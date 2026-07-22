In aller Kürze Der Shanling EC Zero T MAX kombiniert ein mobiles CD-Laufwerk mit 24 Bit R2R DAC, zwei JAN6418-Röhren, USB DAC und bis zu 1.300 mW Leistung. In Kürze erhältlich für € 689,-.

Shenzhen Shanling Digital Techno Development Co. Ltd. erweitert sein Angebot portabler CD-Player um den neuen Shanling EC Zero T MAX High-End Portable CD Player. Das neue Modell baut auf dem Shanling EC Zero T auf, übernimmt dessen Kombination aus selbst entwickeltem 24 Bit R2R DAC, klassischem CD-Laufwerk und zwei JAN6418-Röhren, greift jedoch an zwei klanglich entscheidenden Stellen ein. Neben einer optimierten Stromversorgung und Signalführung der Wandlersektion kommt eine neu entwickelte Kopfhörerverstärkung rund um den AD8397 zum Einsatz. Diese liefert nicht nur erheblich mehr Leistung, sondern weist laut Hersteller auch eine deutlich niedrigere Ausgangsimpedanz auf. Damit soll der Shanling EC Zero T MAX sowohl anspruchsvolle Over-ear Kopfhörer als auch empfindliche In-ear Kopfhörer souverän ansteuern können.

Key Facts Shanling EC Zero T MAX

Mobiler High-end CD-Player mit Gapless Playback und aktivem magnetischem Disc Clamp

Selbst entwickelter 24 Bit R2R DAC mit 192 Präzisionswiderständen und OS/NOS-Modus

USB DAC für Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512

Zwei JAN6418-Röhren, wahlweise Röhren- oder Transistor-Modus

Bis zu 1.300 mW an 32 Ohm über 4,4 mm Pentaconn

Kopfhörer- und Line-Ausgänge mit 3,5 mm und 4,4 mm Pentaconn

Bluetooth 5.3 mit aptX Adaptive, aptX und SBC

5.500-mAh-Akku mit bis zu 20 Stunden Laufzeit bei Bluetooth-Übertragung

Konsequente Weiterentwicklung des Shanling EC Zero T

Der Zusatz MAX steht bei diesem Modell nicht allein für eine höhere Ausgangsleistung. Shanling hat nach eigenen Angaben Rückmeldungen von Anwendern des bisherigen Shanling EC Zero T aufgegriffen und vor allem jene Schaltungsbereiche überarbeitet, die über die Eignung für unterschiedliche Kopfhörer entscheiden.

Im Zentrum steht eine neue Verstärkerschaltung auf Basis des AD8397. Sie soll die verfügbare Leistung deutlich erhöhen, ohne dass dafür ein externes Netzteil erforderlich wäre. Die volle Ausgangsleistung steht somit auch im Akkubetrieb zur Verfügung. Zugleich konnte Shanling die Ausgangsimpedanz auf 0,4 Ohm am 3,5-mm-Anschluss beziehungsweise 0,7 Ohm am symmetrischen 4,4-mm-Pentaconn-Ausgang reduzieren.

Gerade für empfindliche In-ear Kopfhörer ist dies ein wichtiger Punkt, da eine niedrige Ausgangsimpedanz unerwünschte Veränderungen des Frequenzgangs minimiert. Leistungsfordernde Over-ear Modelle wiederum sollen von den deutlich größeren Reserven der neuen Verstärkerschaltung profitieren.

Foto © Shenzhen Shanling Digital Techno | Shanling EC Zero T MAX High-End Portable CD Player

Bis zu 1.300 mW am symmetrischen Ausgang

Im Transistor-Modus erreicht der Shanling EC Zero T MAX über 4,4 mm Pentaconn bis zu 1.300 mW an 32 Ohm. Der unsymmetrische 3,5-mm-Ausgang stellt unter denselben Bedingungen bis zu 361 mW bereit.

Auch im Röhren-Modus bleiben die Leistungswerte beachtlich. Hier liefert der symmetrische Ausgang bis zu 1.162 mW an 32 Ohm, während über 3,5 mm bis zu 361 mW zur Verfügung stehen. Die MAX-Ausführung ist damit keineswegs nur auf leicht anzutreibende mobile Kopfhörer beschränkt.

