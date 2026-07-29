Wharfedale ELYSIAN R Series – Fünf neue High-end-Lautsprecher für Stereo und Home Cinema
Das „R“ in der neuen Wharfedale ELYSIAN R Series steht für „Refined“ und beschreibt den Ansatz recht treffend: Wharfedale ersetzt das bestehende Konzept nicht, sondern überarbeitet AMT-Hochtöner, Tief- und Mitteltöner, Frequenzweichen sowie Gehäusekonstruktion. Zur Serie gehören die Regallautsprecher Wharfedale ELYSIAN 1R und ELYSIAN 2R, die Standlautsprecher Wharfedale ELYSIAN 3R und ELYSIAN 4R sowie der Center-Lautsprecher Wharfedale ELYSIAN CR. Die Preise beginnen bei € 4.199,- pro Paar.
- Wharfedale entwickelt seine ELYSIAN Series gezielt weiter und präsentiert mit der neuen Wharfedale ELYSIAN R Series zwei Regal-, zwei Stand- und einem Center-Lautsprecher eine vollständig aufeinander abgestimmte Produktlinie für anspruchsvolle Stereo- und Home-Cinema-Systeme.
Die englische Lautsprecher-Schmiede Wharfedale lässt keinen Zweifel daran, wie die neue Generation der Wharfedale ELYSIAN Series, die Wharfedale ELYSIAN R Series verstanden werden soll. Das „R“ stehe für „Refined“, also für eine gezielte Verfeinerung jener Plattform, mit der sich die britische Lautsprecher-Marke im gehobenen Segment etabliert hat. Unter der Leitung von Chefentwickler Peter Comeau wurden deshalb nicht einfach neue Gehäuse um bekannte Chassis gebaut, sondern sämtliche klangrelevanten Komponenten überprüft und überarbeitet. Die zu IAG Group Ltd. gehörende Marke präsentiert damit eine komplette Produktfamilie aus zwei Regal-, zwei Stand- und einem Center-Lautsprecher, die sowohl für Stereo als auch für umfangreiche Home-Cinema-Systeme konzipiert ist.
Key Facts Wharfedale ELYSIAN R Series
- Produktlinie: High-end-Lautsprecher für Stereo und Home Cinema
- Modelle: Wharfedale ELYSIAN 1R, Wharfedale ELYSIAN 2R, Wharfedale ELYSIAN 3R, Wharfedale ELYSIAN 4R und Wharfedale ELYSIAN CR
- Konzeption: Zweiwege- und Dreiwege-Bassreflexsysteme
- Hochtöner: Weiterentwickelte Air Motion Transformer mit PET-Membran
- Tief- und Mitteltöner: Beschichtete Glasfaser-Matrixmembranen und überarbeitete Antriebssysteme
- Frequenzweichen: Neu berechnete Übergänge, Direct-path-Leiterplatten und hochwertige Bauteile
- Gehäuse: Mehrschichtiger Aufbau mit PROS und nach unten abstrahlendem SLPP-Bassreflexsystem
- Oberflächen: Walnut High Gloss, Matte Black und Lunar Grey
- Preise: Ab € 4.199,- pro Paar
„R“ steht für „Refined“
Die ursprüngliche Wharfedale ELYSIAN Series bildet weiterhin die konstruktive Grundlage. Neu berechnet und abgestimmt wurden jedoch die Chassis, deren Zusammenspiel über die Frequenzweiche und das Resonanzverhalten der Gehäuse. Wharfedale spricht daher bewusst nicht von einer vollständigen Neuentwicklung, sondern von einer Evolution.
Das ist bei einer bereits etablierten Lautsprecherplattform ein plausibler Ansatz. Entscheidend ist schließlich nicht die Zahl ausgetauschter Komponenten, sondern ob die Änderungen genau dort ansetzen, wo sich Verzerrungen, Resonanzen und Phasenfehler weiter reduzieren lassen. Laut Wharfedale soll die ELYSIAN R Series dadurch offener, präziser und natürlicher spielen, ohne den grundsätzlichen Klangcharakter der bisherigen ELYSIAN-Modelle aufzugeben.
Weiterentwickelter Air Motion Transformer
Der Air Motion Transformer bleibt das charakteristische Merkmal der Produktlinie. Für die neue Generation setzt Wharfedale auf eine vergrößerte PET-Membran und eine akustisch bedämpfte rückwärtige Kammer. Durch die gefaltete Membran wird die Luft nicht wie bei einer klassischen Kalotte kolbenförmig bewegt, sondern zwischen den Falten herausgepresst.
