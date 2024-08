FiiO FT1 Closed Back Headphones – Mit edlem Walnuss

In aller Kürze Einmal mehr erweitert FiiO Electronics Technology Co. Ltd. das Angebot an Kopfhörern, und zwar um den neuen FiiO FT1 Closed Back Headphones.

Das Unternehmen FiiO Electronics Technology Co. Ltd. ist seit Jahr und Tag als ausgewiesener Spezialist im Bereich Personal Audio Devices bekannt, kann etwa auf ein beeindruckendes Angebot an In-ear Kopfhörern, Earbuds und nunmehr auch Open-ear Kopfhörer verweisen. Over-ear Kopfhörer bot man lange Zeit keine an, bis man sich auch hier dazu entschloss mit dem FiiO EH3 NC Wireless Headphones erstmals eine solche Lösung auf den Markt zu bringen.

Aktuell findet man im Produktsortiment von FiiO Electronics Technology Co. Ltd. die Modelle FiiO FT3 sowie FiiO FT5, die nunmehr von einem weiteren Modell ergänzt werden, und zwar dem neuen Fiio FT1 Closed Back Headphones. Dieser soll zum besonders attraktiven Preis basierend auf Merkmalen seiner großen Brüder feinen Klang und hochwertige Verarbeitung sowie besten Komfort bieten.

Geschlossene Konstruktion mit edlem Gehäuse aus Walnuss

Dass es sich beim neuen FiiO FT1 Closed Back Headphones um eine so genannte geschlossene Konstruktion handelt, verrät ja bereits die Produktbezeichnung. Besonders sticht hierbei ins Auge, dass die Entwickler auf ein Gehäuse setzen, das aus Holz gefertigt ist. Tatsächlich kommt hier American Black Walnut zum Einsatz, wobei die beiden Gehäuse-Teile aus dem Vollen gefräst werden und damit die aus akustischer Sicht durchaus vorteilhaften Eigenschaften dieses Werkstoffs vollends zum Tragen kommen. Klangschädigende Resonanzen und Vibrationen sollen damit weitestgehend unterbunden werden, wie der Hersteller anführt. Zudem ist jeder Kopfhörer mit diesem Werkstoff natürlich ein Unikat und auch die Haptik betreffend wird hier Wertigkeit vermittelt.

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT1 Closed Back Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT1 Closed Back Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT1 Closed Back Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT1 Closed Back Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT1 Closed Back Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT1 Closed Back Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT1 Closed Back Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT1 Closed Back Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT1 Closed Back Headphones

Ausgeklügelte Treiber-Konstruktion

Prinzipiell kommt hier ein dynamischer Treiber mit einem großzügig bemessenen Durchmesser von 60 mm zum Einsatz, wobei ein so genanntes Nano-wood Fibre Diapghragm als Membran fungiert, der Treiber über einen so genannten W-shaped Suspension Gasket und eine ultra-fine Japanese CCAW Voice Coil und eine U-shaped Acoustic Damping Tube verfügt. Soweit die Beschreibung des Herstellers selbst.

Es handelt sich also um eine Membran, die aus einem besonders aufbereiteten Holzfaser-Papier-Verbundwerkstoff besteht, wobei man von Seiten FiiO Electronics Technology Co. Ltd. hervor hebt, dass das Holz betreffend besonders altes Fichtenholz aus Nordeuropa zum Einsatz komme. Man verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass es sich damit ums gleiche Holz handle, das vielfach auch im Instrumentenbau auf Grund seiner speziellen EIgenschaften zum Einsatz kommt.

Das Fichtenholz wird einer Reihe von Prozessen unterzogen, darunter Einweichen, Kochen und Klopfen, um einen spezifischen Zellstoff zu erzeugen – um die Anforderungen an die akustische Zähigkeit zu erfüllen, wird dann ein präziser Anteil an Kohlefaser-Material hinzugefügt. Die Membran wird dann einer weiteren Runde des Backens und Formens unterzogen, was zu einer Enddicke von etwa 0,1 mm führt.

Die Aufhängung der Membran ist aus leichtem Polyurethan, ein Detail, das allerdings für einen besonders warmen, detaillierten und musikalischen Klang beitragen soll.

Die erwähnte ultra-fine Japanese CCAW Voice Coil ist letztlich eine CCAW-Schwingspule mit 25 mm Durchmesser, wobei CCAW für Copper-Clad Aluminium Wire steht und damit das Material der hier eingesetzten Wicklungen beschreibt. Dieser Aufbau soll einen besonders hohen Wirkungsgrad und ein optimales Einschwingverhalten garantieren.

