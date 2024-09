Steinway & Sons BWS-110 In-wall Woofer – Besonders flacher Subwoofer

Follow on X

In aller Kürze Mit dem neuen Steinway & Sons BWS-110 In-wall Woofer erweitert das Unternehmen SL Audio A/S nunmehr das Angebot im Custom Installation Segment.

Das Unternehmen SL Audio A/S präsentiert nunmehr als neue Lösung der Marke Steinway Lyngdorf den neuen Steinway & Sons BWS-110, den der dänische Spezialist als einen besonders leistungsstarken Tieftöner bezeichnet, einen Subwoofer, der speziell für das breit aufgestellte Produktportfolio im Bereich Custom Installation entwickelt wurde und der sich zudem dadurch auszeichnet, besonders flach ausgelegt zu sein.

Der neue Steinway & Sons BWS-110 In-wall Woofer erlaubt somit die Realisierung von Lösungen mit souveräner Abbildung bis in tiefste Frequenzbereiche hinein selbst dann, wenn für die Installation nur sehr dünne Wände mit 10 cm Hohlraumbauweise bereit stehen.

Breite Auswahl an Subwoofern

Es ist erstaunlich, dass SL Audio A/S unter der Marke Steinway Lyngdorf eine Vielzahl an Lösungen für den Bereich Custom Installation aufbieten kann, wobei man sich ganz klar an Anwender richtet, die exklusive Lösungen für besondere Installationen wünschen. Allein im Subwoofer-Bereich kann die Marke Steinway & Sons eine sehr breite Palette vorweisen, der neue Steinway & Sons BWS-110 In-wall Woofer ist das bereits sechste Modell.

Präzise in der Darbietung, kraftvoll im Auftreten

Die Abkürzung BWS im Namen des Subwoofers steht für Boundary Woofer Shallow, wobei man hier auf eine geschlossene Konstruktion setzt, bei der das sehr flache Gehäuse des passiven Subwoofers überaus solide aus MDF gefertigt wurde, wie der Hersteller angibt.

Der Steinway & Sons BWS-110 verfüge über ein patentiertes, speziell für Steinway Lyngdorf entwickeltes, flaches Woofer-Design mit hoher Auslenkung, das auf einer innovativen Schwingspulen- und Konus-Geometrie bzw. Aufhängung basiert, die höchste Auslenkung auf kleinstem Raum ermöglichen soll, wie man bei den Dänen zu Protokoll gibt. Eine vierlagige Schwingspule, eine ultrastabile Doppel-Aluminiummembran, ein sehr leistungsstarker Neodym-Magnet und ein extrem steifer Aluminiumgusskorb sorgen nach Einschätzung von SL Audio A/S für eine beeindruckende Bassleistung, die der bekannten Klangqualität der Steinway & Sons-Lautsprecher vollends gerecht werde.



Damit sei sichergestellt, dass man den neuen Steinway & Sons BWS-110 In-wall Woofer problemlos mit allen anderen Lösungen der Marke einsetzen könne, eben nicht nur jenen Produkten für den Wand- oder Deckeneinbau, sondern auch den klassischen Systemen für den Einsatz im Bereich HiFi sowie Home Cinema.

Intelligenter System-Einsatz für beste Performance

Entsprechend ist es aus Sicht von SL Audio A/S auch sehr wichtig darauf hin zu weisen, dass man den neuen Steinway & Sons BWS-110 In-wall Woofer natürlich in bewährter Art und Weise auch als weiteres Produkt im Lösungsorientierten Gesamtkonzept des Unternehmens verstehen muss, man spricht hierbei gerne von einem Integrated System Approach, der defakto die DNA des Unternehmens darstelle.

Besagter Integrated System Approach stelle sicher, dass alle Teile des Systems – vom Lautsprecher über die Tieftöner bis hin zu den leistungsstarken Digitalverstärkern und den Stereo- oder Surround-Prozessoren – perfekt zusammenarbeiten und optimal aufeinander abgestimmt sind.

Die in den Produkten von Steinway Lyngdorf integrierte RoomPerfect Technology etwa kalibriert die Leistung der Lautsprecher und Tieftöner akustisch auf die Raumakustik, während das einzigartige Bass Management die bestmögliche Klangintegration zwischen den ausgewählten Steinway & Sons Lautsprechern und den Steinway & Sons BWS-110 Tieftönern erreicht. Damit könne man, so das Versprechen der Dänen, das beste Klangerlebnis für jeden Kunden, in jedem Raum und bei jeder Lautsprecheranordnung, garantieren.

Technische Eckdaten

Beim neuen Steinway & Sons BWS-110 In-wall Woofer handelt es sich um einen passiven Subwoofer für den Wandeinbau, der Abmessungen von 1.000 mm in Länge, 350 mm in der Breite, und lediglich 88 mm in der Tiefe misst und mit seinem Gehäuse gefertigt aus MDF 16 kg auf die Waage bringt.

Man setzt hierbei auf eine geschlossene Konstruktion basierend auf einem 10 Zoll Dual Aluminium Cone mit 4-Layer Voice Coil und leistungsstarkem Neodym-Magnet im Antrieb.

Damit lasse sich ein Frequenzbereich von 30 bis 200 Hz abbilden, wobei die Impedanz mit 4 Ohm, die Empfindlichkeit mit 82 dB, und die empfohlene Leistung mit 400 W ausgewiesen werden. Das Unternehmen empfiehlt als Spielpartner etwa einen Steinway & Sons A1 oder Steinway & Sons A2, wobei natürlich nur ein Kanal benötigt wird.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Steinway & Sons BWS-110 In-wall Woofer soll bereits im Laufe des Oktober 2024 zur Verfügung stehen, und zwar in der Ausführung Mattschwarz. Selbstverständlich kann der Frontgrill des Subwoofers nach Wunsch lackiert werden. Da es sich um ein Produkt handelt, das man als Teil eines Systems versteht, gibt man hier von Seiten des Herstellers keine Stückpreise an.

Wir meinen…

Mit dem neuen Steinway & Sons BWS-110 In-wall Woofer stellt das Unternehmen SL Audio A/S einen weiteren passiven Subwoofer vor, der sich als optimaler Spielpartner für exklusive Installationen im HiFi- und Home Cinema Segment basierend auf Lösungen der Marke Steinway Lyngdorf erweisen soll. Die Besonderheit hierbei liegt insbesondere darin, dass es sich um einen Subwoofer handelt, der selbst in sehr dünnen Wänden eingebaut werden kann und dennoch mit souveräner Darbietung überzeugen soll.

PRODUKT Steinway & Sons BWS-110 In-wall Woofer Preis k. A.

