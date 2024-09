In aller Kürze Als neuesten halbautomatischen Schallplatten-Spieler mit Direkt-Antrieb präsentiert Audio-Technica Ltd. nunmehr den neuen Audio-Technica AT-LP8X Turntable.

Mit einer Vielzahl an Neuerungen soll sich der neue Audio-Technica AT-LP8X Semi-automatic Direct-drive Turntable aus dem Hause Audio-Technica Ltd. präsentieren, den das Unternehmen nunmehr als Erweiterung seines Produkt-Line-ups im Bereich Schallplatten-Spieler mit Direkt-Antrieb präsentiert. Wie der Name zudem verrät, handelt es sich bei diesem neuen Schallplatten-Spieler des japanischen Spezialisten um ein halbautomatisch arbeitendes Laufwerk.

So soll anspruchsvollen Vinyl-Liebhabern ein als Plug & Play-Laufwerk konzipierter Schallplatten-Spieler mit besonders einfacher Handhabung bereit stehen, wie man von Seiten Audio-Technica Ltd. verspricht, stattet man diese Lösung doch ab Werk auch gleich mit einem durchaus feinen Tonabnehmer-System aus.

Solider Aufbau

Audio-Technica Ltd. spricht beim neuen Audio-Technica AT-LP8X Semi-automatic Direct-drive Turntable von einem Laufwerk mit solidem Aufbau, man setze hier auf ein Chassis gefertigt aus MDF, das auf höhenverstellbaren Füssen ruht, die wiederum so ausgeführt sind, dass klangschädigende Resonanzen durch entsprechende Dämpfung im Ansatz unterbunden werden.

Dies soll auch für den hier eingesetzten Plattenteller gelten, der im Aluminium-Druckguss-Verfahren gefertigt und mittels 25 mm Gummi-Auflage bedämpft wurde. Zusätzlich ist im Lieferumfang eine passende Gummi-Matte mit einer Stärke von immerhin 2,5 mm als Auflage für den Plattenteller enthalten.

Angetrieben wird der Plattenteller direkt über einen neu entwickelten Gleichstrom-Servo-Motor, für den der Hersteller geringsten Wow und Flutter und damit eine konstante Drehzahl verspricht. Die Drehzahl wird übrigens mittels Geschwindigkeitssensor konstant überprüft und im Fall der Fälle korrigiert. Natürlich kann der Anwender einfach mittels Tastendruck zwischen 33, 45 und sogar 78 Umdrehungen pro Minute wählen.

Die Stromversorgung erfolgt mittels neu entwickeltem Schaltnetzteil, das laut Herstellerangaben auf höchste Audio-Performance ausgelegt sei.

J-förmiger Tonarm mit halbautomatischer Arbeitsweise

Der beim Audio-Technica AT-LP8X eingesetzte Tonarm weist eine J-förmige Auslegung auf und sei von klassischen Audio-Technica-Modellen der 1960er und 70er Jahre inspiriert worden, so der Hersteller. Er erlaubt die einfache Einstellung des VTA und mündet in einem neu konzipierten Headshell, dem Audio-Technica AT-L10 Headshell, auf dem wiederum ab Werk das Tonabnehmer-System Audio-Technica AT-VM95 MM Cartridge zu finden ist. Hier steht dem Anwender jederzeit eine Aufrüst- und Umrüstoption offen, und zwar über die Replacement Stylus der Audio-Technica VM95 Series. Passend dazu ist das Gegengewicht, das Teil des Lieferumfangs ist, für einen weiten Bereich zwischen 14 und 23,5 g ausgelegt.

Ganz besonders hebt der Hersteller hervor, dass der Audio-Technica AT-LP8X über einen neu entwickelten Tonarmlift verfügt, dieser hebt den Tonarm am Ende einer Plattenseite automatisch an und stoppt den Motor.

Das Laufwerk bringt es mit Abmessungen von 450 x 352 x 161 mm auf 10,4 kg, wobei diese Angaben bereits die passende Staubschutz-Haube umfasst, die ebenso Teil des Lieferumfangs ist wie ein passendes Phono-Kabel und ein Adapter für Singles.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Audio-Technica AT-LP8X Semi-automatic Direct-drive Turntable soll nach Angaben des Herstellers ab sofort zur Verfügung stehen, wobei sich das Laufwerk in dezentem Schwarz präsentiert. Der empfohlene Verkaufspreis wird vom Hersteller mit € 999,- ausgewiesen.

Wir meinen…

PRODUKT Audio-Technica AT-LP8X Semi-automatic Direct-drive Turntable Preis € 999,-

