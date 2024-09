Pro-Ject T1 EVO Turntable – High-fidelity Sound fürs kleine Budget

In aller Kürze Als Lösung, die ideal für Einsteiger mit knappem Budget ausgelegt ist, soll sich laut Pro-Ject Audio Systems der Pro-Ject T1 EVO Turntable empfehlen.

Als Plug & Play Schallplatten-Spieler ausgelegt für Einsteiger sei er konzipiert, der neueste Spross aus dem Hause Pro-Ject Audio Systems, den der Weltmarktführer im Bereich Schallplatten-Spieler nunmehr mit dem neuen Pro-Ject T1 EVO Turntable präsentiert. Dieser soll, so das Versprechen des Unternehmens, High-fidelity Sound schon fürs kleine Budget ermöglichen.

Dennoch soll auch Einsteigern die volle Flexibilität geboten werden, so ist das Laufwerk Pro-Ject T1 EVO nicht nur in drei Design-Varianten verfügbar, man kann sich auch zwischen drei Ausbaustufen entscheiden, und zwar den Lösungen Pro-Ject T1 EVO, Pro-Ject T1 EVO Phono sowie Pro-Ject T1 EVO BT.

Pro-Ject T1 EVO – Der Nachfolger des Pro-Ject T1 Turntable

Der neue Pro-Ject T1 EVO Turntable tritt die Nachfolge des Pro-Ject T1 Turntable an, jener Lösung also, die Pro-Ject Audio Systems im Jahr 2019 als Grundstein für die Pro-Ject T-Line auf den Markt brachte und den man als audiophilen Einstiegsplattenspieler bezeichnete.

Pro-Ject Audio Systems sprach seinerzeit von einem Laufwerk, das auf jahrelanger Erfahrung beruhe, man aber hier ganz speziell erneut viel in die Entwicklung und Optimierung investierte, wobei akribisch darauf geachtet wurde, dass gerade angesichts eines günstigen Preises keine Kompromisse bei der Klangqualität gemacht werden müssen. Man habe zudem viel Wert darauf gelegt, eine Art „Gegenentwurf“ zu vielen nach wie vor am Markt zu findenden billigen Lösungen zu realisieren, bei denen Kunststoff dominiere und die damit laut Einschätzung von Pro-Ject Audio Systems nicht wirklich als empfehlenswerte Lösungen angesehen werden können.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject T1 EVO Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject T1 EVO Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject T1 EVO Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject T1 EVO Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject T1 EVO Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject T1 EVO Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject T1 EVO Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject T1 EVO Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject T1 EVO Turntable

Solider Aufbau im für Pro-Ject Audio System Design

So erstaunt es kaum, dass man beim neuen Pro-Ject T1 EVO Turntable einmal mehr hervor hebt, dass es sich um eine solide Konstruktion handelt, bei der ein CNC-gefräster Sockel in Hochglanz Schwarz, Satinweiss und Walnuss die Basis des Laufwerks bildet und somit keinerlei Kunststoff zum Einsatz kommt. Damit wird sichergestellt, dass im Inneren des Chassis keine Hohlräume entstehen, über die sich klangschädigende Vibrationen und Resonanzen bilden könnten. Das Chassis thront zudem auf vibrationsdämpfenden Standfüssen.

Mit Abmessungen von 415 x 100 x 335 mm bringt es das Laufwerk auf 3,8 kg, wie das Datenblatt des Pro-Ject T1 EVO Turntable verrät.

Riemenantrieb und Glasteller

Interessant ist, dass der neue Pro-Ject T1 EVO Turntable nunmehr über einen 8 mm starken Glasteller verfügt, explizit hebt man von Seiten des Herstellers diesbezüglich hervor, dass es sich dabei um ein audiophiles Design handle, das leichten Stahl-Plattentellern oder gar Plattentellern gefertigt aus Kunststoff klar überlegen sei.

Der Antrieb erfolgt mittels Riemen und Subteller, wobei der Plattenteller in einem ultra-präzisem Plattenteller-Lager mit einer gehärteten Edelstahlschaft und einer Messingbuchse gefertigt mit minimalsten Toleranzen rotiert.

