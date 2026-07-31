In aller Kürze Der Vincent SA-32MK kombiniert vier 6N16-Röhren mit Bluetooth, fünf analogen Eingängen und drei Pre Outs für flexible Stereo-Systeme.

Die Vincent SA-32 bleibt ihrem Hybrid-Konzept treu, erhält in der neuen MK-Ausführung aber eine zeitgemäße Ergänzung. Die deutsche Marke Vincent der Sintron Distribution GmbH stattet den Vincent SA-32MK Hybrid Stereo Vorverstärker mit Bluetooth aus, sodass Smartphones, Tablets und Computer ohne zusätzliches Empfangsmodul eingebunden werden können. An der eigentlichen Verstärkerschaltung ändert sich hingegen nichts: Vier Röhren des Typs 6N16 übernehmen weiterhin eine zentrale Rolle in der Signalverarbeitung.

Key Facts Vincent SA-32MK Hybrid Stereo Vorverstärker

Hybrid Stereo Vorverstärker der Vincent powerLine

Vier Röhren des Typs 6N16

Integriertes Bluetooth-Modul mit externer Antenne

Vier Stereo-Cinch-Eingänge und ein Stereo-XLR-Eingang

Zwei Stereo-Cinch Pre Outs und ein Stereo-XLR Pre Out

Stereo-Cinch Rec Out mit festem Ausgangspegel

Zuschaltbare Klangregelung für Bässe und Höhen

Umschaltbare Absenkung des Ausgangspegels um 8 dB

Zwei 12 V Trigger-Ausgänge

Erhältlich in Schwarz und Silber

Bewährte Hybrid-Schaltung mit vier 6N16-Röhren

Vincent übernimmt für den Vincent SA-32MK die Grundschaltung des bisherigen Modells. Dabei kombiniert die Vorstufe laut Hersteller Class A Transistorschaltungen mit Röhrentechnik. Vier kompakte 6N16-Röhren bereiten das Audiosignal auf und sollen jene dynamische, musikalische Wiedergabe unterstützen, die Vincent mit seinen Hybrid-Verstärkern verbindet.

Die neue MK-Ausführung steht somit nicht für eine vollständig neu entwickelte Vorstufe. Vincent konzentriert sich vielmehr auf eine gezielte Erweiterung der Ausstattung, ohne das bisherige Schaltungskonzept anzutasten.

Der Übertragungsbereich wird mit 20 Hz bis 20 kHz bei einer Abweichung von ±0,5 dB beziehungsweise 20 Hz bis 50 kHz bei ±2 dB angegeben. Die Nenn-Ausgangsspannung beträgt 2 V, der Signal-Rauschabstand soll über 90 dB liegen. Für den Klirrfaktor nennt Vincent weniger als 0,1 Prozent bei 1 kHz.

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Bluetooth als entscheidende Neuerung

Die zentrale Neuerung des Vincent SA-32MK ist das integrierte Bluetooth-Modul. Über die rückseitig montierte Antenne lässt sich die Vorstufe direkt mit einem Smartphone, Tablet oder Computer koppeln. Der gewählte Bluetooth-Standard und die unterstützten Codecs werden vom Hersteller allerdings nicht ausgewiesen.

Vincent versteht Bluetooth hier offenkundig als komfortable Ergänzung zu den klassischen analogen Quellen. Eine umfassende Digitalsektion mit optischem oder koaxialem S/PDIF beziehungsweise USB-Audio besitzt der Vincent SA-32MK nicht. Für solche Quellen bleibt daher ein externer D/A-Wandler erforderlich.

Fünf analoge Eingänge plus Bluetooth

Für analoge Quellgeräte stehen vier Stereo-Cinch-Eingänge sowie ein symmetrischer Stereo-XLR-Eingang bereit. Zusammen mit Bluetooth kann der Vincent SA-32MK somit sechs Quellen verwalten.

Ein Phono-Vorverstärker ist nicht integriert. Plattenspieler benötigen daher entweder eine eigene Phono-Vorstufe oder ein externes Modell, das an einen der Hochpegeleingänge angeschlossen wird.

Die Auswahl der Quelle erfolgt über einen Drehregler an der Front oder direkt über die mitgelieferte Fernbedienung. Auch Lautstärke und Stummschaltung lassen sich fernbedienen.

Drei Pre Outs für Bi-Amping und aktive Lautsprecher

Besonders flexibel zeigt sich der Vincent SA-32MK auf der Ausgangsseite. Hier stehen zwei Stereo-Cinch Pre Outs und ein symmetrischer Stereo-XLR Pre Out bereit. Alle drei Ausgänge können gleichzeitig genutzt werden, wodurch sich bis zu sechs Endstufenkanäle ansteuern lassen.

Damit eignet sich die Vorstufe unter anderem für Bi-Amping-Konfigurationen, den parallelen Betrieb mehrerer Endstufen oder die Einbindung aktiver Lautsprecher und Subwoofer mit Line-Eingang. Ergänzend ist ein Stereo-Cinch Rec Out vorhanden, der das Signal der gewählten Quelle mit festem Pegel ausgibt und damit unabhängig von Lautstärke- und Klangregelung arbeitet.

Zwei über 3,5 mm Klinken ausgeführte 12 V Trigger-Ausgänge erlauben das gemeinsame Ein- und Ausschalten kompatibler Endstufen oder weiterer Komponenten.

