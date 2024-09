Follow on X

In aller Kürze Mit den neuen Panasonic RZ-B120W sollen True Wireless Earphones mit einer State-of-the-Art Ausstattung zum besonders attraktiven Preis zur Verfügung stehen.

Die neuen Panasonic RZ-B120W True Wireless Earphones, die Panasonic Corporation dieser Tage im Rahmen der IFA 2024 in Berlin erstmals präsentiert, sollen sich an Menschen richten, die eine lange Akku-Laufzeit wünschen, satten Klang bevorzugen, und Kopfhörer für den täglichen Einsatz suchen, die selbst für Stunden komfortabel zu tragen sind.

Panasonic Corporation bezeichnet die neuen Panasonic RZ-B120W True Wireless Earphones als State-of-the-Art Lösung, die zu einem besonders attraktiven Preis angeboten werden und damit eine besonders breite Kundenschicht adressieren sollen.

Satter Klang durch Panasonic XBS Technology

Bei den neuen Panasonic RZ-B120W True Wireless Earphones setzten die Entwickler auf Treiber mit 7 mm Durchmesser, bei denen die so genannte Panasonic XBS Technology (eXtra Bass System) für eine besonders druckvolle, dynamische Darbietung bis in tiefe Frequenzen hinein sorgen soll.

Bluetooth 5.3, einfache Steuerung

Die Signalübertragung erfolgt hier mittels Bluetooth, wobei der Hersteller hierbei die besonders stabile Verbindung hervor hebt. Natürlich kann dieser In-ear Kopfhörer auch als Freisprech-Einrichtung genutzt werden und es ist ebenso die Nutzung von Sprachsteuerungssystemen wie Apple Siri, Google Assistant und Amazon Alexa möglich.

Dies soll ebenso für eine einfache Steuerung sorgen wie ein Touchsensor, den die Panasonic RZ-B120W True Wireless Earphones auf ihrer Aussenseite aufweisen. Damit lässt sich nicht nur die Musikwiedergabe steuern, die Lautstärke kontrollieren, sondern ebenso Anrufe annehmen und beenden.

Hoher Tragekomfort und robuste Bauweise

Man setze hier auf ein so genanntes Ergofit-Design, so das Versprechen von Panasonic Corporation. In Verbindung mit drei Sets von Silikon-Ohrstöpseln – klein, mittel und groß – soll damit stets ein hoher Tragekomfort und gleichzeitig eine bestmögliche Passform für eine optimale Klangqualität garantiert sein.

Da die neuen Panasonic RZ-B120W True Wireless Earphones nach IPX4 zertifziert sind, steht einem Einsatz im Freien selbst bei schlechter Witterung nichts im Wege. Auch beim Sport können diese In-ear Kopfhörer somit problemlos genutzt werden.

Lange Akku-Laufzeit – Bis zu 6,5 Stunden

6,5 Stunden soll allein mit den Ohrhörern erzielt werden, wobei zum Lieferumfang natürlich eine Transport-Box gehört, in der ein Akku für weitere 19,5 Stunden Spieldauer steckt. Geladen wird diese Transport-Box über USB-C.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Panasonic RZ-B120W True Wireless Earphones sollen nach Angaben des Herstellers bereits dieser Tage im Fachhandel zu finden sein. Man muss für diese lediglich € 39,99 einkalkulieren.

Wir meinen…

Mit den neuen Panasonic RZ-B120W True Wireless Earphones bietet Panasonic Corporation besonders günstig positionierte Bluetooth Kopfhörer an, die dennoch mit einer zeitgemässen Ausstattung aufwarten können.

PRODUKT Panasonic RZ-B120W True Wireless Earphones Preis € 39,99

