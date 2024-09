Streamer von Eversolo nun mit TuneIn – Internet Radio, Hörbücher und Podcasts

In aller Kürze Ab sofort unterstützen die Streaming-Systeme der Marke Eversolo als weiteren Dienst TuneIn der TuneIn Inc. und damit eine Vielzahl an neuen Angeboten.

Mit den Lösungen Eversolo DMP-A6, Eversolo DMP-A6 Master Edition und Eversolo DMP-A8 stehen drei herausragende Streaming-Systeme bereit, mit denen das Unternehmen Eversolo Audio Technology Co. Ltd., das wiederum Teil der Zidoo Technology Co. Ltd. ist, das entsprechende Marktsegment durchaus gehörig durcheinandere wirbelte und so manch etablierten Hersteller in arge Bedrängnis brachte.

Mit ein Grund dafür ist, dass die Lösungen der Marke Eversolo überaus vielseitig sind, und stetig weiter verbessert werden. So implementiert man nunmehr den Dienst TuneIn als weitere Möglichkeit, auf unterschiedlichste Inhalte zugreifen zu können.

TuneIn als weiteres Streaming-Angebot

Dass nunmehr mit TuneIn der TuneInc Inc. ein weiteres Streaming-Angebot Einzug bei den Lösungen Eversolo DMP-A6, Eversolo DMP-A6 Master Edition und Eversolo DMP-A8 hält, mag auf den ersten Blick nichts Außergewöhnliches sein, zumal sich allen voran die Entwickler von Eversolo Audio Technology Co. Ltd. sich durch enormes Engagement bei der Verbesserung ihrer Produkte auszeichnen.

Doch der Dienst TuneIn ist dann doch etwas Besonderes, denn damit eröffnet sich ein enorm vielseitiges Angebot an unterschiedlichsten Diensten, und zwar in Form von Internet Radio und Podcasts sowie Hörbücher, und damit zu den unterschiedlichsten Themenbereichen. Von Nachrichten allgemeiner Art, Sport, bis hin zu Meldungen aus unterschiedlichsten Sparten steht hier eine enorme Vielfalt zur Verfügung, und zwar in bewährter Art und Weise mit all dem Komfort, die die Benutzerführung der Systeme von Eversolo Audio Technology Co. Ltd. aufbieten können.

Preise und Verfügbarkeit

Natürlich steht der Zugriff auf TuneIn über die Systeme von Eversolo Audio Technology Co. Ltd. allen Anwendern kostenlos bereit.

Wir meinen…

Es mag nach nichts Besonderem klingen, wenn Eversolo Audio Technology Co. Ltd. nunmehr all seine Streaming-Systeme für TuneIn rüstet, allerdings handelt es sich hierbei um ein immens vielseitiges Angebot von TuneIn Inc., sodass man nunmehr über die direkte Integration von TuneIn bei den Produkten Eversolo DMP-A6, Eversolo DMP-A6 Master Edition und Eversolo DMP-A8 auf Nachrichten, Sport, Musik, Hörbücher und Podcasts und damit ein beachtliches Angebot an unterschiedlichsten Inhalten zugreifen kann.

PRODUKT Streamer von Eversolo nun mit TuneIn Preis kostenlos

