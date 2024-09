REL T/9X High Gloss Grey – Subwoofer der REL T/X Series nunmehr auch in Grau verfügbar

In aller Kürze Man habe viel Zeit investiert, um für die neue Ausführung des REL T/9X High Gloss Grey den perfekten Farbton zu finden, so REL Acoustics Ltd.

Mit dem REL T/9X will der Spezialist für Subwoofer REL Acoustics Ltd. eine Lösung im Angebot haben, die viele Eigenschaften der REL S Series zu einem besonders attraktiven Preis bietet, sich damit als Subwoofer empfiehlt, der eine überaus dynamische, exakte Darbietung bei gleichzeitig beeindruckender Leistung liefert und sich somit überaus effektiv in Szene setzen kann.

Der REL T/9X steht an der Spitze der REL T/X Series, stellt hier somit das Flaggschiff dar und soll sich gleichermaßen für HiFi als auch Home Cinema empfehlen, wie REL Acoustics Ltd. zu Protokoll gibt.

Grau als neue Design-Variante

Bislang stand der REL T/9X Subwoofer in den Ausführungen Hochglanz Schwarz sowie Hochglanz Weiss zur Verfügung, zwei Design-Varianten, die man wohl mit Fug und Recht als zeitlos elegante Lösungen bezeichnen darf. Hinzu kommt, dies darf man an dieser Stelle natürlich nicht vergessen, dass REL Acoustics Ltd. mit dem REL T/9X RED Limited Edition auch ein Sondermodell im Angebot hatte.

Dennoch, Standard war stets, wie beschriebe, Hochglanz Schwarz und Hochglanz Weiss, wobei man sich nunmehr bei REL Acoustics Ltd. dazu entschlossen hat, eine weitere Farbvariante des REL T/9X anzubieten, und zwar in Grau.

Das erstaunt bei genauerer Betrachtung keineswegs, denn Grau gilt seit geraumer Zeit als eine Farbe, die in vielen Bereichen immer öfter anzutreffen ist. Dies beginnt bei Autos, reicht über Möbel- und Einrichtungstrends bis hin zur Bekleidung.

Aus der Sicht von REL Acoustics Ltd. war es somit höchst an der Zeit, ebenfalls auf diese Farbe zu setzen, zumal diese Farbe von vielen Menschen als beruhigend und neutral empfunden wird

Dabei sei es aber überaus entscheidend, dass man den richtige Farbton trifft, denn Grau könne durchaus auch als langweilige angesehen werden. Daher habe man sehr viel Zeit darauf verwendet, den optimalen Farbton zu finden, der perfekt als Alternative zu den natürlich nach wie vor angebotenen Ausführungen des REL T/9X in Hochglanz Schwarz und Hochglanz Weiss passe. Zudem galt es natürlich dafür Sorge zu tragen, dass man den REL T/9X ebenso harmonisch in jedes moderne Wohnumfeld integrieren könne, wie die bislang verfügbaren Varianten.

Foto © REL Acoustics Ltd. | REL T/9X High Gloss Grey Foto © REL Acoustics Ltd. | REL T/9X High Gloss Grey Foto © REL Acoustics Ltd. | REL T/9X High Gloss Grey

Keine Änderungen bei der technischen Ausstattung

Nichts geändert hat man natürlich bei der technischen Ausstattung des Subwoofers, man hat es also weiterhin mit einer Lösung zu tun, bei der ein Front-firing Active Driver mit einem Down-firing Passive Driver kombiniert wird, die in beiden Fällen einen Durchmesser von 10 Zoll aufweisen und als Long-throw Fibre-Alloy Cone mit Inverted Alloy Centre Cap und robustem Stahl-Chassis ausgeführt sind. Angetrieben wird der REL T/9X von einem Verstärker in Class AB mit einer Leistung von 300 Watt. Neben High Level Neutrik Steckern und einer Low-level Cinch-Buchse plus einem weiteren Cinch-Anschluss als LFE findet man natürlich alle relevanten Drehgeber am Anschluss-Paneel, um den Subwoofer optimal in Stereo als auch Surround Konfigurationen einbinden zu können. Als Alternative zur Ansteuerung mittels Kabel bietet sich natürlich das REL Arrow Wireless an.

Mit Abmessungen von 370 x 340 x 393 mm bringt es der REL T/9X Subwoofer auf immerhin stolze 20,6 kg.

Foto © REL Acoustics Ltd. | REL T/9X High Gloss Grey Foto © REL Acoustics Ltd. | REL T/9X High Gloss Grey

Preise und Verfügbarkeit

Der REL T/9X Subwoofer wird in Grau zum gleichen Preis wie die bislang verfügbaren und natürlich auch weiterhin angebotenen Ausführungen in Hochglanz Schwarz und Hochglanz Weiss angeboten. Somit muss man für den REL T/9X € 1.499,- veranschlagen

Wir meinen…

Allen voran Unternehmen, die sich allein auf Subwoofer konzentrieren, und davon gibt es ja bekanntlich nicht mehr allzu viele, gehen zumeist eher konservativ an das Design ihrer Lösungen heran, gilt es doch, tunlichst dezente Lösungen zu realisieren, die sich besonders einfach in jedwedes Wohnumfeld einbinden lassen. Da ist wenig Raum für modische Experimente, zumal man ja bewusst auf Lösungen setzt, die über viele Jahre im Einsatz sind. Aus der Sicht von REL Acoustics Ltd. habe sich Grau als Farbe in den letzten Jahren immer mehr etabliert, sodass man nunmehr bei einem der wichtigsten Produkte des Unternehmens, dem Flaggschiff der REL T/X Series, dem REL T/9X, nun neben Piano Black und High Gloss White aus elegantes High Gloss Grey setzt.

PRODUKT REL T/9X High Gloss Grey Preis € 1.499,-

Ähnliche Beiträge