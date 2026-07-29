In aller Kürze Wharfedale entwickelt seine ELYSIAN Series gezielt weiter und präsentiert mit der neuen Wharfedale ELYSIAN R Series zwei Regal-, zwei Stand- und einem Center-Lautsprecher eine vollständig aufeinander abgestimmte Produktlinie für anspruchsvolle Stereo- und Home-Cinema-Systeme.

Die englische Lautsprecher-Schmiede Wharfedale lässt keinen Zweifel daran, wie die neue Generation der Wharfedale ELYSIAN Series, die Wharfedale ELYSIAN R Series verstanden werden soll. Das „R“ stehe für „Refined“, also für eine gezielte Verfeinerung jener Plattform, mit der sich die britische Lautsprecher-Marke im gehobenen Segment etabliert hat. Unter der Leitung von Chefentwickler Peter Comeau wurden deshalb nicht einfach neue Gehäuse um bekannte Chassis gebaut, sondern sämtliche klangrelevanten Komponenten überprüft und überarbeitet. Die zu IAG Group Ltd. gehörende Marke präsentiert damit eine komplette Produktfamilie aus zwei Regal-, zwei Stand- und einem Center-Lautsprecher, die sowohl für Stereo als auch für umfangreiche Home-Cinema-Systeme konzipiert ist.

Key Facts Wharfedale ELYSIAN R Series

Produktlinie: High-end-Lautsprecher für Stereo und Home Cinema

High-end-Lautsprecher für Stereo und Home Cinema Modelle: Wharfedale ELYSIAN 1R, Wharfedale ELYSIAN 2R, Wharfedale ELYSIAN 3R, Wharfedale ELYSIAN 4R und Wharfedale ELYSIAN CR

Wharfedale ELYSIAN 1R, Wharfedale ELYSIAN 2R, Wharfedale ELYSIAN 3R, Wharfedale ELYSIAN 4R und Wharfedale ELYSIAN CR Konzeption: Zweiwege- und Dreiwege-Bassreflexsysteme

Zweiwege- und Dreiwege-Bassreflexsysteme Hochtöner: Weiterentwickelte Air Motion Transformer mit PET-Membran

Weiterentwickelte Air Motion Transformer mit PET-Membran Tief- und Mitteltöner: Beschichtete Glasfaser-Matrixmembranen und überarbeitete Antriebssysteme

Beschichtete Glasfaser-Matrixmembranen und überarbeitete Antriebssysteme Frequenzweichen: Neu berechnete Übergänge, Direct-path-Leiterplatten und hochwertige Bauteile

Neu berechnete Übergänge, Direct-path-Leiterplatten und hochwertige Bauteile Gehäuse: Mehrschichtiger Aufbau mit PROS und nach unten abstrahlendem SLPP-Bassreflexsystem

Mehrschichtiger Aufbau mit PROS und nach unten abstrahlendem SLPP-Bassreflexsystem Oberflächen: Walnut High Gloss, Matte Black und Lunar Grey

Walnut High Gloss, Matte Black und Lunar Grey Preise: Ab € 4.199,- pro Paar

„R“ steht für „Refined“

Die ursprüngliche Wharfedale ELYSIAN Series bildet weiterhin die konstruktive Grundlage. Neu berechnet und abgestimmt wurden jedoch die Chassis, deren Zusammenspiel über die Frequenzweiche und das Resonanzverhalten der Gehäuse. Wharfedale spricht daher bewusst nicht von einer vollständigen Neuentwicklung, sondern von einer Evolution.

Das ist bei einer bereits etablierten Lautsprecherplattform ein plausibler Ansatz. Entscheidend ist schließlich nicht die Zahl ausgetauschter Komponenten, sondern ob die Änderungen genau dort ansetzen, wo sich Verzerrungen, Resonanzen und Phasenfehler weiter reduzieren lassen. Laut Wharfedale soll die ELYSIAN R Series dadurch offener, präziser und natürlicher spielen, ohne den grundsätzlichen Klangcharakter der bisherigen ELYSIAN-Modelle aufzugeben.

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Weiterentwickelter Air Motion Transformer

Der Air Motion Transformer bleibt das charakteristische Merkmal der Produktlinie. Für die neue Generation setzt Wharfedale auf eine vergrößerte PET-Membran und eine akustisch bedämpfte rückwärtige Kammer. Durch die gefaltete Membran wird die Luft nicht wie bei einer klassischen Kalotte kolbenförmig bewegt, sondern zwischen den Falten herausgepresst.