Das soll ein besonders schnelles Impulsverhalten mit geringer bewegter Masse ermöglichen. In den Modellen ELYSIAN 1R, ELYSIAN 2R, ELYSIAN 3R und ELYSIAN 4R kommt ein AMT mit 27 × 90 mm zum Einsatz. Der horizontal aufgebaute Center-Lautsprecher ELYSIAN CR verwendet eine kompaktere Ausführung mit 27 × 45 mm.
Beschichtete Glasfaser-Matrixmembranen
Für Tief- und Mittelton setzt Wharfedale weiterhin auf beschichtete Glasfaser-Matrixmembranen. Die Kombination aus geringer Masse, hoher Steifigkeit und innerer Dämpfung soll ein kontrolliertes Verhalten über den jeweils vorgesehenen Arbeitsbereich gewährleisten.
Überarbeitet wurden auch die Antriebssysteme. Akustisch bedämpfte Körbe, Aluminium-Demodulationsringe und neu entwickelte Phase Plugs sollen Verzerrungen reduzieren und das Verhalten der Chassis bei höheren Pegeln stabilisieren. Abgesehen vom Zweiwege-Modell ELYSIAN 1R verfügen alle Lautsprecher der Serie über einen eigenen 150-mm-Mitteltöner.
Neue Frequenzweichen für jedes Modell
Wharfedale hat die Übergänge zwischen Hoch-, Mittel- und Tiefton für sämtliche Modelle neu berechnet. Im Tieftonzweig kommen Spulen mit Silizium-Eisenkern zum Einsatz, während im Mittel- und Hochton Luftspulen verwendet werden. Polypropylen-Kondensatoren und widerstandsarme Bauteile ergänzen die Schaltung.
Neu entwickelte Direct-path-Leiterplatten sollen kurze Signalwege ermöglichen und die interne Anordnung der Komponenten verbessern. Als Innenverkabelung nennt Wharfedale hochreines LC-OFC-Kupfer mit PET-Isolierung. Im Mittelpunkt steht dabei weniger ein einzelnes Bauteil als die präzisere Phasenabstimmung zwischen den Chassis.
PROS und SLPP gegen störende Resonanzen
Die Gehäuse basieren auf Wharfedales Panel Resonance Optimisation System, kurz PROS. Dabei werden mehrere Schichten unterschiedlich dichter Holzwerkstoffe mit gezielt gesetzten Verstrebungen kombiniert. Gehäuseresonanzen sollen dadurch auf ein Niveau unterhalb der Wahrnehmungsschwelle gedrückt werden.
Für die Bassabstimmung greift Wharfedale auf das Slot Loaded Profiled Port System, kurz SLPP, zurück. Der Bassreflexkanal strahlt nach unten auf eine definierte Bodenplatte ab. Diese Anordnung soll den Luftstrom kontrollieren, Strömungsgeräusche verringern und zugleich die Empfindlichkeit gegenüber der Platzierung im Raum reduzieren.
Drei Oberflächen und eine gemeinsame Formensprache
Die geschwungenen Gehäuseformen der bisherigen ELYSIAN Series bleiben erhalten. Neben der bekannten Ausführung Walnut High Gloss stehen nun Matte Black und Lunar Grey zur Wahl. Matte Zierelemente und neu gestaltete Metallapplikationen sollen der Serie ein etwas zurückhaltenderes und moderneres Erscheinungsbild verleihen.
Alle fünf Lautsprecher basieren auf derselben technischen Plattform und wurden hinsichtlich Klangcharakter, Abstrahlverhalten und Übergängen aufeinander abgestimmt. Damit lassen sich sowohl klassische Stereo-Konfigurationen als auch mehrkanalige Systeme aus verschiedenen Modellen der Serie zusammenstellen.
