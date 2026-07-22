In aller Kürze Die Monitor Audio Hyphn Custom Edition bietet den britischen Referenzlautsprecher in mehr als 200 RAL-Farben an. Matte oder hochglänzende Oberflächen, zwei Ausführungen für M-Array und Sockel sowie ein individueller Bemusterungsprozess ermöglichen eine gezielte Abstimmung auf den Wohnraum.

Eine Monitor Audio Hyphn lässt sich nicht beiläufig in einem Wohnraum unterbringen. Mit knapp 1,4 m Höhe, 106,9 kg Gewicht pro Lautsprecher und ihrer unverwechselbaren Architektur bestimmt sie den Raum ebenso deutlich wie die Musikwiedergabe. Monitor Audio Ltd. zieht daraus nun eine konsequente Schlussfolgerung und bietet das Referenzmodell als Monitor Audio Hyphn Custom Edition an. Mehr als 200 RAL-Farben, matte oder hochglänzende Oberflächen sowie zwei unterschiedliche Ausführungen für M-Array und Sockel sollen eine gezielte Abstimmung auf Architektur und Einrichtung ermöglichen. Das technische Konzept bleibt unverändert, die äußere Gestaltung wird hingegen Teil eines individuellen Auftragsprozesses. Aus einem ohnehin außergewöhnlichen Lautsprecher wird damit ein exakt auf seinen künftigen Einsatzort abgestimmtes Stereo-Lautsprecherpaar.

Key Facts Monitor Audio Hyphn Custom Edition

Produkt: Passiver Drei-Wege-Referenzlautsprecher in individuell konfigurierbarer Ausführung

Passiver Drei-Wege-Referenzlautsprecher in individuell konfigurierbarer Ausführung Farbauswahl: Mehr als 200 Farben aus dem RAL-Classic-Spektrum

Mehr als 200 Farben aus dem RAL-Classic-Spektrum Oberflächen: Matte oder hochglänzende Lackierung

Matte oder hochglänzende Lackierung M-Array und Sockel: Schwarz und Gold oder Weiß und Silber

Schwarz und Gold oder Weiß und Silber Fertigung: Paarweise auf Bestellung in Rayleigh, Essex

Paarweise auf Bestellung in Rayleigh, Essex Konfiguration: Individuelle Bemusterung und Freigabe vor der Fertigung

Individuelle Bemusterung und Freigabe vor der Fertigung Treiber: Vier 200-mm-RDT-III-Tieftöner, sechs 50-mm-RDT-III-Mitteltöner und ein MPD-III-Hochtöner pro Lautsprecher

Vier 200-mm-RDT-III-Tieftöner, sechs 50-mm-RDT-III-Mitteltöner und ein MPD-III-Hochtöner pro Lautsprecher Frequenzgang: 18 Hz bis 60 kHz im Raum bei -6 dB

18 Hz bis 60 kHz im Raum bei -6 dB Impedanz und Wirkungsgrad: 4 Ohm nominal, 3,5 Ohm minimal und 86 dB

4 Ohm nominal, 3,5 Ohm minimal und 86 dB Abmessungen und Gewicht: 1.392 × 502 × 520 mm und 106,9 kg pro Lautsprecher

1.392 × 502 × 520 mm und 106,9 kg pro Lautsprecher Preis: € 92.500,- pro Paar als Custom Edition, € 82.500,- pro Paar als Standard-Ausführung

Ein Lautsprecher, der den Raum mitgestaltet

Bei vielen Lautsprechern gehört die Wahl der Oberfläche zu den letzten Schritten der Kaufentscheidung. Man entscheidet sich für ein Furnier, Schwarz oder Weiß, möglicherweise noch für eine Sonderlackierung, und konzentriert sich ansonsten auf Technik, Aufstellung und Elektronik. Bei der Monitor Audio Hyphn greift diese Trennung zu kurz.