Das soll ein besonders schnelles Impulsverhalten mit geringer bewegter Masse ermöglichen. In den Modellen ELYSIAN 1R, ELYSIAN 2R, ELYSIAN 3R und ELYSIAN 4R kommt ein AMT mit 27 × 90 mm zum Einsatz. Der horizontal aufgebaute Center-Lautsprecher ELYSIAN CR verwendet eine kompaktere Ausführung mit 27 × 45 mm.

Beschichtete Glasfaser-Matrixmembranen

Für Tief- und Mittelton setzt Wharfedale weiterhin auf beschichtete Glasfaser-Matrixmembranen. Die Kombination aus geringer Masse, hoher Steifigkeit und innerer Dämpfung soll ein kontrolliertes Verhalten über den jeweils vorgesehenen Arbeitsbereich gewährleisten.

Überarbeitet wurden auch die Antriebssysteme. Akustisch bedämpfte Körbe, Aluminium-Demodulationsringe und neu entwickelte Phase Plugs sollen Verzerrungen reduzieren und das Verhalten der Chassis bei höheren Pegeln stabilisieren. Abgesehen vom Zweiwege-Modell ELYSIAN 1R verfügen alle Lautsprecher der Serie über einen eigenen 150-mm-Mitteltöner.

Neue Frequenzweichen für jedes Modell

Wharfedale hat die Übergänge zwischen Hoch-, Mittel- und Tiefton für sämtliche Modelle neu berechnet. Im Tieftonzweig kommen Spulen mit Silizium-Eisenkern zum Einsatz, während im Mittel- und Hochton Luftspulen verwendet werden. Polypropylen-Kondensatoren und widerstandsarme Bauteile ergänzen die Schaltung.

Neu entwickelte Direct-path-Leiterplatten sollen kurze Signalwege ermöglichen und die interne Anordnung der Komponenten verbessern. Als Innenverkabelung nennt Wharfedale hochreines LC-OFC-Kupfer mit PET-Isolierung. Im Mittelpunkt steht dabei weniger ein einzelnes Bauteil als die präzisere Phasenabstimmung zwischen den Chassis.

PROS und SLPP gegen störende Resonanzen

Die Gehäuse basieren auf Wharfedales Panel Resonance Optimisation System, kurz PROS. Dabei werden mehrere Schichten unterschiedlich dichter Holzwerkstoffe mit gezielt gesetzten Verstrebungen kombiniert. Gehäuseresonanzen sollen dadurch auf ein Niveau unterhalb der Wahrnehmungsschwelle gedrückt werden.

Für die Bassabstimmung greift Wharfedale auf das Slot Loaded Profiled Port System, kurz SLPP, zurück. Der Bassreflexkanal strahlt nach unten auf eine definierte Bodenplatte ab. Diese Anordnung soll den Luftstrom kontrollieren, Strömungsgeräusche verringern und zugleich die Empfindlichkeit gegenüber der Platzierung im Raum reduzieren.

Drei Oberflächen und eine gemeinsame Formensprache

Die geschwungenen Gehäuseformen der bisherigen ELYSIAN Series bleiben erhalten. Neben der bekannten Ausführung Walnut High Gloss stehen nun Matte Black und Lunar Grey zur Wahl. Matte Zierelemente und neu gestaltete Metallapplikationen sollen der Serie ein etwas zurückhaltenderes und moderneres Erscheinungsbild verleihen.

Alle fünf Lautsprecher basieren auf derselben technischen Plattform und wurden hinsichtlich Klangcharakter, Abstrahlverhalten und Übergängen aufeinander abgestimmt. Damit lassen sich sowohl klassische Stereo-Konfigurationen als auch mehrkanalige Systeme aus verschiedenen Modellen der Serie zusammenstellen.

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Wharfedale ELYSIAN 1R – Der kompakte Einstieg

Die Wharfedale ELYSIAN 1R ist das kleinste Modell der Serie und als Zweiwege-Regallautsprecher ausgelegt. Ein 180-mm-Tiefmitteltöner übernimmt den gesamten Bereich bis zur Übergangsfrequenz von 2,6 kHz, darüber arbeitet der 27 × 90 mm große AMT. Mit einer Gehäusehöhe von 490 mm bleibt auch die ELYSIAN 1R ein stattlicher Regallautsprecher, ist innerhalb der Serie aber die wohnraumfreundlichste Lösung. Sie kann zudem als Surround-Lautsprecher in einem ELYSIAN R Home-Cinema-System eingesetzt werden.