Zwischen Low Gain und High Gain kann abhängig vom verwendeten Kopfhörer gewechselt werden. Damit lässt sich der Arbeitsbereich der Verstärkung sowohl an empfindliche In-ears als auch an weniger effiziente Kopfhörer anpassen.

24 Bit R2R DAC mit optimierter Schaltung

Grundsätzlich setzt Shanling weiterhin auf das aus dem Shanling EC Zero T bekannte, selbst entwickelte R2R-Wandlermodul. Es basiert auf einer 24-Bit-Architektur mit insgesamt 192 hochpräzisen Widerständen, deren Toleranz mit 0,1 Prozent angegeben wird.

Die Erfahrungen aus der Entwicklung des Shanling PRO R2R DAC, wie er in den Modellen Shanling SCD3.3 und Shanling SCD1.3R verwendet wird, flossen jedoch in die MAX-Ausführung ein. Überarbeitet wurden sowohl die eigentliche DAC-Schaltung als auch deren Stromversorgung. Nach Darstellung des Herstellers soll dies eine breitere und tiefere räumliche Abbildung sowie eine höhere Transparenz im Mittel- und Hochtonbereich ermöglichen.

Für die digitale Signalverarbeitung stehen Oversampling und Non-Oversampling zur Wahl. Im NOS-Modus wird das Signal ohne digitales Oversampling verarbeitet, während der OS-Modus eine entsprechende digitale Filterung vorsieht.

JAN6418-Röhren oder Transistor-Modus

Zwei JAN6418-Miniaturröhren bilden weiterhin einen wesentlichen Teil des Konzepts. Shanling montiert sie in einer speziell entwickelten, stoßgedämpften Konstruktion, die mechanische Schwingungen und Mikrofonie reduzieren soll. Aufgrund ihres niedrigen Spannungs- und Energiebedarfs eignen sich diese Röhren auch für ein akkubetriebenes Gerät.

Der Anwender kann zwischen Röhren- und Transistor-Modus wählen. Shanling beschreibt den Röhren-Modus als wärmer, körperhafter und fließender, während der Transistor-Modus dynamischer und direkter abgestimmt sein soll. Der EC Zero T MAX bietet damit zwei unterschiedliche klangliche Ausprägungen, ohne dass dafür externe Komponenten erforderlich wären.

Eigenständiges CD-Laufwerk mit aktivem Magnetic Clamp

Für die Wiedergabe optischer Datenträger verwendet Shanling ein eigens abgestimmtes, kompaktes CD-Laufwerk. Ein aktiver Magnetic Clamp passt seine Position und den Anpressdruck während des Betriebs kontinuierlich an. Dies soll einen stabilen Lauf der Disc gewährleisten und zugleich mechanische Geräusche sowie Vibrationen des Laufwerks reduzieren.

Gapless Playback wird ebenfalls unterstützt, sodass ohne Unterbrechung produzierte Live-Alben, Konzeptalben oder klassische Werke korrekt wiedergegeben werden können. Darüber hinaus lassen sich Audio-CDs in Echtzeit mit einfacher Geschwindigkeit auf ein angeschlossenes USB-Speichermedium übertragen.

USB DAC für PCM bis 768 kHz und DSD512

Neben der Wiedergabe von CDs lässt sich der Shanling EC Zero T MAX als externer USB DAC einsetzen. Über USB-C verarbeitet er Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 768 kHz sowie DSD bis einschließlich DSD512.

Damit erschöpft sich der Einsatzbereich nicht in der Funktion eines mobilen CD-Players. Am Schreibtisch kann das Gerät ebenso als DAC und Kopfhörerverstärker für einen Computer dienen. Über die Line-Ausgänge lässt es sich zudem in eine bestehende HiFi-Anlage oder in ein Aktivlautsprechersystem einbinden.

Zur Verfügung stehen Line-Ausgänge über 3,5 mm und 4,4 mm Pentaconn. Zusätzlich kann der 3,5-mm-Anschluss ein S/PDIF-Signal elektrisch koaxial oder optisch ausgeben.