Die Drehzahl des Motors wird elektronisch gesteuert und lässt sich damit mittels Knopfdruck zwischen 33 und 45 Umdrehungen pro Minute auswählen. Für die Stromversorgung dient ein externes Steckernetzteil mit 15 V DC und 800 mA.

8,6 Zoll Tonarm bestückt mit Ortofon OM10 MM Cartridge

Der Pro-Ject T1 EVO Turntable setzt auf einen Tonarm mit 8,6 Zoll gefertigt aus Aluminium, bei den das Tonarmrohr nahtlos ins Headshell übergeht und der auf ein reibungsarmes, vibrationsdämpfendes Tonarmlager vertrauen kann.

Ab Werk ist der Pro-Ject T1 EVO Turntable mit einem Tonabnehmer-System bestückt, und zwar mit einem Ortofon OM10 MM Cartridge des Spezialisten Ortofon A/S.

Teil des Lieferumfangs ist ein hervorragend abgeschirmtes, quasi-symmetrisches, niederkapazitives Phono-Kabel, wie der Hersteller selbst das Pro-Ject Connect it E Phono RCA beschreibt, das speziell von Pro-Ject Audio Systems für den Anschluss von Schallplatten-Spielern konzipiert wurde.

Erwähnt sei zudem, dass auch eine Filzmatte und eine Staubschutz-Haube Teil des Lieferumfangs des neuen Pro-Ject T1 EVO Turntable ist.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject T1 EVO Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject T1 EVO Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject T1 EVO Turntable Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject T1 EVO Turntable

Drei Ausführungen – Pro-Ject T1 EVO, Pro-Ject T1 EVO Phono und Pro-Ject T1 EVO BT

Wie schon angeführt, bietet Pro-Ject Audio Systems den neuen Pro-Ject T1 EVO Turntable in gleich drei Ausführungen an. Die Standard-Version bezeichnet man als Pro-Ject T1 EVO, wer zudem eine integrierte Phono-Vorstufe wünscht, der ist beim Pro-Ject T1 EVO Phono richtig. Für kabelloses Streaming steht der Pro-Ject T1 EVO BT bereit, denn dieser weist eine Phono-Vorstufe plus A/D-Wandler und Bluetooth 5.0 Modul auf, das für die Signalübertragung neben SBC und AAC auch aptX und gar aptX HD unterstützt.

Preise und Verfügbarkeit

Alle drei Ausbaustufen des neuen Pro-Ject T1 EVO Turntable stehen ab sofort im Fachhandel zur Verfügung, und zwar, wie beschrieben, wahlweise in Matt Weiss, Hochglanz Schwarz sowie Holz-Finish in Walnuss. Der empfohlene Verkaufspreis für den Pro-Ject T1 EVO wird mit € 399,-, jener für den Pro-Ject T1 EVO Phono mit € 449,-, und jener für den Pro-Ject T1 EVO BT mit € 499,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Mit dem neuen Pro-Ject T1 EVO Turntable steht der Nachfolger des Pro-Ject T1 Turntable bereit, jenem Laufwerk also, das Pro-Ject Audio Systems als neueste Generation eines audiophilen Gegenentwurf zu den zahllosen billigen Schallplatten-Spielern aus Fernost versteht. Nicht nur, dass auch der neue Pro-Ject T1 EVO Turntable zur Gänze in Europe gefertigt wird, man setzt hier ebenso auf eine solide Konstruktion ohne den Einsatz von Plastik wie bei den kostspieligeren Lösungen aus dem Hause Pro-Ject Audio Systems, stattet diesen somit mit all den wichtigen Merkmalen aus, die für eine ansprechende Darbietung auch im Einsteigersegment relevant sind. Zudem bietet man den Pro-Ject T1 EVO Turntable in drei Ausbaustufen an, so kann man sich zwischen dem Pro-Ject T1 EVO, dem Pro-Ject T1 EVO Phono und Pro-Ject T1 EVO BT entscheiden.

PRODUKT Pro-Ject T1 EVO Turntable Preis Pro-Ject T1 EVO € 399,-

Pro-Ject T1 EVO Phono € 449,-

Pro-Ject T1 EVO BT € 499,-

Ähnliche Beiträge