Ihre beiden hohen Bassgehäuse und die dazwischen angeordnete M-Array-Brücke bilden eine Architektur, die mit einem klassischen rechteckigen Lautsprechergehäuse nur noch wenig gemeinsam hat. Der Name Hyphn leitet sich vom englischen Begriff „hyphen“ für Bindestrich ab. Gemeint ist die zentrale Verbindung zwischen den beiden Gehäusesäulen, in der Monitor Audio das komplette Hoch- und Mitteltonsystem unterbringt.

Diese Brücke ist optischer Mittelpunkt und akustisches Zentrum zugleich. Sie verbindet nicht bloß zwei Gehäuseteile, sondern prägt die Identität des gesamten Lautsprechers. Farbe und Materialwirkung spielen bei der Hyphn deshalb eine deutlich größere Rolle als bei einer konventionellen Standbox.

Mit der Custom Edition wird diese gestalterische Präsenz nicht abgeschwächt, sondern gezielt nutzbar gemacht. Die Hyphn kann als bewusster farblicher Akzent auftreten oder auf die Töne und Materialien eines Raums abgestimmt werden. Unsichtbar wird sie dadurch nicht. Aber sie kann ihren Platz wesentlich kontrollierter einnehmen.

Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio Hyphn Custom Edition

Mehr als 200 RAL-Farben statt drei Serienausführungen

Die Monitor Audio Hyphn wird regulär in Matte Heritage Green, Matte Black und Pure Satin White angeboten. Diese drei Ausführungen bleiben weiterhin Teil des Programms und bilden die sogenannte Standard Finish Collection.

Für die Monitor Audio Hyphn Custom Edition erweitert der Hersteller die Auswahl auf mehr als 200 Farben aus dem RAL-Classic-Spektrum. Das Angebot reicht damit von dezenten Weiß-, Grau- und Naturtönen bis hin zu kräftigem Rot, Orange, Gelb, Grün, Violett oder Blau.

Monitor Audio zeigt anhand einer kuratierten Auswahl, wie unterschiedlich die Hyphn wirken kann. Dazu gehören unter anderem Cement Grey, Purple Violet, Wine Red, Pearl Ruby Red, Signal Orange, Maize Yellow, Pale Green, Reseda Green, Mint Turquoise, Pearl Night Blue und Sapphire Blue.

Die große Auswahl soll allerdings nicht dazu verleiten, die Farbe isoliert zu betrachten. Auf einem Gehäuse dieser Dimension und mit derart ausgeprägten Rundungen wirkt ein Farbton wesentlich intensiver als auf einer kleinen Musterkarte. Licht, Umgebung, Reflexionen und die übrige Einrichtung verändern den Gesamteindruck zusätzlich.

Matt oder Hochglanz verändert den Charakter

Jede verfügbare Farbe kann laut Monitor Audio in matter oder hochglänzender Ausführung bestellt werden. Damit lässt sich nicht nur der Farbton, sondern auch die Wirkung der Gehäuseform beeinflussen.

Eine matte Oberfläche reduziert Reflexionen und lässt die beiden Gehäusesäulen ruhiger und geschlossener erscheinen. Die Konturen bleiben deutlich, treten aber weniger über Lichtspiegelungen in den Vordergrund. Eine hochglänzende Lackierung nimmt die Umgebung stärker auf, zeichnet Lichtquellen auf den gewölbten Flächen nach und betont dadurch die skulpturale Form.

Das kann bei identischer Farbe zu ausgesprochen unterschiedlichen Ergebnissen führen. Ein dunkles Blau in matter Ausführung wirkt vergleichsweise zurückhaltend, während derselbe Ton in Hochglanz wesentlich dramatischer erscheinen kann. Bei hellen Farben wiederum kann die matte Variante beinahe monolithisch wirken, während Hochglanz die einzelnen Flächen optisch stärker modelliert.

Gerade deshalb ist die Wahl des Glanzgrads kein nebensächliches Ausstattungsdetail. Sie entscheidet mit darüber, ob sich die Hyphn als ruhiger Bestandteil eines Raumkonzepts oder als bewusst gesetzter Mittelpunkt präsentiert.

