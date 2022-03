Sony – Michael Keel neuer Country Head für Schweiz und Österreich

Sony Corporation, genauer gesagt Sony Europe B.V., erhält mit April 2022 eine neue Führung in den Ländern Schweiz und Österreich. Ab 1. April 2022 wird Michael Keel die Aufgabe als neuer Country Head für diese beiden Länder übernehmen, dem Beginn des neuen Fiskaljahres der Konzerns.

In dieser Position folgt der Schweizer Michael Keel dem Engländer Adrian Price-Hunt, der seit 2018 in der Position als Country Head agierte.

Über 30 Jahre bei Sony

Michael Keel kann auf eine langjährige Karriere bei Sony verweisen, seit über 30 Jahren gehört er dem japanischen Unterhaltungselektronik-Konzern in den verschiedenen Positionen an. So war er bereits in diversen Positionen im Bereich Marketing sowie Vertrieb tätig und unter anderem als Salces Channel Manager für die Bereiche Einkaufsgenossenschaften und Fachhandel zuständig, wie der Konzern auflistet. Seit dem Jahr 2012 fungiert der heute 55jährige Keel als Sales Director für Sony Schweiz.

„Ich freue mich sehr, dass ich nach mehreren Jahren als Sales Director für die Schweiz die Gesamtverantwortung von Sony in unserer Organisation übernehmen darf. Wir sind ein gut eingespieltes und tolles Team, welches die erfolgreiche Vermarktung unserer hochwertigen Produkte in Österreich und der Schweiz weiter vorantreiben wird.“ Michael Keel, Country Head Sony Schweiz und Österreich

Adrian Price-Hunt wird Head of V&S Pan-European Product Marketing

Der bisherige Country Head Sony Schweiz und Österreich, Adrian Price-Hunt, wechselt mit 1. April 2022 ins europäische Headquarter und soll hier Vision & Sound Business maßgeblich mitverantworten, wie es in einer Aussendung heisst. Price-Hunt wird die Funktion als Head of V&S Pan-European Product Marketing übernehmen.

