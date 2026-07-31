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Foto © Sintron Distribution GmbH | Vincent SA-32MK Hybrid Stereo Vorverstärker
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Vincent SA-32MK Hybrid Stereo Vorverstärker – Vier Röhren, Bluetooth und drei Pre Outs

Mit dem Vincent SA-32MK aktualisiert Vincent seinen Hybrid Stereo Vorverstärker aus der Vincent powerLine. Die Grundschaltung mit vier 6N16-Röhren bleibt erhalten, neu hinzugekommen ist ein integriertes Bluetooth-Modul für Smartphones, Tablets und Computer. Vier Stereo-Cinch-Eingänge, ein symmetrischer XLR-Eingang und drei Pre Outs machen die Vorstufe zudem für umfangreichere Anlagen bis hin zu Bi-Amping-Konfigurationen interessant.

Bild von Michael Holzinger Michael Holzinger Follow on X Sende uns eine E-Mail 31. Juli 2026Letztes Update 31. Juli 2026
0 4 Minuten gelesen
In aller Kürze
  • Der Vincent SA-32MK kombiniert vier 6N16-Röhren mit Bluetooth, fünf analogen Eingängen und drei Pre Outs für flexible Stereo-Systeme.

Die Vincent SA-32 bleibt ihrem Hybrid-Konzept treu, erhält in der neuen MK-Ausführung aber eine zeitgemäße Ergänzung. Die deutsche Marke Vincent der Sintron Distribution GmbH stattet den Vincent SA-32MK Hybrid Stereo Vorverstärker mit Bluetooth aus, sodass Smartphones, Tablets und Computer ohne zusätzliches Empfangsmodul eingebunden werden können. An der eigentlichen Verstärkerschaltung ändert sich hingegen nichts: Vier Röhren des Typs 6N16 übernehmen weiterhin eine zentrale Rolle in der Signalverarbeitung.

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Key Facts Vincent SA-32MK Hybrid Stereo Vorverstärker

  • Hybrid Stereo Vorverstärker der Vincent powerLine
  • Vier Röhren des Typs 6N16
  • Integriertes Bluetooth-Modul mit externer Antenne
  • Vier Stereo-Cinch-Eingänge und ein Stereo-XLR-Eingang
  • Zwei Stereo-Cinch Pre Outs und ein Stereo-XLR Pre Out
  • Stereo-Cinch Rec Out mit festem Ausgangspegel
  • Zuschaltbare Klangregelung für Bässe und Höhen
  • Umschaltbare Absenkung des Ausgangspegels um 8 dB
  • Zwei 12 V Trigger-Ausgänge
  • Erhältlich in Schwarz und Silber

Bewährte Hybrid-Schaltung mit vier 6N16-Röhren

Vincent übernimmt für den Vincent SA-32MK die Grundschaltung des bisherigen Modells. Dabei kombiniert die Vorstufe laut Hersteller Class A Transistorschaltungen mit Röhrentechnik. Vier kompakte 6N16-Röhren bereiten das Audiosignal auf und sollen jene dynamische, musikalische Wiedergabe unterstützen, die Vincent mit seinen Hybrid-Verstärkern verbindet.

Die neue MK-Ausführung steht somit nicht für eine vollständig neu entwickelte Vorstufe. Vincent konzentriert sich vielmehr auf eine gezielte Erweiterung der Ausstattung, ohne das bisherige Schaltungskonzept anzutasten.

Der Übertragungsbereich wird mit 20 Hz bis 20 kHz bei einer Abweichung von ±0,5 dB beziehungsweise 20 Hz bis 50 kHz bei ±2 dB angegeben. Die Nenn-Ausgangsspannung beträgt 2 V, der Signal-Rauschabstand soll über 90 dB liegen. Für den Klirrfaktor nennt Vincent weniger als 0,1 Prozent bei 1 kHz.