M-Array und Sockel als Teil der Konfiguration

Die individuelle Gestaltung endet nicht bei der Gehäusefarbe. Auch die zentrale M-Array-Brücke und der Sockel können in zwei aufeinander abgestimmten Kombinationen ausgeführt werden. Zur Wahl stehen Schwarz mit goldfarbenen Details sowie Weiß mit silberfarbenen Akzenten.

Diese Entscheidung beeinflusst die Wirkung der Hyphn erheblich. Das M-Array sitzt zwischen den beiden Bassgehäusen und zieht aufgrund seiner technischen Konstruktion ohnehin den Blick auf sich. Je nach Kombination kann es einen deutlichen Kontrast zur gewählten Gehäusefarbe bilden oder sich bewusst in ein ruhigeres Gesamtbild einfügen.

Eine kräftige RAL-Farbe in Verbindung mit Schwarz und Gold betont den repräsentativen Charakter des Lautsprechers. Weiß und Silber kann die Konstruktion leichter und technischer erscheinen lassen, insbesondere in Verbindung mit hellen oder gedeckten Gehäusefarben.

Monitor Audio bezieht auch den Sockel in diese Wahl ein. Dadurch bleiben zentrale Gestaltungselemente des Lautsprechers aufeinander abgestimmt, anstatt lediglich die großen Gehäuseflächen mit einer Sonderfarbe zu versehen.

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Bemusterung und Freigabe vor der Fertigung

Die Monitor Audio Hyphn Custom Edition wird nicht wie ein gewöhnliches Serienprodukt über einen simplen Online-Konfigurator bestellt. Monitor Audio beschreibt das Angebot als individuellen Auftragsservice mit eigener Bemusterung und Freigabe.

Die gewünschte Farbe, der Glanzgrad sowie die Ausführung von M-Array und Sockel werden im Zuge dieses Prozesses abgestimmt. Erst nach Freigabe der gewählten Kombination beginnt die Fertigung des Lautsprecherpaars.

Dieser Aufwand ist angesichts der Dimensionen und des Preises nachvollziehbar. Eine digitale Farbdarstellung auf einem Bildschirm kann den späteren Eindruck im Raum kaum zuverlässig vermitteln. Selbst normierte RAL-Farben verändern ihre Wirkung abhängig von Beleuchtung, Oberflächenstruktur und den Materialien in ihrer unmittelbaren Umgebung.

Die Bemusterung gibt Käufern, Fachhändlern und gegebenenfalls Innenarchitekten die Möglichkeit, das Ergebnis vorab genauer zu beurteilen. Die Custom Edition nähert sich damit eher einem maßgefertigten Einrichtungsobjekt als einer üblichen Farboption innerhalb eines Serienprogramms an.

Fertigung auf Bestellung im britischen Essex

Jedes Paar der Monitor Audio Hyphn Custom Edition wird auf Bestellung am Unternehmenssitz in Rayleigh in der Grafschaft Essex gefertigt. Dort entstehen auch die regulären Ausführungen des Referenzlautsprechers.

Das Gehäuse stellt bereits ohne individuelle Lackierung beträchtliche Anforderungen an die Fertigung. Monitor Audio verwendet einen massiven Verbundwerkstoff aus Acryl, mineralischen Bestandteilen und natürlichen Pigmenten. Dieses Material lässt sich thermisch formen und präzise bearbeiten, soll zugleich aber besonders steif und resonanzarm sein.

Die beiden Bassgehäuse werden so bearbeitet, dass eine optisch weitgehend nahtlose Form mit fließenden Übergängen entsteht. Klassische rechtwinkelige Gehäusekanten spielen bei der Hyphn kaum eine Rolle. Stattdessen wird ihre Erscheinung von lang gezogenen Rundungen und der offen sichtbaren Verbindung durch das M-Array bestimmt.

Bei der Custom Edition muss die Lackierung diese Form erhalten und unterstützen. Monitor Audio gibt daher an, jede individuelle Oberfläche so aufzubauen, dass selbst markante Farben die Linienführung nicht verdecken. Die Lackierung wird damit nicht einfach aufgebracht, sondern als Bestandteil der gesamten Form verstanden.

