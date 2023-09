Besser Distribution GmbH neuer Vertrieb der Marke Gold Note

In aller Kürze Die Produkte der italienischen Marke Gold Note werden ab sofort vom Berliner Unternehmen Besser Distribution GmbH als neuer Vertrieb betreut.

Mit 1. September 2023 ist die Besser Distribution GmbH der neue Vertrieb der Marke Gold Note, wie das Unternehmen nunmehr in einer Aussendung mitteilt. Damit übernimmt man diese Aufgabe vom bisherigen Vertrieb TAD-Audiovertrieb GmbH aus Bayern. So wie bislang wird auch der neue Vertrieb die Verantwortung für Deutschland und Österreich übernehmen.

Die Besser Distribution GmbH erweitert damit ihr Vertriebssortiment um ein durchaus sehr umfangreiches Angebot aus Italien, denn die Marke Gold Note kann auf ein sehr vielseitiges Produktsortiment verweisen.

Gold Note – Ein überaus breit aufgestelltes Produktsortiment

Gold Note wurde im Jahr 2012 von Maurizio Aterini in der italienischen Metropole Florenz begründet, wobei das Unternehmen Akamai s.r.l. hinter der Marke steht. In der erst jüngst völlig neu gestalteten Firmenzentrale entwickelt man CD-Player, Streaming-Lösungen, D/A-Wandler, Phono-Vorstufen, Schallplatten-Spieler, Tonabnehmer, Vor-, End- und Stereo Vollverstärker, sowie Lautsprecher-Systeme. Die Marke Gold Note kann man also mit Fug und Recht als einen Anbieter bezeichnen, der als Vollsortimenter gilt, wobei man mit besonderem Stolz stets darauf hinweist, dass die Produkte allesamt in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern rund um Florenz gefertigt werden.

So beschreibt man die Produkte als Beispiel italienischer Handwerkskunst auf höchstem Niveau, und tatsächlich darf man dem Unternehmen attestieren, feinste High-end HiFi zu entwickeln und hierbei zu den führenden Unternehmen aus Italien zu zählen.

Mit dem neuen Vertrieb will man nunmehr die Marke Gold Note noch stärker als bislang über den Fachhandel verbreiten und damit eine noch größere Aufmerksamkeit generieren.

„Wir freuen uns, mit der Besser Distribution GmbH einen starken Partner gefunden zu haben, um unsere Audiosysteme audiophilen Menschen in Deutschland und Österreich nahezubringen. Udo Besser und sein Team haben mehrfach bewiesen, dass sie anerkannte High-end-Audiomarken mit Leidenschaft und Sorgfalt vertreiben. Neben der geschäftlichen Partnerschaft freuen wir uns auch auf die Zusammenarbeit mit ihm und seinem Team – die Begeisterung für hochwertige Musikwiedergabe, den Genuss in den eigenen vier Wänden und die damit verbundenen technischen Lösungen hat vom ersten Treffen an zu einem fruchtbaren Gedankenaustausch geführt, der nun in eine von Vertrauen und Respekt geprägte Zusammenarbeit mündet.“ Maurizio Aterini von Gold Note

Das Unternehmen Besser Distribution GmbH war bislang Vertrieb der Marken PrimaLuna sowie PMC Speakers, die eine ein niederländischer Spezialist für Röhren-Verstärker, die andere ein kanadischer Lautsprecher-Produzent. Mit den Lösungen der Marke Gold Note, die man nunmehr ab 1. September 2023 als Vertrieb für Deutschland als auch Österreich neu verantwortet, erweitert sich das Vertriebssortiment des Berliner Unternehmens damit mit einem Schlag immens.