Bluetooth als entscheidende Neuerung

Die zentrale Neuerung des Vincent SA-32MK ist das integrierte Bluetooth-Modul. Über die rückseitig montierte Antenne lässt sich die Vorstufe direkt mit einem Smartphone, Tablet oder Computer koppeln. Der gewählte Bluetooth-Standard und die unterstützten Codecs werden vom Hersteller allerdings nicht ausgewiesen.

Vincent versteht Bluetooth hier offenkundig als komfortable Ergänzung zu den klassischen analogen Quellen. Eine umfassende Digitalsektion mit optischem oder koaxialem S/PDIF beziehungsweise USB-Audio besitzt der Vincent SA-32MK nicht. Für solche Quellen bleibt daher ein externer D/A-Wandler erforderlich.

Fünf analoge Eingänge plus Bluetooth

Für analoge Quellgeräte stehen vier Stereo-Cinch-Eingänge sowie ein symmetrischer Stereo-XLR-Eingang bereit. Zusammen mit Bluetooth kann der Vincent SA-32MK somit sechs Quellen verwalten.

Ein Phono-Vorverstärker ist nicht integriert. Plattenspieler benötigen daher entweder eine eigene Phono-Vorstufe oder ein externes Modell, das an einen der Hochpegeleingänge angeschlossen wird.

Die Auswahl der Quelle erfolgt über einen Drehregler an der Front oder direkt über die mitgelieferte Fernbedienung. Auch Lautstärke und Stummschaltung lassen sich fernbedienen.

Drei Pre Outs für Bi-Amping und aktive Lautsprecher

Besonders flexibel zeigt sich der Vincent SA-32MK auf der Ausgangsseite. Hier stehen zwei Stereo-Cinch Pre Outs und ein symmetrischer Stereo-XLR Pre Out bereit. Alle drei Ausgänge können gleichzeitig genutzt werden, wodurch sich bis zu sechs Endstufenkanäle ansteuern lassen.

Damit eignet sich die Vorstufe unter anderem für Bi-Amping-Konfigurationen, den parallelen Betrieb mehrerer Endstufen oder die Einbindung aktiver Lautsprecher und Subwoofer mit Line-Eingang. Ergänzend ist ein Stereo-Cinch Rec Out vorhanden, der das Signal der gewählten Quelle mit festem Pegel ausgibt und damit unabhängig von Lautstärke- und Klangregelung arbeitet.

Zwei über 3,5 mm Klinken ausgeführte 12 V Trigger-Ausgänge erlauben das gemeinsame Ein- und Ausschalten kompatibler Endstufen oder weiterer Komponenten.

Abschaltbare Klangregelung und Gain-Absenkung

Auf der Vorderseite befinden sich getrennte Regler für Bässe und Höhen. Wer das Signal unverändert passieren lassen möchte, kann die komplette Klangregelung über die Tone-Taste aus dem Signalweg nehmen.

Eine weitere Taste reduziert den Ausgangspegel um 8 dB. Diese Funktion ist vor allem dann hilfreich, wenn besonders leistungsstarke Endstufen oder empfindliche Lautsprecher bereits im unteren Bereich des Lautstärkereglers hohe Pegel erzeugen. Durch die Absenkung steht ein größerer und feiner nutzbarer Regelbereich zur Verfügung.

