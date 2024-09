Marantz stellt Marantz MODEL 60n Network Integrated Amplifier vor

In aller Kürze Als Stereo Vollverstärker mit integriertem Streaming-Client präsentiert sich die neue Lösung aus dem Hause Masimo Consumer der Marke Marantz, der Marantz MODEL 60n Network Integrated Amplifier.

Aufbauend auf dem Marantz MODEL 50 Integrated Amplifier, den das Unternehmen Masimo Consumer im letzten Jahr gemeinsam mit dem Marantz CD 50n Network CD Player vorstellte, präsentiert man nunmehr den neuen Marantz MODEL 60n Network Integrated Amplifier. Diese Lösung der Marke Marantz verbindet somit einen Stereo Vollverstärker mit einem flexiblen Streaming-Client basierend auf HEOS Built-in, eine Lösung, die man somit in die Kategorie Just add speakers einordnen kann, und die sich immer größerer Beliebtheit bei HiFi-Enthusiasten erfreut.

Von Seiten des Herstellers gibt man an, dass man mit dem neuen Marantz MODEL 60n Network Integrated Amplifier durchaus hohen Ansprüchen gerecht werden wolle, spricht von einer Lösung, die herausragende Performance mit umfassender Konnektivität zu verbinden wisse,

Die perfekte Mischung aus Leistung und Funktionalität

Herzstück des neuen Marantz MODEL 60n Network Integrated Amplifier ist natürlich ein Stereo Vollverstärker klassischer Ausprägung, wobei man hierbei auf ein symmetrisch ausgelegtes Verstärker-Design in Class AB vertraut, welches in bewährter Art und Weise Marantz HDAM Technology (Hyper Dynamic Amplifier Module) der neuesten Generation einsetzt. So kommen gleichermaßen Marantz HDAM SA2 als auch Marantz HDAM SA3 zum Einsatz. Für entsprechende Leistungsreserven setze man auf einen Ringkern-Transformator.

Damit soll der neue Marantz MODEL 60n Network Integrated Amplifier eine Leistung von immerhin zweimal 60 Watt an Lautsprecher-Systemen mit einer Impedanz von 8 Ohm bzw. zweimal 80 Watt an 4 Ohm entfalten können, wobei der Hersteller einmal mehr die besonders hohe Klangqualität hervor hebt. So sei der neue Marantz MODEL 60n Network Integrated Amplifier von den so genannten Soundmaster von Marantz auf den charakteristischen klaren und nuancenreichen Klang abgestimmt worden, den man bei Lösungen dieser Marke erwarten darf.

Von der Phono-Vorstufe bis hin zu HDMI und Bluetooth

Es sind nicht allzu viele Schnittstellen, die der neue Marantz MODEL 60n Network Integrated Amplifier bietet, aber angesichts dessen, dass man hier drei analoge Eingänge in Form von Cinchbuchsen-Paaren, eine Phono-Vorstufe ausgelegt für Laufwerke bestückt mit MM Tonabnehmer-Systemen, einer optischen als auch koaxialen S/PDIF-Schnittstelle für digitale Quellgeräte und sogar einen HDMI-Port mit eARC zur direkten Einbindung eines Fernsehers vorfindet, gibt es eigentlich nichts, was fehlt. Zumal der neue Marantz MODEL 60n Network Integrated Amplifier auch über einen Vorverstärker-Ausgang in Form eines Cinchbuchsen-Paars und einen separaten Ausgang für Subwoofer verfügt und zudem auch ein integrierter Kopfhörer-Verstärker nicht fehlt. Erwähnt sei zudem, dass über Remote Control Anschlüsse die zentrale Steuerung im Verbund mit weiteren Lösungen der Marke Marantz möglich ist.

Smartphones und Tablets lassen sich hier ganz einfach über Bluetooth als Quelle einbinden, auch das sei natürlich erwähnt. Es fehlt auch nicht an einem USB-A Port, über den entsprechende Speichermedien direkt als Quelle genutzt werden können.

Streaming über HEOS Built-in

Wenn es um Streaming geht, so vertraut man beim neuen Marantz MODEL 60n Network Integrated Amplifier natürlich einmal mehr auf HEOS Built-in, jene Streaming-Technologie, die man seit Jahr und Tag bei Lösungen der Marken Marantz als auch Denon vorfindet und die kontinuierlich weiter entwickelt und verbessert wird.

Die Einbindung ins Netzwerk erfolgt hier wahlweise über WiFi oder die RJ45 Ethernet-Schnittstelle des Stereo Vollverstärkers mit integriertem Streaming-Client, wobei man dann unmittelbar auf eigene Inhalte über UPnP, aber auch ebenso auf verschiedenste Streaming-Dienste zugreifen kann. Das Spektrum reich hier von Spotify über TIDAL bis hin zu Deezer, Amazon Music, Pandora und iHeard Radio.

Über HEOS Built-in ist auch die Verbindung zum Smart Home gewährleistet, denn damit versteht sich diese Lösung auf Sprachsteuerung mittels Amazon Alexa.

Zudem sei erwähnt, dass Dank HEOS Built-in der neue Marantz MODEL 60n Network Integrated Amplifier auch als Roon Ready gilt, somit unmittelbar mit der Medienverwaltungs- und Multiroom Hi-res Audio Streaming Software aus dem Hause Roon Labs LLC. eingesetzt werden kann. Zudem unterstütz er die Technologien Apple AirPlay 2, Spotify Connect und TIDAL Connect.

Apropos Hi-res Audio, der neue Marantz MODEL 60n Network Integrated Amplifier ist in der Lage, Audio-Daten in Linear PCM mit bis zu 24 Bit und 192 kHz sowie DSD einschließlich DSD128 zu verarbeiten. Mittels Firmware-Update soll aber alsbald auch 32 Bit und 384 kHz sowie DSD256 möglich sein.

Die komfortable Steuerung übernimmt allen voran die HEOS App, die für Apple iOS und Google Android zur Verfügung steht, zudem wird der neue Marantz MODEL 60n Network Integrated Amplifier natürlich mit einer passenden Infrarot-Fernbedienung ausgeliefert.

Direkt am Gerät findet man eine Reihe an Drehgebern, darunter auch eine Klang-Regelung, und natürlich darf das zentral angeordnete Display in Form eines Bullauge nicht fehlen.

Der Verstärker misst 442 x 431 x129 mm und wird wahlweise in Schwarz sowie Premium Silver angeboten.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Marantz MODEL 60n Network Integrated Amplifier soll in Kürze im Fachhandel zu finden sein. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 1.500,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Mit dem neuen Marantz MODEL 60n Network Integrated Amplifier stellt Masimo Consumer einen überaus vielseitigen Stereo Vollverstärker der Marke Marantz mit integriertem Streaming-Client vor. Dass man hierbei auf bewährte Tugenden der traditionsreichen Marke aus Japan setzt, wie etwa eine besonders musikalische Abstimmung des Verstärkers, auf eine solide Ausstattung die analogen und digitalen Eingänge betreffend, und zudem auf Hi-res Audio Streaming basierend auf HEOS Built-in vertraut, dürfte dieses Produkt der Gattung Just add speakers für eine große Zahl an HiFi-Enthusiasten als sehr interessant erscheinen lassen.

PRODUKT Marantz MODEL 60n Network Integrated Amplifier Preis € 1.500.-

