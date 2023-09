Hama Glow Pro und Hama Mate Pro - Hama und Canton starten Kooperation

In aller Kürze Hama GmbH & Co. KG und Canton Elektronik GmbH & Co. KG geben nunmehr eine Kooperation bekannt, die mit den zwei Bluetooth Speakern Hama Glow Pro und Hama Mate Pro begründet wird.

Hama Glow Pro und Hama Mate Pro, dies sind die ersten Produkte, die aus einer neuen Partnerschaft hervor gehen, und zwar jener zwischen dem Zubehör-Spezialist Hama GmbH & Co. KG und dem Lautsprecher-Hersteller Canton Elektronik GmbH & Co. KG. Die beiden Unternehmen verkündeten diese neue Partnerschaft im Rahmen der IFA 2023 in Berlin, wobei es das erklärte Ziel sei, die gemeinsam Musik-Liebhabern und Enthusiasten mit verschiedensten Lösungen eine unvergleichliche Klangqualität zu bieten, wie man festhält.

Die beiden schon angeführten Bluetooth Speaker, Hama Glow Pro sowie Hama Mate Pro, sollen nur der Beginn sein, wobei Hama diese unter dem Motto Pro Sound Experience with Canton vermarktet.

Der Zubehör-Spezialist und der Lautsprecher-Experte

Dass Hama GmbH & Co. KG und Canton Elektronik GmbH & Co. KG nunmehr auf diese Art zusammen gefunden haben, ist durchaus interessant, schließlich beschäftigt sich der Zubehör-Spezialist Hama GmbH & Co. KG schon seit geraumer Zeit auch mit Audio-Lösungen. So gibt das Unternehmen an, dass man in den letzten Jahren das Audio-Sortiment beträchtlich erweitert habe, die neue Zusammenarbeit mit Canton Elektronik GmbH & Co. KG daher den nächsten konsequenten Schritt zur Erweiterung des Produktsortiments auf neuem Qualitätsniveau darstelle.

Aus Sicht von Canton Elektronik GmbH & Co. KG ist es wohl eine Möglichkeit, in einem sehr hart umkämpften Markt wie jenem der Bluetooth Speaker einen starken Partner mit sehr gut aufgestelltem Vertrieb zur Seite zu haben.

Die Produkte, die man gemeinsam entwickelt, sollen auch das Logo beider Partner tragen – Hama/ Canton – wobei man sich durchaus an Kunden mit hohem Anspruch richtet. Man spricht gar von Lösungen, die audiophile Technologie mit dem angesagten Trend zur Mobilität verbinden.

Foto © Hama GmbH & Co. KG | Hama Glow Pro und Hama Mate Pro Foto © Hama GmbH & Co. KG | Hama Glow Pro und Hama Mate Pro Foto © Hama GmbH & Co. KG | Hama Glow Pro und Hama Mate Pro Foto © Hama GmbH & Co. KG | Hama Glow Pro und Hama Mate Pro Foto © Hama GmbH & Co. KG | Hama Glow Pro und Hama Mate Pro Foto © Hama GmbH & Co. KG | Hama Glow Pro und Hama Mate Pro Foto © Hama GmbH & Co. KG | Hama Glow Pro und Hama Mate Pro

Hama Glow Pro – Portabler Bluetooth Speaker mit LED Lichteffekten

Es ist wohl unschwer zu erraten, welch besonderes Merkmal der neue Hama Glow Pro aufweist, also abgesehen davon, dass der Hersteller hiermit einen besonders gut klingenden portablen Bluetooth Speaker im Angebot haben will, wofür der Name Canton als eine Art Qualitätssiegel dienen soll.

Es handelt sich hierbei um eine Lösung, die mit integrierter LED Beleuchtung aufwartet, wobei der Anwender aus fünf verschiedenen Licht-Modi auswählen kann. Damit soll die perfekte Kombination aus Musik und interessanten Lichteffekten erzielt werden, wie der Hersteller verspricht.

