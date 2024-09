Bang & Olufsen BeoPLAY H100 – Die neue Referenz bei Wearables

In aller Kürze Als neues Flaggschiff im Bereich Kopfhörer und herausragende Lösung im Bereich Wearables soll sich laut Bang & Olufsen der neue Bang & Olufsen BeoPLAY H100 erweisen.

Das Unternehmen Bang & Olufsen ist bekanntlich bei der Beschreibung neuer Produkte kaum um Superlative verlegen, rühmt diese in höchsten Tönen. Beim neuen Bang & Olufsen BeoPLAY H100 geht man gar soweit, von einer Lösung zu sprechen, die den Qualitätsmaßstab im Bereich Wearables neu definiere, zudem beschreibt man diesen neuen Bluetooth Over-ear Kopfhörer als neues Flaggschiff des Unternehmens in diesem Segment.

Der neue Bang & Olufsen BeoPLAY H100 könne nicht weniger leisten, als eine neue Ära des schönen Klangs einzuläuten, und repräsentiere das wahre Potential eines Wearable aus dem Hause Bang & Olufsen.

Lernen aus der Geschichte, die Zukunft des Hörens neu definieren

Man blicke beim neuen Bang & Olufsen BeoPLAY H100 auf eine fast hundertjährige Geschichte zurück um die Zukunft des Hörens neu zu definieren, so das Unternehmen Bang & Olufsen. So soll der neue Bang & Olufsen BeoPLAY H100 auf dem Erfolg des Bang & Olufsen H95 aufbauen, dem bislang erfolgreichsten Kopfhörer aus dem Hause Bang & Olufsen.

Allerdings habe man den neuen Bang & Olufsen BeoPLAY H100 in nahezu allen Bereichen verbessert, so das Versprechen des dänischen Unternehmens.

Gefertigt aus hochwertigen, exklusiven Materialien

Ganz besonders habe man auf ein exklusives Design sowie exklusive Materialien geachtet. So kommt etwa eine seidenglatte, kratzfeste und gehärtete Glas-Touch-Oberfläche an den Seiten der Ohrmuscheln zum Einsatz, die zusammen mit präzise arbeitenden Drehreglern und taktilen Tasten die Grundlage für eine intuitive Bedienung bilden. Über die Bang & Olufsen App für Apple iOS und Google Android kann man die Steuerung natürlich den eigenen Bedürfnissen anpassen.

Die Ohrpolster sind weich gepolstert und mit Lammfell überzogen, der abnehmbare Bügel weist ein atmungsaktives Textilgewebe auf.

Angeboten wird dieses Kopfhörer-Modell in drei Design-Varianten, und zwar Infinite Black, Hourglass Sand und Sunset Apricot. Der Farbton Infinite Black verweist auf die klassische Designästhetik von Bang &Olufsen, bei der das tiefschwarze Leder einen Kontrast zu dem naturfarbenen Aluminium bildet. Die Farbe Hourglass Sand hat einen skandinavischen Ton-in-Ton-Ansatz, während Sunset Apricot ein helles Kupferaluminium aufweist, das sich von den warmen Pfirsichtönen des Leders abhebt.

„Bei der Entwicklung des Beoplay H100 stand die Schaffung eines immersiven Klangerlebnisses mit ultimativem Komfort im Vordergrund. Wir wollten hochwertige Materialien und von edlem Schmuck inspirierte Farben verwenden, um ein zeitloses und anspruchsvolles Design zu schaffen. Mit dem soliden Glanz von Aluminium, der Weichheit von Leder und dem kalten Glas fühlt sich der Beoplay H100 nicht nur klanglich, sondern auch gestalterisch hervorragend an.“ Tiina Kierysch, Head of Design bei Bang & Olufsen

Herausragender Klang

Grundlage für die vom Hersteller versprochene besondere Klangqualität des neuen Bang & Olufsen BeoPLAY H100 soll ein 40 mm Treiber aus Titan darstellen, der sich hinter einem eleganten Aluminium-Gitter befindet und der für die Wiedergabe von Inhalten in Hi-res Audio mit bis zu 24 Bit und 96 kHz ausgelegt sei.

Mit Hilfe der neuen adaptiven Audioverarbeitung Bang & Olufsen EarSense soll ein persönliches und unvergleichliches Hörerlebnis erzielt werden, in dem der Klang in Echtzeit an die einzigartige Passform des Trägers angepasst wird.

Der Bang & Olufsen BeoPLAY H100 ist für Spatial Audio inklusive Headtracking gerüstet und soll damit Inhalte in Dolby Atmos wiedergeben können.

Für störungsfreien Musik-Genuss soll eine Adaptive Active Noise Cancellation bereit stehen, bei der man auf Knopfdruck mittels Bang & Olufsen True Transparency das Umfeld wieder vollständig wahrnehmen kann.

Der Kopfhörer verfügt über nicht weniger als zehn Mikrofone, wobei zwei davon als analoge Feedback-Mikrofone das Umfeld für die ANC analysieren, und jeweils vier digitale MEMS-Sprachmikrofone bzw. MEMS Feed-Forward Mikrofone dienen für die Freisprech-Funktion des neuen Bang & Olufsen BeoPLAY H100, für die der Hersteller höchste Sprachqualität frei von störenden Umgebungsgeräuschen verspricht.

