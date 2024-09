Follow on X

Neu in der Lyngdorf Discreet Series – Lyngdorf DW-1 In-wall Woofer

In aller Kürze Das Unternehmen SL Audio A/S erweitert das Programm im Custom Installation Segment der Marke Lyngdorf Audio, konkret bei der Lyngdorf Discreet Series nunmehr um den neuen Lyngdorf DW-1 In-wall Woofer.

Das skandinavische Unternehmen SL Audio A/S kann seit jeher ein überaus breit aufgestelltes Angebot im Bereich Custom Installation vorweisen, wobei man sich aber etwa mit der Marke Lyngdorf Audio ganz klar auf das Premium Segment konzentriert und damit Lösungen offeriert, die in jedweder Beziehung höchsten Ansprüchen genügen müssen, sei es das Design betreffend, aber natürlich allen voran den Klang.

So erstaunt es nicht, dass man nunmehr bei der Präsentation des neuesten Subwoofers für das Custom Installation Segment von einer Lösung spricht, die einerseits überaus dezent in jedes Wohnumfeld integriert werden kann, gleichzeitig aber mit einer beeindruckenden Darbietung glänzt. Der neue Lyngdorf DW-1 In-wall Woofer soll als Teil der Lyngdorf Discreet Series all dies leisten können.

Lyngdorf DW-1 In-wall Woofer aus der Lyngdorf Discreet Custom Installation Series

Der neue Lyngdorf DW-1 In-wall Woofer sei als Lösung konzipiert, die speziell für kundenspezifische Installation als besonders flacher Wandeinbau-Woofer ausgelegt sei, und dennoch mit Fug und Recht als High-performance Subwoofer bezeichnet werden kann.

Die Produktbezeichnet stehe für nichts anderes als Discreet Woofer, und er sei der erste seiner Art, aber bereits das sechste Modell der überaus erfolgreichen Lyngdorf Discreet Custom Installation Series. Damit ergänzt dieser Subwoofer die Wandeinbau-Lautsprecher-Systeme von Lyngdorf Audio dieser Produktlinie, aber auch jener, die man mit den Lösungen der Lyngdorf MH-Series und Lyngdorf FR-Series bieten kann.

Ein High-performance Subwoofer

Der neue Lyngdorf DW-1 setze auf eine geschlossene Konstruktion mit besonders flachem Gehäuse, sodass er selbst in Hohlraumwänden mit lediglich 10 cm Platz finden könne.

Die Entwickler setzen hierbei auf eine besonders flache Konstruktion basierend auf einem 10 Zoll Woofer mit spezieller Schwingspulen- und Konus-Geometrie sowie platzsparender Aufhängung. Um noch mehr ins Detail zu gehen, es handelt sich um eine Konstruktion mit vierlagiger Schwingspule, einer ultrastabilen Doppel-Aluminiummembran in Verbindung mit einem sehr leistungsfähigen Neodym-Magnet und einem extrem steifen Aluminiumgusskorb. Dies sorge für eine beeindruckende Bassleistung, die einen hohen Ausgangspegel und eine tiefe Basserweiterung erreicht, so das Versprechen des Herstellers.

Technische Eckdaten

Es handelt sich beim neuen Lyngdorf DW-1 In-wall Woofer um einen passiven Subwoofer zum Wandeinbau mit 10 Zoll Dual Aluminium Cone, Vierlagiger Schwingspule und leistungsstarkem Antrieb basierend auf einem Neodym-Magnet. Bei einer nominellen Impedanz von 4 Ohm und einem Wirkungsgrad von 82 dB sei er für eine Leistung bis zu 300 Watt ausgelegt und könne einen Frequenzbereich zwischen 30 und 200 Hz abbilden.

Mit Abmessungen von 350 x 1.000 x 88 mm bringt es diese Lösung mit ihrem solidem Gehäuse gefertigt aus MDF und steifem Rahmen auf 16 kg. Der Subwoofer ist in mattem Schwarz gehalten und natürlich kann der Front-Grill übermalt werden.

Preise und Verfügbarkeit

Der empfohlene Verkaufspreis für den neuen Lyngdorf DW-1 In-wall Woofer wird mit € 2.799,- ausgewiesen und dieser soll bereits im Oktober 2024 auf den Markt kommen. Er wird mit einem lackierbaren, magnetisch gehaltenen Gitter zur Abdeckung der Tieftönerfront geliefert.

Wir meinen…

Mit dem neuen Lyngdorf DW-1 In-wall Woofer erweitert SL Audio A/S die so genannte Lyngdorf Discreet Custom Installation Series erstmals um einen Subwoofer, wobei dieser für Installationen ausgelegt ist, bei denen keinerlei Lautsprecher zu sehen sein sollen, oder aber nur herkömmliche Lautsprecher-Systeme ihren Platz finden, in jedem Fall aber dennoch höchster Wert auf eine Darbietung mit satter, akkurater Basswiedergabe gelegt wird.

PRODUKT Lyngdorf DW-1 In-wall Woofer Preis € 2.799,-