Bluetooth 5.3 für Kopfhörer und Lautsprecher

Bluetooth wird beim Shanling EC Zero T MAX als Sender eingesetzt. Das von CD oder einer anderen internen Quelle wiedergegebene Signal lässt sich somit direkt an Bluetooth-Kopfhörer oder kompatible Wireless Speaker übertragen.

Unterstützt werden Bluetooth 5.3 sowie die Codecs SBC, aptX und aptX Adaptive. Letzterer erlaubt abhängig vom verbundenen Gerät eine dynamische Anpassung von Datenrate und Übertragungsstabilität.

Portabler Betrieb und External Power Mode

Der integrierte Akku weist eine Kapazität von 5.500 mAh auf. Über den unsymmetrischen 3,5-mm-Ausgang nennt Shanling eine Laufzeit von bis zu acht Stunden, über 4,4 mm Pentaconn sollen bis zu 7,5 Stunden möglich sein. Wird der EC Zero T MAX ausschließlich als Bluetooth-Transmitter eingesetzt, steigt die Laufzeit auf bis zu 20 Stunden.

Für den stationären Betrieb kann ein USB-C-Netzteil mit 5 V und 2 A angeschlossen werden. Im External Power Mode wird der Akku für die Versorgung der Audioschaltungen umgangen, während er weiterhin mit geringer Leistung geladen wird. Dadurch soll der Akku geschont werden, ohne dass das Gerät nach dem stationären Einsatz erst erneut aufgeladen werden muss.

Aluminiumgehäuse in Titanium Grey

Das 158 mm breite, 150 mm tiefe und 28 mm hohe Gehäuse wird aus einem massiven Aluminiumblock CNC-gefräst. Über dem Laufwerk sitzt eine Abdeckung aus gehärtetem Glas, die den Blick auf die rotierende CD freigibt.

Für die MAX-Version wählt Shanling ein glattes Finish in Titanium Grey. Ein neues geometrisches Muster auf der CD-Abdeckung und weitere dezente grafische Details sollen das Modell von der bisherigen Ausführung unterscheiden. Das Gewicht beträgt 669 g.

Bedient wird der Player über ein 1,68 Zoll großes LCD-Display, klassische Funktionstasten und einen seitlich angeordneten Schieberegler für die Lautstärke. Eine Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Eingaben während des Transports.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Mehr Leistungsreserven: Bis zu 1.300 mW an 32 Ohm erlauben den Betrieb deutlich anspruchsvollerer Kopfhörer.

Bis zu 1.300 mW an 32 Ohm erlauben den Betrieb deutlich anspruchsvollerer Kopfhörer. Für In-ears geeignet: Die niedrige Ausgangsimpedanz reduziert mögliche Wechselwirkungen mit empfindlichen Mehrwege-In-ears.

Die niedrige Ausgangsimpedanz reduziert mögliche Wechselwirkungen mit empfindlichen Mehrwege-In-ears. Zwei Klangcharaktere: Röhren- und Transistor-Modus ermöglichen eine gezielte Anpassung an Kopfhörer und persönliche Vorlieben.

Röhren- und Transistor-Modus ermöglichen eine gezielte Anpassung an Kopfhörer und persönliche Vorlieben. CDs ohne Unterbrechung: Gapless Playback eignet sich für Live-Aufnahmen, klassische Werke und nahtlos produzierte Alben.

Gapless Playback eignet sich für Live-Aufnahmen, klassische Werke und nahtlos produzierte Alben. Auch als Desktop-DAC nutzbar: Über USB-C werden Linear PCM bis 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512 unterstützt.

Über USB-C werden Linear PCM bis 32 Bit und 768 kHz sowie DSD512 unterstützt. Flexible Systemintegration: Kopfhörer-, Line- und digitale Ausgänge erschließen Anwendungen von mobilen In-ears bis zur stationären HiFi-Anlage.

Kopfhörer-, Line- und digitale Ausgänge erschließen Anwendungen von mobilen In-ears bis zur stationären HiFi-Anlage. Kabellose Wiedergabe: Bluetooth 5.3 mit aptX Adaptive überträgt CDs direkt an kompatible Kopfhörer oder Wireless Speaker.

