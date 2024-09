Audio-Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH neuer Vertrieb für Cabasse in Österreich

In aller Kürze Schon bislang war die Audio-Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH für den Vertrieb der Marke Cabasse in Deutschland verantwortlich, nun ist sie dies auch in Österreich.

Das Unternehmen Cabasse kann zwar so manch klassisches Lautsprecher-System im breit aufgestellten Produktsortiment vorweisen, zählt jedoch ganz klar zu jenen Anbietern, die sich insbesondere exklusiven, ganz besonders außergewöhnlichen Produkten verschrieben hat. Der Lautsprecher-Spezialist überrascht seit Jahr und Tag stets aufs Neue mit sehr edlen Systemen, die man nicht einfach als „Lautsprecher“ bezeichnen darf, sondern vielfach von einer Klangskulptur sprechen muss.

Damit richtet sich der französische Spezialist natürlich ganz klar an Kunden, die feinen Klang mit ganz besonderem Stil wünschen, die für ihr Wohnumfeld exklusive Design-Lösungen suchen. Dabei reicht das Spektrum der Franzosen von Connected Systems über HiFi undHome Cinema bis hin zum Custom Installation-Segment.

Cabasse The PEARL Collection

Eine ganz besondere Rolle nimmt im sehr breit aufgestellten Produktsortiment etwa die so genannte Cabasse THE PEARL Collection ein, denn damit stehen all die Tugenden, für die Cabasse seit jeher steht, in modernster Form bereit.

Die Produktlinie umspannt wiederum ein sehr breites Spektrum, sodass man hier Lösungen für die unterschiedlichsten Aufgaben vorfindet, und zwar vom beeindruckenden Referenz HiFi-System bis hin zum kompakten portablen Bluetooth Speaker.

Audio-Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH als neuer Vertrieb mit bekanntem Aussendienst

Bislang war das Unternehmen Audio-Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH für Cabasse als deutscher Vertrieb tätig, nun zeichnet man auch für Österreich verantwortlich. Um den österreichischen Markt bestmöglich bedienen zu können und somit dem Fachhandel als kompetenter Partner zur Seite zu stehen, engagierte man bei Audio-Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH einen neuen Außendienst-Mitarbeiter, der wohl im österreichischen Fachhandel kein unbekannter ist.

Ab sofort wird Peter Skrabl nicht nur die Marken ATC Loudspeaers, Audio Pro, Copland un PliXir in Österreich für Audio-Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH betreuten, sondern eben auch Cabasse und Mytek Audio.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Peter Skrabl als neuen Außendienst-Kollegen gewinnen konnten. Mit seinem Engagement und dank seines großen Fachwissens können wir eine noch intensivere Betreuung unserer Kunden und aller Musikliebhaber auch in Österreich garantieren.“ Audio-Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH

Wir meinen…

Die Lösungen der Marke Cabasse gelten als wirklich außergewöhnlich, speziell jene, die sich als wahre Klangskulpturen präsentieren. Somit stellt die Marke eine Bereicherung des Marktes dar und das deutsche Unternehmen Audio-Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH als neuer Vertrieb entschloss sich erfreulicherweise dazu, mit Peter Skrabl einen ausgewiesenen Spezialisten mit der Aufgabe zu betrauen, dem österreichischen Fachhandel als kompetenter Ansprechpartner zur Seite zu stehen.