Produkt Wharfedale ELYSIAN 1R Konzeption Zweiwege-Regallautsprecher, Bassreflex Tiefmitteltöner 1 × 180 mm, beschichtete Glasfaser-Matrixmembran Hochtöner 27 × 90 mm AMT Frequenzgang 49 Hz bis 22 kHz, ± 3 dB Basswiedergabe Bis 44 Hz bei -6 dB Übergangsfrequenz 2,6 kHz Empfindlichkeit 89 dB bei 2,83 V/1 m Nennimpedanz 4 Ohm, kompatibel mit 8 Ohm Minimale Impedanz 3,8 Ohm Empfohlene Verstärkerleistung 25 bis 175 Watt Maximaler Schalldruckpegel 108 dB Gehäusevolumen 21,6 l Abmessungen 490 × 263 × (285 + 30) mm Gewicht 15 kg pro Stück

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Wharfedale ELYSIAN 2R – Drei Wege im Regallautsprecher

Die Wharfedale ELYSIAN 2R ist konzeptionell deutlich aufwendiger als die kleinere ELYSIAN 1R. In ihrem 700 mm hohen Gehäuse kombiniert sie einen 220-mm-Tieftöner mit einem eigenen 150-mm-Mitteltöner und dem 27 × 90 mm großen AMT. Die Dreiwege-Konstruktion reicht laut Hersteller bis 35 Hz bei ± 3 dB und soll damit trotz ihrer Auslegung als Regallautsprecher ein weitgehend vollwertiges Klangbild ohne zwingende Unterstützung durch einen Subwoofer ermöglichen. Mit 30,5 kg pro Stück verlangt sie allerdings nach einem entsprechend stabilen Lautsprecherständer.

Produkt Wharfedale ELYSIAN 2R Konzeption Dreiwege-Regallautsprecher, Bassreflex Tieftöner 1 × 220 mm, beschichtete Glasfaser-Matrixmembran Mitteltöner 1 × 150 mm, beschichtete Glasfaser-Matrixmembran Hochtöner 27 × 90 mm AMT Frequenzgang 35 Hz bis 22 kHz, ± 3 dB Basswiedergabe Bis 28 Hz bei -6 dB Übergangsfrequenzen 360 Hz und 2,9 kHz Empfindlichkeit 89 dB bei 2,83 V/1 m Nennimpedanz 4 Ohm, kompatibel mit 8 Ohm Minimale Impedanz 3,6 Ohm Empfohlene Verstärkerleistung 25 bis 250 Watt Maximaler Schalldruckpegel 109 dB Gehäusevolumen 17,5 l und 43,6 l Abmessungen 700 × 334 × (432 + 30) mm Gewicht 30,5 kg pro Stück

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Wharfedale ELYSIAN 3R – Schlanke Standbox mit zwei Tieftönern

Als kompakterer der beiden Standlautsprecher verwendet die Wharfedale ELYSIAN 3R zwei 180-mm-Tieftöner. Hinzu kommen ein eigener 150-mm-Mitteltöner und der aus den anderen Stereo-Modellen bekannte 27 × 90 mm große AMT. Das mit 263 mm vergleichsweise schmale Gehäuse bleibt damit deutlich zurückhaltender als jenes des Flaggschiffs ELYSIAN 4R. Beachtet werden sollte allerdings die minimale Impedanz von 2,3 Ohm, die eine entsprechend stromstabile Verstärkerelektronik nahelegt.

Produkt Wharfedale ELYSIAN 3R Konzeption Dreiwege-Standlautsprecher, Bassreflex Tieftöner 2 × 180 mm, beschichtete Glasfaser-Matrixmembran Mitteltöner 1 × 150 mm, beschichtete Glasfaser-Matrixmembran Hochtöner 27 × 90 mm AMT Frequenzgang 44 Hz bis 22 kHz, ± 3 dB Basswiedergabe Bis 35 Hz bei -6 dB Übergangsfrequenzen 375 Hz und 2,9 kHz Empfindlichkeit 89 dB bei 2,83 V/1 m Nennimpedanz 4 Ohm, kompatibel mit 8 Ohm Minimale Impedanz 2,3 Ohm Empfohlene Verstärkerleistung 30 bis 200 Watt Maximaler Schalldruckpegel 108 dB Gehäusevolumen 9,4 l und 35 l Abmessungen 1.050 × 263 × (285 + 30) mm Gewicht 28,45 kg pro Stück

