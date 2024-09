Technics EAH-AZ80 in Midnight Blue

In aller Kürze Die True Wireless In-ear Headphones Technics EAH-AZ80 bietet Panasonic Corporation nunmehr in der neuen Design-Variante Midnight Blue an.

Vor etwas mehr als einem Jahr präsentierte Panasonic Corporation die neueste Generation an True Wireless In-ear Headphones der Marke Technics, an deren Spitze als Flaggschiff der Technics EAH-AZ80 zu finden war. Das Unternehmen beschrieb dieses Kopfhörer-Modell als Lösung, die mit erstklassigem Klang und erstklassigem Tragekomfort aufwarten könne, zudem mit einer Vielzahl an Funktionen aufwarte und mit einer langen Akku-Laufzeit glänze.

Nunmehr kündigt Panasonic Corporation im Rahmen der IFA 2024 eine weitere Design-Variante dieses In-ear Kopfhörers an. Musste man sich bislang zwischen den Ausführungen Schwarz und Silber entscheiden, so steht nunmehr Midnight Blue als dritte Design-Variante zur Verfügung.

Foto © Panasonic Corporation | Technics EAH-AZ80 Midnight Blue Foto © Panasonic Corporation | Technics EAH-AZ80 Midnight Blue Foto © Panasonic Corporation | Technics EAH-AZ80 Midnight Blue Foto © Panasonic Corporation | Technics EAH-AZ80 Midnight Blue Foto © Panasonic Corporation | Technics EAH-AZ80 Midnight Blue

True Wireless In-ear Headphones mit modernster Ausstattung

Dass es sich bei den Technics EAH-AZ80 nach wie vor um ein würdiges Flaggschiff der Marke Technics im Bereich In-ear Kopfhörer handelt, zeigt sich an der immer noch als State-of-the-Art zu bewertenden Ausstattung.

So setzt man hier auf Treiber mit 10 mm Aluminium-Membran und eine DSP-basierte Signalverarbeitung, bei der besonders die so genannte Technics Dual Hybrid Noise Cancelling Technology hervor sticht, die für einen stets störungsfreien Musikgenuss sorgt.

Für den Einsatz im beruflichen Umfeld hebt sich der Kopfhörer durch die Technics JustMyVoice Technology hervor, die für beste Sprachverständlichkeit bei Telefonaten und Video Calls zum Einsatz kommt.

Die Signalübertragung erfolgt mittels Bluetooth 5.2 und den Codeces SBC, AAC und LDAC, kann also mit bis zu 24 Bit und 96 kHz erfolgen, sofern dies vom Quellgerät unterstütz wird.

Hervor heben muss man die Möglichkeit, den Kopfhörer mit gleich zwei, unter Verzicht auf LDAC mit bis zu drei Quellgeräten zu koppeln, Bluetooth Multipoint Connection macht dies möglich.

Für ein erstklassiges Trageerlebnis weisen die Technics EAH-AZ80 ein speziell geformtes Gehäuse auf, das der Hersteller als sogenannten Concha-Fit bezeichnet, und das sich an die Ohrmuschel anpasst und die Stabilität verbessert, ohne Druck auf die Ohren auszuüben. Die Kopfhörer sind nach IPX4 zertifiziert und damit resistent gegenüber jedweder Witterung und auch für den Sport geeignet.

Mit bis zu 25 Stunden Musikwiedergabe mit dem Ladecase kann man den ganzen Tag lang bequem Musik genießen, Anrufe entgegennehmen oder an Meetings teilnehmen. Geladen wird über Qi Wireless Charging oder über USB-C.

Preise und Verfügbarkeit

Die Technics EAH-AZ80 in Midnight Blue stehen ab sofort im Fachhandel bereit. Ebenso stehen natürlich auch die bislang angebotenen Design-Varianten nach wie vor zur Verfügung. Der Preis für alle Farben beträgt jeweils € 299,-

Wir meinen…

Auch wenn die Technics EAH-AZ80 bereits seit gut einem Jahr am Markt erhältlich sind, handelt es sich nach wie vor um Lösungen, die im Bereich True Wireless Headphones als State-of-the-Art gelten. Erfreulich also, dass Panasonic Corporation nunmehr im Rahmen der IFA 2024 in Berlin von dieser Lösung der Marke Technics eine weitere Design-Variante präsentiert, und zwar die Technics EAH-AZ80 in Midnight Blue.

PRODUKT Technics EAH-AZ80 Midnight Blue Preis € 299,-

Ähnliche Beiträge

Über Technics

Quelle Technics