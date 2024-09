In aller Kürze Mit einer wirklich außergewöhnlichen Lösung lässt nunmehr Q Acoustics aufhorchen, und zwar dem Q Acoustics E300A WiFi-enabled In-ceiling installed HiFi Amplifier.

Manchmal darf man wahrlich erstaunt darüber sein, mit welcher Kreativität so manch Hersteller aufwarten kann, etwa das englische Unternehmen Q Acoustics. Da meint man, es handle sich um einen ausgewiesenen, traditionell agierenden Lautsprecher-Spezialisten, dann überrascht das Unternehmen mit einer Lösung, die man so wohl bislang vergebens am Markt suchte, und die sich als überaus pfiffig und vielseitig präsentiert, und zwar der neue Q Acoustics E300A WiFi-enabled In-ceiling installed HiFi Amplifier..

Wie der Name schon verrät, handelt es sich dabei tatsächlich um einen Stereo Vollverstärker, der sich in sehr ungewöhnlicher Form präsentiert, und zwar für den Einbau allen voran in der Decke, aber auch eine Wandmontage im Trockenbau ist prinzipiell möglich. In Verbindung mit Lautsprechern für den Decken- und Wandeinbau soll rund um den neuen Q Acoustics E300A eine überaus vielseitige Custom Installation Lösung realisiert werden können, und zwar inklusive Streaming.

Q Acoustics E300A – Custom Installation Lösung fürs kleine Budget und mit minimalstem Aufwand

Die Intension der Entwickler von Q Acoustics sei es gewesen, Anwender ein Produkt in die Hand zu geben, das Custom Installation Lösung zum kleinen Preis und mit minimalem Aufwand erlaubt, wobei man keinerlei Kompromisse bei der Flexibilität eingehen müsse, ganz im Gegenteil. So manch Feature, das der neue Q Acoustics E300A bietet, sucht man in vielen deutlich komplexeren Lösungen vergeblich.

In-Ceiling Panel – Kompakt in den Abmessungen, leicht zu montieren

Der Q Acoustics E300A misst lediglich 125 x 125 x 145 mm und wiegt 1,2 kg. Auf einfachste Art und Weise kann er in eine entsprechende Bohrung in der Decke oder einer Wand installiert werden und präsentiert sich dann mit einer in Weiss gehaltenen Front, auf der Taster als Bedienelemente sowie in LED Ring zu finden sind.

An der Rückseite stehen zwei RJ45 Ethernet-Schnittstelllen zur Integration ins Netzwerk sowie eine kombinierte Mini-Toslink-Buchse für optisches Digital-Audio und eine analoge 3,5 mm-Stereo Mini-Klinkenbuchse bereit. Auch die Anschlüsse für Lautsprecher stehen hier natürlich zur Verfügung, ebenso eine Buchse für die Stromversorgung mittels externem Netzteil.

Streaming übers Netzwerk oder Bluetooth 5.2

Abgesehen von den eben erwähnten Eingängen in digitaler und analoger Form, steht natürlich allen voran Streaming im Fokus, wobei dies eine Integration ins Netzwerk über die schon erwähnte RJ45 Ethernet-Schnittstelle oder das beim Q Acoustics E330A integrierte WiFi Modul erfolgen kann.

Der Q Acoustics E300A unterstützt UPnP, Apple AirPlay 2, TIDAL Connect und Spotify Connect, Amazon Music und ist auch für die Sprachsteuerung über Amazon Alexa gerüstet. Der Anwender benötigt damit keine separate App, kann vielmehr auf unterschiedlichste Protokolle setzen, die etwa direkt über sein Smartphone oder Tablet zur Verfügung stehen.

Apropos Smartphone, über ein integriertes Bluetooth 5.2 Modul ist Musik-Streaming direkt vom Smartphone auch ohne Netzwerk möglich.

Abgesehen von der schon erwähnten Möglichkeit der Kontrolle über verschiedenste Apps sowie über Amazon Alexa mittels Sprachsteuerung wird der Q Acoustics E300A auch mit einer passenden Fernbedienung ausgeliefert.

Verstärker in Class D

Um Lautsprecher-Systeme adäquat zu betreiben, ist der neue Q Acoustics E300A mit einem effizient arbeitendem Verstärker-Modul in Class D ausgestattet, das eine Leistung von zweimal 25 Watt an 6 Ohm Dauerleistung und zweimal 50 Watt Spitzenleistung bietet. Damit könne man problemlos nicht nur zwei, sondern auch etwa vier Decken- bzw. Wand-Einbau-Lautsprecher-Systeme betreiben, wie der Hersteller ausführt.

Preise und Verfügbarkeit

Aktuell liegt uns leider noch kein Preis für diese Lösung vor, diese Information liefern wir natürlich sofort nach, sobald wir dieser habhaft werden.

Wir meinen…

Mit dem neuen Q Acoustics E300A soll ein besonders einfach, gleichzeitig enorm flexibler Stereo Vollverstärker mit integriertem Streaming-Client aus dem Hause Q Acoustics bereit stehen, der sich in Form einer Lösung für die Decken- und Wandmontage präsentiert und damit als ideale Basis für ein mit minimalstem Aufwand zu realisierendem Mittelpunkt einer Smart Home Lösung dienen kann.

PRODUKT Q Acoustics E300A Preis k. A.