Abschaltbare Klangregelung und Gain-Absenkung

Auf der Vorderseite befinden sich getrennte Regler für Bässe und Höhen. Wer das Signal unverändert passieren lassen möchte, kann die komplette Klangregelung über die Tone-Taste aus dem Signalweg nehmen.

Eine weitere Taste reduziert den Ausgangspegel um 8 dB. Diese Funktion ist vor allem dann hilfreich, wenn besonders leistungsstarke Endstufen oder empfindliche Lautsprecher bereits im unteren Bereich des Lautstärkereglers hohe Pegel erzeugen. Durch die Absenkung steht ein größerer und feiner nutzbarer Regelbereich zur Verfügung.

Der Vincent SA-32MK misst 430 mm in der Breite, 77 mm in der Höhe und 360 mm in der Tiefe. Mit einem Gewicht von 6,2 kg bleibt die Vorstufe vergleichsweise flach, entspricht in der Breite aber dem klassischen HiFi-Format.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

Bluetooth direkt integriert: Smartphones, Tablets und Computer lassen sich ohne zusätzlichen Empfänger verbinden.

Smartphones, Tablets und Computer lassen sich ohne zusätzlichen Empfänger verbinden. Bewährtes Hybrid-Konzept: Vier 6N16-Röhren arbeiten gemeinsam mit Transistorschaltungen.

Vier 6N16-Röhren arbeiten gemeinsam mit Transistorschaltungen. Symmetrische Signalführung möglich: Ein Stereo-XLR-Eingang und ein Stereo-XLR Pre Out stehen zur Verfügung.

Ein Stereo-XLR-Eingang und ein Stereo-XLR Pre Out stehen zur Verfügung. Für Bi-Amping vorbereitet: Drei gleichzeitig nutzbare Pre Outs können bis zu sechs Endstufenkanäle ansteuern.

Drei gleichzeitig nutzbare Pre Outs können bis zu sechs Endstufenkanäle ansteuern. Flexible Pegelanpassung: Der Ausgangspegel lässt sich für empfindliche Anlagen um 8 dB reduzieren.

Der Ausgangspegel lässt sich für empfindliche Anlagen um 8 dB reduzieren. Klangregelung nach Bedarf: Bässe und Höhen können angepasst oder vollständig umgangen werden.

Bässe und Höhen können angepasst oder vollständig umgangen werden. Zentrale Einschaltsteuerung: Zwei 12 V Trigger-Ausgänge binden kompatible Komponenten ein.

Zwei 12 V Trigger-Ausgänge binden kompatible Komponenten ein. Klassische Systemlösung: Der separate Rec Out erlaubt den Anschluss eines Aufnahmegeräts oder weiterer Geräte mit festem Line-Pegel.

Preis und Verfügbarkeit

Der Vincent SA-32MK Hybrid Stereo Vorverstärker wird in Schwarz und Silber angeboten und ist bereits im Fachhandel verfügbar. Der Preis beträgt € 1.499,-

Wir meinen…

Der Vincent SA-32MK erfindet die SA-32 nicht neu, sondern ergänzt sie genau dort, wo der Vorgänger nicht mehr ganz zeitgemäß wirkte. Bluetooth bringt die schnelle Wiedergabe vom Smartphone, während vier 6N16-Röhren, zahlreiche analoge Anschlüsse und gleich drei Pre Outs den klassischen Charakter der Vorstufe bewahren. Wer eine komplette Digitalsektion erwartet, muss sich anderweitig umsehen – als flexible Schaltzentrale für ein analog geprägtes Vor-/Endstufen-System ist der Vincent SA-32MK von Vincent Audio jedoch konsequent ausgestattet.

Produkt Vincent SA-32MK Hybrid Stereo Vorverstärker Preis € 1.499,-

Technische Daten Vincent SA-32MK Hybrid Stereo Vorverstärker

Produkt Vincent SA-32MK Hybrid Stereo Vorverstärker Produkttyp Hybrid Stereo Vorverstärker Produktlinie Vincent powerLine Schaltungskonzept Röhren- und Class A Transistorschaltungen Röhrenbestückung 4 × 6N16 Übertragungsbereich 20 Hz bis 20 kHz ±0,5 dB; 20 Hz bis 50 kHz ±2 dB Nenn-Ausgangsspannung 2 V Klirrfaktor < 0,1 % bei 1 kHz Eingangsempfindlichkeit 500 mV Signal-Rauschabstand > 90 dB Eingangsimpedanz 47 kOhm Analoge Eingänge 4 × Stereo-Cinch, 1 × Stereo-XLR Drahtloser Eingang Bluetooth Vorverstärkerausgänge 2 × Stereo-Cinch Pre Out, 1 × Stereo-XLR Pre Out Zusätzlicher Ausgang 1 × Stereo-Cinch Rec Out Steueranschlüsse 2 × 12 V Trigger über 3,5 mm Klinke Klangregelung Bässe und Höhen, abschaltbar Gain-Funktion Absenkung um 8 dB Automatische Abschaltung Nach rund 15 Minuten, deaktivierbar Leistungsaufnahme Maximal 40 W Ausführungen Schwarz oder Silber Abmessungen 430 × 77 × 360 mm Gewicht 6,2 kg

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Quelle Sintron Distribution GmbH