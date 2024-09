Audio-Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH neuer Vertrieb von Mytek Audio

In aller Kürze Die Lösungen der Marke Mytek Audio werden ab sofort in Deutschland, der Schweiz und Österreich von Audio-Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH als neuer Vertrieb betreut.

Die Marke Mytek Audio ist seit Jahr und Tag bekannt für herausragende Lösungen im Bereich D/A-Wandler, Kopfhörer-Verstärker und Verstärker, denn hier liegen die Wurzeln des im Jahr 1992 in New York von Michal Jurewicz begründeten Unternehmens. Jurewicz, selbst nicht nur Entwickler sondern zudem auch Tontechniker, arbeitete in diesen Jahren für die New Yorker Skyline Studios, sodass seine seine Lösungen bei Produktionen zahlloser herausragender Musiker wie etwa Paul Simon, Mariah Carey, Billy Joel, Steve Wonder, James Taylor und David Bowie eingesetzt wurde.

Im Jahr 2011 entschied man sich dazu, die Produkte von Mytek Audio nicht allein im professionellen Umfeld anzubieten, sondern ebenso im Bereich HiFi und so entwickelte sich über die Jahre ein durchaus spannendes Sortiment an D/A-Wandlern, Streaming-Lösungen und Verstärkern.

Neu formierte Mytek Europe Corporation

Die Marke Mytek Audio hat eine durchaus bewegte Geschichte, speziell in den letzten Jahren. Lösungen von Mytek Audio galten über die Jahre hinweg immer als eine Art Geheimtipp im HiFi-Bereich, die Marke konnte sich aber durchaus etablieren, bis es zu einigen Ungereimtheiten rund um Markenrechte und speziell den Vertrieb in Europa betreffend kam.

Dies konnte man aber inzwischen aus der Welt schaffen, und zwar mit der Gründung der neuen Mytek Europe Corpporation, die als Tochterfirma von Mytek Audio aufgestellt ist und sich neben Mytek Audio in Brooklyn in New York als zweiter Standort des Unternehmens in Warschau etabliert hat.

Neuer Vertrieb – Audio-Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH

Mit dem deutschen Unternehmen Audio-Trade Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH hat Mytek Audio nunmehr auch einen neuen Vertrieb in der DACH-Region, somit Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Wie man von Seiten des Unternehmens bekannt gibt, werden als erste Mytek-Modelle etwa der ultrakompakte D/A-Wandler, Vorverstärker und Headphone Amp Mytek Liberty DAC II, der besonders vielseitige Streamer/DAC/Pre/Roon-Core Mytek Brooklyn Bridge II und der perfekt zur Bridge passende Stereo-Endverstärker Mytek Brooklyn Amp+ in den Fokus gerückt. Die beiden Modelle Mytek Brooklyn Bridge II sowie Mytek Brooklin Amp+ gibt es auch im Bundle mit einem attraktiven Preisvorteil.

