In aller Kürze Ein sofort spielbereites Laufwerk für Einsteiger soll laut Audio-Technica Ltd. mit den neuen Lösungen Audio-Technica AT-LP70X Full Automatic Belt-drive Turntable und Audio-Technica AT-LP70XBT Fully Automatic Wireless Belt-drive Turntable bereit stehen.

Das japanische Unternehmen Audio-Technica Ltd. ist seit Jahr und Tag dafür bekannt, im Bereich Schallplatten-Spieler ein durchaus breit aufgestelltes Produktsortiment vorweisen zu können, wobei man stets großen Wert darauf legt, speziell für Einsteiger optimierte Lösungen anbieten zu können. Musik-Liebhabern soll mit Laufwerken, die zumeist sofort spielbereit ausgeliefert werden, der Einstieg in die Welt der Schallplatte besonders einfach gemacht werden.

Das gilt auch für jene Laufwerke, die nunmehr in Form des Audio-Technica AT-LP70X Full Automatic Belt-drive Turntable und Audio-Technica AT-LP70XBT Fully Automatic Wireless Belt-drive Turntable von Audio Technica Ltd. auf den Markt gebracht werden.

Perfekt für den Einstieg?

Audio-Technica Ltd. spricht bei den neuen Lösungen Audio-Technica AT-LP70X und Audio-Technica AT-LP70XBT von vollautomatisch arbeitenden Plattenspielern mit Riemenantrieb, die für Vinyl-Liebhaber den perfekte Einsteig bilden können, wobei man hier durchaus von Laufwerken spreche, mit denen man über viele Jahre hinweg Freude haben werde.

So wurden die beiden Laufwerke derart konzipiert, dass sie zwar zu einem attraktiven Preis angeboten werden können, nichts desto trotz aber mit einer ansprechenden Qualität aufwarten.

Diese Plattenspieler kombinieren laut Einschätzung des Herstellers das Erlebnis eines warmen, analogen Klangs mit benutzerfreundlichen Funktionen.

Der Audio-Technica AT-LP70X und Audio-Technica AT-LP70XBT sind natürlich in der Lage, LPs als auch Singles mit sowohl 33 1/3 als auch 45 Umdrehungen pro Minute wiederzugeben, wobei die Auswahl ganz einfach auf Knopfdruck erfolgt. Die Laufwerke verfügen über einen eingebauten, umschaltbaren Phono-Vorverstärker, mit dem die Schallplatten-Spieler ohne weitere Investitionen direkt an ein All-in-One System, ein HiFi-System, oder aber auch an Aktiv-Lautsprecher angeschlossen werden können, ohne das diese einen dedizierten Phono-Eingang aufweisen müssen.

Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-LP70X und Audio-Technica AT-LP70XBT Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-LP70X und Audio-Technica AT-LP70XBT Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-LP70X und Audio-Technica AT-LP70XBT Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-LP70X und Audio-Technica AT-LP70XBT Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-LP70X und Audio-Technica AT-LP70XBT Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-LP70X und Audio-Technica AT-LP70XBT

Die-cast Aluminium Platter mit Riemenantrieb

Die beiden Laufwerke Audio-Technica AT-LP70X und Audio-Technica AT-LP70XBT setzen auf mittels Aluminium-Druckguss gefertigte Plattenteller, auf denen eine Filzmatte zum Einsatz kommt. Angetrieben wird dieser Plattenteller mittels Riemenantrieb.

Audio-Technica AT-LP70XBT mit integriertem Bluetooth Modul

Beim Audio-Technica AT-LP70XBT kommt noch hinzu, dass dieser über ein integriertes Bluetooth Modul verfügt und damit auch „drahtlos“ mit verschiedensten Audio-Systemen verbunden werden kann. Besonders hervor heben muss man in diesem Zusammenhang, dass der Audio-Technica AT-LP70XBT hierbei nicht nur die Codeces SBC und AAC, sondern zudem auch die Codeces von Qualcomm Corporation aptX bzw. gar aptX Adaptive unterstützt und damit eine Signalübertragung in sehr guter Qualität gewährleistet ist.

Es erstaunt wohl nicht, dass Audio-Technica Ltd. diesbezüglich ein Produkt aus eigenem Hause, nämlich die Audio-Technica AT-SP3X Powered Bookshelf Speakers als optimalen Spielpartner anführt, die sowohl mittels Kabel, aber eben auch über Bluetooth eingebunden werden können.

Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-LP70X und Audio-Technica AT-LP70XBT Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-LP70X und Audio-Technica AT-LP70XBT Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-LP70X und Audio-Technica AT-LP70XBT

Sofort spielbereit mit vorinstalliertem Tonabnehmer-System

Ab Werk ist bei den beiden Laufwerken Audio-Technica AT-LP70X und Audio-Technica AT-LP70XBT bereits ein Tonabnehmer-System auf den J-förmig ausgeführten Tonarmen installiert, und zwar ein AT-VM95C Integral Dual Moving Magnet Phono Cartridge.

Ausdrücklich verweist der Hersteller in diesem Zusammenhang darauf, dass Anwender hier jederzeit auf einfachste Art und Weise aufrüsten können, hierfür stünden alle Modelle der Audio-Technica VM95 Series bereit.

Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-LP70X und Audio-Technica AT-LP70XBT Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-LP70X und Audio-Technica AT-LP70XBT Foto © Audio-Technica Ltd. | Audio-Technica AT-LP70X und Audio-Technica AT-LP70XBT

Einfachste Handhabung

Dass es sich bei beiden Laufwerken um so genannte Vollautomaten handelt, haben wir schon kurz erwähnt, es sei an dieser Stelle aber nochmals ausdrücklich hervor gestrichen. Man wählt somit lediglich die erforderliche Drehzahl und startet die Wiedergabe, schon startet die Musikwiedergabe.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Laufwerke aus dem Hause Audio-Technica Ltd. sind bereits dieser Tage im Fachhandel zu finden, wobei man jeweils die Wahl zwischen drei Design-Varianten hat. So stehen die Laufwerke nicht nur in White-Silver und Black-Silver, sondern zudem auch in der unserer Einschätzung nach besonders attraktiven Ausführung Black-Bronze bereit. Teil des Lieferumfangs ist neben der schon erwähnten Filzmatte auch eine passende Staubschutz-Haube und ein Cinch-Kabel.

Für den Audio-Technica AT-LP70X wird ein Preis von US$ 199,- und für den Audio-Technica AT-LP70XBT ein Preis von S$ 299,- angeführt.

Wir meinen…

Den besonders günstigen Einstieg in die Welt der Schallplatte will Audio-Technica Ltd. Musik-Liebhabern mit den beiden neuen Laufwerken Audio-Technica AT-LP70X und Audio-Technica AT-LP70XBT ermöglichen. Das japanische Unternehmen setzt dafür auf Laufwerke, die als Vollautomat ausgelegt sind und damit besonders einfach zu handhaben sein sollen. Beide sind ab Werk mit allem ausgestattet, was es für den Betrieb benötigt, beginnend bei einem vorinstalliertem Tonabnehmer-System, einer integrierten Phono-Vorstufe, und beim Audio-Technica AT-LP70XBT steht gar Bluetooth zur Verfügung.

PRODUKT Audio-Technica AT-LP70X und Audio-Technica AT-LP70XBT Preis Audio-Technica AT-LP70X US$ 199,-

Audio-Technica AT-LP70XBT US$ 299,-

Ähnliche Beiträge