Der Vincent SA-32MK misst 430 mm in der Breite, 77 mm in der Höhe und 360 mm in der Tiefe. Mit einem Gewicht von 6,2 kg bleibt die Vorstufe vergleichsweise flach, entspricht in der Breite aber dem klassischen HiFi-Format.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Bluetooth direkt integriert: Smartphones, Tablets und Computer lassen sich ohne zusätzlichen Empfänger verbinden.
  • Bewährtes Hybrid-Konzept: Vier 6N16-Röhren arbeiten gemeinsam mit Transistorschaltungen.
  • Symmetrische Signalführung möglich: Ein Stereo-XLR-Eingang und ein Stereo-XLR Pre Out stehen zur Verfügung.
  • Für Bi-Amping vorbereitet: Drei gleichzeitig nutzbare Pre Outs können bis zu sechs Endstufenkanäle ansteuern.
  • Flexible Pegelanpassung: Der Ausgangspegel lässt sich für empfindliche Anlagen um 8 dB reduzieren.
  • Klangregelung nach Bedarf: Bässe und Höhen können angepasst oder vollständig umgangen werden.
  • Zentrale Einschaltsteuerung: Zwei 12 V Trigger-Ausgänge binden kompatible Komponenten ein.
  • Klassische Systemlösung: Der separate Rec Out erlaubt den Anschluss eines Aufnahmegeräts oder weiterer Geräte mit festem Line-Pegel.
KEF LS LUXE

Preis und Verfügbarkeit

Der Vincent SA-32MK Hybrid Stereo Vorverstärker wird in Schwarz und Silber angeboten und ist bereits im Fachhandel verfügbar. Der Preis beträgt € 1.499,-

Wir meinen…

Der Vincent SA-32MK erfindet die SA-32 nicht neu, sondern ergänzt sie genau dort, wo der Vorgänger nicht mehr ganz zeitgemäß wirkte. Bluetooth bringt die schnelle Wiedergabe vom Smartphone, während vier 6N16-Röhren, zahlreiche analoge Anschlüsse und gleich drei Pre Outs den klassischen Charakter der Vorstufe bewahren. Wer eine komplette Digitalsektion erwartet, muss sich anderweitig umsehen – als flexible Schaltzentrale für ein analog geprägtes Vor-/Endstufen-System ist der Vincent SA-32MK von Vincent Audio jedoch konsequent ausgestattet.

ProduktVincent SA-32MK Hybrid Stereo Vorverstärker
Preis€ 1.499,-

Technische Daten Vincent SA-32MK Hybrid Stereo Vorverstärker

ProduktVincent SA-32MK Hybrid Stereo Vorverstärker
ProdukttypHybrid Stereo Vorverstärker
ProduktlinieVincent powerLine
SchaltungskonzeptRöhren- und Class A Transistorschaltungen
Röhrenbestückung4 × 6N16
Übertragungsbereich20 Hz bis 20 kHz ±0,5 dB; 20 Hz bis 50 kHz ±2 dB
Nenn-Ausgangsspannung2 V
Klirrfaktor< 0,1 % bei 1 kHz
Eingangsempfindlichkeit500 mV
Signal-Rauschabstand> 90 dB
Eingangsimpedanz47 kOhm
Analoge Eingänge4 × Stereo-Cinch, 1 × Stereo-XLR
Drahtloser EingangBluetooth
Vorverstärkerausgänge2 × Stereo-Cinch Pre Out, 1 × Stereo-XLR Pre Out
Zusätzlicher Ausgang1 × Stereo-Cinch Rec Out
Steueranschlüsse2 × 12 V Trigger über 3,5 mm Klinke
KlangregelungBässe und Höhen, abschaltbar
Gain-FunktionAbsenkung um 8 dB
Automatische AbschaltungNach rund 15 Minuten, deaktivierbar
LeistungsaufnahmeMaximal 40 W
AusführungenSchwarz oder Silber
Abmessungen430 × 77 × 360 mm
Gewicht6,2 kg
MarkeVincent
HerstellerSintron Distribution GmbH
VertriebSintron Distribution GmbH
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Über
Sintron Distribution GmbH
Quelle
Sintron Distribution GmbH
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Michael Holzinger

Michael Holzinger, Gründer und Chefredakteur von sempre-audio.at | Der HiFi Blog - Das HiFi Magazin und HiFi BLOG, ist seit Jahrzehnten als Journalist in den Bereichen IT, Fotografie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik tätig. Mit den Magazinen HiFi.Luxury sowie the LUXURY HOME guide begründete er zudem zwei weitere Plattformen, die für modernen, exquisiten Lebensstil stehen.

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