Wharfedale ELYSIAN 1R – Der kompakte Einstieg
Die Wharfedale ELYSIAN 1R ist das kleinste Modell der Serie und als Zweiwege-Regallautsprecher ausgelegt. Ein 180-mm-Tiefmitteltöner übernimmt den gesamten Bereich bis zur Übergangsfrequenz von 2,6 kHz, darüber arbeitet der 27 × 90 mm große AMT. Mit einer Gehäusehöhe von 490 mm bleibt auch die ELYSIAN 1R ein stattlicher Regallautsprecher, ist innerhalb der Serie aber die wohnraumfreundlichste Lösung. Sie kann zudem als Surround-Lautsprecher in einem ELYSIAN R Home-Cinema-System eingesetzt werden.
|Produkt
|Wharfedale ELYSIAN 1R
|Konzeption
|Zweiwege-Regallautsprecher, Bassreflex
|Tiefmitteltöner
|1 × 180 mm, beschichtete Glasfaser-Matrixmembran
|Hochtöner
|27 × 90 mm AMT
|Frequenzgang
|49 Hz bis 22 kHz, ± 3 dB
|Basswiedergabe
|Bis 44 Hz bei -6 dB
|Übergangsfrequenz
|2,6 kHz
|Empfindlichkeit
|89 dB bei 2,83 V/1 m
|Nennimpedanz
|4 Ohm, kompatibel mit 8 Ohm
|Minimale Impedanz
|3,8 Ohm
|Empfohlene Verstärkerleistung
|25 bis 175 Watt
|Maximaler Schalldruckpegel
|108 dB
|Gehäusevolumen
|21,6 l
|Abmessungen
|490 × 263 × (285 + 30) mm
|Gewicht
|15 kg pro Stück
Wharfedale ELYSIAN 2R – Drei Wege im Regallautsprecher
Die Wharfedale ELYSIAN 2R ist konzeptionell deutlich aufwendiger als die kleinere ELYSIAN 1R. In ihrem 700 mm hohen Gehäuse kombiniert sie einen 220-mm-Tieftöner mit einem eigenen 150-mm-Mitteltöner und dem 27 × 90 mm großen AMT. Die Dreiwege-Konstruktion reicht laut Hersteller bis 35 Hz bei ± 3 dB und soll damit trotz ihrer Auslegung als Regallautsprecher ein weitgehend vollwertiges Klangbild ohne zwingende Unterstützung durch einen Subwoofer ermöglichen. Mit 30,5 kg pro Stück verlangt sie allerdings nach einem entsprechend stabilen Lautsprecherständer.
|Produkt
|Wharfedale ELYSIAN 2R
|Konzeption
|Dreiwege-Regallautsprecher, Bassreflex
|Tieftöner
|1 × 220 mm, beschichtete Glasfaser-Matrixmembran
|Mitteltöner
|1 × 150 mm, beschichtete Glasfaser-Matrixmembran
|Hochtöner
|27 × 90 mm AMT
|Frequenzgang
|35 Hz bis 22 kHz, ± 3 dB
|Basswiedergabe
|Bis 28 Hz bei -6 dB
|Übergangsfrequenzen
|360 Hz und 2,9 kHz
|Empfindlichkeit
|89 dB bei 2,83 V/1 m
|Nennimpedanz
|4 Ohm, kompatibel mit 8 Ohm
|Minimale Impedanz
|3,6 Ohm
|Empfohlene Verstärkerleistung
|25 bis 250 Watt
|Maximaler Schalldruckpegel
|109 dB
|Gehäusevolumen
|17,5 l und 43,6 l
|Abmessungen
|700 × 334 × (432 + 30) mm
|Gewicht
|30,5 kg pro Stück
Wharfedale ELYSIAN 3R – Schlanke Standbox mit zwei Tieftönern
Als kompakterer der beiden Standlautsprecher verwendet die Wharfedale ELYSIAN 3R zwei 180-mm-Tieftöner. Hinzu kommen ein eigener 150-mm-Mitteltöner und der aus den anderen Stereo-Modellen bekannte 27 × 90 mm große AMT. Das mit 263 mm vergleichsweise schmale Gehäuse bleibt damit deutlich zurückhaltender als jenes des Flaggschiffs ELYSIAN 4R. Beachtet werden sollte allerdings die minimale Impedanz von 2,3 Ohm, die eine entsprechend stromstabile Verstärkerelektronik nahelegt.