Die technische Konstruktion bleibt unverändert

Die Individualisierung der Monitor Audio Hyphn Custom Edition betrifft ausschließlich ihre äußere Gestaltung. Akustisch und konstruktiv entspricht sie der bekannten Hyphn. Käufer erhalten somit keine technisch veränderte Sonderversion, sondern das vollständige Referenzkonzept des britischen Herstellers.

Im Zentrum befindet sich das M-Array, bestehend aus einem MPD-III-Hochtöner und sechs RDT-III-Mitteltönern mit jeweils 50 mm Durchmesser. Die sechs Mitteltöner sind rund um den Hochtöner angeordnet und sollen gemeinsam eine möglichst punktförmige Abstrahlung erreichen.

Durch die Verteilung der erforderlichen Membranfläche auf sechs kompakte Chassis kann jeder einzelne Mitteltöner mit vergleichsweise geringem Hub arbeiten. Monitor Audio verspricht sich davon niedrige Verzerrungen, eine schnelle Reaktion und eine präzise räumliche Darstellung.

Der MPD-III-Hochtöner stellt die dritte Generation der Micro Pleated Diaphragm Technology des Herstellers dar. Er sitzt exakt im Zentrum des Arrays und übernimmt ab 3,7 kHz. Die Übergabe von den Tieftönern an die sechs Mitteltöner erfolgt bereits bei 350 Hz. Damit deckt das M-Array einen breiten und für Stimmen, Instrumentalfarben sowie räumliche Orientierung entscheidenden Frequenzbereich ab.

Vier kraftkompensierte Tieftöner pro Lautsprecher

Für den Tiefton verfügt jede Monitor Audio Hyphn über vier RDT-III-Treiber mit jeweils 200 mm Durchmesser. Je zwei Tieftöner sind in den beiden seitlichen Gehäusesäulen gegenüberliegend angeordnet.

Monitor Audio spricht hier von einer kraftkompensierten Anordnung. Die mechanischen Kräfte, die durch die Bewegung der Membranen entstehen, sollen sich weitgehend gegenseitig aufheben, anstatt das Gehäuse in Schwingung zu versetzen. Das massive Verbundmaterial und die gegenüberliegende Anordnung der Tieftöner verfolgen somit dasselbe Ziel: Die Gehäusestruktur soll möglichst wenig Eigenleben entwickeln.

Das Bassreflexsystem ist auf 25 Hz abgestimmt. Für den Frequenzgang nennt Monitor Audio 18 Hz bis 60 kHz im Raum bei -6 dB. Der maximale Spitzenschalldruck wird mit 129 dB für einen einzelnen Lautsprecher in einem Meter Entfernung angegeben.

Solche Werte dienen bei einem Referenzlautsprecher nicht allein dazu, möglichst hohe Lautstärken zu demonstrieren. Sie zeigen vor allem, welche dynamischen Reserven die Konstruktion bereitstellen soll, ohne dass einzelne Treiber dauerhaft in kritischen Arbeitsbereichen betrieben werden müssen.

Die Verstärkerwahl verlangt Sorgfalt

Mit einem Wirkungsgrad von 86 dB zählt die Monitor Audio Hyphn nicht zu den besonders leicht anzutreibenden Lautsprechern. Die nominelle Impedanz beträgt 4 Ohm, der minimale Wert liegt laut Hersteller bei 3,5 Ohm und wird bei 2,2 kHz erreicht.

Monitor Audio empfiehlt Verstärker mit einer Leistung zwischen 200 und 1.600 Watt RMS an 4 Ohm. Diese auffallend breite Spanne verdeutlicht, dass nicht allein die nominelle Ausgangsleistung über die Eignung entscheidet. Der Verstärker sollte an niedrigen Impedanzen stabil arbeiten, hohe Ströme kontrolliert bereitstellen und die vier Tieftöner pro Kanal souverän führen können.