Unter dem Begriff W-shaped Suspension Gasket versteht man eine von FiiO Electronics Technology Co. Ltd. bei diesem Kopfhörer erstmals eingesetzte Akustik-Technologie rund um eine W-förmig ausgestaltete Aufhängungsdichtung. Dieser Aufbau minimiere laut Herstellerangaben Schwingungsverluste zwischen den verschiedenen Materialien und reduziert Verzerrungen, die durch das Aufbrechen des Treibers verursacht werden, so dass der FiiO FT1 einen sauberen, kultivierten Klang liefern könne, wie es wörtlich heisst.

Mit dem U-shaped Acoustic Damping Tube habe man zudem ein spezielles Dämpfungselement geschaffen, das die Basswiedergabe des Kopfhörers verbessern soll.

Erwähnt sei zudem, dass bei diesem Kopfhörer die Treiber so angeordnet sind, dass sie durch eine konische Schallwand paralell zum Ohr ausgerichtet sind. Dadurch werden allen voran stehende Wellen vermieden. Das Ergebnis ist eine minimale Dämpfung der hohen Frequenzen, wodurch die Klangqualität des Kopfhörers weiter verbessert wird.

Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT1 Closed Back Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT1 Closed Back Headphones Foto © FiiO Electronics Technology Co. Ltd. | FiiO FT1 Closed Back Headphones

Hoher Tragekomfort

Für besten Komfort beim Tragen soll speziell ein so genannter adaptiver 3-Achsen-Kopfbügel sorgen, der eine freie Drehung in verschiedenen Winkeln erlaubt und damit einen stets passgenauen Sitz garantiert.

Atmungsaktive Stoff-Ohrpolster mit hochdichtem Mesh-Design leiten die Wärme zwischen den Ohrpolstern und den Ohren effektiv ab und an den Seiten sind die Ohrpolster ebenso wie die Polsterung an der Bügelunterseite mit langlebigem Proteinleder ausgestattet.

Komplex aufgebautes, hochwertiges Kabel

Natürlich widmete man beim neuen FiiO FT1 auch dem Kabel hohe Aufmerksamkeit, um eine bestmögliche Signalübertragung und hohe Robustheit im täglichen Einsatz zu garantieren. So kommt ein 392-adriges versilbertes sauerstofffreies Kupferkabel zum Einsatz, und zwar bei beiden im Lieferumfang enthaltenen Kabelvarianten. So steht einerseits eine Ausführung mit 3,5 mm Stereo Mini-Klinke bereit, aber ebenso auch eine symmetrische Version mit 4,4 mm Pentaconn.

Technische Eckdaten des FiiO FT1

Auf die reinen Zahlen herunter gebrochen präsentiert sich der neue FiiO FT1 als geschlossener Kopfhörer mit dynamischem 60 mm Treiber, der bei einer Impedanz von 32 Ohm und einer Empfindlichkeit von 113 dB einen Frequenzbereich zwischen 10 Hz und 40 kHz abbilden kann. Demzufolge ist der neue FiiO FT1 auch mit dem Logo Hi-res Audio versehen.

Neben dem eigentlichen Kopfhörer findet man ein Kabel mit 1,5 m und 3,5 mm Stereo Mini-Klinke, einem Kabel mit 1,5 m Länge und 4,4 mm Pentaconn und einem Adapter von 3,5 mm Stereo Mini-Klinke auf 6,3 mm Stereo Klinke auch ein passendes Transport-Bag im Lieferumfang.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue FiiO FT1 Closed Back Headphones soll nach Angaben des Herstellers bereist dieser Tage im Fachhandel zu finden sein. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 159,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Mit dem neuen FiiO FT1 Closed Back Headphones erweitert der chinesische Spezialist für Personal Audio Devices FiiO Electronics Technology Co. Ltd. einmal mehr sein Angebot an Kopfhörern, und zwar im Bereich Over-ear Kopfhörer der FiiO FT Series. Mit einer Reihe herausragender technischer Merkmale und nicht zuletzt seinem Gehäuse aus edlem Walnuss-Holz soll sich dieser neue Spross als besonders spannende Lösung zum attraktiven Preis auszeichnen.

PRODUKT FiiO FT1 Closed Back Headphones Preis € 159,-

Ähnliche Beiträge