30 Watt stehen hier zur Verfügung, um für satten Klang zu sorgen, zudem ein so genannter Xtra-Bass für eine besonders druckvolle Darbietung, wobei je nach Umgebung und persönlichen Vorlieben zwischen den drei Modi Balance Sound, Power Sound und Bass Sound gewählt werden kann. Wer noch satteren Klang wünscht, der kann zwei Lautsprecher mittels Bluetooth zu einem Stereo-Paar über True-Wireless Stereo koppeln.

Selbstverständlich ist der Hama Glow Pro nach IPX4 resistent gegenüber Spritzwasser und er kann als Freisprech-Einrichtung genutzt werden. Der integrierte 2.000 mAh Lithium-Ionen-Akku soll eine Spieldauer von bis zu zwölf Stunden erlauben und wird mittels USB-C binnen drei Stunden geladen.

Der Hama Glow Pro misst 9,6 x 19,5 x 9,6 cm und bringt es damit auf rund 700 g.

Hama Mate Pro – Besonders kraftvoller portabler Bluetooth Speaker

Als besonders leistungsstarkes portables System beschreiben Hama GmbH & Co. KG und Canton Elektronik GmbH + Co. KG den neuen Hama Mate Pro, eine Lösung, die ein wenig an die mächtigen portablen Audio-Systeme der 1980er erinnert, allerdings doch deutlich kompakter als diese ausgefallen ist.

Ein Tragegriff sorgt hier zudem dafür, dass man den Hama Mate Pro, ausgeführt als Stereo Zweiwege-System mit zusätzlicher Passiv-Membran und einer Leistung von 60 Watt problemlos überall hin mitnehmen kann. Dem Einsatz im Freien steht dabei durch eine IPX6 Zertifizierung ebenso nichts im Wege, wobei er damit sogar problemlos am Pool oder am Strand, ja selbst unter der Dusche genutzt werden kann.

Natürlich stehen verschiedene Klang-Modi bereit, und zwar Bass Sound, Power Sound und Balanced Sound und auf Wunsch lassen sich auch hier zwei Systeme über True-Wireless-Stereo zu einem besonders leistungsstarken System verbinden.

Der integrierte 3.600 mAh Lithium-Ionen-Akku soll eine Spieldauer von bis zu zwölf Stunden bieten, wobei dieser über USB-C binnen drei Stunden erneut vollständig geladen ist. Über USB lassen sich auch externe Devices am Hama Mate Pro laden.

Mit Abmessungen von 31 x 15,2 x 11,8 cm ist es kein wirklich kompaktes System und bringt zudem stolze 2,55 kg auf die Waage.

Bei beiden Systemen setzt man übrigens auf Bluetooth 5.0 zur Verbindung mit Smartphones, Tablets usw., stattet die portablen Lösungen aber auch mit einer 3,5 mm Stereo Mini-Klinke aus, um analoge Quellen einbinden zu können.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Lösungen der Kooperation zwischen Hama GmbH & Co. KG und Canton Elektronik GmbH & Co. KG sollen bereits dieser Tage im Fachhandel zu finden sein. Der empfohlene Verkaufspreis für den Hama Glow Pro wird mit € 89,- und der für den Hama Mate Pro mit € 109,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Es ist eine durchaus spannende Kooperation, die Hama GmbH & Co. KG und Canton Elektronik GmbH & Co. KG im Rahmen der IFA 2023 in Berlin verkündeten, und die nunmehr bereits in zwei Produkte, den Hama Glow Pro sowie Hama Mate Pro, mündet. Bluetooth Speaker mit solider Ausstattung zum attraktiven Preis, so könnte man diese beiden Lösungen wohl am besten beschreiben, und damit sind sie auch ein klares Zeichen dafür, wohin die beiden Unternehmen mit ihrer neu geschlossenen Partnerschaft wollen: einen möglichst großen Markt mit ihren Lösungen adressieren, wobei der Zubehör-Speziallist mit solider Aufstellung im Flächenmarkt der ideale Partner für den Lautsprecher-Spezialisten sein dürfte.

PRODUKT Hama Glow Pro und Hama Mate Pro Preis Hama Glow Pro € 89,-

Hama Mate Pro € 109,-

Ähnliche Beiträge