Bei einem Lautsprecher dieser Klasse wird die Elektronik ohnehin Teil einer sorgfältig abgestimmten Gesamtlösung sein. Gleiches gilt für Raum und Aufstellung. Mit Abmessungen von 1.392 × 502 × 520 mm und einem Gewicht von 106,9 kg pro Lautsprecher sollte die endgültige Position bereits vor der Lieferung geklärt werden.

Die Custom Edition erweitert diese Planung um die gestalterische Ebene. Neben akustischen Fragen wie Wandabstand, Hörposition und Raumakustik können Farbe und Oberflächenwirkung von Beginn an in das Raumkonzept einbezogen werden.

Zwischen High-end-Audio und individueller Raumplanung

Sonderfarben sind im High-end-Segment keineswegs neu. Bei der Monitor Audio Hyphn erhalten sie allerdings eine andere Bedeutung als bei einem konventionell geformten Lautsprecher. Die Hyphn ist bereits konstruktiv als eigenständiges Designobjekt angelegt. Ihre Architektur lässt sich durch eine neutrale Lackierung nicht verbergen.

Die Custom Edition akzeptiert diese Präsenz und macht sie planbar. In einem zurückhaltend gestalteten Hörraum kann eine matte Grau-, Grün- oder Weißausführung die Hyphn in ein ruhiges Materialkonzept einbinden. In großzügigen Wohnräumen lässt sich dieselbe Form mit Rot, Orange, Blau oder Violett bewusst als farblicher Gegenpol einsetzen.

Denkbar ist ebenso eine Abstimmung auf Wandfarben, Möbel, Kunstwerke oder architektonische Details. Der Bemusterungsprozess dürfte vor allem dann interessant sein, wenn Fachhändler, Raumplaner und Innenarchitekten gemeinsam an einem vollständigen Hörraum oder Wohnkonzept arbeiten.

Monitor Audio Ltd. erweitert damit nicht lediglich die Farbauswahl. Der Hersteller verschiebt einen Teil der Kaufentscheidung in Richtung individueller Raumplanung und maßgefertigter Ausstattung.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Mehr gestalterische Freiheit: Über 200 RAL-Farben erlauben eine gezielte Abstimmung auf Architektur und Einrichtung.

Über 200 RAL-Farben erlauben eine gezielte Abstimmung auf Architektur und Einrichtung. Zwei Oberflächenvarianten: Matte oder hochglänzende Lackierung verändert die Wirkung der skulpturalen Gehäuseform.

Matte oder hochglänzende Lackierung verändert die Wirkung der skulpturalen Gehäuseform. Abgestimmte Designdetails: M-Array und Sockel stehen in Schwarz und Gold oder Weiß und Silber zur Wahl.

M-Array und Sockel stehen in Schwarz und Gold oder Weiß und Silber zur Wahl. Individuelle Bemusterung: Die gewünschte Kombination wird vor der Fertigung abgestimmt und freigegeben.

Die gewünschte Kombination wird vor der Fertigung abgestimmt und freigegeben. Fertigung auf Bestellung: Jedes Stereo-Lautsprecherpaar entsteht als individuell konfigurierter Auftrag im britischen Essex.

Jedes Stereo-Lautsprecherpaar entsteht als individuell konfigurierter Auftrag im britischen Essex. Unveränderte Referenztechnik: Die freie Gestaltung ist mit der vollständigen akustischen Konstruktion der regulären Monitor Audio Hyphn verbunden.

Die freie Gestaltung ist mit der vollständigen akustischen Konstruktion der regulären Monitor Audio Hyphn verbunden. Planungssicherheit im Wohnraum: Farbe, Glanzgrad und Details können bereits bei der Gestaltung des Hörraums berücksichtigt werden.

Farbe, Glanzgrad und Details können bereits bei der Gestaltung des Hörraums berücksichtigt werden. Konsequentes Gesamtkonzept: Individualisierung betrifft nicht nur die großen Gehäuseflächen, sondern auch die optisch prägenden Bauteile.