|Produkt
|Wharfedale ELYSIAN 3R
|Konzeption
|Dreiwege-Standlautsprecher, Bassreflex
|Tieftöner
|2 × 180 mm, beschichtete Glasfaser-Matrixmembran
|Mitteltöner
|1 × 150 mm, beschichtete Glasfaser-Matrixmembran
|Hochtöner
|27 × 90 mm AMT
|Frequenzgang
|44 Hz bis 22 kHz, ± 3 dB
|Basswiedergabe
|Bis 35 Hz bei -6 dB
|Übergangsfrequenzen
|375 Hz und 2,9 kHz
|Empfindlichkeit
|89 dB bei 2,83 V/1 m
|Nennimpedanz
|4 Ohm, kompatibel mit 8 Ohm
|Minimale Impedanz
|2,3 Ohm
|Empfohlene Verstärkerleistung
|30 bis 200 Watt
|Maximaler Schalldruckpegel
|108 dB
|Gehäusevolumen
|9,4 l und 35 l
|Abmessungen
|1.050 × 263 × (285 + 30) mm
|Gewicht
|28,45 kg pro Stück
Wharfedale ELYSIAN 4R – Das Flaggschiff der Serie
Die Wharfedale ELYSIAN 4R schöpft das Konzept der Serie mit zwei 220-mm-Tieftönern, einem 150-mm-Mitteltöner und dem 27 × 90 mm großen AMT vollständig aus. Der Frequenzgang wird mit 30 Hz bis 22 kHz bei ± 3 dB angegeben, die untere Grenzfrequenz bei -6 dB liegt bei 24 Hz. Eine Empfindlichkeit von 92 dB erleichtert grundsätzlich die Verstärkerwahl, wobei die nominell 4 Ohm Impedanz und das Minimum von 3,2 Ohm dennoch nach einer belastbaren Endstufe verlangen. Mit knapp 1,2 m Höhe und 49,5 kg pro Stück ist die ELYSIAN 4R auch äußerlich unmissverständlich das Spitzenmodell der Produktlinie.
|Produkt
|Wharfedale ELYSIAN 4R
|Konzeption
|Dreiwege-Standlautsprecher, Bassreflex
|Tieftöner
|2 × 220 mm, beschichtete Glasfaser-Matrixmembran
|Mitteltöner
|1 × 150 mm, beschichtete Glasfaser-Matrixmembran
|Hochtöner
|27 × 90 mm AMT
|Frequenzgang
|30 Hz bis 22 kHz, ± 3 dB
|Basswiedergabe
|Bis 24 Hz bei -6 dB
|Übergangsfrequenzen
|340 Hz und 3,1 kHz
|Empfindlichkeit
|92 dB bei 2,83 V/1 m
|Nennimpedanz
|4 Ohm, kompatibel mit 8 Ohm
|Minimale Impedanz
|3,2 Ohm
|Empfohlene Verstärkerleistung
|15 bis 250 Watt
|Maximaler Schalldruckpegel
|110 dB
|Gehäusevolumen
|38 l und 79,4 l
|Abmessungen
|1.188 × 402 × (432 + 30) mm
|Gewicht
|49,5 kg pro Stück
Wharfedale ELYSIAN CR – Dreiwege-Center für Home Cinema
Für den Center-Lautsprecher ELYSIAN CR übernimmt Wharfedale weitgehend die Chassis-Konfiguration des Flaggschiffs. Zwei 220-mm-Tieftöner flankieren einen eigenen 150-mm-Mitteltöner und einen speziell für die horizontale Bauform ausgelegten AMT mit 27 × 45 mm. Die echte Dreiwege-Auslegung soll Stimmen nicht allein klar verständlich wiedergeben, sondern den Center auch hinsichtlich Dynamik und Klangfarbe an die übrigen Modelle der Serie anbinden. Mit 830 mm Breite und 30,2 kg Gewicht verlangt die ELYSIAN CR allerdings nach entsprechend viel Platz unter oder hinter der Leinwand.
|Produkt
|Wharfedale ELYSIAN CR
|Konzeption
|Dreiwege-Center-Lautsprecher, Bassreflex
|Tieftöner
|2 × 220 mm, beschichtete Glasfaser-Matrixmembran
|Mitteltöner
|1 × 150 mm, beschichtete Glasfaser-Matrixmembran
|Hochtöner
|27 × 45 mm AMT
|Frequenzgang
|35 Hz bis 22 kHz, ± 3 dB
|Basswiedergabe
|Bis 27 Hz bei -6 dB
|Übergangsfrequenzen
|360 Hz und 2,9 kHz
|Empfindlichkeit
|91 dB bei 2,83 V/1 m
|Nennimpedanz
|6 Ohm, kompatibel mit 8 Ohm
|Minimale Impedanz
|3,5 Ohm
|Empfohlene Verstärkerleistung
|25 bis 250 Watt
|Maximaler Schalldruckpegel
|110 dB
|Gehäusevolumen
|5,7 l und 64 l
|Abmessungen
|320 × 830 × (340 + 30) mm
|Gewicht
|30,2 kg pro Stück
Passende Lautsprecherständer
Für Wharfedale ELYSIAN 1R, ELYSIAN 2R und ELYSIAN CR bietet der Hersteller speziell abgestimmte Ständer an. Sie bestehen aus Rohren und oberen Auflageplatten aus kohlenstoffreichem Stahl und stehen auf gehärteten Stahl-Spikes. Angeboten werden die Ständer ausschließlich in Matte Black.