Für die Signalübertragung setzt man auf Bluetooth 5.3 und die Codeces SBC, AAC und LDAC, wobei letztgenannter erst mit Hilfe eines Firmware-Updates 2025 nachgereicht werden soll.

Der Kopfhörer unterstützt Bluetooth Multipoint Pairing mit zwei, und ab 2025 sogar mit drei Geräten, wie der Hersteller hervor hebt. Der Kopfhörer weist die Zertifizierungen Google Fast Pair, Made for iPhone (MFi) und Microsoft Swift Pair auf und trägt zudem das Hi-res Audio Logo.

Akku-Laufzeit bis zu 34 Stunden

Der beim Bang & Olufsen BeoPLAY H100 integrierte Akku soll eine Spieldauer von bis zu 34 Stunden erlauben, wie der Hersteller ausführt. Über eine Schnell-Ladefunktion stehen nach lediglich fünf Minuten Ladezeit wieder volle fünf Stunden Spieldauer zur Verfügung. Geladen wird mittels USB-C Kabel.

,,Der Beoplay H100 ist das beste Paar Kopfhörer, das wir je entwickelt haben. Ganz gleich, ob man seine Lieblingsmusik hört, ein Telefonat in einer lauten Umgebung führt, die Auswirkungen der Umgebung mit aktiver Geräuschunterdrückung oder Audiotransparenz kontrolliert, der H100liefert immer eine außergewöhnliche Audioleistung. ,Um großartigen Klang zu genießen, braucht man Stille. In einer ruhigen Umgebung erlebt man, wie mühelos der Beoplay H100 die Klangklarheit und dynamische Leistung bietet, die man normalerweise nur von High-End-Lautsprechern kennt. Wenn man pendelt oder reist, möchten man den Einfluss von Geräuschen auf das Erlebnis kontrollieren können. Um dies zu erreichen, haben wir ein fortschrittliches Mikrofonsystem entwickelt, das selbst in sehr anspruchsvollen Situationen eine kristallklare Stimme liefert, die Leistung unserer aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) aus dem Beoplay H95verdoppelt und die EarSense-Technologie entwickelt, die den Klang in Echtzeit an die individuelle Passform des Trägers anpasst, während man unterwegs Musik hört.“ Neo Kaplanis, Director of Technology bei Bang & Olufsen

Auf Nachhaltigkeit ausgelegt

Der Bang & Olufsen BeoPLAY H100 sei nach dem Cradle-to-Cradle Prinzip entwickelt, so der Hersteller, der damit sein Engagement für Kreislauffähigkeit, Reparierbarkeit und Langlebigkeit seiner Produkte unterstreichen will.

So setzt man hier auf vom Benutzer austauschbare Teile, speziell in jenen Bereichen, die besonders hohem Verschleiss unterliegen, auf wartbare Komponenten und eine Software-Plattform, die für künftige Updates und Upgrades gerüstet ist. Setzt man beim Kauf auf Bang & Olufsen Beocare, so gewährt der Hersteller hier fünf Jahre Garantie.

,,Wir freuen uns, unser modulares Designkonzept zum ersten Mal in die Kategorie der Wearables von Bang & Olufsen einbringen zu können. Dies ist der richtige Schritt auf unserem Weg zur Verbesserung der Kreislauffähigkeit unserer Produkte in unserem gesamten Portfolio. Beim Beoplay H100 haben wir Langlebigkeit, Wartung und Reparierbarkeit durch modulares Design in den Vordergrund gestellt. Außerdem haben wir unsere Software mit Blick auf die Zukunft entwickelt, damit sich der Kopfhörer an neue Technologien anpassen und weiter entwickeln kann, um ein wirklich zeitloses Design zu bieten.“ Mads Kogsgaard Hansen, Head of Product Circularity and Portfolio Planning bei Bang & Olufsen

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Bang & Olufsen BeoPLAY H100 soll ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von € 1.499,- im Fachhandel zu finden sein, wie der Hersteller angibt. Wie bereits beschrieben, kann man sich zwischen drei Design-Ausführungen – Infinite Black, Hourglass Sand und Sunset Apricot – entscheiden. Teil des Lieferumfangs ist eine leichte und luxuriöse Ledertasche, wie der Hersteller diese Beigabe beschreibt.

Wir meinen…

Mit dem neuen Bang & Olufsen BeoPLAY H100 soll nicht weniger als das neue Flaggschiff im Bereich Wearable Devices von Bang & Olufsen bereit stehen. Es handle sich hierbei um einen Kopfhörer, der in seinem Segment neue Maßstäbe setze, so der dänische Spezialist, der von einer unerreichten Klangqualität, herausragender digitaler Geräuschunterdrückung, einer neuen modularen Konstruktion und einem einzigartigen Design spricht.

PRODUKT Bang & Olufsen BeoPLAY H100 Preis € 1.499,-