Preis und Verfügbarkeit

Die Monitor Audio Hyphn Custom Edition kann ab sofort über autorisierte Monitor-Audio-Fachhändler bestellt werden. Der Preis beträgt € 92.500,- pro Paar. Damit liegt die individuell konfigurierte Ausführung um € 10.000,- über der Monitor Audio Hyphn in den drei Standardausführungen Matte Heritage Green, Matte Black und Pure Satin White, die zum Paarpreis von € 82.500,- angeboten wird. Da jedes Paar der Custom Edition erst nach individueller Bemusterung und Freigabe auf Bestellung gefertigt wird, weist Monitor Audio Ltd. ausdrücklich auf möglicherweise längere Lieferzeiten hin.

Wir meinen…

Die Monitor Audio Hyphn war nie als Lautsprecher gedacht, der möglichst unauffällig zwischen Möbeln verschwindet. Ihre Konstruktion ist zu eigenständig, ihre Dimensionen sind zu präsent und ihre technische Ambition zu deutlich sichtbar. Die Custom Edition ist deshalb kein beliebiges Luxus-Extra, sondern eine nachvollziehbare Erweiterung des ursprünglichen Konzepts.

Entscheidend sind nicht allein die mehr als 200 verfügbaren Farben. Erst die Kombination aus Farbton, Glanzgrad, M-Array, Sockel sowie einem eigenen Bemusterungs- und Freigabeprozess macht daraus ein schlüssiges Angebot. Die Hyphn kann dadurch wesentlich genauer auf jenen Raum abgestimmt werden, den sie später akustisch und optisch prägen soll.

Der Aufpreis von € 10.000,- ist beträchtlich, bewegt sich angesichts des Paarpreises der Standardausführung aber in einer nachvollziehbaren Relation. Wer € 82.500,- in einen Referenzlautsprecher investiert, dürfte kaum daran interessiert sein, bei der Gestaltung einen Kompromiss eingehen zu müssen. Monitor Audio Ltd. trägt diesem Anspruch nun Rechnung und behandelt die äußere Ausführung mit jener Konsequenz, die man in dieser Klasse erwarten darf.

Produkt Monitor Audio Hyphn Custom Edition Preis Monitor Audio Hyphn € 82.500,-

Monitor Audio Hyphn Custom Edition € 92.500,-

Technische Daten Monitor Audio Hyphn Custom Edition

Produkt Monitor Audio Hyphn Custom Edition Charakterisierung Passiver Drei-Wege-Referenz-Standlautsprecher in individuell konfigurierbarer Ausführung Gehäusekonzept Zwei Bassgehäuse mit zentraler M-Array-Brücke Gehäusematerial Verbundwerkstoff aus Acryl, Mineralien und natürlichen Pigmenten Bassprinzip Bassreflex Bassreflex-Abstimmung 25 Hz Hochtöner 1 × MPD III Mitteltöner 6 × 50 mm RDT III Tieftöner 4 × 200 mm RDT III in kraftkompensierter Anordnung Frequenzgang 18 Hz bis 60 kHz im Raum bei -6 dB Übergangsfrequenzen 350 Hz und 3,7 kHz Wirkungsgrad 86 dB bei 2,83 V und 1 m Nominalimpedanz 4 Ohm Minimalimpedanz 3,5 Ohm bei 2,2 kHz Dauerbelastbarkeit 800 Watt Empfohlene Verstärkerleistung 200 bis 1.600 Watt RMS an 4 Ohm Maximaler Spitzenschalldruck 129 dB pro Lautsprecher bei 1 m Standardausführungen Matte Heritage Green, Matte Black und Pure Satin White Custom-Farben Mehr als 200 Farben aus dem RAL-Classic-Spektrum Custom-Oberflächen Matt oder Hochglanz M-Array und Sockel Schwarz und Gold oder Weiß und Silber Abmessungen 1.392 × 502 × 520 mm Gewicht 106,9 kg pro Lautsprecher Fertigung Auf Bestellung in Rayleigh, Essex, Großbritannien Garantie 5 Jahre

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