Bluetooth 5.3 mit aptX Adaptive überträgt CDs direkt an kompatible Kopfhörer oder Wireless Speaker. Netz- und Akkubetrieb: Der External Power Mode ermöglicht den stationären Einsatz ohne permanente Belastung des Akkus.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue Shanling EC Zero T MAX High-End Portable CD Player soll in Kürze im Fachhandel erhältlich sein. Für das in Titanium Grey ausgeführte Modell nennt der Hersteller einen empfohlenen Verkaufspreis von € 689,-.

Wir meinen…

Der Shanling EC Zero T MAX ist weit mehr als eine optisch abgewandelte Sonderausführung. Gerade die neue Kopfhörerverstärkung beseitigt eine typische Einschränkung vieler portabler CD-Player: Es steht nun genügend Leistung für ausgewachsene Over-ear Kopfhörer bereit, während die niedrige Ausgangsimpedanz zugleich den Betrieb anspruchsvoller In-ears erleichtert. Dazu kommen der eigenständige R2R DAC, die wählbare Röhrensektion und eine Anschlussvielfalt, die auch im stationären Betrieb kaum Wünsche offenlässt. Shenzhen Shanling Digital Techno Development Co. Ltd. macht den EC Zero T damit zu einem deutlich universelleren Player, ohne dessen bewusst nostalgischen Charakter aufzugeben.

Produkt Shanling EC Zero T MAX Preis € 689,-

Technische Daten Shanling EC Zero T MAX

Produkt Shanling EC Zero T MAX Charakterisierung Mobiler High-end CD-Player, R2R DAC und Kopfhörerverstärker CD-Wiedergabe Custom CD Drive, Gapless Playback Disc-Stabilisierung Aktiver Magnetic Clamp DAC Selbst entwickelte 24 Bit R2R-Architektur Widerstandsnetzwerk 192 Präzisionswiderstände, Toleranz 0,1 Prozent Filtermodi OS und NOS Röhren 2 × JAN6418 Verstärkermodi Transistor und Röhre USB DAC Linear PCM bis 32 Bit und 768 kHz, DSD bis DSD512 USB-DAC-Frequenzgang 20 Hz bis 40 kHz, -0,5 dB CD-Frequenzgang 20 Hz bis 20 kHz, -0,5 dB Kopfhörerausgänge 3,5 mm, 4,4 mm Pentaconn 3,5-mm-Leistung Transistor Low Gain: 37 mW; High Gain: 361 mW an 32 Ohm 3,5-mm-Leistung Röhre Low Gain: 39 mW; High Gain: 361 mW an 32 Ohm 4,4-mm-Leistung Transistor Low Gain: 211 mW; High Gain: 1.300 mW an 32 Ohm 4,4-mm-Leistung Röhre Low Gain: 151 mW; High Gain: 1.162 mW an 32 Ohm Ausgangsimpedanz 3,5 mm 0,4 Ohm Ausgangsimpedanz 4,4 mm 0,7 Ohm Dynamikumfang 115 dB über 3,5 mm; 116 dB über 4,4 mm Kanaltrennung 79 dB über 3,5 mm; 103 dB über 4,4 mm Signal-Rausch-Abstand 115 dB über 3,5 mm; 116 dB über 4,4 mm Line-Ausgänge 3,5 mm und 4,4 mm Pentaconn Ausgangsspannung 3,5 mm 2,12 V RMS Transistor; 1,8 V RMS Röhre Ausgangsspannung 4,4 mm 4,2 V RMS Transistor; 3,6 V RMS Röhre Digitalausgang S/PDIF koaxial und optisch über 3,5 mm Bluetooth Bluetooth 5.3, Sender Bluetooth-Codecs SBC, aptX, aptX Adaptive CD-Ripping Auf USB-Speichermedium mit einfacher Geschwindigkeit Display 1,68 Zoll LCD Akku 5.500 mAh Akkulaufzeit Bis zu 8 Stunden über 3,5 mm; 7,5 Stunden über 4,4 mm; 20 Stunden als Bluetooth-Transmitter Externe Stromversorgung USB-C, 5 V und 2 A Gehäuse CNC-gefrästes Aluminium, Abdeckung aus gehärtetem Glas Farbe Titanium Grey Abmessungen 158 × 150 × 28 mm Gewicht 669 g

Marke Shenzhen Shanling Digital Techno Hersteller Shanling Audio Vertrieb NT Global Distribution GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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