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Wharfedale ELYSIAN 4R – Das Flaggschiff der Serie

Die Wharfedale ELYSIAN 4R schöpft das Konzept der Serie mit zwei 220-mm-Tieftönern, einem 150-mm-Mitteltöner und dem 27 × 90 mm großen AMT vollständig aus. Der Frequenzgang wird mit 30 Hz bis 22 kHz bei ± 3 dB angegeben, die untere Grenzfrequenz bei -6 dB liegt bei 24 Hz. Eine Empfindlichkeit von 92 dB erleichtert grundsätzlich die Verstärkerwahl, wobei die nominell 4 Ohm Impedanz und das Minimum von 3,2 Ohm dennoch nach einer belastbaren Endstufe verlangen. Mit knapp 1,2 m Höhe und 49,5 kg pro Stück ist die ELYSIAN 4R auch äußerlich unmissverständlich das Spitzenmodell der Produktlinie.

Produkt Wharfedale ELYSIAN 4R Konzeption Dreiwege-Standlautsprecher, Bassreflex Tieftöner 2 × 220 mm, beschichtete Glasfaser-Matrixmembran Mitteltöner 1 × 150 mm, beschichtete Glasfaser-Matrixmembran Hochtöner 27 × 90 mm AMT Frequenzgang 30 Hz bis 22 kHz, ± 3 dB Basswiedergabe Bis 24 Hz bei -6 dB Übergangsfrequenzen 340 Hz und 3,1 kHz Empfindlichkeit 92 dB bei 2,83 V/1 m Nennimpedanz 4 Ohm, kompatibel mit 8 Ohm Minimale Impedanz 3,2 Ohm Empfohlene Verstärkerleistung 15 bis 250 Watt Maximaler Schalldruckpegel 110 dB Gehäusevolumen 38 l und 79,4 l Abmessungen 1.188 × 402 × (432 + 30) mm Gewicht 49,5 kg pro Stück

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Wharfedale ELYSIAN CR – Dreiwege-Center für Home Cinema

Für den Center-Lautsprecher ELYSIAN CR übernimmt Wharfedale weitgehend die Chassis-Konfiguration des Flaggschiffs. Zwei 220-mm-Tieftöner flankieren einen eigenen 150-mm-Mitteltöner und einen speziell für die horizontale Bauform ausgelegten AMT mit 27 × 45 mm. Die echte Dreiwege-Auslegung soll Stimmen nicht allein klar verständlich wiedergeben, sondern den Center auch hinsichtlich Dynamik und Klangfarbe an die übrigen Modelle der Serie anbinden. Mit 830 mm Breite und 30,2 kg Gewicht verlangt die ELYSIAN CR allerdings nach entsprechend viel Platz unter oder hinter der Leinwand.

Produkt Wharfedale ELYSIAN CR Konzeption Dreiwege-Center-Lautsprecher, Bassreflex Tieftöner 2 × 220 mm, beschichtete Glasfaser-Matrixmembran Mitteltöner 1 × 150 mm, beschichtete Glasfaser-Matrixmembran Hochtöner 27 × 45 mm AMT Frequenzgang 35 Hz bis 22 kHz, ± 3 dB Basswiedergabe Bis 27 Hz bei -6 dB Übergangsfrequenzen 360 Hz und 2,9 kHz Empfindlichkeit 91 dB bei 2,83 V/1 m Nennimpedanz 6 Ohm, kompatibel mit 8 Ohm Minimale Impedanz 3,5 Ohm Empfohlene Verstärkerleistung 25 bis 250 Watt Maximaler Schalldruckpegel 110 dB Gehäusevolumen 5,7 l und 64 l Abmessungen 320 × 830 × (340 + 30) mm Gewicht 30,2 kg pro Stück

Passende Lautsprecherständer

Für Wharfedale ELYSIAN 1R, ELYSIAN 2R und ELYSIAN CR bietet der Hersteller speziell abgestimmte Ständer an. Sie bestehen aus Rohren und oberen Auflageplatten aus kohlenstoffreichem Stahl und stehen auf gehärteten Stahl-Spikes. Angeboten werden die Ständer ausschließlich in Matte Black.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Komplette Produktlinie: Zwei Regal-, zwei Stand- und ein Center-Lautsprecher decken Stereo- und Home-Cinema-Systeme ab.

Zwei Regal-, zwei Stand- und ein Center-Lautsprecher decken Stereo- und Home-Cinema-Systeme ab. Einheitliche Abstimmung: Sämtliche Modelle basieren auf derselben akustischen Plattform und lassen sich miteinander kombinieren.

