache NAS-Quelle bereitgestellt werden.

Die Bedienung erfolgt über Tasten und den Multifunktionsregler an der Front, die mitgelieferte Fernbedienung oder eine passende Companion App. Informationen zum laufenden Titel und zu den gewählten Funktionen stellt das integrierte IPS-Display dar.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

CD und Hi-res aus einer Quelle: Neben Audio CDs können auch hochauflösende Dateien von USB-Speichern und aus dem Netzwerk wiedergegeben werden.

Neben Audio CDs können auch hochauflösende Dateien von USB-Speichern und aus dem Netzwerk wiedergegeben werden. Freie Wahl des D/A-Wandlers: Der konsequente Verzicht auf eine analoge Ausgangsstufe erlaubt die Kombination mit unterschiedlichsten externen DACs.

Der konsequente Verzicht auf eine analoge Ausgangsstufe erlaubt die Kombination mit unterschiedlichsten externen DACs. USB als digitaler Audioausgang: Damit lassen sich auch D/A-Wandler einbinden, die ihre umfassendste Formatunterstützung über USB bieten.

Damit lassen sich auch D/A-Wandler einbinden, die ihre umfassendste Formatunterstützung über USB bieten. I²S für anspruchsvolle Digitalketten: Die HDMI-basierte I²S-Schnittstelle ermöglicht eine alternative, besonders direkte Signalübertragung zu kompatiblen DACs.

Die HDMI-basierte I²S-Schnittstelle ermöglicht eine alternative, besonders direkte Signalübertragung zu kompatiblen DACs. Flexible Signalaufbereitung: All-to-PCM und All-to-DSD erlauben eine Anpassung der Ausgabe an die Eigenschaften des angeschlossenen Wandlers.

All-to-PCM und All-to-DSD erlauben eine Anpassung der Ausgabe an die Eigenschaften des angeschlossenen Wandlers. Vielseitige Netzwerkintegration: DLNA und Apple AirPlay ergänzen die klassische CD-Wiedergabe um komfortables Streaming.

DLNA und Apple AirPlay ergänzen die klassische CD-Wiedergabe um komfortables Streaming. Kompakte Bauform: Der ET3 EVO benötigt deutlich weniger Stellfläche als ein klassisches HiFi-Gerät im vollen Rack-Format.

Der ET3 EVO benötigt deutlich weniger Stellfläche als ein klassisches HiFi-Gerät im vollen Rack-Format. Markanteres Design: Die neue Kombination aus Dunkelgrau, Carbon-Optik und rotem Regler verleiht dem Gerät einen eigenständigen Auftritt.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Shanling ET3 EVO CD Transport wird bereits an die internationalen Vertriebspartner von Shenzhen Shanling Digital Techno Development Co. Ltd. ausgeliefert und sollte damit in Kürze im Fachhandel verfügbar sein. Obwohl Shanling das Design überarbeitete und Optimierungen an der Stromversorgung sowie der digitalen Laufwerksschaltung vornahm, bleibt der Preis gegenüber dem bisherigen Shanling ET3 unverändert. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt € 699,-.

Wir meinen …

Shenzhen Shanling Digital Techno Development Co. Ltd. widersteht der Versuchung, aus einigen gezielten Änderungen einen vermeintlich vollkommen neuen CD-Transport zu machen. Der ET3 EVO bleibt im Kern der bekannte ET3 – und genau darin liegt seine Stärke. USB und I²S, Upsampling bis DSD, Wiedergabe von USB-Speichern sowie Netzwerk- und Bluetooth-Funktionen ergeben weiterhin ein bemerkenswert vielseitiges Paket zu einem attraktiven Preis. Ob die behutsamen Eingriffe in Stromversorgung und Digitalschaltung tatsächlich hörbare Vorteile bringen, muss ein direkter Vergleich zeigen. Das neue Design hingegen ist unübersehbar: Der Shanling ET3 EVO tritt deutlich selbstbewusster auf als sein Vorgänger.

Produkt Shanling ET3 EVO CD Transport Preis € 699,-

Technische Daten Shanling ET3 EVO CD Transport

Produkt Shanling ET3 EVO CD Transport Charakterisierung Digitaler CD-Transport und Hi-res Digital-Transport Bauform Top-Loader CD-Laufwerk Philips SAA7824 Lasereinheit Sanyo HD850 Unterstützte Discs Audio CD, CD-R, CD-RW Systemplattform Ingenic X2000 Upsampling All-to-PCM, All-to-DSD Upsampling-Chip CT7302CL Digitale Ausgänge USB, I²S über HDMI, koaxial S/PDIF, optisch S/PDIF, AES/EBU USB-Ausgang Bis Linear PCM mit 32 Bit und 768 kHz, DSD512 I²S-Ausgang Bis Linear PCM mit 32 Bit und 768 kHz, DSD512 Koaxial, optisch und AES/EBU Bis Linear PCM mit 32 Bit und 192 kHz, DSD64 Wiedergabe von USB-Speichern Ja Unterstützte Dateiformate DSD, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG Vorbis, ALAC, MP2, M4A, AC3 und Opus Netzwerk Dual-Band WiFi mit 2,4 und 5 GHz Streaming DLNA, Apple AirPlay Bluetooth Bluetooth 5.0 Bluetooth-Codecs LDAC, AAC, SBC MQA MQA Full Decoder und MQA Core Decoder Bedienung Tasten, Multifunktionsregler, Fernbedienung und Companion App Display IPS-Farbdisplay Leistungsaufnahme 15 W Abmessungen 188 × 255 × 68 mm Gewicht Rund 2,5 kg Lieferumfang Fernbedienung, CD-Abdeckung, Netzkabel, Kurzanleitung und Dokumentation

Marke Shenzhen Shanling Digital Techno Hersteller Shanling Audio Vertrieb NT Global Distribution GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Quelle Shenzhen Shanling Digital Techno