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Komplette Produktlinie: Zwei Regal-, zwei Stand- und ein Center-Lautsprecher decken Stereo- und Home-Cinema-Systeme ab.
- Einheitliche Abstimmung: Sämtliche Modelle basieren auf derselben akustischen Plattform und lassen sich miteinander kombinieren.
- AMT-Hochtöner: Die überarbeitete Konstruktion soll schnelle Impulse und eine offene Hochtonwiedergabe ermöglichen.
- Echte Dreiwege-Systeme: ELYSIAN 2R, ELYSIAN 3R, ELYSIAN 4R und ELYSIAN CR verfügen über einen eigenen Mitteltöner.
- Kontrollierter Tiefton: Das nach unten abstrahlende SLPP-System reduziert Strömungsgeräusche und erleichtert die Aufstellung.
- Resonanzarme Gehäuse: Mehrschichtiger Aufbau und interne Verstrebungen sollen störende Gehäuseschwingungen minimieren.
- Flexible Systemplanung: Die Serie reicht vom kompakteren Zweiwege-Modell bis zum knapp 50 kg schweren Standlautsprecher.
- Drei Oberflächen: Walnut High Gloss, Matte Black und Lunar Grey erlauben eine Anpassung an unterschiedliche Wohnräume.
Preis und Verfügbarkeit
Die neue Wharfedale ELYSIAN R Series soll ab August 2026 über den autorisierten Fachhandel erhältlich sein. Die Wharfedale ELYSIAN 1R kostet € 4.199,- pro Paar, die Wharfedale ELYSIAN 2R € 6.499,- pro Paar. Für die Standlautsprecher werden € 7.499,- pro Paar für die Wharfedale ELYSIAN 3R und € 8.999,- pro Paar für die Wharfedale ELYSIAN 4R aufgerufen. Der Center-Lautsprecher Wharfedale ELYSIAN CR kostet € 4.199,- pro Stück.
Die passenden Ständer werden mit € 649,- pro Paar für den Wharfedale ELYSIAN 1R Stand und € 699,- pro Paar für den Wharfedale ELYSIAN 2R Stand angeboten. Der Wharfedale ELYSIAN CR Stand kostet € 749,- pro Stück. Der Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgt über die IAD GmbH.
Wir meinen…
Wharfedale widersteht bei der Wharfedale ELYSIAN R Series der Versuchung, eine etablierte Produktlinie allein um des Neuigkeitswerts willen vollständig umzubauen. Stattdessen konzentriert sich die Entwicklung auf Chassis, Frequenzweichen und Gehäusedetails – also genau jene Bereiche, in denen sich ein ausgereiftes Lautsprecherkonzept noch verbessern lässt. Besonders schlüssig ist die breite Modellaufstellung: Vom vergleichsweise kompakten Zweiwege-Regallautsprecher bis zum großen Dreiwege-Standmodell und dem vollwertigen Center steht eine gemeinsame Plattform für Stereo und Home Cinema bereit. Ob das „Refined“-Konzept den versprochenen klanglichen Fortschritt tatsächlich bringt, muss ein ausführlicher Test zeigen. Konzeptionell präsentiert Wharfedale als Marke der IAG Group Ltd. aber eine lückenlos aufgebaute High-end-Serie.
|Produkt
|Wharfedale ELYSIAN R Series
|Preis
|Wharfedale ELYSIAN 1R € 4.199,- pro Paar
Wharfedale ELYSIAN 2R € 6.499,- pro Paar
Wharfedale ELYSIAN 3R € 7.499,- pro Paar
Wharfedale ELYSIAN 4R € 8.999,- pro Paar
Wharfedale ELYSIAN CR € 4.199,- pro Stück
Wharfedale ELYSIAN 1R Stand € 499,- pro Paar
Wharfedale ELYSIAN 2R Stand € 699,- pro Paar
Wharfedale ELYSIAN CR Stand € 749,- pro Stück
|Marke
|Wharfedale
|Hersteller
|IAG Group Ltd.
|Vertrieb
|IAD GmbH
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