Sämtliche Modelle basieren auf derselben akustischen Plattform und lassen sich miteinander kombinieren. AMT-Hochtöner: Die überarbeitete Konstruktion soll schnelle Impulse und eine offene Hochtonwiedergabe ermöglichen.

Die überarbeitete Konstruktion soll schnelle Impulse und eine offene Hochtonwiedergabe ermöglichen. Echte Dreiwege-Systeme: ELYSIAN 2R, ELYSIAN 3R, ELYSIAN 4R und ELYSIAN CR verfügen über einen eigenen Mitteltöner.

ELYSIAN 2R, ELYSIAN 3R, ELYSIAN 4R und ELYSIAN CR verfügen über einen eigenen Mitteltöner. Kontrollierter Tiefton: Das nach unten abstrahlende SLPP-System reduziert Strömungsgeräusche und erleichtert die Aufstellung.

Das nach unten abstrahlende SLPP-System reduziert Strömungsgeräusche und erleichtert die Aufstellung. Resonanzarme Gehäuse: Mehrschichtiger Aufbau und interne Verstrebungen sollen störende Gehäuseschwingungen minimieren.

Mehrschichtiger Aufbau und interne Verstrebungen sollen störende Gehäuseschwingungen minimieren. Flexible Systemplanung: Die Serie reicht vom kompakteren Zweiwege-Modell bis zum knapp 50 kg schweren Standlautsprecher.

Die Serie reicht vom kompakteren Zweiwege-Modell bis zum knapp 50 kg schweren Standlautsprecher. Drei Oberflächen: Walnut High Gloss, Matte Black und Lunar Grey erlauben eine Anpassung an unterschiedliche Wohnräume.

Preis und Verfügbarkeit

Die neue Wharfedale ELYSIAN R Series soll ab August 2026 über den autorisierten Fachhandel erhältlich sein. Die Wharfedale ELYSIAN 1R kostet € 4.199,- pro Paar, die Wharfedale ELYSIAN 2R € 6.499,- pro Paar. Für die Standlautsprecher werden € 7.499,- pro Paar für die Wharfedale ELYSIAN 3R und € 8.999,- pro Paar für die Wharfedale ELYSIAN 4R aufgerufen. Der Center-Lautsprecher Wharfedale ELYSIAN CR kostet € 4.199,- pro Stück.

Die passenden Ständer werden mit € 649,- pro Paar für den Wharfedale ELYSIAN 1R Stand und € 699,- pro Paar für den Wharfedale ELYSIAN 2R Stand angeboten. Der Wharfedale ELYSIAN CR Stand kostet € 749,- pro Stück. Der Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgt über die IAD GmbH.

Wir meinen…

Wharfedale widersteht bei der Wharfedale ELYSIAN R Series der Versuchung, eine etablierte Produktlinie allein um des Neuigkeitswerts willen vollständig umzubauen. Stattdessen konzentriert sich die Entwicklung auf Chassis, Frequenzweichen und Gehäusedetails – also genau jene Bereiche, in denen sich ein ausgereiftes Lautsprecherkonzept noch verbessern lässt. Besonders schlüssig ist die breite Modellaufstellung: Vom vergleichsweise kompakten Zweiwege-Regallautsprecher bis zum großen Dreiwege-Standmodell und dem vollwertigen Center steht eine gemeinsame Plattform für Stereo und Home Cinema bereit. Ob das „Refined“-Konzept den versprochenen klanglichen Fortschritt tatsächlich bringt, muss ein ausführlicher Test zeigen. Konzeptionell präsentiert Wharfedale als Marke der IAG Group Ltd. aber eine lückenlos aufgebaute High-end-Serie.

Produkt Wharfedale ELYSIAN R Series Preis Wharfedale ELYSIAN 1R € 4.199,- pro Paar

Wharfedale ELYSIAN 2R € 6.499,- pro Paar

Wharfedale ELYSIAN 3R € 7.499,- pro Paar

Wharfedale ELYSIAN 4R € 8.999,- pro Paar

Wharfedale ELYSIAN CR € 4.199,- pro Stück

Wharfedale ELYSIAN 1R Stand € 499,- pro Paar

Wharfedale ELYSIAN 2R Stand € 699,- pro Paar

Wharfedale ELYSIAN CR Stand € 749,- pro Stück

Marke Wharfedale Hersteller IAG Group Ltd. Vertrieb IAD GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

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Über Wharfedale

Quelle Wharfedale