In aller Kürze Ab sofort sind die Streaming-Lösungen der AURALiC S1 Series, die Systeme AURALiC Aries S1 und AURALiC Vega S1 als Roon Ready zertifiziert.

Das Unternehmen AURALiC Ltd. präsentierte zur High End 2024 im Mai diesen Jahres eine überaus spannende neue Produktlinie, und zwar die AURALiC S1 Series. Hierbei handelt es sich um Lösungen, die zum erstaunlich attraktiven Preis all die Technologien aufbieten können, mit denen sich AURALiC Ltd. in den letzten Jahren seinen herausragenden Ruf erarbeitete.

Mit den Produkten AURALiC ARIES S1 Streaming Processor und AURALiC VEGA S1 Streaming DAC solle, so das Versprechen des Herstellers, eine besonders breite Zielgruppe adressieren können.

AURALIC S1 Series – Konzentration auf reinen Sound

Die Lösungen der AURALiC S1 Series setzen auf neueste Technologien, und zwar allen voran die so genannte AURALiC Tesla G3 Streaming Platform, die ihrerseits mit einer Reihe an herausragenden Innovationen aufwarten kann, wie etwa Direct Memory Access (DMA) oder Direct Data Recording (DDR). Im Zusammenspiel mit weiteren Ausstattungsmerkmalen wie etwa einer Dual Femto Clock bei beiden Systemen spwoe dem neuen PureDAC Modus und neuen Tone Mode Einstellungen beim AURALIC Vega S1 erreiche die AURALiC S1 Series ein noch nie da gewesenes Qualitätsniveau und setze in ihrer Klasse neue Maßstäbe.

Um das Qualitätsniveau nochmals zu heben, lassen sich die beiden Systeme der AURALiC S1 Series mit der optionalen AURALiC S1 External Purer-power Supply Unit aufrüsten.

Überaus flexible Streaming-Lösung

Auch die AURALiC S1 Series basiert natürlich einmal mehr auf der so genannten AURALiC Lightning OS, der von AURALiC Ltd. eigens für Streaming auf höchstem Niveau entwickelten, und seit Jahr und Tag kontinuierlich verbesserten Streaming Plattform.

Damit stehen unterschiedlichste Inhalte aus dem eigenen Netzwerk als auch Online-Streaming-Dienste bereit. So kann auf Inhalte über UPnP im eigenen Netzwerk zugegriffen werden, stehen Dienste wie TIDAL, Spotify, Amazon Music oder Qobuz bereit, und es werden Technologien wie Apple AirPlay 2, TIDAL Connect und Spotify Connect unterstützt.

Ab nun auch Roon Ready

Etwas länger als erwartet hat es gedauert, bis nun ein weiteres wesentliches Ausstattungsmerkmal tatsächlich bereit steht, und zwar die Möglichkeit, die Streaming-Lösungen der AURALiC S1 Series direkt in Roon aus dem Hause Roon Labs LLC. einzusetzen.

Ab sofort sind die Lösungen AURALiC ARIES S1 Streaming Processor und AURALiC VEGA S1 Streaming DAC aber nun beide als Roon Ready ausgewiesen, Roon Labs LLC. hat somit den Zertifizierungsprozess endlich abgeschlossen.

Preise und Verfügbarkeit

Es bedarf keinerlei Maßnahmen von Seiten des Anwenders, um nunmehr seine Lösungen der AURALiC S1 Series mit Roon einsetzen zu können. Es fallen natürlich auch keinerlei Kosten an.

Wir meinen…

Leider hat es wieder einmal etwas länger gedauert, bis eine angekündigte direkte Unterstützung der Medienverwaltungs- und Multiroom Hi-res Audio Streaming Software Roon auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Ausdrücklich sei angeführt, dass dies nicht an den Herstellern der Hardware liegt, sondern an Roon Labs LLC., deren Zertifizierungsprozess im Rahmen ihres Partnerprogramms mitunter zu viel Zeit in Anspruch nimmt, somit noch optimiert werden sollte. Wie auch immer, fest steht, nun sind auch die herausragenden Lösungen aus dem Hause AURLiC Ltd. der neuen AURALiC S1 Series, der AURALiC ARIES S1 Streaming Processor und AURALiC VEGA S1 Streaming DAC, als Roon Ready zertifiziert.

PRODUKT AURALiC ARIES S1 Streaming Processor und AURALiC VEGA S1 Streaming DAC Preis AURALiC ARIES S1 Streaming Processor € 1.999,-

AURALiC VEGA S1 Streaming DAC € 1.999,-

AURALiC S1 External Purer-power Supply Unit € 999,

