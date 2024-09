Follow on X

High End 2026 in Wien – High End übersiedelt nach Wien

In aller Kürze Die High End 2025 wird die letzte sein, die in München stattfindet, ab dem Jahr 2026 wird Wien der Schauplatz für die weltweit führende Fachmesse der Unterhaltungselektronik sein.

Über viele, viele Jahre hinweg war jedes Jahr aufs Neue München der Treffpunkt der kompletten Unterhaltungselektronik-Branche, denn mit der High End stand hier die ganz klar weltweit führende Fachmesse auf dem Programm. Das gilt auch fürs Jahr 2025, denn vom 15. bis 18. Mai 2025 steht die High End 2025 in bewährter Art und Weise im M.O.C. in der bayerischen Metropole auf dem Plan.

Doch dies wird der Abschied sein, denn mit 2026 ist damit Schluss. Die High End 2026 wird vom 28. bis 31. Mai 2026 erstmals in Wien stattfinden, die international renommierte Audio-Messe übersiedelt damit in die Metropole an der Donau, dies gab die High End Society Service GmbH als Veranstalter nunmehr bekannt.

Beste Ausstellungsbedingungen mit neuen Maßstäben

Nach über 20 Jahren auf demselben Messegelände wurde der Zeitpunkt für eine Veränderung wohlüberlegt gewählt. Die Entscheidung, die internationale Audiomesse nach Wien zu verlegen, steht für Aufbruch, Erneuerung und zukunftsweisende Aussichten, so die High End Society Service GmbH. Dass es ausgerechnet Wien ist, das die neue Heimat der High End sein soll, kommt natürlich nicht von ungefähr, denn mit der finest audio show Vienna 2023 im Herbst letzten Jahres veranstaltete die High End Society Service GmbH erstmals eine Fachmesse in Wien, und zwar im Austria Center Vienna.

Diese Event-Location wird nunmehr von der High End Society Service GmbH als erstklassiges Event-Gelände im Herzen der österreichischen Hauptstadt bezeichnet, das zudem in den letzten Jahren aufwendig renoviert wurde und nunmehr in gänzlich neuem Glanz erstrahlt, zudem mit der modernsten Technik ausgestattet ist.

Eine Vielzahl von modernen Räumen in verschiedenen Größen bieten exzellente Vorführmöglichkeiten. Weitere Säle und großflächige Hallen stehen für den freien Standbau zur Verfügung. Insgesamt verfügt das Austria Center Vienna über 26.000 m2 Ausstellungsfläche auf mehreren Ebenen im Hauptgebäude und in den angrenzenden Hallen. Somit finden Aussteller für ihre unterschiedlichen Bedürfnisse optimale Bedingungen vor.

Wie beschrieben, zeigte sich dies bereits im Rahmen der finest audio show Vienna im November 2023 und das positive Feedback der Aussteller als auch Besucher und nicht zuletzt die aktuellen Anmeldezahlen zur diesjährigen finest audio show Vienna bestätigen nach Ansicht der High End Society Service GmbH den Eindruck, mit dem Austria Center Vienna eine sehr gute Wahl für die neue Heimat der High End getroffen zu haben.

Das nächste Level für eine traditionsreiche Veranstaltung

Den Standortwechsel begründet die High End Service GmbH allen voran mit vielversprechenden Perspektiven und optimalen Möglichkeiten, die Fachmesse High End weiterzuentwickeln.

„Das Austria Center Vienna punktet nicht nur mit hervorragenden Ausstellungsbedingungen, sondern auch mit einer fortschrittlichen Umgebung, die das Niveau der High End steigern und ihren Erfolg in den nächsten Jahren sichern werden. Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Maßnahme die HIGH END auf ein neues Level heben können und freuen uns auf die Chancen, die uns dieser Wechsel bringen kann.“ Stefan Dreischärf, Geschäftsführer der High End Society Service GmbH

Wien, die Welthauptstadt der Musik

Dass die High End Society Service GmbH Wien wählte, passt natürlich auch im Hinblick darauf, perfekt, dass die Metropole an der Donau seit jeher als Weltstadt der Musik gilt. Keine andere Stadt der Welt kann auch nur annähernd an das Niveau heran reichen, das Wien in dieser Beziehung bietet.

Die weltoffene Stadt an der Donau besteche mit internationalem Flair, traditionsreicher Geschichte und einem herausragenden kulturellen Angebot, so schätzt es die High End Society Service GmbH ein.

Jahr für Jahr locke die österreichische Metropole Tausende Gäste aus aller Welt an. Wien ist hervorragend erreichbar und bietet als Welthauptstadt der Musik eine perfekte Kulisse für die High End, bei der sich alles um die exzellente Musikwiedergabe dreht. Kombiniert mit den ausgezeichneten logistischen Bedingungen, ist Wien für den Veranstalter eine ideale Wahl.

„Der neue Standort schafft eine perfekte Verbindung zu unserer Messe und wird für alle Beteiligten auch atmosphärisch ein Gewinn sein.“ Stefan Dreischärf, Geschäftsführer der High End Society Service GmbH

Auch der Interessenverband High End Society e. V. sieht in dem neuen Messestandort viel Potential und damit den richtigen Weg für die weltweit führende Fachmesse.

„In dem Umzug nach Wien sehen wir eine großartige Chance, die High End noch attraktiver zu gestalten, sie als wichtigsten internationalen Branchentreffpunkt zu stärken und zukunftsfähig zu machen. Wir freuen uns auf eine neue Ära der über 40-jährigen Messetradition der High End.“ Jürgen Timm, Vorstandsvorsitzender des Verbands High End Society e. V.

High End Munich 2025, High End Vienna 2026… Die Fakten

Es sind zwar noch ein paar „Tage“ bis es so weit ist, aber hier schon einmal die Eckdaten um diese in den Kalender einzutragen. Bereits sehr früh gibt die High End Society Service GmbH nunmehr die Termine nicht nur fürs nächste Jahr, sondern zudem für die Messe-Events der kommenden Jahre bekannt.



High End Munich 2025 – 15. bis 18. Mai 2025

High End Vienna 2026 – 28. bis 31. Mai 2026

High End Vienna 2027 – 6. bis 9. Mai 2027

High End Vienna 2028 – 25. bis 28. Mai 2028

Wir meinen…

Es ist durchaus überraschend, dass man von Seiten der High End Society Service GmbH den seit Jahr und Tag bewährten Standort in München aufgibt und mit der High End 2025 die letzte Fachmesse in der bayerischen Metropole veranstaltet. Dass man mit der High End 2026 nach Wien übersiedelt, ist allerdings durchaus naheliegend, gilt die Metropole an der Donau doch als die Welthauptstadt der Musik. Dass man zudem mit dem Austria Center Vienna eine der modernsten Event-Location mitten im Herzen der Stadt gewinnen konnte, spielt natürlich ebenfalls eine wesentliche Rolle. Zentral direkt neben der UNO City Vienna gelegen ist diese Location für Aussteller und nationale als auch internationale Besucher gleichermaßen perfekt.

